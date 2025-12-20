Επιτόκια: Τέλος στον κύκλο μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

Οι κεντρικές τράπεζες των μεγάλων οικονομιών σηματοδοτούν μια αλλαγή στάσης, καθώς η Τράπεζα της Ιαπωνίας, την Παρασκευή, αύξησε τα επιτόκια σε υψηλό 30 ετών την Παρασκευή.

Μια μέρα νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιβεβαίωσε ότι τερμάτισε τη νομισματική χαλάρωση και η Τράπεζα της Αγγλίας μείωσε τα επιτόκια με μια μόλις ψήφο διαφορά, καθώς οι διαφωνούντες προειδοποίησαν την επιλογή τηγς άσκησης πιέσεων στις τιμές.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο πόσο επιεικής θα καταφέρει να είναι η επόμενη συνεδρίαση στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ

Τώρα, όπως επισημαίνει το Reuters, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο πόσο επιεικής θα καταφέρει να είναι η επόμενη συνεδρίαση στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), μετά την προειδοποίηση ορισμένων υπευθύνων χάραξης πολιτικής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας ότι η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου εκτίθεται σε νέες πιέσεις λόγω πληθωρισμού και πιθανής ύφεσης.

Ακολουθεί η θέση των κεντρικών τραπεζών σε 10 ανεπτυγμένες αγορές όπως τις συγκέντρωσε το Reuters:

1/ Ελβετία

Η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας (SNB) διατήρησε το επιτόκιο πολιτικής της αμετάβλητο στο 0% στις 11 Δεκεμβρίου, το χαμηλότερο μεταξύ των κεντρικών τραπεζών των ανεπτυγμένων αγορών, και δήλωσε ότι η πρόσφατη συμφωνία για τη μείωση των αμερικανικών δασμών στα ελβετικά προϊόντα βελτίωσε τις οικονομικές προοπτικές.

Παρόλο που ο πληθωρισμός στην Ελβετία είναι μηδενικός, καθώς το ισχυρό φράγκο ως ασφαλές καταφύγιο μειώνει το κόστος των εισαγωγών, το όριο για τη μετατροπή των επιτοκίων σε αρνητικά είναι υψηλό και οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η αύξηση των τιμών θα ανακάμψει ελαφρώς το επόμενο έτος και ότι η SNB θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026.

2/ Καναδάς

Η Τράπεζα του Καναδά (BOC) διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 2,25% την περασμένη εβδομάδα, μετά από χαλάρωση 225 μονάδων βάσης σε αυτόν τον κύκλο. Ο διοικητής Tiff Macklem δήλωσε ότι η οικονομία αποδεικνύεται ανθεκτική στα εμπορικά μέτρα των ΗΠΑ.

Η Τράπεζα του Καναδά αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα έως το 2027, μετά την αύξηση της ανάπτυξης στο 2,6% το τρίτο τρίμηνο χάρη στις κυβερνητικές δαπάνες και τις ισχυρές εξαγωγές πετρελαίου, καθώς και την αγορά εργασίας.

3/ Σουηδία

Η Riksbank της Σουηδίας αναμένει επίσης ότι η προηγούμενη νομισματική χαλάρωση θα αρχίσει να ωθεί την ανάπτυξη και, με τον ετήσιο πληθωρισμό να κυμαίνεται λίγο πάνω από τον στόχο του 2%, διατήρησε τα επιτόκια στο 1,75% στις 18 Δεκεμβρίου και οι αναλυτές προβλέπουν ότι θα τα αυξήσει ξανά στα τέλη του 2026.

4/ Νέα Ζηλανδία

Με την ανεργία να παραμένει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων εννέα ετών, η υιοθέτηση μιας πιο επιθετικής στάσης θα είναι μια δύσκολη απόφαση για τη νέα επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Νέας Ζηλανδίας, Άννα Μπρέμαν.

Ωστόσο, μετά από μια σειρά από δραστικές μειώσεις των επιτοκίων που συνέβαλαν στην άνοδο του πληθωρισμού στο ανώτατο όριο του στόχου της κεντρικής τράπεζας, οι χρηματαγορές εκτιμούν ότι το επιτόκιο της Νέας Ζηλανδίας θα προσεγγίσει το 3% έως τον Δεκέμβριο του 2026 από το 2,25% που είναι σήμερα.

