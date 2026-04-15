Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ
Τεχνολογία 15 Απριλίου 2026, 21:00

Η ψευδαίσθηση της ανθρώπινης κυριαρχίας στον ψηφιακό κόσμο καταρρέει. Η ετήσια έκθεση της Imperva αποκαλύπτει ότι η μη-ανθρώπινη κίνηση (bots) έχει ξεπεράσει το 50% του συνολικού διαδικτύου, μετατρέποντας το timeline μας σε ένα πεδίο μάχης μεταξύ αλγορίθμων, όπου ο άνθρωπος είναι πλέον απλός θεατής.

Ιστορικά, το διαδίκτυο σχεδιάστηκε ως ένας χώρος σύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων. Σήμερα, όμως, αυτή η πανανθρώπινη υπόσχεση ανατρέπεται βίαια. Παρά την αίσθηση ότι αλληλεπιδρούμε με άλλους χρήστες, η σκληρή ψηφιακή πραγματικότητα αποκαλύπτει μια διαφορετική, δυστοπική εικόνα.

Μια αόρατη εισβολή έχει συντελεστεί: η πλειοψηφία της δραστηριότητας, των σχολίων, των likes και της κατανάλωσης περιεχομένου δεν προέρχεται από ανθρώπινα χέρια, αλλά από αυτοματοποιημένα προγράμματα – τα bots.

Η έκθεση της Imperva: Το tipping point

Η ανησυχητική αυτή κατάσταση δεν αποτελεί πλέον σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά μια μετρήσιμη, στατιστική πραγματικότητα. Η πιο πρόσφατη έκθεση της Imperva (Bad Bot Report), η οποία αναλύει τρισεκατομμύρια αιτήματα κίνησης παγκοσμίως, ποσοτικοποιεί αυτήν την εισβολή με νούμερα που σοκάρουν.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, το 2024 (και με τάση επιτάχυνσης προς το 2026), η μη-ανθρώπινη κίνηση στο διαδίκτυο ξεπέρασε για πρώτη φορά το ιστορικό όριο του 50%.

Πώς το 50% της ψηφιακής κίνησης καταλήφθηκε από αυτοματοποιημένα προγράμματα;

Συγκεκριμένα, η Imperva καταγράφει ότι το 49,6% της συνολικής κίνησης προέρχεται από bots, ενώ η ανθρώπινη κίνηση συρρικνώθηκε στο 50,4% – το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε στο “tipping point” όπου το διαδίκτυο μετατρέπεται σε ένα οικοσύστημα όπου οι αλγόριθμοι συνομιλούν, αλληλεπιδρούν και «παράγουν» κουλτούρα μεταξύ τους, με τον άνθρωπο να είναι πλέον μειοψηφία.

“Καλά” vs “κακά” bots

Η έκθεση της Imperva δεν τσουβαλιάζει όλη τη μη-ανθρώπινη κίνηση. Διαχωρίζει τα bots σε δύο βασικές κατηγορίες:

  1. Τα “κακά” bots (bad Bots): Αυτά αποτελούν την πραγματική απειλή και ευθύνονται για το 32% της συνολικής κίνησης. Είναι αυτοματοποιημένα προγράμματα σχεδιασμένα για κακόβουλες ενέργειες: υποκλοπή δεδομένων (scraping), επιθέσεις API, κατάληψη λογαριασμών (account takeover) και, το κυριότερο, τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσω μαζικών, ψεύτικων σχολίων και disinformation campaigns στα social media.
  2. Τα “καλά” bots (good Bots): Αυτά ευθύνονται για το 17,6% της κίνησης και είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του διαδικτύου, όπως οι αλγόριθμοι των μηχανών αναζήτησης (Googlebot) που ευρετηριάζουν τις σελίδες, ή τα bots παρακολούθησης της υγείας των server.

Η κατάρρευση της ψηφιακής εμπιστοσύνης

Αυτά τα σκληρά δεδομένα έχουν άμεση επίπτωση στην καθημερινή μας εμπειρία. Όταν διαβάζεις ένα οργισμένο σχόλιο, μια κριτική για ένα προϊόν, ή βλέπεις μια ανάρτηση να γίνεται viral με χιλιάδες likes, οι πιθανότητες να υπάρχει “ψυχή” πίσω από αυτές τις ενέργειες είναι πλέον 50-50.

Όπως τεκμηριώνουν οι αναλύσεις (που συχνά φιλοξενούνται σε μέσα όπως το Forbes), η εκρηκτική άνοδος της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (generative AI) μετά το 2024, λειτούργησε ως επιταχυντής.

Τα “κακά” bots πλέον δεν είναι απλοί κώδικες που επαναλαμβάνουν μια φράση, αλλά μπορούν να παράγουν κείμενα, επιχειρήματα και περιεχόμενο που είναι σχεδόν αδύνατον να διακριθούν από τα ανθρώπινα, δημιουργώντας έναν ψηφιακό «πολτό» όπου η πρωτότυπη σκέψη πνίγεται στην αυτοματοποιημένη επανάληψη.

Όταν οι αλγόριθμοι καταλαμβάνουν τον δημόσιο χώρο της συζήτησης, η έννοια της «κοινής γνώμης» και της «ψηφιακής κοινωνικοποίησης» είναι απλώς ένα καλοστημένο αστείο. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν διαβάζει το μυαλό μας· το κατασκευάζει, αποδεικνύοντας ότι το 2026, το ίντερνετ είναι μια άδεια πόλη γεμάτη φαντάσματα που μιλάνε μεταξύ τους.

HSBC: Το πληθωριστικό κύμα δεν τέλειωσε, μάλλον…

Wall Street: Ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq παρά τους φόβους για τον πόλεμο

Το τέλος του τυχαίου: Γιατί οι ψηφιακές σου επιλογές είναι απλώς μια ψευδαίσθηση ελεύθερης βούλησης
Χειραγώγηση 15.04.26

Νομίζεις ότι οι ψηφιακές σου επιλογές είναι δικές σου; Η έρευνα πίσω από το φαινόμενο της «Αλγοριθμικής Ισοπέδωσης» αποκαλύπτει πώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί αντικατέστησαν την ελεύθερη βούληση με προδιαγεγραμμένα μαθηματικά μοντέλα.

Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα
Scale AI 13.04.26

H Scale AI και άλλες εταιρείες ζητούν «ειδικούς» για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, μετά όμως τους ζητούν να χτενίζουν προφίλ στο Instagram.

Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης
AI 12.04.26

Η MizarVision παρακολούθησε τις κινήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν και προσπάθησε να προσδιορίσει τις θέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο
Τεχνητή νοημοσύνη 11.04.26

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει την εξουσία σε μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών, τα δομικά συμφέροντα αυτών των εταιρειών και της λαϊκιστικής πολιτικής συγκλίνουν αθόρυβα γύρω από μια κοινή εχθρότητα προς τους θεσμικούς περιορισμούς

Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες
AI 11.04.26

Η Google.org ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση γραμμών βοήθειας διεθνώς, ενώ επενδύει και στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI
Τεχνητή Νοημοσύνη 10.04.26

Οι απολύσεις λόγω AI κοστίζουν περισσότερο από έναν μισθό. Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις μακροχρόνιες συνέπειες: από μόνιμα μειωμένα εισοδήματα μέχρι καθυστερήσεις στην απόκτηση σπιτιού και οικογένειας.

Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία – Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI
Έρευνες 10.04.26

Η Gen Z που υποτίθεται ότι θα ηγούνταν της ψηφιακής επανάστασης, φαίνεται να αντιστέκεται στην AI φρενάροντας μια τεχνολογία που νιώθει ότι σε έναν βαθμό την απειλεί

AI: Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ’την τεχνητή νοημοσύνη;
AI 06.04.26

Με βάση την τρέχουσα πορεία, φαίνεται πολύ πιθανό ότι οδεύουμε προς ένα μέλλον «σταδιακής αποδυνάμωσης», όπως το περιγράφουν ορισμένοι ερευνητές στον τομέα της AI

Τα ζευγάρια στα ημιτελικά του Champions League
Ποδόσφαιρο 16.04.26

Δείτε πώς δια,μορφώθηκαν τα ζευγάρια στους «4» του Champions League, μετά τις προκρίσεις των Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου, με τις οποίες ολοκληρώθηκε η φάση των προημιτελικών.

Άρσεναλ-Σπόρτινγκ 0-0: Με κακή εικόνα οι «κανονιέρηδες» προκρίθηκαν στα ημιτελικά
Champions League 15.04.26

Χειρότερα δεν γινόταν για την Άρσεναλ που κινδύνεψε από την Σπόρτινγκ, η οποία είχε και δοκάρι στο 43’, καθώς οι γηπεδούχοι κάθισαν στο 1-0 του πρώτου αγώνα. Δοκάρι είχε και η Άρσεναλ στο 84’.

ΔΝΤ: Η προειδοποίηση για τις τιμές του πετρελαίου – «Να προετοιμαστούμε για δύσκολους καιρούς»
Οικονομικές Ειδήσεις 15.04.26

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για δύσκολους καιρούς» εάν η σύγκρουση συνεχιστεί και η τιμή του πετρελαίου παραμείνει υψηλή δηλώνει η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης: «Χορταστικό» ημίχρονο με πέντε γκολ (vids)
Champions League 15.04.26

Ένα από τα πιο «χορταστικά» ημίχρονα που έχουμε δει φέτος έλαβε χώρα στο Μόναχο, καθώς Μπάγερν και Ρεάλ σημείωσαν πέντε γκολ σε 45 λεπτά (2-3) στον επαναληπτικό για τους «8» του Champions League.

Ουκρανία: Το «κοιμηθείτε καλά, Ευρωπαίοι εταίροι» του Μεντβέντεφ που ανεβάζει τον «πυρετό» του πολέμου στη Γηραιά Ήπειρο
Απειλές 15.04.26

Ευθείες απειλές λόγω προμήθειας drones στην Ουκρανία. Η λίστα με ευρωπαϊκά εργοστάσια και οι πιθανοί στόχοι των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας.

Πανιώνιος – Ολυμπιακός 13-22: Το 21Χ21 με Ζαλάνκι οι Πειραιώτες
Άλλα Αθλήματα 15.04.26

Με 4 γκολ του Ζαλάνκι και από 3 των Κάκαρη, Νικολαΐδη και Παπαναστασίου, ο Ολυμπιακός νίκησε άνετα με με 22-13 τον Πανιώνιο εκτός έδρας και πέτυχε την 21η νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Α1 πόλο.

«Είναι απαίσιο! Θα το λατρέψεις» – Η Σάντρα Μπούλοκ «έριξε» το Instagram – Η Τζένιφερ Άνιστον, τα ρεκόρ, το τρολάρισμα
Go Fun 15.04.26

Η Σάντρα Μπούλοκ έσπασε τη μακροχρόνια αποχή της από τον ψηφιακό κόσμο, κάνοντας ντεμπούτο στο Instagram που προκάλεσε φρενίτιδα στους θαυμαστές της και ενθουσίασε τις φίλες της

Η «αποικία» του πλαστικού: Η αόρατη απειλή που «κυλάει» στις αρτηρίες μας
Σοκαριστική έρευνα 15.04.26

Ξεχάστε τις χελώνες και τη ρύπανση των ωκεανών. Μια ιστορική ιατρική μελέτη αποκαλύπτει τη νέα, τρομακτική πραγματικότητα: τα μικροπλαστικά δεν βρίσκονται πλέον απλώς στο περιβάλλον, αλλά έχουν εισβάλει στα κύτταρα και τις αρτηρίες μας, τετραπλασιάζοντας τον κίνδυνο για εμφράγματα και εγκεφαλικά.

Γιατί είμαστε όλοι τόσο κουρασμένοι; Τα σοκαριστικά στοιχεία για τη συλλογική μας αϋπνία
Εξάντληση 15.04.26

Δεν είναι η ιδέα σου ούτε φταίει μόνο ο καιρός: ο δυτικός κόσμος είναι πιο εξαντλημένος από ποτέ. Σκληρά οικονομικά και ιατρικά δεδομένα αποκαλύπτουν πώς η στέρηση ύπνου μετατράπηκε από ατομική αδυναμία σε μια παγκόσμια κρίση που μας κοστίζει χρόνια ζωής και δισεκατομμύρια ευρώ.

Στο νοσοκομείο η Μαρίζα Κωχ – «Ένας ακόμη σκληρός Απρίλης» γράφει
Ελλάδα 15.04.26

Το πρόβλημα με την υγεία της την ανάγκασε, όπως ανέφερε h Μαρίζα Κωχ, να αναβάλλει την παράσταση στην οποία θα συμμετείχε, παρουσιάζοντας τραγούδια βασισμένα στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη

Πλούσιοι και «αθάνατοι»: Η βιομηχανία του biohacking και το νέο ταξικό σύνορο
Μακροζωία 15.04.26

Η αναζήτηση της μακροζωίας δεν αποτελεί πλέον καθαρά ιατρικό ζήτημα, αλλά μετατρέπει τον ίδιο τον χρόνο ζωής στο απόλυτο ταξικό σύνορο, με τους αριθμούς να αποκαλύπτουν μια αδυσώπητη αλήθεια.

Οριστική διακοπή στο Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός: Δεν βγήκαν στο δεύτερο ημίχρονο οι Πράσινες (vid)
Μπάσκετ 15.04.26

Το δεύτερο μέρος ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Αθηναϊκό δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αφού οι πράσινοι αρνήθηκαν να βγουν επειδή οι γηπεδούχοι δεν επέτρεψαν τη είσοδος στους οπαδούς τους.

Κεφαλονιά: «Την βγάλαμε έξω για να πάρει αέρα» – «Θα έλεγαν ότι τη βρήκαν στο δρόμο» – Σοκάρουν οι καταθέσεις των συλληφθέντων
Ελλάδα 15.04.26

Αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση δια παραλείψεως βρίσκονται οι τρεις νεαροί που συνελήφθησαν για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά

Το «The White Lotus» μετακομίζει στις Κάννες
Τι έρχεται; 15.04.26

Δεν είναι σαφές αν η σειρά «The White Lotus» θα γυριστεί κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, κάτι καλό ετοιμάζεται.

ΠΑΣΟΚ: Δεν ζητήθηκε αναβολή της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου – Η επικοινωνία Ανδρουλάκη με τον Κακλαμάνη
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Το ΠΑΣΟΚ δεν ζήτησε αναβολή της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου στην Βουλή, σύμφωνα με αρμόδιες κομματικές πηγές – Τι ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Νικήτα Κακλαμάνη

Νετανιάχου: Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν εντολή να συνεχίσουν τα πλήγματα στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 15.04.26

Ο Νετανιάχου είπε ότι έχει δώσει εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν την ενίσχυση της ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο. Και τόνισε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο στο Ιράν.

Οικογενειακές ιστορίες: Ο Λαζαρίδης με το πτυχίο κολλεγίου «παρέδωσε» τη θέση του στη σύζυγό του, «γαλάζιο παιδί» της Blue Skies
Αριστεία 15.04.26

Νέα αποκάλυψη για Λαζαρίδη αποδεικνύει ότι στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη βασιλεύει και η οικογενειοκρατία. Όταν παραιτήθηκε από τη Γ.Γ. Ισότητας Φύλων στην ίδια θέση προσελήφθη η σύζυγός του Αθανασία Κοτσαύτη που στο βιογραφικό της έχει και το «πέρασμα» της από την Blue Skies, στο μισθολόγιο της οποίας «φιλοξενούνταν» πολλοί που δούλευαν για λογαριασμό της ΝΔ ή του Μαξίμου.

LIVE: Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Champions League 15.04.26

LIVE: Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 15.04.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones απέκτησε τίτλο
Οι δράκοι επιστρέφουν 15.04.26

Επτά χρόνια μετά το τέλος της σειράς, η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones βρίσκεται στα σκαριά. Ωστόσο δεν το περιμένουμε πριν το 2027

ΑΕΚ – Μπανταλόνα 72-67: Ξανά στο Final-4 του BCL η «Ένωση», άφησε εκτός την οικοδέσποινα (vids)
Μπάσκετ 15.04.26

Για μία ακόμη φορά προκρίνεται στο Final-4 του BCL η ΑΕΚ, μετά την επικράτησή της με 72-67 επί της Μπανταλόνα την οποία άφησε εκτός με 2-1 νίκες. Με Μάλαγα στα ημιτελικά η Ένωση.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

