newspaper
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Γιατί είναι χαμηλά τα επιτόκια στις προθεσμιακές καταθέσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 24 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Γιατί είναι χαμηλά τα επιτόκια στις προθεσμιακές καταθέσεις

Το φαινόμενο των χαμηλών επιτοκίων στις καταθέσεις στην Ελλάδα, ενώ τα επιτόκια δανείων παραμένουν υψηλά (δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες «ψαλίδες» στην Ευρώπη), μόνο τυχαίο δεν είναι. Οι διαπιστώσεις και οι προτάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Vita.gr
Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Spotlight

Τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, ειδικά αν συγκριθούν με τα επιτόκια των δανείων ή με τις αποδόσεις που προσφέρονται σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης.

Η διαφορά του μέσου επιτοκίου νέων δανείων και καταθέσεων είχε αυξηθεί κατά περίπου 58% σε διάστημα περίπου 2,5 ετών (από 3,72 εκατοστιαίες μονάδες τον Ιανουάριο 2021 σε 5,89 εκατοστιαίες μονάδες τον Αύγουστο 2023) αν και κατά το τελευταίο τετράμηνο του 2023 παρουσίασε μικρή σταδιακή μείωση της τάξης των 0,30 μονάδων.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δημοσίευσε την ενδιάμεση έκθεση της κλαδικής έρευνας στις τραπεζικές καταθέσεις, η οποία εκκίνησε τον Ιούλιο του 2024

Τον Μάιο του 2024 το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων αποκλιμακώθηκε, διαμορφούμενο σε 4,98 εκατοστιαίες μονάδες, έχοντας προηγουμένως προσεγγίσει τον Αύγουστο του 2023 τις 5,89 εκατοστιαίες μονάδες.  Κατά τη διάρκεια του 2024 και 2025 (έως τον Απρίλιο του 2025) παρουσιάζεται αντίστοιχη αυξομείωση του περιθωρίου επιτοκίου το οποίο κατά την διάρκεια του γ΄ τριμήνου του 2024 αυξάνεται σταδιακά σε 5,31 εκατοστιαίες μονάδες τον Αύγουστο του 2024 και εν συνεχεία βαίνει μειούμενο έως και τον Απρίλιο του 2025 όπου διαμορφώνεται σε 4,42 εκατοστιαίες μονάδες.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει η διαφορά μέσου επιτοκίου υφιστάμενων δανείων και καταθέσεων.

Τι αποκαλύπτει έρευνα για τις τραπεζικές καταθέσεις

«Φάκελος» ύψος επιτοκίων

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανοίγει τον «φάκελο» εντοπίζοντας «τις παραμέτρους που καθορίζουν το ύψος των επιτοκίων» και προσδοκά να ανοίξει τον διάλογο με τους αρμόδιους φορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη «με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού προς όφελος των καταθετών».

Η ενδιάμεση έκθεση της κλαδικής έρευνας στις τραπεζικές καταθέσεις, η οποία εκκίνησε τον Ιούλιο του 2024 αποτυπώνει τη διάρθρωση του κλάδου τραπεζικών καταθέσεων, την προσφορά και τη ζήτηση, εξετάζει αναλυτικά τις παραμέτρους που καθορίζουν το ύψος των επιτοκίων και καταγράφει την πορεία των επιτοκίων καταθετικών λογαριασμών για την περίοδο 2019 έως τις αρχές του 2025.

Βασικό αντικείμενο της έρευνας είναι οι τραπεζικές καταθέσεις (καταθέσεις όψεως, ταμιευτηρίου και προθεσμίας), οι οποίες αποτελούν βασική πηγή χρηματοδότησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και βασικό μέσο αποταμίευσης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις προθεσμιακές καταθέσεις, καθώς αυτές αποτελούν το κύριο αποταμιευτικό προϊόν στην ελληνική αγορά, σε αντίθεση με τις καταθέσεις ταμιευτηρίου, οι οποίες στην πράξη λειτουργούν κυρίως ως λογαριασμοί πληρωμών με ελάχιστη ή μηδενική απόδοση.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας

Μέσα από αυτή την έρευνα, η ενδιάμεση έκθεση αναδεικνύει τη σύνθετη και πολυπαραγοντική διάσταση του ζητήματος των χαμηλών επιτοκίων καταθέσεων στον εγχώριο κλάδο, και καταγράφει τους ακόλουθους προβληματισμούς/ διαπιστώσεις που σχετίζονται με την επίδραση στη διαμόρφωση του ύψους των επιτοκίων:

  • την ολιγοπωλιακή δομή της αγοράς και των υψηλών εμποδίων εισόδου,

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαπενταετίας ο αριθμός των δραστηριοποιούμενων στην ελληνική αγορά τραπεζικών ιδρυμάτων συρρικνώθηκε σημαντικά ιδίως ως απόρροια εξυγιάνσεων και αποχωρήσεων από την εγχώρια αγορά. Ως αποτέλεσμα, από 62 πιστωτικά ιδρύματα με δραστηριοποίηση στην Ελλάδα31 – εκ των οποίων 18 εμπορικές και 16 συνεταιριστικές τράπεζας με έδρα στην Ελλάδα, καθώς και 22 υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής

  • διάφορες παραμέτρους, με προεξάρχουσα την υπερβάλλουσα ρευστότητα των τραπεζών, οι οποίες ενδέχεται να στερούν από τις τράπεζες το κίνητρο να ενσωματώνουν πληρέστερα και ταχύτερα τυχόν αυξήσεις των επιτοκίων πολιτικής της ΕΚΤ,
  • την αδράνεια των καταναλωτών ως προς την αναζήτηση και ενδεχόμενη αλλαγή παρόχου, η οποία μπορεί να εδραιώσει την ήδη ολιγοπωλιακή δομή της αγοράς.

Η κλαδική έρευνα καταδεικνύει 

  • η αύξηση των καταθέσεων την εξεταζόμενη περίοδο αφορά κυρίως καταθέσεις υψηλής ρευστότητας και χαμηλής απόδοσης,
  • η μετακύλιση των αυξήσεων των επιτοκίων πολιτικής της ΕΚΤ στα επιτόκια καταθέσεων υπήρξε περιορισμένη, καθυστερημένη και άνιση,
  • το κόστος ευκαιρίας της διακράτησης τραπεζικών καταθέσεων παραμένει υψηλό, ενισχύοντας τη στροφή των καταθετών σε εναλλακτικές τοποθετήσεις,
  • η δομή και τα χαρακτηριστικά της ελληνικής τραπεζικής αγοράς δεν ευνοούν την ανάπτυξη έντονου ανταγωνισμού στα καταθετικά επιτόκια.

Με βάση τα ανωτέρω, η έκθεση καταλήγει σε διαπιστώσεις και προτάσεις που αποσκοπούν να ενισχύσουν τη διαφάνεια, τη συγκρισιμότητα των καταθετικών προϊόντων και την κινητικότητα των καταθετών, καθώς και την αποτελεσματικότερη μετακύλιση των μεταβολών της νομισματικής πολιτικής προς όφελος των καταναλωτών.

Οι προτάσεις αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας του ανταγωνισμού στην αγορά τραπεζικών καταθέσεων και, κατ’ επέκταση, στη στήριξη της αποταμίευσης και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του ανταγωνισμού στην αγορά τραπεζικών καταθέσεων