5/ Ευρωζώνη

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατηρεί σταθερά τα επιτόκια στο 2% από τον Ιούνιο και η τελευταία της παύση την Πέμπτη συνοδεύτηκε επίσης από αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Οι επενδυτές κατέληξαν σε στοιχήματα για μια μακρά παύση τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο, αφού η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, αναφέρθηκε σε μεγάλη αβεβαιότητα και απέφυγε να δώσει προοπτικές.

6/ ΗΠΑ

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε τα επιτόκια στις 10 Δεκεμβρίου, μετά από διχασμένη ψηφοφορία, και στη συνέχεια άφησε να εννοηθεί ότι θα διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια.

Τα καθυστερημένα στοιχεία για την απασχόληση έδειξαν ότι η αγορά εργασίας είχε υποχωρήσει τον Οκτώβριο, αλλά ανέκαμψε τον επόμενο μήνα, ενώ οι ηγέτες των επιχειρήσεων των ΗΠΑ αναμένουν επίσης περαιτέρω αυξήσεις των τιμών λόγω των δασμών.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed προβλέπουν μόνο μία μείωση κατά 25 μονάδες βάσης το 2026, γεγονός που τους θέτει σε πιθανή σύγκρουση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιθυμεί μεγαλύτερη χαλάρωση, όπως και ο επικρατέστερος υποψήφιος για την προεδρία της Fed και οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ.

7/ Βρετανία

Οι υπεύθυνοι για τον καθορισμό των επιτοκίων της Τράπεζας της Αγγλίας ψήφισαν με μικρή πλειοψηφία την Πέμπτη για μείωση κατά ένα τέταρτο του ποσοστού στο 3,75% και ο διοικητής Andrew Bailey προειδοποίησε ότι η μελλοντική χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής είναι αβέβαιη.

Με τον πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο να παραμένει ο υψηλότερος μεταξύ των χωρών του G7, οι δηλώσεις των διαφωνούντων μελών της Τράπεζας της Αγγλίας την Πέμπτη ότι ο πληθωρισμός ενδέχεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, έπληξαν την εμπιστοσύνη των αγορών επιτοκίων για περισσότερες από μία μειώσεις κατά 25 μονάδες βάσης το επόμενο έτος.

8/ Νορβηγία

Η Norges Bank έχει δείξει τη μεγαλύτερη προσοχή μεταξύ των χωρών της G10, μειώνοντας τα επιτόκια κατά μόλις 50 μονάδες βάσης σε αυτόν τον κύκλο.



Την Πέμπτη διατήρησε σταθερό το κόστος δανεισμού, αν και οι αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης προβλέπουν περαιτέρω χαλάρωση κατά 44 μονάδες βάσης το επόμενο έτος, μετά την υποχώρηση του πληθωρισμού.

9/ Αυστραλία

Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας φαίνεται να πλησιάζει σε σημείο καμπής, αφού διατήρησε τα επιτόκια σταθερά στο 3,6% νωρίτερα αυτό το μήνα και εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση για τον πληθωρισμό.

Οι αγορές έχουν ήδη προεξοφλήσει πλήρως μια αύξηση μέχρι τον Ιούνιο.

10/ Ιαπωνία

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε τα επιτόκια στο 0,75% την Παρασκευή και αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, αν και το γεν σημείωσε απότομη πτώση, ενώ οι αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων επίσης αυξήθηκαν, στέλνοντας ανάμεικτα μηνύματα στην αγορά σχετικά με την πιθανότητα περαιτέρω αυξήσεων.

Οι επενδυτές αναμένουν την απομάκρυνση της Τράπεζας της Ιαπωνίας από τα μέτρα στήριξης της οικονομίας, δεδομένου ότι η νέα πρωθυπουργός Sanae Takaichi δεσμεύτηκε για μαζικές δαπάνες τόνωσης της οικονομίας και ο πληθωρισμός παρέμεινε αρκετά ισχυρός ώστε να ασκήσει πίεση στην κεντρική τράπεζα.

Πηγή: ΟΤ