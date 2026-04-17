Γιορτή σήμερα 17 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Αναρωτιέστε ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 17 Απριλίου; Η ημέρα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Ορθόδοξη Εκκλησία, καθώς τιμάται η Ζωοδόχος Πηγή, μια από τις πιο γνωστές και αγαπητές εορτές της Χριστιανοσύνης.
Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν:
- Ζωή, Ζησούλα, Ζωΐτσα, Ζωζώ
- Ζώης, Ζήσης, Ζήσιμος
- Πηγή, Κρήνη, Κρηνιώ
Η εορτή της Ζωοδόχου Πηγής συνδέεται με την Παναγία και αποτελεί σύμβολο ζωής, ελπίδας και αναγέννησης. Σε όλη την Ελλάδα πραγματοποιούνται λειτουργίες και αγιασμοί σε ναούς και αγιάσματα αφιερωμένα στη Χάρη της.
Παράλληλα, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:
- Ιερομάρτυρος Συμεών, επισκόπου εν Περσία
- Αγίου Αγαπητού, πάπα Ρώμης
- Μάρτυρος Αδριανού
Αν έχετε κάποιον φίλο ή συγγενή με τα παραπάνω ονόματα, μην ξεχάσετε να του ευχηθείτε χρόνια πολλά.
Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa
