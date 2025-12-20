newspaper
20.12.2025 | 14:13
Έρχεται καιρός τύπου «Π» - Η πρόγνωση για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
20.12.2025 | 17:02
Τρομακτικό τροχαίο στο Αγρίνιο: Αυτοκίνητο τούμπαρε και προσγειώθηκε σε αυλή σπιτιού
20.12.2025 | 17:00
Πότε θα δείτε στους λογαριασμούς σας τα λεφτά από το επίδομα θέρμανσης
Επιτόκια: Τέλος στον κύκλο μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες
Διεθνής Οικονομία 20 Δεκεμβρίου 2025 | 22:19

Επιτόκια: Τέλος στον κύκλο μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed προβλέπουν μία μείωση των επιτοκίων το 2026

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Οι κεντρικές τράπεζες των μεγάλων οικονομιών σηματοδοτούν μια αλλαγή στάσης, καθώς η Τράπεζα της Ιαπωνίας, την Παρασκευή, αύξησε τα επιτόκια σε υψηλό 30 ετών την Παρασκευή.

Μια μέρα νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιβεβαίωσε ότι τερμάτισε τη νομισματική χαλάρωση και η Τράπεζα της Αγγλίας μείωσε τα επιτόκια με μια μόλις ψήφο διαφορά, καθώς οι διαφωνούντες προειδοποίησαν την επιλογή τηγς άσκησης πιέσεων στις τιμές.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο πόσο επιεικής θα καταφέρει να είναι η επόμενη συνεδρίαση στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ

Τώρα, όπως επισημαίνει το Reuters, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο πόσο επιεικής θα καταφέρει να είναι η επόμενη συνεδρίαση στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), μετά την προειδοποίηση ορισμένων υπευθύνων χάραξης πολιτικής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας ότι η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου εκτίθεται σε νέες πιέσεις λόγω πληθωρισμού και πιθανής ύφεσης.

Ακολουθεί η θέση των κεντρικών τραπεζών σε 10 ανεπτυγμένες αγορές όπως τις συγκέντρωσε το Reuters:

1/ Ελβετία

Η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας (SNB) διατήρησε το επιτόκιο πολιτικής της αμετάβλητο στο 0% στις 11 Δεκεμβρίου, το χαμηλότερο μεταξύ των κεντρικών τραπεζών των ανεπτυγμένων αγορών, και δήλωσε ότι η πρόσφατη συμφωνία για τη μείωση των αμερικανικών δασμών στα ελβετικά προϊόντα βελτίωσε τις οικονομικές προοπτικές.

Παρόλο που ο πληθωρισμός στην Ελβετία είναι μηδενικός, καθώς το ισχυρό φράγκο ως ασφαλές καταφύγιο μειώνει το κόστος των εισαγωγών, το όριο για τη μετατροπή των επιτοκίων σε αρνητικά είναι υψηλό και οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η αύξηση των τιμών θα ανακάμψει ελαφρώς το επόμενο έτος και ότι η SNB θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026.

2/ Καναδάς

Η Τράπεζα του Καναδά (BOC) διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 2,25% την περασμένη εβδομάδα, μετά από χαλάρωση 225 μονάδων βάσης σε αυτόν τον κύκλο. Ο διοικητής Tiff Macklem δήλωσε ότι η οικονομία αποδεικνύεται ανθεκτική στα εμπορικά μέτρα των ΗΠΑ.

Η Τράπεζα του Καναδά αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα έως το 2027, μετά την αύξηση της ανάπτυξης στο 2,6% το τρίτο τρίμηνο χάρη στις κυβερνητικές δαπάνες και τις ισχυρές εξαγωγές πετρελαίου, καθώς και την αγορά εργασίας.

3/ Σουηδία

Η Riksbank της Σουηδίας αναμένει επίσης ότι η προηγούμενη νομισματική χαλάρωση θα αρχίσει να ωθεί την ανάπτυξη και, με τον ετήσιο πληθωρισμό να κυμαίνεται λίγο πάνω από τον στόχο του 2%, διατήρησε τα επιτόκια στο 1,75% στις 18 Δεκεμβρίου και οι αναλυτές προβλέπουν ότι θα τα αυξήσει ξανά στα τέλη του 2026.