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού προτείνει

  • Ενίσχυση ανταγωνισμού μέσω νέων εισόδων και επεκτάσεων (π.χ. Attica/Credia Bank, συνεταιριστικές τράπεζες, Viva Bank), με στόχο την πίεση για καλύτερα επιτόκια.
  • Δημιουργία κρατικών αποταμιευτικών λογαριασμών τύπου Livret A/LEP (γαλλικό μοντέλο), με κρατικά καθοριζόμενο επιτόκιο, ως συμπληρωματικό εργαλείο χρηματοδότησης του κρατικού προϋπολογισμού και ενίσχυσης αποδόσεων για μικροκαταθέτες, με την επιφύλαξη αξιολόγησης της δυνατότητας εφαρμογής και της σχετικής δημοσιονομικής αποτελεσματικότητας.
  • Ανάπτυξη γνήσιων αποταμιευτικών προϊόντων (π.χ. fidelity premium όπως στο Βέλγιο), που επιβραβεύουν τη διακράτηση κεφαλαίων με προνομιακό επιτόκιο, προσφέροντας ισορροπία μεταξύ απόδοσης και ευελιξίας έναντι της ισχύουσας κατάστασης.
  • Αύξηση κινητικότητας καταθετών με καλύτερη ενημέρωση και σύγκριση επιτοκίων (δημοσιεύσεις ΤτΕ, ιστοσελίδες σύγκρισης), απλοποίηση/προώθηση της «αλλαγής παρόχου», πιθανή επέκτασή της σε επιχειρήσεις και μακροπρόθεσμα διερεύνηση φορητότητας αριθμού λογαριασμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συμπερασματικά η φαίνεται πως η κατάσταση αναμένεται να αλλάξει μόνο αν αυξηθεί ο ανταγωνισμός (π.χ. από ψηφιακές τράπεζες) ή αν οι καταθέτες στραφούν μαζικά σε εναλλακτικά προϊόντα.

-Δείτε την ενδιάμεση έκθεση της κλαδικής έρευνας στις τραπεζικές καταθέσεις

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Χρονιά μετασχηματισμού σε βάθος το 2026

Τράπεζες: Χρονιά μετασχηματισμού σε βάθος το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Economy
Πληθωρισμός: Όταν οι εταιρείες τον εκμεταλλεύονται για να αυξήσουν τα κέρδη τους

Πληθωρισμός: Όταν οι εταιρείες τον εκμεταλλεύονται για να αυξήσουν τα κέρδη τους

inWellness
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Αποκαλυπτική μελέτη: Πώς βλέπουν εργαζόμενοι και εργοδότες την τεχνητή νοημοσύνη
Οικονομία 24.12.25

Αποκαλυπτική μελέτη: Πώς βλέπουν εργαζόμενοι και εργοδότες την τεχνητή νοημοσύνη

Η μελέτη καταδεικνύει ότι οι πιο επιτυχημένοι επαγγελματίες είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες εργασίες, ελευθερώνοντας χρόνο για δραστηριότητες υψηλότερης αξίας, όπως η κριτική σκέψη, η στρατηγική ανάλυση και η δημιουργικότητα

Σύνταξη
Ο «χρυσός στόλος» του Ντόναλντ Τραμπ και οι.. σαμπάνιες στη Νότια Κορέα
ΗΠΑ 24.12.25

Ο «χρυσός στόλος» του Ντόναλντ Τραμπ και οι.. σαμπάνιες στη Νότια Κορέα

Οι σαμπάνιες άνοιξαν σίγουρα στο στρατηγείο της Hanwha, στην έδρα της εταιρείας στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, καθώς η Hanwha θα εμπλακεί άμεσα στη ναυπήγηση των νέων «θωρηκτών» του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Συνεχίζει το ράλι ανόδου ο χρυσός – Κέρδη και για το ασήμι [γράφημα]
Νέα επίπεδα 23.12.25

Συνεχίζει το ράλι ανόδου ο χρυσός – Κέρδη και για το ασήμι [γράφημα]

Οι τελευταίες αυξήσεις έρχονται εν μέσω της εντατικοποίησης του πετρελαϊκού αποκλεισμού της Βενεζουέλας, της στρατιωτικής δράσης της Ουκρανίας στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας και των εικασιών για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Ο κόσμος χρειάζεται πολύ περισσότερο χαλκό – Πού μπορεί να βρεθεί, τι οδηγεί τη ζήτηση
Διαδεδομένο μέταλλο 23.12.25

Ο κόσμος χρειάζεται πολύ περισσότερο χαλκό – Πού μπορεί να βρεθεί, τι οδηγεί τη ζήτηση

Ο χαλκός είναι ένα κρίσιμο υλικό για τις πράσινες τεχνολογίες που μπορούν να μειώσουν τις παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα, καθώς και για τα κέντρα δεδομένων που βρίσκονται στην καρδιά της άνθησης της AI

Σύνταξη
Ταμείο Ανάκαμψης: Τελειώνουν τα «καύσιμα» – Οι κίνδυνοι για το μέλλον και οι αβεβαιότητες
Οικονομικές Ειδήσεις 23.12.25

Τελειώνουν τα «καύσιμα» από το Ταμείο Ανάκαμψης - Οι κίνδυνοι για το μέλλον και οι αβεβαιότητες

Αγώνας δρόμου από την κυβέρνηση για να απορροφηθούν τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πλησιάζει το 70% η απορρόφηση των πόρων, έναν χρόνο πριν την εκπνοή του ευρωπαϊκού πακέτου στήριξης. Οι μεγάλες προκλήσεις για τη διατηρησιμότητα της ανάπτυξης στη χώρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα 3 λάθη με τα τέλη κυκλοφορίας – Πώς θα αποφύγετε τα πρόστιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 23.12.25

Τα 3 λάθη με τα τέλη κυκλοφορίας – Πώς θα αποφύγετε τα πρόστιμα

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για το 2026, με τους φορολογούμενους να πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί προκειμένου να αποφύγουν τυχόν λάθη.

Σύνταξη
Εργασιακά δικαιώματα στην Ευρώπη: Ποιες χώρες έχουν τις περισσότερες αργίες τα Χριστούγεννα
Χριστουγεννιάτικες διακοπές 23.12.25

Εργασιακά δικαιώματα στην Ευρώπη: Ποιες χώρες έχουν τις περισσότερες αργίες τα Χριστούγεννα

Όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά κάποια είναι πιο ίσα από τα άλλα. Το ρητό της «Φάρμας των Ζώων» ισχύει και για τις ημέρες αργίας που δικαιούνται οι εργαζόμενοι τα Χριστούγεννα. Τι ισχύει σε ΕΕ και Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγρότες: Αναδιατάσσουν τα τρακτέρ για να ανοίξουν δρόμο – Επιμένει η ΕΛ.ΑΣ. να κρατά κλειστές κεντρικές αρτηρίες
Ελλάδα 23.12.25

Αναδιατάσσουν τα τρακτέρ για να ανοίξουν δρόμο οι αγρότες - Επιμένει η ΕΛ.ΑΣ. να κρατά κλειστές κεντρικές αρτηρίες

Οι αγρότες επιμένουν ότι εάν η ΕΛ.ΑΣ. ήθελε να διευκολύνει τις μετακινήσεις θα ερχόταν σε επαφή με τα συντονιστικά των μπλόκων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ασφαλείας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αποκαλυπτική μελέτη: Πώς βλέπουν εργαζόμενοι και εργοδότες την τεχνητή νοημοσύνη
Οικονομία 24.12.25

Αποκαλυπτική μελέτη: Πώς βλέπουν εργαζόμενοι και εργοδότες την τεχνητή νοημοσύνη

Η μελέτη καταδεικνύει ότι οι πιο επιτυχημένοι επαγγελματίες είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες εργασίες, ελευθερώνοντας χρόνο για δραστηριότητες υψηλότερης αξίας, όπως η κριτική σκέψη, η στρατηγική ανάλυση και η δημιουργικότητα

Σύνταξη
«Χαστούκι» από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ σε Τραμπ – «Μπλόκο» στην ανάπτυξη εθνοφρουράς στο Σικάγο
Κόσμος 24.12.25

«Χαστούκι» από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ σε Τραμπ – «Μπλόκο» στην ανάπτυξη εθνοφρουράς στο Σικάγο

Ο κορυφαίος θεσμός του δικαστικού συστήματος των ΗΠΑ έκρινε ότι η κυβέρνηση δεν παρουσίασε επαρκή νομική βάση που θα δικαιολογούσε τέτοια ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Σικάγο

Σύνταξη
Ρωσία: Νέο «συμβάν» κοντά στο σημείο όπου σκοτώθηκε στρατηγός στη Μόσχα – Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί
Αναφορές για έκρηξη 24.12.25

Νέο «συμβάν» κοντά στο σημείο όπου σκοτώθηκε στρατηγός στη Μόσχα - Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί

Την περιοχή όπου σημειώθηκε το «συμβάν» στη Μόσχα απέκλεισε μεγάλη δύναμη της αστυνομίας - Στο μικροσκόπιο βίντεο από κυκλώματα παρακολούθησης

Σύνταξη
Σε τι διαφέρουν οι κληρονομικές συμβάσεις από τις διαθήκες – 3+1 παραδείγματα
Ελλάδα 24.12.25

Σε τι διαφέρουν οι κληρονομικές συμβάσεις από τις διαθήκες – 3+1 παραδείγματα

Πότε συμφέρει ο κάθε τρόπος διάθεσης περιουσιακών στοιχείων και γιατί - Ποιος τρόπος είναι πιο ασφαλής και πώς παρακάμπτεται η νόμιμη μοίρα - Όλες οι αλλαγές στο νέο κληρονομικό δίκαιο, με παραδείγματα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Λίλι Άλεν έμαθε τι σημαίνει «προκαλώ πόνο» σε κάποιον αφότου χώρισε με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ
Μαθήματα ζωής 24.12.25

Η Λίλι Άλεν έμαθε τι σημαίνει «προκαλώ πόνο» σε κάποιον αφότου χώρισε με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ

Σε συνέντευξη που έδωσε στο Observer UK, η Λίλι Άλεν ανέφερε ότι τώρα κατανοεί καλύτερα τον «πόνο» που μπορεί να προκάλεσε κατά τη διάρκεια του πρώτου γάμου της με τον πρώην σύζυγό της, Σαμ Κούπερ.

Σύνταξη
Χριστούγεννα στην Ευρώπη – Παραδόσεις και έθιμα από την Ιρλανδία έως την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελβετία
Δώρα της Befana 24.12.25

Χριστούγεννα στην Ευρώπη – Παραδόσεις και έθιμα από την Ιρλανδία έως την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελβετία

Οι Ευρωπαίοι είναι τόσο όμοιοι όσο και διαφορετικοί. Και γιορτάζουν τα Χριστούγεννα με τρόπους που φέρνουν τους ανθρώπους κοντά ή τους κάνουν λίγο πιο γενναίους. Και ο κρύος καιρός, το επιτρέπει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μια αισιόδοξη χαραμάδα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν μέσα στο 2026;
Και όμως γίνεται 24.12.25

Μια αισιόδοξη χαραμάδα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν μέσα στο 2026;

Μπορεί να φαίνεται ακατόρθωτο, αλλά η Δύση θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντά της αν σεβαστεί την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν, στρέφοντας την προσοχή στην κύρια αιτία αστάθειας στην περιοχή: τη συμπεριφορά του Ισραήλ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο «χρυσός στόλος» του Ντόναλντ Τραμπ και οι.. σαμπάνιες στη Νότια Κορέα
ΗΠΑ 24.12.25

Ο «χρυσός στόλος» του Ντόναλντ Τραμπ και οι.. σαμπάνιες στη Νότια Κορέα

Οι σαμπάνιες άνοιξαν σίγουρα στο στρατηγείο της Hanwha, στην έδρα της εταιρείας στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, καθώς η Hanwha θα εμπλακεί άμεσα στη ναυπήγηση των νέων «θωρηκτών» του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Για τον Τζίμι Κίμελ το 2025 ήταν «μια πραγματικά εξαιρετική χρονιά για τον φασισμό»
Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα 24.12.25

Για τον Τζίμι Κίμελ το 2025 ήταν «μια πραγματικά εξαιρετική χρονιά για τον φασισμό»

Με καυστικό χιούμορ και σαφή πολιτική αιχμή, ο Τζίμι Κίμελ σχολιάζει το 2025 στο Εναλλακτικό Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του Channel 4, κάνοντας λόγο για «μια εξαιρετική χρονιά για τον φασισμό»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μήνυμα Πούτιν στον Ερντογάν: Στέλνει ρωσικό drone πάνω από την Αγκυρα και απειλεί με στρατιωτικά μέσα
Στρατιωτική απειλή 24.12.25

Σκληρό μήνυμα Πούτιν στον Ερντογάν με πτήση ρωσικού drone πάνω από την Αγκυρα

«Περίεργο και επικίνδυνο» περιστατικό, για τον Αχμέτ Νταβούτογλου, η κατάρριψη ενός ρωσικού drone κοντά στην Αγκυρα, σε μια περίοδο έντασης άνευ προηγουμένου ανάμεσα στη Μόσχα και την Αγκυρα.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Εκκλήσεις από το ΣΑ του ΟΗΕ για αποκλιμάκωση και σεβασμό του διεθνούς δικαίου
«Αμερικανική επιθετικότητα» 24.12.25

Βενεζουέλα - ΗΠΑ: Εκκληση από το ΣΑ του ΟΗΕ για σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Απειλή για τη διεθνή ειρήνη αποτελεί η σαφής κλιμάκωση από πλευράς ΗΠΑ στη Νότια Καραϊβική, τόνισε ο βοηθός ΓΓ του ΟΗΕ στο ΣΑ, αναφερόμενος και στη θέση της Βενεζουέλας για το θέμα.

Σύνταξη
Ρύθμιση διαδικτύου: «Πνέει ξανά άνεμος μακαρθισμού;» διερωτάται ο Μπρετόν για τις κυρώσεις των ΗΠΑ
Επιβολή κυρώσεων 24.12.25

«Πνέει ξανά άνεμος μακαρθισμού;» ρωτάει ο Μπρετόν για τις ΗΠΑ

Στο αντικομμουνιστικό κυνήγι μαγισσών του οποίου ηγήθηκε ο αμερικανός γερουσιαστής Τζόσεφ Μακάρθι τα χρόνια του 1950, παρέπεμψε ο Τιερί Μπρετόν, απαντώντας στις ΗΠΑ για τις κυρώσεις που του επέβαλαν.

Σύνταξη
Ρύθμιση διαδικτύου: Η Γαλλία καταδικάζει «με τον πλέον έντονο τρόπο» τις κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος του Μπρετόν
Ζαν-Νοέλ Μπαρό 24.12.25

Η Γαλλία καταδικάζει τις κυρώσεις των ΗΠΑ και στηρίζει τον Μπρετόν

«Η Γαλλία καταδικάζει με τον πλέον έντονο τρόπο τους περιορισμούς στις θεωρήσεις διαβατηρίου που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ σε βάρος του Τιερί Μπρετόν», αναφέρει ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

Σύνταξη
Ρύθμιση διαδικτύου: Κυρώσεις των ΗΠΑ σε 5 Ευρωπαίους, ανάμεσά τους ο πρώην επίτροπος Μπρετόν
Ρύθμιση διαδικτύου 24.12.25

Κυρώσεις των ΗΠΑ και κατά του πρώην επιτρόπου Μπρετόν

Ο πρώην επίτροπος Τιερί Μπρετόν βρίσκεται ανάμεσα στα πρόσωπα που αποφάσισαν οι ΗΠΑ να τιμωρήσουν με κυρώσεις καθώς είχαν σκοπό την επιβολή «λογοκρισίας» σε βάρος αμερικανικών συμφερόντων.

Σύνταξη
Γαλλία: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους Airbus A320 της Vueling λόγω «τεχνικού προβλήματος»
Vueling 24.12.25

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους Airbus A320

Πτήση της Vueling εξετράπη λόγω «μικρού τεχνικού προβλήματος», και το αεροσκάφος, ένα Airbus A320, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Κλερμόν-Φεράν της κεντρικής Γαλλίας.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας 1-1 (8-7 πεν.): Πρόκριση «θρίλερ» για τους «κανονιέρηδες» στα πέναλτι!
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας 1-1 (8-7 πεν.): Πρόκριση «θρίλερ» για τους «κανονιέρηδες» στα πέναλτι!

Η Άρσεναλ συμπληρώνει το «καρέ» των ημιτελικών του League Cup Αγγλίας, καθώς έναν συγκλονιστικό προημιτελικό που έγινε στο «Emirates» απέκλεισε με 8-7 την Κρίσταλ Πάλας στα πέναλτι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο