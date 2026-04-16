ΕKT: Κρατάει στάση αναμονής για αύξηση των επιτοκίων

Επιφυλακτικοί σε μια πρόωρη αύξηση των επιτοκίων είναι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της ΕΚΤ εν μέσω αυξανόμενων φόβων για μια νέα αύξηση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη.

«Η ανάλυση σεναρίων θα εξακολουθούσε να αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την πλοήγηση στις εξαιρετικά αβέβαιες προοπτικές για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη» αναφέρουν τα πρακτικά.

Τα σενάρια της ΕΚΤ

«Ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα της αξιολόγησης της στρατηγικής για το 2025 ήταν η απόφαση να αναφερθεί ρητά ο ρόλος των αναλύσεων σεναρίων και ευαισθησίας στη συμβολή στην ενημέρωση της λήψης αποφάσεων, και τα μοντέλα βελτιώθηκαν ώστε να ενσωματώνουν τα διδάγματα από την εμπειρία του παρελθόντος και τις πολλές κρίσεις που αντιμετώπισε η παγκόσμια οικονομία τα τελευταία έξι χρόνια.

»Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν σε καλή θέση όσον αφορά τα αναλυτικά εργαλεία που είχε στη διάθεσή του για να καθοδηγήσει τις μελλοντικές του αποφάσεις. Συγκεκριμένα, η ανάλυση σεναρίων ήταν συμπληρωματική των βασικών προβλέψεων και επέτρεψε στο Διοικητικό Συμβούλιο να αξιολογήσει τους κινδύνους που σχετίζονται με το ενεργειακό σοκ, τους οποίους τα τυπικά εργαλεία δυσκολεύονταν να καταγράψουν, όπως σημαντικές μη γραμμικότητες και δευτερογενείς επιπτώσεις. »Τα εισερχόμενα δεδομένα μπορούσαν στη συνέχεια να παρακολουθούνται για να αξιολογηθεί ποιο σενάριο φαινόταν να κρυσταλλώνεται, διευκολύνοντας έτσι την ταχεία ανάληψη πολιτικής δράσης, εάν ήταν απαραίτητο. Ταυτόχρονα, ήταν σημαντικό να μην ενεργείται πρόωρα βάσει δυσμενών ή σοβαρών σεναρίων, εκτός εάν τα εισερχόμενα δεδομένα υποδηλώνουν ότι αυτά γίνονταν ολοένα και πιο πιθανά. »Τα μέλη συζήτησαν επίσης ζητήματα που σχετίζονται με τις μελλοντικές επιλογές πολιτικής. Μέχρι την επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής, το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια και το μέγεθος της σύγκρουσης, τη διατήρηση της επίδρασής της στις τιμές της ενέργειας και τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης που ενδέχεται να εφαρμοστούν, καθώς και αρχικές γνώσεις από πολλούς από τους βασικούς δείκτες που είχαν συζητηθεί.

»Όλα αυτά θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση του κατά πόσον οι εξελίξεις κινούνταν σύμφωνα με τις βασικές προοπτικές ή με ένα από τα σενάρια, παρόλο που μπορεί να είναι ακόμη δύσκολο να κριθεί εάν υπήρχε απειλή για τον στόχο της σταθερότητας των τιμών.