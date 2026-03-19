Αμετάβλητα, ως αναμενόταν, διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εν μέσω κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή και εκτόξευσης των τιμών της ενέργειας.

Το δ.σ της ΕΚΤ αποφάσισε να διατηρήσει, για έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση, το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στο 2%, όπως προέβλεψαν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg. Ενώ οι περισσότεροι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι το κόστος δανεισμού θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο μέχρι το τέλος του έτους, οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε τουλάχιστον μία αύξηση.

«Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει αυξήσει σημαντικά την αβεβαιότητα που περιβάλλει τις προοπτικές, δημιουργώντας ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και καθοδικούς κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη. Θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στον βραχυπρόθεσμο πληθωρισμό μέσω των υψηλότερων τιμών της ενέργειας.

»Οι μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις του θα εξαρτηθούν τόσο από την ένταση και τη διάρκεια της σύρραξης όσο και από τον τρόπο με τον οποίο οι τιμές της ενέργειας θα επηρεάσουν τις τιμές καταναλωτή και την οικονομία.» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΕΚΤ.

Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ

Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 2,00%, 2,15% και 2,40% αντιστοίχως.

Πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) και έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP)

Τα χαρτοφυλάκια APP και PEPP μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.

Οι προβλέψεις της ΕΚΤ για πληθωρισμό και ανάπτυξη

Οι νέες προβλέψεις ενσωματώνουν κατ εξαίρεση πληροφορίες μέχρι μέχρι τις 11 Μαρτίου, μια μεταγενέστερη από ό,τι συνήθως ημερομηνία συμπερίληψης στοιχείων. Η τριμηνιαία πρόβλεψη από την ΕΚΤ υποδεικνύει ταχύτερο πληθωρισμό και βραδύτερη ανάπτυξη, αν και οι αναλυτές έχουν δηλώσει ότι η αξία της μπορεί να είναι περιορισμένη, καθώς πολλά από τα δεδομένα για τις προβλέψεις θα μπορούσαν να είναι προγενέστερα του πολέμου.

Ως εκ τούτου η ΕΚΤ αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό ιδίως για το 2026 λόγω της εκτόξευσης των τιμών της ενέργειας που προκάλεσε ο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, ο γενικός πληθωρισμός προβλέπεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,6% το 2026, 2,0% το 2027 και 2,1% το 2028. Ο δομικός πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,3% το 2026, 2,2% το 2027 και 2,1% το 2028.

«Αυτοί οι ρυθμοί είναι επίσης υψηλότεροι σε σχέση με την πορεία που προβλεπόταν στις προβολές του Δεκεμβρίου, κυρίως λόγω της μετάδοσης των υψηλότερων τιμών της ενέργειας στον πληθωρισμό χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής. » επισημαίνει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της EKTη οικονομική ανάπτυξη θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 0,9% το 2026, 1,3% το 2027 και 1,4% το 2028.

«Αυτό συνεπάγεται αναθεώρηση προς τα κάτω, ιδίως για το 2026, αντανακλώντας τις παγκόσμιες επιδράσεις του πολέμου στις αγορές βασικών εμπορευμάτων, στα πραγματικά εισοδήματα και στην εμπιστοσύνη. Ταυτόχρονα, η χαμηλή ανεργία, οι εύρωστοι ισολογισμοί του ιδιωτικού τομέα και οι δημόσιες δαπάνες για την άμυνα και τις υποδομές αναμένεται να συνεχίσουν να στηρίζουν την ανάπτυξη.»

Τα ξεχωριστά σενάρια

Οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ έχουν εκπονήσει εναλλακτικά ενδεικτικά σενάρια που θα δημοσιευθούν στις 03:45 μμ στον ιστότοπο της ΕΚΤ.

«Η ανάλυση των σεναρίων υποδηλώνει ότι μια παρατεταμένη διατάραξη της προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου θα είχε ως αποτέλεσμα ο πληθωρισμός να διαμορφωθεί σε υψηλότερο επίπεδο, και η ανάπτυξη σε χαμηλότερο επίπεδο, από ό,τι υποθέτει το βασικό σενάριο των προβολών. Οι επιπτώσεις για τον μεσοπρόθεσμο πληθωρισμό εξαρτώνται σε κρίσιμο βαθμό από το μέγεθος των έμμεσων και δευτερογενών επιδράσεων μιας ισχυρότερης και πιο επίμονης ενεργειακής διαταραχής».