4/ Νέα Ζηλανδία

Με την ανεργία να παραμένει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων εννέα ετών, η υιοθέτηση μιας πιο επιθετικής στάσης θα είναι μια δύσκολη απόφαση για τη νέα επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Νέας Ζηλανδίας, Άννα Μπρέμαν.

Ωστόσο, μετά από μια σειρά από δραστικές μειώσεις των επιτοκίων που συνέβαλαν στην άνοδο του πληθωρισμού στο ανώτατο όριο του στόχου της κεντρικής τράπεζας, οι χρηματαγορές εκτιμούν ότι το επιτόκιο της Νέας Ζηλανδίας θα προσεγγίσει το 3% έως τον Δεκέμβριο του 2026 από το 2,25% που είναι σήμερα.

5/ Ευρωζώνη

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατηρεί σταθερά τα επιτόκια στο 2% από τον Ιούνιο και η τελευταία της παύση την Πέμπτη συνοδεύτηκε επίσης από αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Οι επενδυτές κατέληξαν σε στοιχήματα για μια μακρά παύση τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο, αφού η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, αναφέρθηκε σε μεγάλη αβεβαιότητα και απέφυγε να δώσει προοπτικές.

6/ ΗΠΑ

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε τα επιτόκια στις 10 Δεκεμβρίου, μετά από διχασμένη ψηφοφορία, και στη συνέχεια άφησε να εννοηθεί ότι θα διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια.

Τα καθυστερημένα στοιχεία για την απασχόληση έδειξαν ότι η αγορά εργασίας είχε υποχωρήσει τον Οκτώβριο, αλλά ανέκαμψε τον επόμενο μήνα, ενώ οι ηγέτες των επιχειρήσεων των ΗΠΑ αναμένουν επίσης περαιτέρω αυξήσεις των τιμών λόγω των δασμών.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed προβλέπουν μόνο μία μείωση κατά 25 μονάδες βάσης το 2026, γεγονός που τους θέτει σε πιθανή σύγκρουση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιθυμεί μεγαλύτερη χαλάρωση, όπως και ο επικρατέστερος υποψήφιος για την προεδρία της Fed και οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ.

7/ Βρετανία

Οι υπεύθυνοι για τον καθορισμό των επιτοκίων της Τράπεζας της Αγγλίας ψήφισαν με μικρή πλειοψηφία την Πέμπτη για μείωση κατά ένα τέταρτο του ποσοστού στο 3,75% και ο διοικητής Andrew Bailey προειδοποίησε ότι η μελλοντική χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής είναι αβέβαιη.

Με τον πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο να παραμένει ο υψηλότερος μεταξύ των χωρών του G7, οι δηλώσεις των διαφωνούντων μελών της Τράπεζας της Αγγλίας την Πέμπτη ότι ο πληθωρισμός ενδέχεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, έπληξαν την εμπιστοσύνη των αγορών επιτοκίων για περισσότερες από μία μειώσεις κατά 25 μονάδες βάσης το επόμενο έτος.

8/ Νορβηγία

Η Norges Bank έχει δείξει τη μεγαλύτερη προσοχή μεταξύ των χωρών της G10, μειώνοντας τα επιτόκια κατά μόλις 50 μονάδες βάσης σε αυτόν τον κύκλο.


Την Πέμπτη διατήρησε σταθερό το κόστος δανεισμού, αν και οι αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης προβλέπουν περαιτέρω χαλάρωση κατά 44 μονάδες βάσης το επόμενο έτος, μετά την υποχώρηση του πληθωρισμού.

9/ Αυστραλία

Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας φαίνεται να πλησιάζει σε σημείο καμπής, αφού διατήρησε τα επιτόκια σταθερά στο 3,6% νωρίτερα αυτό το μήνα και εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση για τον πληθωρισμό.

Οι αγορές έχουν ήδη προεξοφλήσει πλήρως μια αύξηση μέχρι τον Ιούνιο.

10/ Ιαπωνία

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε τα επιτόκια στο 0,75% την Παρασκευή και αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, αν και το γεν σημείωσε απότομη πτώση, ενώ οι αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων επίσης αυξήθηκαν, στέλνοντας ανάμεικτα μηνύματα στην αγορά σχετικά με την πιθανότητα περαιτέρω αυξήσεων.

