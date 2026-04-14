«Παλλακίδα του καπιταλισμού» – Πώς οι New York Times έριξαν τη Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος στη φωτιά

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος των 250 δισ. δηλώνει 20% περισσότερο ευτυχισμένη από το μέσο άνθρωπο, είναι ευγνώμων για 10 πράγματα καθημερινά και θέλει να δωρίζει λουλούδια

Το πρόσφατο, εκτενές προφίλ της Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος στους New York Times είναι αναπολογητικό. Το πορτρέτο της συζύγου του Τζεφ Μπέζος είναι  μια ακτινογραφία της απόλυτης ευτυχίας που αγοράζουν τα δισεκατομμύρια και έχει προκαλέσει πρωτοφανές κύμα οργής, ειρωνείας και χλευασμού από πολλούς.

Σε καιρούς που η Amazon και η Washington Post (συμφερόντων Μπέζος) προχωρούν σε μαζικές απολύσεις, η Σάντσεζ επιλέγει να μιλήσει για κούπες που την καλημερίζουν με κοπλιμέντα, πρωινά τελετουργικά ευγνωμοσύνης και κορίτσια-πάμε-διάστημα. «Οι ΝΥΤ μας δουλεύουν, σωστά;» διαβάζουν σχόλια για την επιλογή του media outlet να δημοσιεύσει αυτό το προφίλ, με αυτό τον τίτλο, αυτή τη στιγμή.

Εν μέσω ενός εντελώς μπερδεμένου πολέμου με το Ιράν που προκάλεσε την εκτόξευση των τιμών του φυσικού αερίου, κάτι που επιτάχυνε την οικονομική πίεση που ήδη ένιωθαν πολλοί Αμερικανοί, η Amy Chozick των ΝΥΤ έγραψε ένα προφίλ με τίτλο: «Κάποιος πρέπει να είναι ευτυχισμένος. Γιατί όχι η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος;»

Βέβαια η επιλογή του τίτλου είναι μάλλον άτυχη. Όπως διατυμπανίζει η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος για την ίδια, είναι «από τη φύση της 20% πιο ευτυχισμένη από τον μέσο άνθρωπο». Ακόμα και όταν στα 18 της κοιμόταν στο γκαράζ ενός ξαδέλφου της, έχοντας απορριφθεί από τη θέση της αεροσυνοδού λόγω βάρους, μέσα της ένιωθε πάντα υπερήφανη, είχε κεφάλι ψηλά. Δεν της αξίζει μια περιουσία 250 δισεκατομμυρίων για αυτή τη στάση ζωής;

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος πιστεύει ότι είναι «από τη φύση της» 20% πιο ευτυχισμένη από τον μέσο άνθρωπο. Όχι, η περιουσία της που αγγίζει τα 250 δισεκατομμύρια δολάρια δεν έχει να κάνει καθόλου με αυτό, λέει

Η Μπέζος μίλησε για την καθημερινότητα της με τον Τζεφ σε ένα σύμπλεγμα αξίας 230 εκατομμυρίων δολαρίων στο Indian Creek. Κάνει εντατική γυμναστική έξι ημέρες την εβδομάδα με προσωπικό γυμναστή και δεν απαντάει στα κινητά τηλέφωνα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η πρώην δημοσιογράφος υποστηρίζει πως είναι «ένα με τον Μπέζος». Έχει υιοθετήσει τα Jeff-isms του, όπως τα υπομνήματα έξι σελίδων πριν από κάθε συνάντηση, ενώ εκείνος επεμβαίνει ακόμα και στην εικονογράφηση των παιδικών της βιβλίων, ζητώντας το υποβρύχιο στο εξώφυλλο να φαίνεται «φανταστικό και όχι ρεαλιστικό».

Αυτή η συμβιωτική σχέση έχει αλλάξει τον Μπέζος ριζικά. Από τον άχαρο τεχνοκράτη του Σιάτλ, μεταμορφώθηκε σε έναν άνδρα που φωτογραφίζεται ημίγυμνος σε γιοτ, διοργανώνει πάρτι με θέμα τον Τζέιμς Μποντ για τα γενέθλια της Kρις Τζένερ, και φαίνεται να έχει ανακαλύψει τη «χαρά της αισθητικής και των επεμβάσεων για μια καλύτερη εικόνα του εαυτού του».

Μετά τη δημοσίευση του, το προφίλ στους New York Times έχει αναδειχθεί σε απόλυτο σημείο αναφοράς για το πώς η Αμερική αντιλαμβάνεται τον πλούτο.

«Οι Μπέζος είναι για το quiet luxury ό,τι το Λας Βέγκας για την εκκλησία των Μορμόνων. Είναι φωνακλάδες, επιδειξιομανείς, αμετανόητοι»

Για δεκαετίες, υπήρχε μια άτυπη συμφωνία: οι υπερ-πλούσιοι μπορούσαν να απολαμβάνουν τα προνόμιά τους αρκεί να έδειχναν μια κάποια λιτότητα – όπως ο Γουόρεν Μπάφετ στο παλιό του σπίτι ή ο Mαρκ Ζάκερμπεργκ με τα γκρι t-shirts. Τίποτα δεν ισχύει πλέον σήμερα. Η Λόρεν Σάντσεζ έσκισε αυτό το συμβόλαιο.

Όπως δήλωσε ο Γκρέιτον Κάρτερ, ο επιδραστικός αρθρογράφος και πρώην διευθυντής του Vanity Fair, «οι Μπέζος είναι για το quiet luxury ό,τι το Λας Βέγκας για την εκκλησία των Μορμόνων. Είναι φωνακλάδες, επιδειξιομανείς, αμετανόητοι».

Με τη συνδρομή των Μπέζος, η «ασυγκράτητη έξαψη» του πλούτου επέστρεψε με πάταγο στο προσκήνιο.  Η Σάντσεζ εμφανίζεται στο Παρίσι με vintage Dior, γούνες και διαμάντια, την ίδια στιγμή που η Amazon ανακοινώνει 16.000 απολύσεις.  Η αντίθεση αυτή προκάλεσε οργισμένα σχόλια στο TikTok, με πολλούς να συγκρίνουν τη ζωή της με τους «Αγώνες Πείνας» (The Hunger Games).

Η ίδια δηλώνει ότι οι επικρίσεις την πληγώνουν και ότι «δεν θα μπορούσε ποτέ να γράψει κάτι κακό στο Instagram κάποιου», όμως η κοινή γνώμη την ταυτίζει με τις σκληρές επιχειρηματικές αποφάσεις του συζύγου της και την επιλογή του να απαγορέψει στην Washington Post να πάει κόντρα στον Τραμπ «για να μην εξοργιστεί ο πρόεδρος».

Η σύγκριση με την πρώην σύζυγο του Μπέζος, Μακένζι Σκοτ, είναι μάλλον και η Αχίλλειος πτέρνα της Σάντσεζ.

Η Σκοτ έχει χαρίσει πάνω από 26 δισεκατομμύρια δολάρια από την περιουσία της, σιωπηλά και χωρίς όρους, ακολουθώντας την παράδοση των μεγάλων ευεργετών όπως ο Κάρνεγκι.

Αντίθετα, η Σάντσεζ και ο Μπέζος αντιμετωπίζουν τη φιλανθρωπία ως «δουλειά» και ως προέκταση των κοινωνικών τους σχέσεων.

Η σύγκριση με την πρώην σύζυγο του Μπέζος, την πολύ ιδιωτική και φιλάνθρωπο Μακένζι Σκοτ, είναι και η Αχίλλειος πτέρνα της Σάντσεζ. Εκεί που πονάει

Δίνουν βραβεία 100 εκατομμυρίων στην Ντόλι Πάρτον και την Εύα Λογκόρια – στενές τους φίλες και οι δύο– και χρηματοδοτούν τεχνολογικές λύσεις για το κλίμα που συχνά μοιάζουν με επενδύσεις σε δικά τους οράματα.

Η Σάντσεζ, μια έμπειρη πιλότος ελικοπτέρων και πρώην δημοσιογράφος, προσπαθεί να πείσει ότι η καριέρα της προϋπήρχε του Μπέζος.

Αναφέρεται στις μέρες της στο Extra και στο Good Day L.A., όμως η τωρινή της εικόνα ως «συνοδός του καπιταλισμού» επισκιάζει τα πάντα.

Η εμμονή της με την εξωτερική εμφάνιση, οι αποτυχημένες ενδυματολογικές επιλογές στον Λευκό Οίκο και οι απόλυτα ανόητες συμβουλές της για «κοριτσοπαρέα στο διάστημα» την τοποθετούν σε αυτή την κατηγορία celebs που θυμίζει περισσότερο μία από τις Καρντάσιαν.

Παρά τις (λίγες) προσπάθειές της να δείξει ότι η ευτυχία μπορεί να διαχυθεί, η πραγματικότητα είναι ότι η ευτυχία που της εξασφαλίζουν τα δισεκατομμύρια δεν μπορεί να απαιτεί και την αποθέωση. Ειδικά όταν συνοδεύεται από μια τόσο κραυγαλέα έλλειψη επαφής με το κοινωνικό γίγνεσθαι.

Η Λόρεν Σάντζεζ Μπέζος πραγματικά κάνει ό,τι μπορεί για να προκαλέσει την αντιπάθεια. Λέω πως κάθε πρωί η ίδια και ο σύζυγος της απαριθμούν 10 πράγματα για τα οποία είναι ευγνώμονες. Ο κανόνας; Δεν επιτρέπεται να επαναλάβουν κάτι που είπαν την προηγούμενη μέρα.

Εκείνη πίνει καφέ σε κούπα που γράφει «Πάλι Ξύπνησα Κολασμένα Σέξι (Woke Up Sexy as Hell Again)» και εκείνος σε μια που γράφει « Γκόμενος (HUNK)» με σύμβολα του περιοδικού πίνακα. Αναφέρθηκε στο Extreme Makeover του Μπέζος περιγράφοντας έναν τεχνο-ολιγάρχη πραγματικά «σκληραγωγημένο στο γυμναστήριο, συχνά ημίγυμνο, έναν άνθρωπο που ανακάλυψε τη χαρά, τον έρωτα και τις αισθητικές επεμβάσεις».

Το προφίλ έχει υπερπροσφορά από ατάκες που διαβάζονται άβολα, αν όχι ως σάτιρα ή παρωδία. Οι εξομολογήσεις της Μπέζος έχουν cringe factor στον υπερθετικό

«Οι ΝΥΤ θα έπρεπε να κάνουν προφίλ την φιλάνθρωπο Μακένζι Μπέζος» γράφουν χρήστες για την πρώην γυναίκα του τεχνο-ολιγάρχη που έχει δωρίσει δισεκατομμύρια από την περιουσία της χωρίς προβολή

«Θέλω απλώς να δίνω σε όλους λουλούδια. Γιατί να μην το κάνεις;» λέει. «Είμαι Λατίνα. Είμαι Λατίνα. Είμαι Λατίνα» υπενθυμίζει ξανά και ξανά ως απάντησή στις επικρίσεις για το προκλητικό ντύσιμό της και τις πλαστικές επεμβάσεις. Η Σάντσεζ προσπάθησε να αποδώσει το στιλ της στην καταγωγή της, κάτι που πολλοί θεώρησαν φθηνή δικαιολογία για να αποφύγει την κριτική των κακόγουστων εμφανίσεων της.

«Ήταν σαν μια κοριτσοπαρέα στο διάστημα!» είπε για το διαβόητο ταξίδι της με τον πύραυλο Blue Origin μαζί με την Kέιτι Πέρι, την ώρα που ο πλανήτης φλέγεται από την κλιματική κρίση που οι επιχειρήσεις του συζύγου της καλλιεργούν.

Η Μπέζος αναφέρθηκε στην «γυμνή» εμφάνιση της στον Λευκό Οίκο, παραδέχεται το λάθος της να φορέσει δαντελωτό εσώρουχο που φαινόταν μέσα από το λευκό ταγιέρ της στην ορκωμοσία του Tραμπ λέγοντας ειρωνικά «Σημειώθηκε: Όχι δαντέλα στον Λευκό Οίκο» και είπε για το app του γιου της, Nίκο. Η εφαρμογή που της εγκατέστησε στο smartphone της της απαγορεύει να μπαίνει στα social media την ημέρα, για να μην διαβάζει τα φρικτά σχόλια που γράφουν γι’ αυτήν.

Στο προφίλ της η Μπέζος δείχνει και μια ιδιότυπη εμμονή με την τεκνοποίηση. Επιμένει πως η μητρότητα είναι κάπως υποχρέωση, παροτρύνει την αρθρογράφο να κάνει παιδιά -«Κάν’ το! Θα έκανα ένα αύριο κιόλας!» λέει- πυροδοτώντας πανικό στο γραφείο τύπου της που τρέχει να μαζέψει τις δηλώσεις της λέγοντας ότι δεν είναι έγκυος.

Η δημοσίευση του προφίλ της Λόρεν Σάντσεζ στους New York Times είχε ως στόχο να την παρουσιάσει ως μια δυναμική, ευτυχισμένη και πολυτάλαντη γυναίκα. Πέτυχε ακριβώς το αντίθετο.

Η επικοινωνιακή πανωλεθρία είναι ολιστική. Στο Instagram και το TikTok, η Σάντσεζ έχει πλέον τον τίτλο «Παλακίδα του Καπιταλισμού»

Η Κέιτι Κούρικ, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της αμερικανικής δημοσιογραφίας, ηγήθηκε ενός κύματος κριτικής, χαρακτηρίζοντας το άρθρο «άβολο» και υπογραμμίζοντας την τεράστια απόσταση που χωρίζει το ζεύγος Μπέζος από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο μέσος πολίτης.

Η Κούρικ δεν μάσησε τα λόγια της σχολιάζοντας την ανάρτηση των New York Times στο Instagram. Η σύντομη αλλά περιεκτική της παρέμβαση, όπου εξέφραζε την απορία της για το σκοπό αυτού του προφίλ σε μια εποχή βαθιάς οικονομικής κρίσης, λειτούργησε ως καταλύτης.

Η Κούρικ έθιξε την «απουσία αυτογνωσίας» που διαπνέει όλη τη συνέντευξη αλλά η ανάρτηση της ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

«Δεν φοράς δαντελωτά εσώρουχα στο Λευκό Οίκο, το έμαθα και αυτό» είπε η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος για τη διαβόητη εμφάνιση της στην ορκωμοσία του φίλου Τραμπ

Χρήστες έσπευσαν να συμφωνήσουν με την Κούρικ, επισημαίνοντας ότι η Σάντσεζ προσπαθεί απεγνωσμένα να φανεί «συμπαθής» την ίδια στιγμή που ο Τζεφ Μπέζος αμφισβητείται για την ηθική και επιχειρηματική του ατζέντα.

Η επικοινωνιακή πανωλεθρία συνεχίζεται ανελέητα με αναγνώστες των NYT να δηλώνουν πως το «άρθρο είναι απολαυστικό, διαβάζεται σαν παρωδία» ενώ από το Instagram μέχρι το TikTok, η Σάντσεζ αντιμετωπίζεται ως η «Παλλακίδα του Καπιταλισμού».

«Εξοργιστικοί NYT, μας δουλεύουν ψιλό γαζί», είπε ένας χρήστης στο Instagram Threads.

«Δεν το διάβασα», παραδέχτηκε ένας άλλος χρήστης. «Έχω ακούσει αρκετά για τη Λόρεν Σάντσεζ για το υπόλοιπο της ζωής μου. Η πρώτη μου σκέψη, όμως, ήταν ότι αυτή η δημοσιογράφος θα έπρεπε να είχε γράψει για την ΠΡΩΗΝ σύζυγό του η οποία ΚΑΝΕΙ πραγματικά σημαντικά πράγματα. Αυτή η νυν σύζυγος μπορεί να κάνει και καλά πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να δούμε πέρα ​​από όλη αυτή τη λάμψη, τις φωτογραφίσεις και τα τεράστια στήθη και χείλη. Πφ».

