05.02.2026
Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών
Η ΕΚΤ διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση
Διεθνής Οικονομία 05 Φεβρουαρίου 2026, 15:56

Η ΕΚΤ διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση

Παραμένουν στο 2% τα επιτόκια, όπως προέβλεψαν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg - Τι αναφέρει η ΕΚΤ για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας

Τζούλη Καλημέρη
Αμετάβλητα ως αναμενόταν ευρέως διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το Δ.Σ. της ΕΚΤ αποφάσισε να διατηρήσει για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στο 2%, όπως προέβλεψαν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

Η ΕΚΤ επεσήμανε ότι η οικονομία παρέμεινε «ανθεκτική σε ένα δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον»

Οι αναλυτές και οι αγορές εκτιμούν ότι θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, με τις πιθανότητες αύξησης το 2026 να μειώνονται.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ αμετάβλητα. Η επικαιροποιημένη αξιολόγησή του επιβεβαιώνει ξανά ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα».

Η ΕΚΤ επεσήμανε ότι η οικονομία παρέμεινε «ανθεκτική σε ένα δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον», υπογραμμίζοντας τη χαμηλή ανεργία, τους σταθερούς ισολογισμούς του ιδιωτικού τομέα και τη σταδιακή αύξηση των δημόσιων δαπανών στην άμυνα και τις υποδομές.

Επανέλαβε την μακροχρόνια προειδοποίησή του για μια αβέβαιη προοπτική, «λόγω ιδίως της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στην παγκόσμια εμπορική πολιτική και των γεωπολιτικών εντάσεων».
Η αύξηση των τιμών στις 21 χώρες που μοιράζονται το ευρώ υποχώρησε στο 1,7% τον περασμένο μήνα, το χαμηλότερο επίπεδό της από τον Σεπτέμβριο του 2024, και αναμένεται να παραμείνει ελαφρώς κάτω από τον στόχο της ΕΚΤ για τουλάχιστον ένα χρόνο.

Η οικονομία της ευρωζώνης, ωστόσο, έχει επιταχυνθεί, με την κατανάλωση και τις επενδύσεις να σημειώνουν υψηλότερη ταχύτητα τους τελευταίους τρεις μήνες του 2025.

«Η οικονομία εξακολουθεί να είναι ανθεκτική σε ένα αντίξοο παγκόσμιο περιβάλλον. Η χαμηλή ανεργία, οι εύρωστοι ισολογισμοί του ιδιωτικού τομέα, η σταδιακή υλοποίηση των δημόσιων δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές και οι υποστηρικτικές επιδράσεις από τις προηγούμενες μειώσεις των επιτοκίων υποβοηθούν την ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, οι προοπτικές εξακολουθούν να είναι αβέβαιες, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας όσον αφορά τις εμπορικές πολιτικές παγκοσμίως και των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων», αναφέρει η ανακοίνωση.

Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ

Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 2%, 2,15% και 2,40% αντιστοίχως.

Πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) και έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP)

Τα χαρτοφυλάκια APP και PEPP μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.

Το Δ.Σ. της ΕΚΤ δεν δεσμεύεται σε μια προκαθορισμένη πορεία επιτοκίων

Ωστόσο η υποχώρηση του δολαρίου, που οδήγησε το αμερικανικό νόμισμα το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, η έντονη μεταβλητότητα στην αγορά εμπορευμάτων η ρητορική του Αμερικανού προέδρου για τη Γροιλανδία και η πίεση που ασκεί στη Fed  για να μειώσει τα επιτόκια δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμούς.

Η ΕΚΤ στην ανακοίνωσή της αναφέρει την αποφασιστικότητα να σταθεροποιήσει τον πληθωρισμό μακροπρόθεσμα στο 2%. Θα ακολουθήσει μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής.

«Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων».

»Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του εντός των ορίων της εντολής που του έχει ανατεθεί, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

»Επιπλέον, το μέσο για την προστασία της μετάδοσης (Transmission Protection Instrument – TPI) είναι διαθέσιμο για να αντισταθμίζει ανεπιθύμητες, άτακτες εξελίξεις στην αγορά που θέτουν σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώνει πιο αποτελεσματικά την αποστολή του για σταθερότητα των τιμών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΟΤ

