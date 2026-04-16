Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
ΕKT: Κρατάει στάση αναμονής για αύξηση των επιτοκίων
Οικονομία 16 Απριλίου 2026, 23:50

ΕKT: Κρατάει στάση αναμονής για αύξηση των επιτοκίων

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ αναμένουν περισσότερες πληροφορίες για να δράσουν. Τι δείχνουν τα πρακτικά του Μαρτίου

Τζούλη Καλημέρη
Ήρεμη δύναμη: 2 σημάδια ότι τα έχεις βρει με τον εαυτό σου

Ήρεμη δύναμη: 2 σημάδια ότι τα έχεις βρει με τον εαυτό σου

Επιφυλακτικοί σε μια πρόωρη αύξηση των επιτοκίων είναι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της ΕΚΤ  εν μέσω αυξανόμενων φόβων για μια νέα αύξηση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη.

«Η ανάλυση σεναρίων θα εξακολουθούσε να αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την πλοήγηση στις εξαιρετικά αβέβαιες προοπτικές για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη» αναφέρουν τα πρακτικά.

Τα σενάρια της ΕΚΤ

«Ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα της αξιολόγησης της στρατηγικής για το 2025 ήταν η απόφαση να αναφερθεί ρητά ο ρόλος των αναλύσεων σεναρίων και ευαισθησίας στη συμβολή στην ενημέρωση της λήψης αποφάσεων, και τα μοντέλα βελτιώθηκαν ώστε να ενσωματώνουν τα διδάγματα από την εμπειρία του παρελθόντος και τις πολλές κρίσεις που αντιμετώπισε η παγκόσμια οικονομία τα τελευταία έξι χρόνια.

»Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν σε καλή θέση όσον αφορά τα αναλυτικά εργαλεία που είχε στη διάθεσή του για να καθοδηγήσει τις μελλοντικές του αποφάσεις. Συγκεκριμένα, η ανάλυση σεναρίων ήταν συμπληρωματική των βασικών προβλέψεων και επέτρεψε στο Διοικητικό Συμβούλιο να αξιολογήσει τους κινδύνους που σχετίζονται με το ενεργειακό σοκ, τους οποίους τα τυπικά εργαλεία δυσκολεύονταν να καταγράψουν, όπως σημαντικές μη γραμμικότητες και δευτερογενείς επιπτώσεις.
»Τα εισερχόμενα δεδομένα μπορούσαν στη συνέχεια να παρακολουθούνται για να αξιολογηθεί ποιο σενάριο φαινόταν να κρυσταλλώνεται, διευκολύνοντας έτσι την ταχεία ανάληψη πολιτικής δράσης, εάν ήταν απαραίτητο. Ταυτόχρονα, ήταν σημαντικό να μην ενεργείται πρόωρα βάσει δυσμενών ή σοβαρών σεναρίων, εκτός εάν τα εισερχόμενα δεδομένα υποδηλώνουν ότι αυτά γίνονταν ολοένα και πιο πιθανά.
»Τα μέλη συζήτησαν επίσης ζητήματα που σχετίζονται με τις μελλοντικές επιλογές πολιτικής. Μέχρι την επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής, το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια και το μέγεθος της σύγκρουσης, τη διατήρηση της επίδρασής της στις τιμές της ενέργειας και τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης που ενδέχεται να εφαρμοστούν, καθώς και αρχικές γνώσεις από πολλούς από τους βασικούς δείκτες που είχαν συζητηθεί.
»Όλα αυτά θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση του κατά πόσον οι εξελίξεις κινούνταν σύμφωνα με τις βασικές προοπτικές ή με ένα από τα σενάρια, παρόλο που μπορεί να είναι ακόμη δύσκολο να κριθεί εάν υπήρχε απειλή για τον στόχο της σταθερότητας των τιμών.
»Ωστόσο, είναι σημαντικό να είμαστε έτοιμοι να δράσουμε σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι ο μεσοπρόθεσμος πληθωρισμός είναι πιθανό να αποκλίνει ουσιωδώς από τον στόχο λόγω μεγαλύτερης διατήρησης του σοκ ή ισχυρών έμμεσων και δευτερογενών επιδράσεων που οδηγούν σε ευρύτερες υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις».
Aμετάβλητα τα επιτόκια της ΕΚΤ

Η ΕΚΤ διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 2% στη συνεδρίαση της 18ης-19ης Μαρτίου και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τείνουν να το πράξουν ξανά αυτόν τον μήνα, κρίνοντας ότι δεν έχουν αρκετά στοιχεία για να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα αυξήσει διαρκώς τον πληθωρισμό στην ένωση.
Οι βασικές προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας, που δημοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Μαρτίου, υπέθεταν ότι το πλήγμα από τον πόλεμο στο Ιράν θα ήταν βραχύβιο. Ωστόσο, συνοδεύονταν από δύο εναλλακτικά σενάρια που ενσωματώνουν μια απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας, μεγαλύτερη αβεβαιότητα και διεθνείς επιπτώσεις.
«Τα εισερχόμενα δεδομένα θα μπορούσαν στη συνέχεια να παρακολουθούνται για να αξιολογηθεί ποιο σενάριο φαινόταν να κρυσταλλώνεται, διευκολύνοντας έτσι την ταχεία πολιτική δράση εάν ήταν απαραίτητο», ανέφερε η ΕΚΤ στον απολογισμό της συνεδρίασης.

«Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να μην ενεργούμε πρόωρα βάσει δυσμενών ή σοβαρών σεναρίων, εκτός εάν τα εισερχόμενα δεδομένα υποδηλώνουν ότι γίνονται ολοένα και πιο πιθανά».

Ο επικεφαλής μακροοικονομικών της ING, Carsten Brzeski μιλώντας στο Reuters επεσήμανε ότι τα πρακτικά έδειξαν ότι η ΕΚΤ είχε γίνει «γερακίσια» – με σκοπό να αυξήσει τα επιτόκια – αλλά «δεν βιάζεται να αντιδράσει».

Ο Απρίλιος μπορεί να είναι πολύ νωρίς

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ήλπιζαν ότι θα είχαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια και την έκταση του πολέμου στην επόμενη συνεδρίασή τους στις 29-30 Απριλίου, αλλά αναγνώρισαν ότι μπορεί να είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό.

Δήλωσαν ότι παρακολουθούν τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, τις τιμές πώλησης, τα κέρδη των εταιρειών, τα δεδομένα της αγοράς εργασίας, τα στοιχεία του υποκείμενου πληθωρισμού και τις διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού, μεταξύ των βασικών παραγόντων.

«Όλα αυτά θα βοηθούσαν στην αξιολόγηση του κατά πόσον οι εξελίξεις κινούνταν σύμφωνα με τις βασικές προοπτικές ή με ένα από τα σενάρια, παρόλο που μπορεί να είναι ακόμα δύσκολο να κρίνουμε εάν υπήρχε απειλή για τον στόχο της σταθερότητας των τιμών», ανέφερε η ΕΚΤ.

Οι εκτιμήσεις της αγοράς και των αξιωματούχων της ΕΚΤ

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, έχει εξηγήσει ότι η κεντρική τράπεζα θα αντιδράσει με αποφασιστικότητα ή επιμονή εάν ο πληθωρισμός φαίνεται ότι θα παραμείνει αρκετά πάνω από τον στόχο του 2% για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αλλά ακόμη και μια πιο μέτρια υπέρβαση του στόχου θα μπορούσε να απαιτήσει μια «μετρημένη» μεταβολή των επιτοκίων.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές αυτή τη στιγμή προεξοφλούν τη διατήρηση των επιτοκίων στα παρόντα επίπεδα για τη συνεδρίαση στις 29-30 Απριλίου, ενώ αναμένουν αύξηση του κόστους δανεισμού τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG. Η πλειονότητα των επενδυτών αναμένει ότι το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ θα φτάσει τουλάχιστον το 2,5% μέχρι το τέλος του έτους.

