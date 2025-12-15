newspaper
15.12.2025 | 08:43
Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Κλείνει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες
Διεθνής Οικονομία 15 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Κλείνει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες

Οι κεντρικοί τραπεζίτες αξιολογούν τώρα τον αντίκτυπο της μέχρι τώρα επίδρασης των πολιτικών τους όσον αφορά τα επιτόκια στην ανάπτυξη και στον πληθωρισμό

Μελίνα Ζιάγκου
ΕπιμέλειαΜελίνα Ζιάγκου
Spotlight

Μια χρονιά που ξεκίνησε με την προοπτική διαδοχικών, αν και περιορισμένων, μειώσεων των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες, αναμένεται να ολοκληρωθεί χάνοντας το momentum. Οι αποφάσεις που αναμένονται τις τελευταίες εβδομάδες του 2025 πιθανότατα θα δείνουν ότι ο κύκλος χαλάρωσης έχει ουσιαστικά κλείσει.

Αντ’ αυτού, οι κεντρικοί τραπεζίτες κάνουν ένα βήμα πίσω για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο της μέχρι τώρα επίδρασης των πολιτικών τους στην ανάπτυξη και στον πληθωρισμό.

Οι ασαφείς προοπτικές της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για περαιτέρω μειώσεις μετά την περικοπή κατά 0,25% την προηγούμενη εδβδομάδα είναι ένα μέρος αυτού του πλαισίου. Ένα άλλο είναι ότι η παγκόσμια οικονομία αποδεικνύεται ανθεκτική απέναντι στην επιθετική δασμολογική πολιτική Τραμπ – τουλάχιστον πολύ περισσότερο από όσο περίμεναν πολλοί.

Μεταξύ των πολλαπλών αποφάσεων που αναμένονται την ερχόμενη Πέμπτη και την Παρασκευή, η πιθανή μείωση του κόστους δανεισμού από την Τράπεζα της Αγγλίας ενδέχεται να προσελκύσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και αυτό, σύμφωνα με το Bloomberg, επειδή οι επενδυτές περιμένουν να «διαβάσουν» σε αυτήν ενδείξεις σχετικά με το αν θα μπορούσε να είναι μία από τις τελευταίες κινήσεις της Τράπεζας της Αγγλίας σε αυτόν τον κύκλο μειώσεων.

Οσο για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι αναλυτές αναμένουν ότι θα παρουσιάσει υψηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης, οι οποίες ενδέχεται να εδραιώσουν την προσωρινή διατήρηση των επιτοκίων που έχουν επιβάλει οι αξιωματούχοι από τον Μάιο, με τις ερωτήσεις προς την Κριστίν Λαγκάρντ να επικεντρώνονται πιθανώς στο πόσο σύντομα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια στροφή προς τη σύσφιγξη.

Για ορισμένους αναλυτές, η μεταστροφή της αγοράς είναι μεγάλη και πολύ γρήγορη. «Οι αγορές δοκιμάζουν πόσο νωρίς θα μπορούσαμε να έχουμε αυξήσεις», δήλωνε τις προηγούμενες μέρες στο Bloomberg η Evelyne Gomez-Liechti, στρατηγική αναλύτρια της Mizuho International.

Στο μεταξύ, η Τράπεζα της Ιαπωνίας είναι αυτή που αναμένεται ευρέως να προχωρήσει σε αύξηση.

Σε σύγκριση με την προοπτική αλλαγής της πολιτικής στις προηγμένες οικονομίες, η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι άλλες χώρες είναι λιγότερο σαφής. Αρκετές άλλες κεντρικές τράπεζες, από το Μεξικό έως την Ταϊλάνδη, αναμένεται να παρατείνουν τους κύκλους χαλάρωσης την ερχόμενη εβδομάδα.

ΗΠΑ και Καναδάς

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται ένας σημαντικός αριθμός καθυστερημένων στοιχείων που θα προσφέρει στους επενδυτές και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής μια σαφέστερη εικόνα της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ και της ευρύτερης οικονομίας.

Μετά την τελευταία απόφαση της Fed να μειώσει τα επιτόκια, η έκθεση για την απασχόληση του Νοεμβρίου -που θα δημοσιευθεί την Τρίτη- θα αρχίσει να διαμορφώνει τις προοπτικές για το 2026 όσον αφορά το κόστος δανεισμού.

