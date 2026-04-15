Επιχείρηση της Τροχαίας στον Λυκαβηττό για αυτοσχέδιους αγώνες – Τρεις οδηγοί έκαναν drift

Ειδική τροχονομική δράση σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., βραδινές ώρες χτες (14-4-2026) για την αποτροπή πραγματοποίησης αυτοσχέδιων αγώνων στο λόφο του Λυκαβηττού.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι οχημάτων.

Παραβάσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν βεβαιώθηκαν 10 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., όπως ενδεικτικά, για μη χρήση προστατευτικού κράνους, πρόκληση θορύβου από ηχοσύστημα κ.α. ενώ αφαιρέθηκαν 5 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Σημειώνεται ότι κατά την τροχονομική δράση κατελήφθησαν 3 οδηγοί να πραγματοποιούν μανούβρες πλαγιολίσθησης για την επίδειξη ικανοτήτων.

Όπως επισημαίνεται παρόμοιες τροχονομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.