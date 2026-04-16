Ζεις τη ζωή σου ή τη σκηνοθετείς; Η γενιά που ξέχασε πώς να χτίζει αληθινές σχέσεις
The Good Life 16 Απριλίου 2026

Ζεις τη ζωή σου ή τη σκηνοθετείς; Η γενιά που ξέχασε πώς να χτίζει αληθινές σχέσεις

Δισεκατομμύρια προβολές στο TikTok επιβεβαιώνουν μια τρομακτική κοινωνική μετάλλαξη: έχουμε σταματήσει να ζούμε τη ζωή μας και, αντίθετα, τη «σκηνοθετούμε». Πώς η εμμονή του να είμαστε το απόλυτο επίκεντρο του σύμπαντος, μετέτρεψε τους γύρω μας σε απλούς «κομπάρσους» της δικής μας ταινίας.

Κάποτε, το να βγεις για έναν καφέ, να διαβάσεις ένα βιβλίο στο μετρό ή να περπατήσεις στη βροχή ήταν απλές, καθημερινές στιγμές. Σήμερα, αυτές οι στιγμές δεν υφίστανται αν δεν «σκηνοθετηθούν» κατάλληλα. Τα social media έχουν εκπαιδεύσει μια ολόκληρη γενιά να βλέπει τον εαυτό της ως τον απόλυτο αστέρα μιας φανταστικής ταινίας, αγνοώντας επιδεικτικά τις ζωές των άλλων.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια αθώα τάση ενδυνάμωσης –το λεγόμενο “Main Character Energy”– έχει πλέον εξελιχθεί σε μια βαθιά τοξική, ψυχολογική παγίδα.

Οι αριθμοί πίσω από την ψηφιακή αυταπάτη

Το φαινόμενο δεν είναι θεωρητικό· είναι μετρήσιμο και χαοτικό σε μέγεθος. Αν αναζητήσει κανείς το hashtag #maincharacter στο TikTok, θα βρει πάνω από 8 δισεκατομμύρια προβολές, ενώ το αντίστοιχο hashtag #NPC (Non-Playable Character, δηλαδή οι «κομπάρσοι» ενός βιντεοπαιχνιδιού που δεν έχουν δική τους βούληση) σπάει τα κοντέρ.

Οι χρήστες ανεβάζουν βίντεο όπου ρομαντικοποιούν τη ζωή τους, κινηματογραφώντας τον εαυτό τους με επική μουσική, ενώ κοροϊδεύουν ή αγνοούν τους ανθρώπους γύρω τους στο φόντο, υποβιβάζοντάς τους σε απλά «σκηνικά αντικείμενα». Σύμφωνα με αναλύσεις ειδικών, αυτή η τάση δεν είναι απλώς ένα trend, αλλά ένας μηχανισμός άμυνας σε έναν κόσμο που μοιάζει χαοτικός: «Αν δεν μπορώ να ελέγξω τον κόσμο, τουλάχιστον θα γίνω ο απόλυτος ελεγκτής της δικής μου ψηφιακής ταινίας».

Η δολοφονία της ενσυναίσθησης

Εκεί που τα νούμερα του TikTok δείχνουν διασκέδαση, η ψυχολογία βλέπει κίνδυνο. Όπως αναλύει εκτενώς το έγκριτο Psychology Today, η συστηματική υιοθέτηση αυτής της συμπεριφοράς οδηγεί σε αυτό που οι ψυχολόγοι ονομάζουν «Σύνδρομο της Ψευδαίσθησης του Επίκεντρου».

Η βασική παρενέργεια είναι η ραγδαία πτώση της ενσυναίσθησης. Όταν θεωρείς ότι εσύ είσαι το μοναδικό άτομο με πραγματικά συναισθήματα, στόχους και βάθος, παύεις να αναγνωρίζεις το “Sonder” – την αντίληψη, δηλαδή, ότι κάθε τυχαίος περαστικός ζει μια ζωή το ίδιο περίπλοκη με τη δική σου. Οι άλλοι άνθρωποι σταματούν να είναι υποκείμενα με δικαιώματα και γίνονται αντικείμενα (NPCs) που υπάρχουν μόνο για να εξυπηρετούν το δικό σου «σενάριο» (είτε ως κοινό για να σε θαυμάσει, είτε ως εμπόδια για να ξεπεράσεις).

Πώς το TikTok μας έμαθε να βλέπουμε τους ανθρώπους σαν «ντεκόρ».

Η απόλυτη μοναξιά της «πρεμιέρας»

Η ειρωνεία αυτού του ψηφιακού ναρκισσισμού είναι η κατάληξή του. Οι μελέτες συνδέουν πλέον ευθέως την υπερβολική προσήλωση στην αυτο-προβολή με την αύξηση της κλινικής κατάθλιψης και της απομόνωσης.

Όταν βλέπεις τους άλλους ως κομπάρσους, είναι αδύνατον να χτίσεις αληθινές, ισότιμες σχέσεις. Η αληθινή ανθρώπινη επαφή απαιτεί ευαλωτότητα, τριβή και την παραδοχή ότι συχνά, στη μεγάλη εικόνα, δεν είμαστε παρά μια μικρή κουκκίδα. Όσο επιμένουμε να ζούμε σε ένα διαρκές, σκηνοθετημένο «κοντινό πλάνο», τόσο περισσότερο θα καταλήγουμε μόνοι μας, παίζοντας σε μια ταινία που τελικά δεν παρακολουθεί κανείς.

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Massive Attack: Δυστοπία, Τομ Γουέιτς και επιστροφή στη δισκογραφία με έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς

Μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια δισκογραφικής απουσίας, οι Massive Attack επιστρέφουν με το Boots on the Ground, ένα επτάλεπτο σκοτεινό εμβατήριο για τη βία της εξουσίας και την αντίσταση

«Είναι μια ιστορία που συναρπάζει εδώ και 3.000 χρόνια» - Αποθέωση για τον Κρίστοφερ Νόλαν και την Οδύσσεια στο Λας Βέγκας

Στον κόσμο της δική τους Οδύσσειας έβαλε το CinemaCon του Λας Βέγκας ο Κρίστοφερ Νόλαν, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό

O πόλεμος των Lego – Μπλόκο του YouTube στα viral αντιαμερικανικά βίντεο του «Mr Explosive»

Τα καλοφτιαγμένα βίντεο με χαρακτήρες Lego σατιρίζουν τον Τραμπ και τον εμπλέκουν στο σκάνδαλο Έπσταϊν. Ο δημιουργός τους, Μr Explosive, είχε παραδεχτεί ότι δουλεύει για το Ιράν.

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Το «The White Lotus» μετακομίζει στις Κάννες

Δεν είναι σαφές αν η σειρά «The White Lotus» θα γυριστεί κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, κάτι καλό ετοιμάζεται.

Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones απέκτησε τίτλο - Αλλά θα αργήσει να έρθει στις σκοτεινές αίθουσες

Επτά χρόνια μετά το τέλος της σειράς, η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones βρίσκεται στα σκαριά. Ωστόσο δεν το περιμένουμε πριν το 2027

Από το ξεκίνημα στον πρώτο τίτλο - Έρχονται δύο νέα φιλμ για τον θρύλο της F1 Μίκαελ Σουμάχερ

Μια ταινία μικρού μήκους και ένα νέο ντοκιμαντέρ φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τη μεγαλοφυία του Μίκαελ Σουμάχερ όταν έπιανε στα χέρια του το τιμόνι του μονοθεσίου

Πικάσο εκατομμυρίων για 100 ευρώ: Στον υπερτυχερό Aρί Χονταρά ο πίνακας – Η αστεία αντίδραση του

Η τύχη χαμογέλασε στον Άρι Χορντάρα. Ο φιλότεχνος μηχανικός απέκτησε αυθεντικό έργο του Πάμπλο Πικάσο αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, ποντάροντας μόλις εκατό 100 σε φιλανθρωπική λοταρία

Το άγαλμα της Μπρίτζετ Τζόουνς θα μείνει για πάντα στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου

Το έργο ανήκει στην εμβληματική διαδρομή «Scenes in the Square», που φιλοξενεί τους πιο αγαπημένους κινηματογραφικούς χαρακτήρες της Βρετανίας - και ανάμεσά τους βρίσκεται και η Μπρίτζετ Τζόουνς

Βράζει η Λέσβος με τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού - Κρίσιμο ραντεβού με Σχοινά για τους κτηνοτρόφους

Τρίτη ημέρα κινητοποιήσεων και όλη η Λέσβος βρίσκεται στο «πόδι». Μία από τις μεγαλύτερες και μαζικότερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών στη Μυτιλήνη.

Κύμα εξόδου των ασφαλισμένων - Προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων

Έτος - κλειδί για χιλιάδες ασφαλισμένους το 2026 καθώς μπορούν να αξιοποιήσουν μεταβατικές διατάξεις και να αποχωρήσουν με λιγότερα ένσημα και χαμηλότερα όρια ηλικίας, πριν «κλειδώσει» οριστικά το νέο, αυστηρότερο τοπίο για τις συντάξεις.

Πέδρο Πασκάλ εναντίον Pedro Piscal, Mελ Γκίμπσον εναντίον Miel Gibson – Είναι τα λογοπαίγνια μηνύσιμα;

Ο Πέδρο Πασκάλ βρίσκεται σε μια δικαστική διαμάχη στη γενέτειρά του, τη Χιλή, με έναν έμπορο pisco που επέλεξε το ευφυές αλλά αμφιλεγόμενο όνομα Pedro Piscal για μπράντα ποτού

LIVE: Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ

LIVE: Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

LIVE: Θέλτα – Φράιμπουργκ

LIVE: Θέλτα – Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Θέλτα – Φράιμπουργκ για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Άρης: Συνάντηση του Ρίτσαρντ Σιάο με τον Νίκο Ζήση στην Αθήνα για θέματα της ΚΑΕ

Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης βρίσκεται για λίγο στην Αθήνα και με την ευκαιρία θα συναντηθεί με τον τζένεραλ μάνατζερ Νίκο Ζήση προκειμένου να ενημερωθεί για όλα τα ζητήματα της εταιρείας.

Ο θολός Απρίλιος, η «καλή» και η «κακή» αφρικανική σκόνη και τα επεισόδια που αυξάνονται

Χαμηλά τα επίπεδα της συγκέντρωσης σκόνης σε αυτό το επεισόδιο - Μέχρι πότε θα διαρκέσει - Γιατί αυξάνονται τα επεισόδια - Γιατί είναι ασυνήθιστο το τωρινό- Γιατί είναι χειρότερη η αφρικανική σκόνη πάνω από την Κύπρο- Μιλούν στο in o καθηγητής Νίκος Μιχαλόπουλος και ο Κώστας Λαγουβάρδος

Γνωστή εταιρεία υπόδησης αφήνει τα παπούτσια για την τεχνητή νοημοσύνη και... εκτινάχθηκε η μετοχή της

Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι σύναψε συμφωνία ύψους 50 εκατ. δολαρίων για να μετατραπεί σε επιχείρηση «υποδομής υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης» και να αλλάξει την επωνυμία της σε NewBird AI

Βουλή: Το βαρύ κλίμα στη ΚΟ της ΝΔ, η αβεβαιότητα και οι αντιπαραθέσεις για τις άρσεις ασυλίας των «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Βουλευτές της ΝΔ διαμαρτυρήθηκαν για τη διαφαινόμενη απόφαση της πλειοψηφίας να ψηφίσει θετικά στις άρσεις ασυλίας των «11» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πυρ ομαδόν» κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση για το Κράτος Δικαίου – «Πρέπει να φύγει ο διαπλεκόμενος πρωθυπουργός»

Ομαδικά «πυρά» από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δέχθηκε προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τους πολιτικούς αρχηγούς να τον κατηγορούν ως τον ιθύνοντα νου πίσω από όλα τα σκάνδαλα - Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και εκλογές στο επίκεντρο

Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Τι κατέθεσε ο πατέρας του δράστη – «Σχεδίαζε επίθεση 5 ημέρες πριν»

«Είχα επτά όπλα, τα οποία φυλάσσονταν σε κλειδωμένο σεντούκι και δεν γνωρίζω πώς τα απέκτησε ο γιος μου», κατέθεσε ο πατέρας του ανήλικου που σκόρπισε τον θάνατο σε σχολείο στην Τουρκία.