Οι οικονομολόγοι προβλέπουν αύξηση 50.000 θέσεων εργασίας και ποσοστό ανεργίας 4,5%, σε συνάρτηση με μια αργή, αλλά όχι ταχέως επιδεινούμενη, αγορά εργασίας.

Η έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης μια εκτίμηση των μισθών του Οκτωβρίου — στοιχεία που καθυστέρησαν λόγω του κλεισίματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ωστόσο, το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS) ανακοίνωσε ότι δεν ήταν σε θέση να διεξάγει την έρευνα των νοικοκυριών για τον μήνα και, ως εκ τούτου, δεν θα δημοσιεύσει το ποσοστό ανεργίας του Οκτωβρίου.

Οι επιπτώσεις από το μακροβιότερο κλείσιμο της κυβέρνησης επεκτάθηκαν και σε έναν άλλο σημαντικό οικονομικό δείκτη: τον πληθωρισμό. Τα στοιχεία για τον Νοέμβριο που αναμένονται την Πέμπτη δεν θα παρουσιάζουν μηνιαίες μεταβολές για τις περισσότερες κατηγορίες.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το BLS ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να συλλέξει μεγάλο μέρος των πληροφοριών για τις τιμές του Οκτωβρίου. Η συλλογή δεδομένων για τον Νοέμβριο καθυστέρησε επίσης λόγω του κλεισίματος της κυβέρνησης.

Οι ΗΠΑ θα δημοσιεύσουν επίσης στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις του Οκτωβρίου. Εξαιρουμένων των αυτοκινήτων και της βενζίνης, οι οικονομολόγοι προβλέπουν επιτάχυνση των δαπανών, η οποία θα υποδηλώνει σταθερή καταναλωτική ζήτηση στην αρχή του τέταρτου τριμήνου.

Βορειότερα, ο πληθωρισμός στον Καναδά πιθανότατα παρέμεινε κοντά στον στόχο του 2% τον Νοέμβριο, με την Τράπεζα του Καναδά να προβλέπει ότι οι βασικοί δείκτες θα δείξουν αύξηση περίπου 2,5% στις υποκείμενες πιέσεις στον πληθωρισμό. Η κεντρική τράπεζα έχει ανακοινώσει ότι δεν έχει πρόβλημα να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά, εκτός αν οι προοπτικές για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη αλλάξουν δραστικά. Σε κάθε περίπτωση, μια πρώτη «γεύση» αναμένεται από την τελευταία για φέτος ομιλία του διοικητή της τράπεζας, Τιφ Μάκλεμ, την Τρίτη.

Ασία

Η εβδομάδα στην Ασία ολοκληρώνεται με δύο σημαντικά γεγονότα στην Τράπεζα της Ιαπωνίας. Τη Δευτέρα, η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας δημοσιεύει την έρευνα Tankan, η οποία αναμένεται να δείξει ότι το επιχειρηματικό κλίμα στις μεγάλες βιομηχανίες βελτιώθηκε ελαφρώς κατά το τρίμηνο που έληξε τον Δεκέμβριο, επεκτείνοντας τη σειρά των σχετικά αισιόδοξων, διψήφιων τιμών του δείκτη σε εννέα τρίμηνα.

Το αποτέλεσμα αυτό θα ενισχύσει την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του διοικητή Καζούο Ουέντα, να αυξήσει το βασικό επιτόκιο στο 0,75% την Παρασκευή, η πρώτη αύξηση από τον Ιανουάριο. Οι αρχές έχουν στείλει πολλαπλά μηνύματα με σκοπό να προετοιμάσουν τους επενδυτές για την αύξηση.

Η Τράπεζα της Ταϊλάνδης και η Τράπεζα της Ινδονησίας συνεδριάζουν την Τετάρτη, με την Τράπεζα της Ταϊλάνδης να αναμένεται να μειώσει το κόστος δανεισμού κατά 0,25%. Οι οικονομολόγοι είναι  διχασμένοι ως προς το αν η Τράπεζα της Ινδονησίας θα πράξει το ίδιο. Η κεντρική τράπεζα της Ταϊβάν αναμένεται να διατηρήσει σταθερή την πολιτική της στη συνεδρίαση της Πέμπτης.