Οι επενδυτές αναμένουν την απομάκρυνση της Τράπεζας της Ιαπωνίας από τα μέτρα στήριξης της οικονομίας, δεδομένου ότι η νέα πρωθυπουργός Sanae Takaichi δεσμεύτηκε για μαζικές δαπάνες τόνωσης της οικονομίας και ο πληθωρισμός παρέμεινε αρκετά ισχυρός ώστε να ασκήσει πίεση στην κεντρική τράπεζα.

Πηγή: ΟΤ

Τεχνολογία
Data centers: Στα 61 δισ. δολάρια οι συμφωνίες το 2025

Data centers: Στα 61 δισ. δολάρια οι συμφωνίες το 2025

Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

World
Επιτόκια: Σινιάλο τέλους του κύκλου μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

Επιτόκια: Σινιάλο τέλους του κύκλου μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τέλος η κρατική ενίσχυση για τους αγρότες
Η «τέλεια καταιγίδα» 20.12.25

Τέλος η κρατική ενίσχυση για τους αγρότες στις ΗΠΑ - Απώλειες 44 δισ. δολαρίων

Οι αγρότες στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν χαμηλές τιμές στα προϊόντα, υψηλό κόστος εισροών και τις επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου - Οι απώλειες τους φέτος ενδέχεται να φθάσουν τα 44 δισ. δολάρια

Σύνταξη
ΕΕ: Bαθιά το χέρι στην τσέπη αυτά τα Χριστούγεννα – Σε ποια χώρα ξοδεύουν περισσότερα για δώρα
Διεθνής Οικονομία 20.12.25

ΕΕ: Bαθιά το χέρι στην τσέπη αυτά τα Χριστούγεννα – Σε ποια χώρα ξοδεύουν περισσότερα για δώρα

Οι χριστουγεννιάτικες δαπάνες στην ΕΕ αυξάνονται κατακόρυφα το 2025, καθώς ο πληθωρισμός ωθεί τις τιμές προς τα πάνω και οι ρυθμιστικές αρχές καθιστούν αυστηρότερα τα πρότυπα ασφάλειας των παιχνιδιών

Σύνταξη
Χριστούγεννα: Πώς να ξεκλειδώσετε το μυστικό των επιτυχημένων αγορών
Διεθνής Οικονομία 20.12.25

Φθηνά, απλά και πρωτότυπα: Πώς να ξεκλειδώσετε το μυστικό των επιτυχημένων χριστουγεννιάτικων αγορών

Χρειάζεται να κάνετε ακόμα κάποια ψώνια πριν από τα Χριστούγεννα; Ή μήπως τα έχετε ήδη κάνει, αλλά νομίζετε ότι θα μπορούσατε να τα κάνετε καλύτερα;

Σύνταξη
Από τα χωράφια στη γεωπολιτική: Πώς το δίλημμα «βούτυρο Vs όπλων» της ΕΕ έβγαλε τους αγρότες στους δρόμους
Τρία κακά ταυτόχρονα 19.12.25

Από τα χωράφια στη γεωπολιτική: Πώς το δίλημμα «βούτυρο Vs όπλων» της ΕΕ έβγαλε τους αγρότες στους δρόμους

Ένα επικίνδυνο δάνειο, ένας πρωτοφανής προϋπολογισμός και μια καταστροφική επιζήμια για πολλούς εμπορική συμφωνία, διαιρούν την Ευρώπη και την πάνε στα βράχια.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η στεγαστική κρίση στην ΕΕ πλήττει δυσανάλογα τους νέους – Προκλήσεις και ανισότητες
Ψυχολογικές επιπτώσεις 19.12.25

Η στεγαστική κρίση στην ΕΕ πλήττει δυσανάλογα τους νέους - Προκλήσεις και ανισότητες

Υψηλά ενοίκια, χαμηλά εισοδήματα και επισφάλεια εργασίας καθυστερούν την απόφαση των νέων για αυτονομία ή και δημιουργία οικογένειας - Πώς η στεγαστική κρίση απειλεί το μέλλον της Ευρώπης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πόλεμος στη Φτώχεια: Η αμερικανική πόλη που δεν σώθηκε με τα δισ. της Ουάσιγκτον
Καμπανάκι για Ευρώπη; 19.12.25