Μιλώντας στο CNBC κατά τη διάρκεια της Εαρινής Συνάντησης του ΔΝΤ στην Ουάσινγκτον, την Τετάρτη, ο Γιοακίμ Νάγκελ, πρόεδρος της γερμανικής Bundesbank, ανέφερε ότι η αστάθεια των τιμών του πετρελαίου έχει αφήσει την ΕΚΤ «ανάμεσα στο βασικό μας και το δυσμενές μας σενάριο».
«Ολόκληρη η κατάσταση είναι πολύ αδιαφανής, πολύ θολή, και σε δύο εβδομάδες, πρέπει να αποφασίσουμε τι θα ακολουθήσει», είπε, προσθέτοντας ότι «τα δεδομένα έρχονται σε καθημερινή βάση με τη μορφή ειδήσεων».
Ερωτήματα σχετικά με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ βρίσκονται στο επίκεντρο της αβεβαιότητας, σημείωσε ο Νάγκελ, χαρακτηρίζοντας την κρίσιμη πλωτή οδό «τη φτέρνα του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος».
«Εάν έρχεται περισσότερη αβεβαιότητα, αυτό επηρεάζει και την απόφαση που πρέπει να λάβουμε όταν συναντηθούμε σε δύο εβδομάδες», είπε. «[Μια] προσέγγιση από συνάντηση σε συνάντηση είναι ο σωστός τρόπος για να το κάνουμε, και ήταν ο τρόπος που το κάναμε στο παρελθόν. Γίνεται ακόμη πιο σημαντικό σε αυτή την πολύ περίπλοκη εποχή».

Συνάλλαγμα
Δολάριο: Μη βιαστείτε να το αποκαθηλώσετε – Τι λένε οι αναλυτές

Δολάριο: Μη βιαστείτε να το αποκαθηλώσετε – Τι λένε οι αναλυτές

Ήρεμη δύναμη: 2 σημάδια ότι τα έχεις βρει με τον εαυτό σου

Ήρεμη δύναμη: 2 σημάδια ότι τα έχεις βρει με τον εαυτό σου

Wall Street
Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο
Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο

Πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους εξαιτίας της ΑΙ. Όμως αξίζει τον κόπο, γιατί θα ζήσουμε ένα λαμπρό μέλλον. Τάδε έφη ο CEO της εταιρείας Perplexity, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Διακοπές στα κρυφά: Γιατί πλέον οι εργαζόμενοι τρέμουν να ζητήσουν την κανονική τους άδεια;
Διακοπές στα κρυφά: Γιατί πλέον οι εργαζόμενοι τρέμουν να ζητήσουν την κανονική τους άδεια;

Ξεχάστε το "quiet quitting" και τη σιωπηρή παραίτηση. Η νέα, απόλυτη εργασιακή τάση έχει άρωμα αντηλιακού, αλλά συνοδεύεται από τεράστιες δόσεις άγχους. Ονομάζεται "quiet vacationing" (κρυφές διακοπές) και συμβαίνει κάθε φορά που το λαμπάκι του συναδέλφου σας είναι «πράσινο» στο εταιρικό chat, ενώ ο ίδιος βρίσκεται σε κάποια παραλία. Γιατί όμως φτάσαμε στο σημείο να στήνουμε ολόκληρες επιχειρήσεις εξαπάτησης αντί απλώς να ζητήσουμε τη νόμιμη άδειά μας;

Βουλή: Ξεμένει από success story στην οικονομία; – Η ανησυχητική αναφορά Μητσοτάκη που πέρασε χαμηλά από τα ραντάρ
Ξεμένει από success story στην οικονομία; - Η ανησυχητική αναφορά Μητσοτάκη που πέρασε χαμηλά από τα ραντάρ

Προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου με τον πρωθυπουργό να προσπαθεί να ελιχθεί για να περάσει τον σκόπελο αλλά τα χειρότερα ίσως να είναι μπροστά…

Στράτος Ιωακείμ
Συντάξεις: Κύμα εξόδου των ασφαλισμένων – Προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων
Κύμα εξόδου των ασφαλισμένων - Προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων

Έτος - κλειδί για χιλιάδες ασφαλισμένους το 2026 καθώς μπορούν να αξιοποιήσουν μεταβατικές διατάξεις και να αποχωρήσουν με λιγότερα ένσημα και χαμηλότερα όρια ηλικίας, πριν «κλειδώσει» οριστικά το νέο, αυστηρότερο τοπίο για τις συντάξεις.

