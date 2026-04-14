Πάνω από 3 εκατ. Ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου για υλικοτεχνική αναβάθμιση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Στο πλαίσιο της αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιείται ένα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των δημοσίων δομών σύμφωνα με ανακοίνωση της περιφέρειας.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027 η Πράξη με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου», με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.

Η συνολική, συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης δημόσια δαπάνη, ανέρχεται σε 3.146.780,00 ευρώ.

Η παρέμβαση, όπως προσθέτει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωσηγ, περιλαμβάνει την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και την αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών πυρασφάλειας, ενισχύοντας καθοριστικά τη λειτουργικότητα και την επιχειρησιακή επάρκεια του νοσοκομείου.

Η Πράξη αποτελείται από τρία Υποέργα και συγκεκριμένα:

Υποέργο 1. Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:

Αξονικός Τομογράφος 128 τομών

Απινιδωτές διφασικοί με βηματοδότη

Θερμοκοιτίδες κλειστού τύπου

Θερμοκοιτίδες ανοικτού τύπου

Θερμοκοιτίδα φορητή αεροδιακομιδών

Κλίνες θεραπευτικές ηλεκτροκίνητες για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

Κλίνες θεραπευτικές για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Εμφραγμάτων (ΜΕΘΕ)

Κλίνες ασθενών με τραπεζάκια

Φυγόκεντροι επιτραπέζιες γενικού σκοπού υψηλής χωρητικότητας

Συσκευές ηλεκτροθεραπείας με μονάδα αναρρόφησης

Συσκευή Tecar

Θεραπεία Laser

Συσκευή shockwave (κρουστικών κυμάτων)

Διαθερμία βραχέων

Ηλεκτροκαρδιογράφοι δωδεκακάναλοι

Χειρουργική τράπεζα ορθοπεδικών περιστατικών

Χειρουργική τράπεζα γενικής χειρουργικής

Σύστημα μεταφοράς ασθενών

Ακτινοσκοπικό φορητό ψηφιακό (Νευροχειρουργικό Flat Panel 20cm x 20cm)

Μικροσκόπιο νευροχειρουργικό

Υπερηχογράφος γυναικολογικός

Καρέκλες ηλεκτροκίνητες ογκολογικού

Καρέκλες αιμοδοσίας – μεσογειακής αναιμίας – αιματολογικού

Γλύφανο πολύποδων με σύστημα πλύσεων ενδοσκοπίων

Μαστογράφος ψηφιακός με τομοσύνθεση

Υποέργο 2. Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

Τερματικές εσωτερικές μονάδες κλιματισμού FCU (οροφής)

Τερματικές εσωτερικές μονάδες κλιματισμού FCU (δαπέδου)

Παράλληλα στο υποέργο 3 προβλέπεται η προμήθεια ειδών για την αναβάθμιση της πυρασφάλειας

Η έναρξη υλοποίησης της Πράξης ορίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31 Δεκεμβρίου 2027.

Η πράξη, χρηματοδοτείται, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών» του προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021 – 2027.

Δικαιούχος του έργου είναι το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου».

«Η ενίσχυση της δημόσιας υγείας δεν είναι μόνο μια πολιτική προτεραιότητα, είναι το ιερό μας καθήκον»

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε μεταξύ άλλων σχετικά:

«Πίσω από κάθε χρηματοδότηση στην Δημόσια Υγεία και πίσω από κάθε νέο ιατρικό εξοπλισμό, υπάρχει ένας άνθρωπος. Ένας συνάνθρωπος μας, που θα το χρειαστεί όταν θα βρίσκεται σε αγωνία.

Για εμάς, η ενίσχυση της δημόσιας υγείας δεν είναι μόνο μια πολιτική προτεραιότητα, είναι το ιερό μας καθήκον. Είναι η υπόσχεση ότι κάθε νησιώτης θα νιώθει την ασφάλεια ότι η πατρίδα του τον νοιάζεται.

Μέσα από τους Ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας μας, του ΕΣΠΑ 2021-2027, ενισχύουμε με 3,14 εκ. ευρώ το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για την αναβάθμιση του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του.

Για να αποκτήσει 25 διαφορετικά είδη μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας, όπως νέο Αξονικό Τομογράφο 128 τομών, σύγχρονες θερμοκοιτίδες κλειστού & ανοικτού τύπου, ειδικές θεραπευτικές κλίνες ΜΕΘ και ΜΕΘΕ, νέες—σύγχρονες κλίνες για τα Χειρουργεία, συσκευές tecar και skockwave, Ψηφιακό Μαστογράφο με τομοσύνθεση, ψηφιακό φορητό Ακτινοσκοπικό».