Πόλεμος στη Φτώχεια: Η αμερικανική πόλη που δεν σώθηκε με τα δισ. της Ουάσιγκτον

Τι μπορεί να πήγε στραβά ώστε οι ίδιοι οι πολίτες μιας υπερδύναμης να παράγουν μόνοι τους τρόφιμα, να εκπαιδεύονται να φτιάχνουν σπίτια, ακόμα και να εξασφαλίζουν οι ίδιοι πόσιμο νερό; Κάτι δεν πήγε καλά με τον Πόλεμο στη Φτώχεια στις ΗΠΑ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πώς η κλιματική κατάρρευση θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων
Απαιτούνται αλλαγές 19.12.25

Πώς η κλιματική κατάρρευση θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων

Από τις πλημμύρες έως τις ξηρασίες, οι ασταθείς καιρικές συνθήκες που προκαλεί η κλιματική κρίση επηρεάζουν την επισιτιστική ασφάλεια, με τις αποδόσεις των καλλιεργειών να αναμένεται να μειωθούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη γίνεται μία «νέα πανδημία», προειδοποιεί ο δήμαρχος της Βαρκελώνης
Mayors for housing 18.12.25

Η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη γίνεται μία «νέα πανδημία», προειδοποιεί ο δήμαρχος της Βαρκελώνης

Από την Αθήνα έως το Άμστερνταμ και από τη Μπολόνια έως τη Βουδαπέστη, οι δήμαρχοι καλούν την ΕΕ να δημιουργήσει ένα ταμείο προσιτής στέγασης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους – Οι όροι της Καταέμπ Χεζμπολάχ
Έναρξη διαλόγου 20.12.25

Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους – Οι όροι της Καταέμπ Χεζμπολάχ

«Η αντίσταση είναι δικαίωμα και τα όπλα θα παραμείνουν στα χέρια των μαχητών», δήλωσε η Καταέμπ Χεζμπολάχ. Όπως και άλλες σιιτικές οργανώσεις, ζητά την αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από το Ιράκ.

Σύνταξη
Ο Ευαγγέλου δεν έδωσε πέναλτι στον Ολυμπιακό – «Έκλεισε» τα μάτια στο χτύπημα του Ραμίρες στον Μπιανκόν (vid)
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ο Ευαγγέλου δεν έδωσε πέναλτι στον Ολυμπιακό – «Έκλεισε» τα μάτια στο χτύπημα του Ραμίρες στον Μπιανκόν (vid)

Ο γκολκίπερ της Κηφισιάς έκανε έξοδο, δεν βρήκε την μπάλα αλλά βρήκε τον… Μπιανκόν, χωρίς όμως ο διαιτητής Ευαγγέλου να δώσει το πεντακάθαρο πέναλτι υπέρ των «ερυθρόλευκων»

Σύνταξη
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα ότι οι γονείς του έλειπαν από την βράβευσή του στα Όσκαρ
1976 20.12.25

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα ότι οι γονείς του έλειπαν από την βράβευσή του στα Όσκαρ

«Θέλεις κοντά σου τους ανθρώπους που αγαπάς και που σε απέρριψαν», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Σιλβέστερ Σταλόνε, αναφορικά με την απουσία των γονιών του από την βράβευσή του στα Όσκαρ για το «Ρόκι».

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσε να έχει δώσει και 20 λεπτά καθυστερήσεις ο διαιτητής»
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσε να έχει δώσει και 20 λεπτά καθυστερήσεις ο διαιτητής»

Πολλά παράπονα από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τις καθυστερήσεις της Κηφισιάς, με τον Βάσκο να δηλώνει επίσης ότι σημασία έχει να είναι πρώτος την τελευταία αγωνιστική ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Δεν παίχτηκε καθόλου ποδόσφαιρο: Συνεχώς καθυστερήσεις από τους παίκτες της Κηφισιάς
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Δεν παίχτηκε καθόλου ποδόσφαιρο: Συνεχώς καθυστερήσεις από τους παίκτες της Κηφισιάς

Απίστευτα πράγματα, που δυσφημούν το ελληνικό ποδόσφαιρο, με την φίλαθλη κοινή γνώμη να παρακολουθεί ένα παιχνίδι, στο οποίο οι παίκτες της Κηφισιάς έκαναν συνεχώς καθυστερήσεις.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1: Δεν τον ήθελε η μπάλα, δεν του επέτρεψαν να παίξει
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1: Δεν τον ήθελε η μπάλα, δεν του επέτρεψαν να παίξει

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά στο τελευταίο ματς της χρονιάς, το οποίο οι φιλοξενούμενοι φρόντισαν να το περάσουν… ξαπλωμένοι στο χορτάρι, κάνοντας καθυστερήσεις σε όλο το δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
Διαδοχικά χτυπήματα κατά των ναρκωτικών στην Αττική και στο λιμάνι του Πειραιά από το Λιμενικό
Ελλάδα 20.12.25

Διαδοχικά χτυπήματα κατά των ναρκωτικών στην Αττική και στο λιμάνι του Πειραιά από το Λιμενικό

Μπαράζ στοχευμένων επιχειρήσεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών πραγματοποίησε τις τελευταίες ώρες το Γραφείο Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, τόσο στην Αττική όσο και εντός του λιμανιού του Πειραιά, οδηγώντας σε συλλήψεις και κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών.

Σύνταξη
Επιμένει επιθετικά έναντι των αγροτών η κυβέρνηση – Τα σχέδια των αγροτών εν όψει Χριστουγέννων
Συνεχίζουν δυναμικά 20.12.25

Επιμένει επιθετικά έναντι των αγροτών η κυβέρνηση – Τα σχέδια των αγροτών εν όψει Χριστουγέννων

Χριστούγεννα στα μπλόκα θα κάνουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει να τους αντιμετωπίζει με απαξία και δικογραφίες. Ωστόσο, θα διευκολύνουν τους εκδρομείς των εορτών.

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Έβερτον – Άρσεναλ

LIVE: Έβερτον – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Άρσεναλ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη για τη 17η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Δάνειο 90 δισ. στο Κίεβο: Οι νικητές, οι ηττημένοι και οι… άλλοι της συνόδου κορυφής της ΕΕ
Πόλεμος στην Ουκρανία 20.12.25

Δάνειο 90 δισ. στο Κίεβο: Οι νικητές, οι ηττημένοι και οι… άλλοι της συνόδου κορυφής της ΕΕ

Έπειτα από μια σύνοδο κορυφής που διήρκεσε σχεδόν 16 ώρες, η ΕΕ συμφώνησε να βοηθήσει την Ουκρανία με κοινό δάνειο 90 δισ. Tο Κίεβο είναι ικανοποιημένο, δεν ισχύει το ίδιο με όλους τους ηγέτες της ΕΕ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Υποκρίτρια» – Η γυναίκα που καταστράφηκε από το σκάνδαλο του Kiss Cam επιτίθεται στην Γκουίνεθ Πάλτροου 
«Πως τόλμησε;» 20.12.25

«Υποκρίτρια» – Η γυναίκα που καταστράφηκε από το σκάνδαλο του Kiss Cam επιτίθεται στην Γκουίνεθ Πάλτροου 

Η Kρίστιν Τάλμποτ επιτέθηκε στη Γκουίνεθ Πάλτροου με σφοδρές κατηγορίες για υποκρισία, μετά την διαφήμιση που διακωμωδούσε το viral σκάνδαλο της Kiss Cam σε συναυλία των Coldplay

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τουρκία: Σάλος με την κακοποίηση ηλικιωμένου σε γηροκομείο – Έρευνα από τις αρχές
Εικόνες σοκ 20.12.25

Σάλος στην Τουρκία με την κακοποίηση ηλικιωμένου σε γηροκομείο - Έρευνα από τις Αρχές

Το βίντεο με την κακοποίηση του ηλικιωμένου κάνει τον γύρο του διαδικτύου - Η έρευνα είναι σε εξέλιξη και εξετάζεται το ενδεχόμενο να αναστείλει τη λειτουργία του γηροκομείου

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

