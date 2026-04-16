Η βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι
Μπάσκετ 16 Απριλίου 2026, 23:17

Η βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αρμάνι, χάρη στην οποία καπάρωσε και μαθηματικά την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο.

Ο Ολυμπιακός (26-12) επικράτησε με σκορ 85-76 της Αρμάνι Μιλάνο (17-20) στο κατάμεστο ΣΕΦ και έκλεισε με νίκη τη regular season της Euroleague.

Οι Πειραιώτες με αυτή τη νίκη κατέκτησαν και τυπικά την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν τη διεξαγωγή των υπόλοιπων αναμετρήσεων της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής.

Έτσι, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα τερμάτισε στην κορυφή της regular season για δεύτερη σερί σεζόν και τρίτη φορά τα τέσσερα τελευταία χρόνια και πλέον πάει ως πρώτη και καλύτερη -με πλεονέκτημα έδρας- στα play offs.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της τελευταίας (38ης) αγωνιστικής:

Πέμπτη 16/4

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 76-81
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 85-89
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 85-76
Παρτίζαν – Μπασκόνια 91-79
Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 103-82

Παρασκευή 17/4

19:00 Dubai Basketball – Βαλένθια
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί
20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ
21:15 Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές
21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου

Η βαθμολογία της Euroleague:

Δολάριο: Μη βιαστείτε να το αποκαθηλώσετε – Τι λένε οι αναλυτές

Δολάριο: Μη βιαστείτε να το αποκαθηλώσετε – Τι λένε οι αναλυτές