Η ίδια η Chozick υποστήριξε στο η Σάντσεζ Μπέζος είναι μια περσόνα-ορόσημο για τους υπερ-πλούσιους.

«Μετά από χρόνια οικονομικής κρίσης, lockdown λόγω πανδημίας και ηθικής σοβαρότητας», έγραψε η Chozick «η ξεδιάντροπη ζωντάνια των πλουσίων επιστρέφει με μια πτήση Blue Origin, ένας Λευκό Οίκο που είναι το Mαρ-α-Λάγκο και ένα εξώφυλλο ραπ του Zούκερμπεργκ. Ο γάμος των Μπέζος μοιάζει, κατά καιρούς, τόσο με ένα πολιτιστικό σημείο καμπής όσο και με μια ιστορία αγάπης – τη στιγμή που το αμερικανικό χρήμα σταμάτησε να ζητάει συγγνώμη και αποφάσισε ότι κάλλιστα μπορεί να απολαύσει τον πλούτο του».

Η Σάντσεζ Μπέζος «αγκαλιάζει τη φιλανθρωπία, αλλά και την ευχαρίστηση που συνοδεύει τον πλούτο – την προβολή, την εγγύτητα στην εξουσία, τη μόδα, τη διασκέδαση» γράφει. Η αρθρογράφος υπογραμμίζει πώς η Σάντσεζ Μπέζος «δεν εκμεταλλεύεται τον κυνισμό» και φαίνεται να αγνοεί τις περισσότερες δημόσιες αντιπαραθέσεις της.

Η Σάντσεζ Μπέζος «πνίγηκε μιλώντας» για την αντίδραση στον γάμο της στη Βενετία της Ιταλίας, ο οποίος προσέλκυσε διάσημους και εκτιμήθηκε ότι κόστισε μεταξύ 40 και 48 εκατομμυρίων ευρώ. Είπε ότι «ο κόσμος δεν είδε» προσωπικές λεπτομέρειες όπως «τις προπόσεις όλων των παιδιών τους· τους φίλους του κ. Μπέζος από το λύκειο, τους οποίους κανείς δεν μπήκε στον κόπο να φωτογραφίσει».

Αλλά μια από τις πιο ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις της Τσόζικ ήταν ότι η Σάντσεζ Μπέζος «είναι άνετη και ευέλικτη στο να επιστρέφει στα διασκεδαστικά θέματα» και σημειώνει αρκετές φορές ότι η πρώην δημοσιογράφος απέφευγε κάθε είδους ερώτηση που αφορούσε την πολιτική ή τις αντιπαραθέσεις του συζύγου της.

Όταν ρωτήθηκε για τις εκατοντάδες απολύσεις στην εφημερίδα The Washington Post τον Φεβρουάριο, η οποία ανήκει στον σύζυγό της, η Σάντσεζ Μπέζος έγινε αρκετά ασαφής.

«Ήμουν δημοσιογράφος και ξέρω πόσο σημαντική είναι η δημοσιογραφία», είπε. «Αλλά δεν παίρνω αυτές τις επιχειρηματικές αποφάσεις, οπότε πραγματικά δεν μπορώ να τις απαντήσω».

Καθώς η δημόσια εικόνα της Μπέζος καταρρέει κάτω από το βάρος της ίδιας της της ανάγκης για προβολή, το αυξανόμενο κλίμα απαξίωσης της ίδιας και του συντρόφου της μεγαλώνει.

«Αν υπάρχει ένα πράγμα που [η Σάντσεζ Μπέζος] θέλει να γνωρίζει ο κόσμος, είναι ότι είναι πιλότος ελικοπτέρου, κάτι σπάνιο στον διαβόητα ανδροκρατούμενο κλάδο», γράφει το προφίλ της Μαρίας Αντουανέτας των ψηφιακών καιρών μας. Υποθέτω όλοι ξέρουμε πως κατέληξε αυτό.