Στράτος Ιωακείμ
Allbirds: Γνωστή εταιρεία υπόδησης αφήνει τα παπούτσια για την τεχνητή νοημοσύνη και… εκτινάχθηκε η μετοχή της
Γνωστή εταιρεία υπόδησης αφήνει τα παπούτσια για την τεχνητή νοημοσύνη και... εκτινάχθηκε η μετοχή της

Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι σύναψε συμφωνία ύψους 50 εκατ. δολαρίων για να μετατραπεί σε επιχείρηση «υποδομής υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης» και να αλλάξει την επωνυμία της σε NewBird AI

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια και τον Απρίλιο
ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια και τον Απρίλιο

Υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και αναμένοντας την έκβαση των διαπραγματεύσεων η ΕΚΤ δεν αναμένεται να αποφασίσει μεταβολή στα επιτόκια

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οικονομολόγοι ζητούν την επιβολή φόρου στα απροσδόκητα κέρδη των εταιρειών ενέργειας
Οικονομολόγοι ζητούν την επιβολή φόρου στα απροσδόκητα κέρδη των εταιρειών ενέργειας λόγω του πολέμου

Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται και η ενεργειακή κρίση βαθαίνει - Τι προτείνει η Ανεξάρτητη Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση της Διεθνούς Εταιρικής Φορολογίας

Στασιμοπληθωρισμός: Αυξάνεται η ανησυχία σε Ευρώπη και Ελλάδα – Δυσοίωνα τα σενάρια για την ανάπτυξη
Αυξάνεται η ανησυχία σε Ευρώπη και Ελλάδα για τον στασιμοπληθωρισμό - Δυσοίωνα τα σενάρια για την ανάπτυξη

Το πλήγμα στην ανάπτυξη μπορεί να φτάσει έως 1 ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα - Αυξανόμενος ο κίνδυνος να παγιωθούν οι πληθωριστικές προσδοκίες πάνω από τον στόχο

Φορολογικές δηλώσεις: Τέλος χρόνου για 1,5 εκατ. μισθωτούς και συνταξιούχους
Τέλος χρόνου για 1,5 εκατ. μισθωτούς και συνταξιούχους που υπέβαλαν προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις

Όσοι μετά τις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν έχουν χρεωστικό εκκαθαριστικό, μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026

Μαρία Βουργάνα
ΔΝΤ: Η προειδοποίηση για τις τιμές του πετρελαίου – «Να προετοιμαστούμε για δύσκολους καιρούς»
Η προειδοποίηση του ΔΝΤ για τις τιμές του πετρελαίου - «Να προετοιμαστούμε για δύσκολους καιρούς»

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για δύσκολους καιρούς» εάν η σύγκρουση συνεχιστεί και η τιμή του πετρελαίου παραμείνει υψηλή δηλώνει η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Γιατί είμαστε όλοι τόσο κουρασμένοι; Τα σοκαριστικά στοιχεία για τη συλλογική μας αϋπνία
Γιατί είμαστε όλοι τόσο κουρασμένοι; Τα σοκαριστικά στοιχεία για τη συλλογική μας αϋπνία

Δεν είναι η ιδέα σου ούτε φταίει μόνο ο καιρός: ο δυτικός κόσμος είναι πιο εξαντλημένος από ποτέ. Σκληρά οικονομικά και ιατρικά δεδομένα αποκαλύπτουν πώς η στέρηση ύπνου μετατράπηκε από ατομική αδυναμία σε μια παγκόσμια κρίση που μας κοστίζει χρόνια ζωής και δισεκατομμύρια ευρώ.

Το Ιράν χαιρετίζει τη συμφωνία του Λιβάνου με το Ισραήλ – «Εντάσσεται» στην εκεχειρία με τις ΗΠΑ
Το Ιράν χαιρετίζει τη συμφωνία εκεχειρίας Λιβάνου - Ισραήλ

Η Τεχεράνη χαιρετίζει την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, «επισημαίνοντας πως η παύση των εχθροπραξιών αποτελούσε μέρος της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ».

Νότιγχαμ απο «ατσάλι», νίκησε την Πόρτο και πέρασε στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ (1-0, vid)
Νότιγχαμ απο «ατσάλι», νίκησε την Πόρτο και πέρασε στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ (1-0, vid)

Η Νότιγχαμ Φόρεστ κατάφερε να πετάξει έξω την πρωτοπόρο του Πορτογαλικού πρωταθλήματος παίρνοντας «χρυσή» νίκη σε ένα ματς που εν τέλει κρίθηκε μέσα σε λίγα λεπτά στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Γιώργος Νοικοκύρης
Conference League: Επική πρόκριση της Στρασμπούρ (4-0), πέρασε εύκολα η Κρίσταλ Πάλας παρά την ήττα (2-1, vids)
Conference League: Επική πρόκριση της Στρασμπούρ (4-0), πέρασε εύκολα η Κρίσταλ Πάλας παρά την ήττα (2-1, vids)

Η γαλλική ομάδα διέλυσε με 4-0 την Μάιντς και πήρε θριαμβευτική πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Στους «4» και η Κρίσταλ Πάλας, παρά την ήττα στην Ιταλία από την Φιορεντίνα (2-1)

Europa League: Σαρωτική πρόκριση (4-0) η Άστον Βίλα, ματσάρα και ανατροπή (4-2) η Μπράγκα
Europa League: Σαρωτική πρόκριση (4-0) η Άστον Βίλα, ματσάρα και ανατροπή (4-2) η Μπράγκα

Η Αστον Βίλα «καθάρισε» από το ημίχρονο την Μπολόνια (τελικό σκορ 4-0), ενώ η Μπράγκα ξέσπασε στο β\ μέρος και έκανε την ανατροπή κόντρα (4-2) στη Μπέτις. Ετσι προκρίθηκαν στην 4αδα του Europa League

Λιονέλ Μέσι: Από «βασιλιάς των γηπέδων», επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ομάδων και στρατηγικός επενδυτής
Λιονέλ Μέσι: Από «βασιλιάς των γηπέδων», επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ομάδων και στρατηγικός επενδυτής

Γιατί αγόρασε το 100% των μετοχών της ισπανικής UE Cornellà. Ο έλεγχος τριών ομάδων σε 3 διαφορετικές χώρες, η Ιντερ Μαϊάμι και η επέκταση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας σε real estate, τεχνολογία, οι δαιδαλώδεις συμφωνίες με μερίσματα, και η χρήση του όνοματός του για την (πλουσιοπάροχη) επόμενη ημέρα.

Νικόλαος Κώτσης
«Εγώ μαζί με το παιδί μου θα πάω. Γιατί μου το σκότωσαν;» – Τα σπαρακτικά λόγια των γονιών της Μυρτούς
«Εγώ μαζί με το παιδί μου θα πάω. Γιατί μου το σκότωσαν;» – Τα σπαρακτικά λόγια των γονιών της Μυρτούς

«Θέλω να πάω τώρα και στην αστυνομία να τους πω γιατί το κάνανε αυτό στο παιδί μου. Τουλάχιστον γιατί δεν το πήγαν στο νοσοκομείο. Γιατί χάθηκε χρόνος», λέει η μητέρα της Μυρτούς.

Η βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι
Η βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αρμάνι, χάρη στην οποία καπάρωσε και μαθηματικά την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο εναρκτήριο συνέδριο Global Progressive Mobilization
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο εναρκτήριο συνέδριο Global Progressive Mobilization

Για δύο ημέρες, ηγέτες, εκπρόσωποι προοδευτικών κομμάτων και κινημάτων θα συναντηθούν για να ανταλλάξουν ιδέες και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας.

«Ο Γιώργος Δώνης αναλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία ο Δώνης και πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο»
«Ο Γιώργος Δώνης αναλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία ο Δώνης και πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Γιώργος Δώνης αναλαμβάνει την Εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας και έτσι θα δώσει το «παρών» στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Πληρώνοντας για το τίποτα: Οι «αναλογικές» διακοπές και η γοητεία της απόλυτης αποσύνδεσης
Πληρώνοντας για το τίποτα: Οι «αναλογικές» διακοπές και η γοητεία της απόλυτης αποσύνδεσης

Ξεχάστε τις infinity pools, τα smart δωμάτια και την υπερσυνδεσιμότητα. Το νέο παγκόσμιο status symbol στον τουρισμό είναι η απόλυτη σιωπή. Η βιομηχανία των ταξιδιών επενδύει πλέον εκατομμύρια στα λεγόμενα «dead zones», αποδεικνύοντας ότι είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε ακριβά για να μας αναγκάσουν να κλείσουμε το κινητό μας.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το βράδυ της Πέμπτης τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
