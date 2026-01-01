Επιτόκια: Χωρίς αλλαγές έως το τέλος του 2026

Περίοδος σταθεροποίησης των επιτοκίων μετά την ξεκάθαρα πτωτική εφετινή χρονιά, αναμένεται να είναι στο βασικό σενάριο το 2026.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) μετά από 8 διαδοχικές περικοπές των παρεμβατικών της δεικτών που ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Ιούνιο, δεν έχει προχωρήσει σε άλλη κίνηση χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής, διαψεύδοντας τις αρχικές εκτιμήσεις.

Έκτοτε, το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της Ευρωτράπεζας βρίσκεται στο 2%.

Η επικεφαλής της Κριστίν Λαγκάρντ δεν έχει δώσει έναν οδικό χάρτη για τη νομισματική πολιτική των επόμενων μηνών, σημειώνοντας πως οι όποιες αποφάσεις θα εξαρτηθούν από τα εισερχόμενα μακροοικονομικά δεδομένα.

Κι αυτό διότι, όπως επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία, τα ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα δημιουργούν συνθήκες αβεβαιότητας, που ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαν να ανατρέψουν τις προοπτικές για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.

Με βάση πάντως τις εκτιμήσεις των περισσότερων αναλυτών τα επιτόκια θα παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα μέχρι και το τέλος του 2026.

Αυτό σημαίνει ότι οι συντηρητικοί αποταμιευτές που επιζητούν ένα παθητικό εισόδημα από τα χρήματά τους, με μηδενικό ή πολύ χαμηλό ρίσκο, θα έχουν αρκετές επιλογές στη διάθεσή τους.

Οι βασικές λύσεις

Αναλυτικότερα, οι βασικές εναλλακτικές στη νέα χρονιά θα είναι οι εξής:

1. Προθεσμιακές καταθέσεις

Οι τράπεζες μετά από ένα πολύμηνο κύκλο προς τα κάτω αναπροσαρμογής των επιτοκίων τους, που ξεκίνησε την άνοιξη του 2024, έχουν σταματήσει τη μείωσή τους.

Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις παρατηρήθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις και στοχευμένες αυξήσεις, ενώ πιο ελκυστικά προϊόντα λάνσαραν οι μη συστημικές τράπεζες.

Αυτήν τη στιγμή οι αποδόσεις στους 4 μεγάλους τους κλάδου, ανάλογα με τη διάρκεια και το ποσό, κινούνται στην πλειονότητα των περιπτώσεων μεταξύ 0,40% και 0,75%.

Από την άλλη, στις μικρότερες τράπεζες τα επιτόκια είναι καλύτερα και φτάνουν έως και το 1,80%.

Οι διαφορές από τράπεζα σε τράπεζα είναι σημαντικές. Ως εκ τούτου ο καταθετικός τουρισμός συμφέρει, εφόσον εντοπιστεί η κατάλληλη προσφορά.

Το ύψος των τόκων μπορεί ακόμη και να υπερτετραπλασιατεί, αν κάποιος αλλάξει τράπεζα.

2. Έντοκα γραμμάτια

Μπορεί οι αποδόσεις τους σε σύγκριση με τη διετία 2023 – 2024 να έχουν υποχωρήσει σημαντικά, ωστόσο παραμένουν μία ελκυστική επιλογή για όσους δεν θέλουν να αναλάβουν το παραμικρό ρίσκο για τα χρήματά τους.

Στις τελευταίες εκδόσεις νέων εντόκων γραμματίων, 6μηνης και 12μηνης διάρκειας το Δεκέμβριο, η απόδοση στη δημοπρασία διαμορφώθηκε λίγο πάνω από το 2%.

Επιπλέον, στη δευτερογενή αγορά κρατικών τίτλων οι καταθέτες μπορούν αυτήν τη στιγμή να βρουν ευκαιρίες διάρκειας λίγων εβδομάδων έως και 11 μηνών, με σίγουρα επιτόκια της τάξης του 1,8%.

Πλεονέκτημα των εντόκων γραμματίων σε σχέση με τις προθεσμιακές καταθέσεις, πέραν των υψηλότερων επιτοκίων, είναι ότι οι τόκοι τους δεν φορολογούνται με συντελεστή 15%.

Σημειώνεται ότι με βάση τον προγραμματισμό του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο πρώτο μισό του 2026 θα δημοπρατηθούν συνολικά 12 νέοι τίτλοι με διάρκεια 3, 6 και 12 μηνών.

Η διάθεσή τους θα γίνει και πρωτογενώς, μέσω τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλα τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα να αποκτήσουν τίτλους ονομαστικής αξίας έως 15.000 ευρώ στην ίδια τιμή με τους θεσμικούς επενδυτές και χωρίς έξοδα για την εκτέλεση της συναλλαγής.

3. Αμοιβαία κεφάλαια

Πρόκειται για το μεγάλο στοίχημα του τραπεζικού κλάδου και το 2026, μετά τις επιδόσεις ρεκόρ του 2025, που οδήγησαν το ενεργητικό του στη ζώνη των 30 δισ. ευρώ, για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 2000.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η επιθετική πολιτική προώθησης ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων από τις τράπεζες, ως εναλλακτική για καλύτερες αποδόσεις από τους λογαριασμούς προθεσμίας.

Πρόκειται για προϊόντα που προσμοιάζουν με τις προθεσμιακές καταθέσεις ως προς τα εξής:

Έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ζωής, από 2 έως και 5 έτη

Η απόδοσή τους μπορεί να εκτιμηθεί με ασφάλεια από τους διαχειριστές του αμοιβαίου κεφαλαίου

Προσφέρουν ένα τακτικό εισόδημα μέσω διανομής μερίσματος

Εφόσον τα επιτόκια του ευρώ παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα και τους επόμενους μήνες, αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να λανσάρουν νέα προϊόντα της κατηγορίας με προνομιακούς όρους.

Στα τέλη του 2025 οι διαθέσιμες λύσεις υπόσχονταν αποδόσεις της τάξης του 1,50% – 2% κάθε χρόνο, για μία περίοδο έως και 5 έτη.

Πηγή: OT