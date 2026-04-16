ΕKT: Κρατάει στάση αναμονής για αύξηση των επιτοκίων
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ αναμένουν περισσότερες πληροφορίες για να δράσουν. Τι δείχνουν τα πρακτικά του Μαρτίου
Επιφυλακτικοί σε μια πρόωρη αύξηση των επιτοκίων είναι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της ΕΚΤ εν μέσω αυξανόμενων φόβων για μια νέα αύξηση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη.
«Η ανάλυση σεναρίων θα εξακολουθούσε να αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την πλοήγηση στις εξαιρετικά αβέβαιες προοπτικές για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη» αναφέρουν τα πρακτικά.
Τα σενάρια της ΕΚΤ
«Ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα της αξιολόγησης της στρατηγικής για το 2025 ήταν η απόφαση να αναφερθεί ρητά ο ρόλος των αναλύσεων σεναρίων και ευαισθησίας στη συμβολή στην ενημέρωση της λήψης αποφάσεων, και τα μοντέλα βελτιώθηκαν ώστε να ενσωματώνουν τα διδάγματα από την εμπειρία του παρελθόντος και τις πολλές κρίσεις που αντιμετώπισε η παγκόσμια οικονομία τα τελευταία έξι χρόνια.
Aμετάβλητα τα επιτόκια της ΕΚΤ
«Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να μην ενεργούμε πρόωρα βάσει δυσμενών ή σοβαρών σεναρίων, εκτός εάν τα εισερχόμενα δεδομένα υποδηλώνουν ότι γίνονται ολοένα και πιο πιθανά».
Ο επικεφαλής μακροοικονομικών της ING, Carsten Brzeski μιλώντας στο Reuters επεσήμανε ότι τα πρακτικά έδειξαν ότι η ΕΚΤ είχε γίνει «γερακίσια» – με σκοπό να αυξήσει τα επιτόκια – αλλά «δεν βιάζεται να αντιδράσει».
Ο Απρίλιος μπορεί να είναι πολύ νωρίς
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ήλπιζαν ότι θα είχαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια και την έκταση του πολέμου στην επόμενη συνεδρίασή τους στις 29-30 Απριλίου, αλλά αναγνώρισαν ότι μπορεί να είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό.
Δήλωσαν ότι παρακολουθούν τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, τις τιμές πώλησης, τα κέρδη των εταιρειών, τα δεδομένα της αγοράς εργασίας, τα στοιχεία του υποκείμενου πληθωρισμού και τις διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού, μεταξύ των βασικών παραγόντων.
«Όλα αυτά θα βοηθούσαν στην αξιολόγηση του κατά πόσον οι εξελίξεις κινούνταν σύμφωνα με τις βασικές προοπτικές ή με ένα από τα σενάρια, παρόλο που μπορεί να είναι ακόμα δύσκολο να κρίνουμε εάν υπήρχε απειλή για τον στόχο της σταθερότητας των τιμών», ανέφερε η ΕΚΤ.
Οι εκτιμήσεις της αγοράς και των αξιωματούχων της ΕΚΤ
Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, έχει εξηγήσει ότι η κεντρική τράπεζα θα αντιδράσει με αποφασιστικότητα ή επιμονή εάν ο πληθωρισμός φαίνεται ότι θα παραμείνει αρκετά πάνω από τον στόχο του 2% για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αλλά ακόμη και μια πιο μέτρια υπέρβαση του στόχου θα μπορούσε να απαιτήσει μια «μετρημένη» μεταβολή των επιτοκίων.
Οι χρηματοπιστωτικές αγορές αυτή τη στιγμή προεξοφλούν τη διατήρηση των επιτοκίων στα παρόντα επίπεδα για τη συνεδρίαση στις 29-30 Απριλίου, ενώ αναμένουν αύξηση του κόστους δανεισμού τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG. Η πλειονότητα των επενδυτών αναμένει ότι το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ θα φτάσει τουλάχιστον το 2,5% μέχρι το τέλος του έτους.
πηγή: ΟΤ