Στον τομέα των οικονομικών στοιχείων, η Κίνα θα δημοσιεύσει μια σειρά από στοιχεία που πιθανόν θα παρουσιάσουν μια ζοφερή εικόνα για τον Νοέμβριο, με την ετήσια πτώση των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία να αναμένεται να επιδεινωθεί στο -2,3%, καθώς η ύφεση στις επενδύσεις σε ακίνητα επιδεινώνεται στο -15,4% για τους πρώτους 11 μήνες. Η αύξηση των λιανικών πωλήσεων και της βιομηχανικής παραγωγής προβλέπεται να παραμείνει σε επίπεδα κοντά στα χαμηλότερα τουλάχιστον του τελευταίου έτους.

Ευρώπη

Το βασικό ερώτημα που επισκιάζει την απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας την Πέμπτη είναι αν ο διοικητής Αντριου Μπέιλι, ο οποίος την τελευταία φορά ψήφισε υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων, θα ταχθεί  τώρα υπέρ μιας μείωσης που θα μπορούσε να βοηθήσει στην τόνωση της οικονομίας. Αυτό τουλάχιστον προβλέπεται από όλους τους οικονομολόγους που συμμετείχαν στην έρευνα της Bloomberg.

Τα στοιχεία για τους μισθούς την Τρίτη και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό την Τετάρτη ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικά για το αποτέλεσμα. Η αύξηση του πληθωρισμού για τον Νοέμβριο αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 3,4%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, το οποίο όμως παραμένει σημαντικά υψηλότερο από τον στόχο του 2% της Τράπεζας της Αγγλίας.

Η ΕΚΤ, από την άλλη, είναι πιθανό είναι πιθανό να χρειαστεί να εξετάεσει κατά πόσο οι αξιωματούχοι της συμμερίζονται την άποψη της Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου, ότι η επόμενη κίνηση θα μπορούσε να είναι μια αύξηση των επιτοκίων.

Οι νέες τριμηνιαίες προβλέψεις θα περιλαμβάνουν την πρώτη εκτίμησή τους για τις προοπτικές του πληθωρισμού για το 2028.

Σημαντικά στοιχεία στην ευρωζώνη περιλαμβάνουν τη βιομηχανική παραγωγή τη Δευτέρα, τις προκαταρκτικές μετρήσεις των δεικτών PMI την Τρίτη και τον δείκτη επιχειρηματικής εμπιστοσύνης Ifo της Γερμανίας την επόμενη μέρα, ο οποίος παρακολουθείται στενά.

Σε ανάλυσή της στις 8 Δεκεμβρίου η HSBC προέβλεπε σταθεροποίηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ενόψει της συνεδρίασης της 18ης Δεκεμβρίου 2025, καθώς ο ο πληθωρισμός έχει παρουσιάσει μικρές ανοδικές αποκλίσεις μέχρι στιγμής το τέταρτο τρίμηνο, η αύξηση των μισθών παραμένει υψηλή και η ανθεκτικότητα της οικονομίας δείχνει ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σταθερά και τον Δεκέμβριο.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα τον Οκτώβριο. Η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ είχε υιοθετήσει μια ελαφρώς «αυστηρή» γραμμή κατά τη συνέντευξη Τύπου, εστιάζοντας κυρίως στους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό. Ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποστήριξαν ότι «ο κύκλος μείωσης επιτοκίων έχει πλέον τελειώσει».

Πηγή: ΟΤ

Ενέργεια
Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας: Κανονισμός για έργα 81,4 δισ. ευρώ – Η παρουσία του Ρούτε

Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας: Κανονισμός για έργα 81,4 δισ. ευρώ – Η παρουσία του Ρούτε

Συνεντεύξεις
Αλέξανδρος Εξάρχου: «Το LNG είναι η ευκαιρία της Ελλάδας»

Αλέξανδρος Εξάρχου: «Το LNG είναι η ευκαιρία της Ελλάδας»

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
inTickets 15.12.25
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Κένεθ Ρόγκοφ: «Το 2026 είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη χρονιά»
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

«Το 2026 είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη χρονιά» εκτιμά ο καθηγητής του Χάρβαρντ, Κένεθ Ρόγκοφ

Μιλά στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο 72χρονος καθηγητής Διεθνών Οικονομικών στο Χάρβαρντ, Κένεθ Ρόγκοφ - Έχει διατελέσει μεταξύ άλλων επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ και αποτελεί μια έγκυρη φωνή διεθνώς

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Στέγαση: «Αλλαγή μοντέλου» – Έκθεση 75 σημείων για το σχέδιο της Κομισιόν που αναμένεται εντός Δεκεμβρίου
Εντός Δεκεμβρίου 14.12.25

«Αλλαγή στεγαστικού μοντέλου» - Έκθεση 75 σημείων για το σχέδιο προσιτής κατοικίας από την Κομισιόν

Η ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων Housing Advisory Board στην έκθεσή της για τη στέγαση επισημαίνει την ανάγκη μετάβασης από τη «χρηματιστικοποίηση», πίσω στην κοινωνική διάσταση της κατοικίας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο
Αντιστροφή Brexit; 14.12.25

Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο

Από τους πιο γνωστούς και διακεκριμένους δημοσιογράφους στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδομεί τα επιχειρήματα εκείνων που θέλουν να στραφεί ξανά η πατρίδα του στο μπλογκ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Warner Bros: Το προοίμιο ενός πραγματικού πολέμου για τις υπηρεσίες streaming
Διεθνής Οικονομία 14.12.25

Warner Bros: Το προοίμιο ενός πραγματικού πολέμου για τις υπηρεσίες streaming

Η μάχη των δισεκατομμυρίων ανάμεσα στην πλατφόρμα Netflix και την Paramount για τα μάτια της Warner, αποτελεί το πρελούδιο ενός μεγάλου οικονομικού πολέμου την ώρα που χάνουν από το YouTube!

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
NBA: Βαριά ήττα για τους Μπακς από τους Νετς χωρίς τον Γιάννη (127-82) – Πέρασαν από το Φοίνιξ με τρομερό Ντόντσιτς οι Λέικερς (114-116, vids)
Μπάσκετ 15.12.25

Βαριά ήττα για τους Μπακς από τους Νετς χωρίς τον Γιάννη (127-82) - Πέρασαν από το Φοίνιξ με τρομερό Ντόντσιτς οι Λέικερς (114-116, vids)

Οι Μπρούκλιν Νετς διέλυσαν τους Μιλγούοκι Μπακς με 127-82, σε ένα ματς που δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και όλα πήγαν στραβά - Μεγάλο διπλό των Λέικερς, όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA.

Σύνταξη
«Το MTV ήταν σαν την Καμπούλ. Κορίτσια που έπιναν τεκίλα, υπάλληλοι που διακινούσαν κοκαΐνη, πυρκαγιές στα γραφεία»
Πίσω στο 1986 15.12.25

«Το MTV ήταν σαν την Καμπούλ. Κορίτσια που έπιναν τεκίλα, υπάλληλοι που διακινούσαν κοκαΐνη, πυρκαγιές στα γραφεία»

Στη διάρκεια της ακμής του, τη δεκαετία του '80, το δίκτυο ήταν ένα άγριο μέρος με λίγους κανόνες. Ο Tom Freston, ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης που δημιούργησε το μουσικό δίκτυο MTV τώρα παρακολουθεί την κατάρρευσή του. Ακολουθεί ένα απόσπασμα από το βιβλίο του «UNPLUGGED: Adventures from MTV to Timbuktu».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χρέη στον ΕΦΚΑ: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι εισπρακτικές – Σ’ αναμμένα κάρβουνα οι μικροοφειλέτες
Οικονομία 15.12.25

Χρέη στον ΕΦΚΑ: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι εισπρακτικές – Σ’ αναμμένα κάρβουνα οι μικροοφειλέτες

Η είσοδος εισπρακτικών εταιρειών στον ΕΦΚΑ αποδεικνύεται δύσκολη εξίσωση. Οι servicers είναι με το όπλο παρά πόδα για να διεκδικήσουν μερίδιο στην πίτα της διαχείρισης των χρεών στο δημόσιο ταμείο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα
Agro-in 15.12.25

Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα

Οι αγρότες έστειλαν στο Μέγαρο Μαξίμου τη λίστα με τα αιτήματά τους, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις - Απορρίπτουν τον «προσχηματικό διάλογο» στον οποίο τους καλεί η κυβέρνηση, η οποία θορυβημένη συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό καταφεύγοντας σε απειλές και εκβιασμούς

Σύνταξη
«Ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»: Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο Άρης Μουγκοπέτρος
Επικίνδυνη δοκιμασία 15.12.25

«Ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»: Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο Άρης Μουγκοπέτρος

Ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος με μια σοβαρή περιπέτεια, καθώς ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, για το οποίο μίλησε ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media, τονίζοντας πως «ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»

Σύνταξη
Καλογερόπουλος: «Ήταν κόκκινη το μαρκάρισμα στον Τσικίνιο – Έπρεπε να δοθεί πέναλτι για χέρι του Ράτσιτς»
Ποδόσφαιρο 15.12.25

Καλογερόπουλος: «Ήταν κόκκινη το μαρκάρισμα στον Τσικίνιο – Έπρεπε να δοθεί πέναλτι για χέρι του Ράτσιτς»

Ο Αλέξανδρος Καλογερόπουλος μίλησε για την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον Άρη και δεν γινόταν να μην σταθεί στη διαιτησία στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύνταξη
NCAA: «Καυτός» Αβδάλας ξανά και νέα νίκη για το Βιρτζίνια Τεκ (vid)
Μπάσκετ 15.12.25

NCAA: «Καυτός» Αβδάλας ξανά και νέα νίκη για το Βιρτζίνια Τεκ (vid)

Ο Νεοκλής Αβδάλας «υπέγραψε» τη σαρωτική νίκη του Βιρτζίνια Τεκ κόντρα στο Μέριλαντ (82-53). Από την άλλη, ήττα γνώρισε το Μόνμαουθ του Στέφανου Σπάρταλη, ο οποίος πραγματοποίησε εξίσου μία καλή εμφάνιση.

Σύνταξη
Το ρωσικό παράδοξο με την ενέργεια
Πρόβλημα στο Κρεμλίνο 15.12.25

Το ρωσικό παράδοξο με την ενέργεια

Το πετρέλαιο ρέει άφθονο, αλλά «κολλά» στη θάλασσα και γονατίζει την οικονομία - Η Μόσχα εξάγει περισσότερο αργό από ποτέ, όμως οι κυρώσεις μπλοκάρουν τη διαδρομή προς τους αγοραστές

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Δολοφονήθηκαν ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ με τη σύζυγό του – Στο «κάδρο» ο γιος τους
Τραύματα από μαχαίρι 15.12.25

Δολοφονήθηκαν ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ με τη σύζυγό του – Στο «κάδρο» ο γιος τους

Ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ. Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση ως ανθρωποκτονία, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο γιος τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αυστραλία: Όσα ξέρουμε για τη φονική επίθεση στην παραλία Μποντάι – Προς αυστηρότερους νόμους για την οπλοκατοχή
Αυστραλία 15.12.25

Όσα ξέρουμε για τη φονική επίθεση στην παραλία Μποντάι - Προωθούνται αυστηρότεροι νόμοι για την οπλοκατοχή

Παγκόσμιο σοκ μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι στην Αυστραλία - Στους 16 ανήλθαν οι νεκροί. Πατέρας και γιος οι δράστες του χτυπήματος

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Κένεθ Ρόγκοφ: «Το 2026 είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη χρονιά»
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

«Το 2026 είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη χρονιά» εκτιμά ο καθηγητής του Χάρβαρντ, Κένεθ Ρόγκοφ

Μιλά στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο 72χρονος καθηγητής Διεθνών Οικονομικών στο Χάρβαρντ, Κένεθ Ρόγκοφ - Έχει διατελέσει μεταξύ άλλων επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ και αποτελεί μια έγκυρη φωνή διεθνώς

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Τα ολιγοπώλια επιστρέφουν στο Χόλιγουντ: Γιατί το mega deal Netflix – Warner Bros. αλλάζει ξανά τους κανόνες
Culture Live 15.12.25

Τα ολιγοπώλια επιστρέφουν στο Χόλιγουντ: Γιατί το mega deal Netflix – Warner Bros. αλλάζει ξανά τους κανόνες

Η προσφορά–μαμούθ του Netflix για τη Warner Bros. δεν σηματοδοτεί απλώς μια νέα εποχή στο streaming, αλλά μια ανησυχητική επιστροφή σε ολιγοπωλιακούς κανόνες εξουσίας που θυμίζουν το παλιό Χόλιγουντ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Τζάστιν Θερού μιλά για τη συνεργασία του με την Μέριλ Στριπ στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2»
Μιράντα; 15.12.25

Ο Τζάστιν Θερού μιλά για τη συνεργασία του με την Μέριλ Στριπ στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2»

«Ήταν πραγματικά συναρπαστική η όλη εμπειρία μαζί της», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Τζάστιν Θερού, ο οποίος βρέθηκε πρόσφατα στο κινηματογραφικό πλατό με την Μέριλ Στριπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
