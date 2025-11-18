Ο Τζεφ Μπέζος μετέτρεψε το σπίτι του στη Φλόριντα, σε έναν πραγματικό Αμαζόνιο με ένα εκθαμβωτικό θόλο από τροπικά δέντρα και μια ανακαίνιση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Όλα αυτά -τα υπερβολικά- φυσικά έγιναν για τα μάτια της συζύγου του Λόρεν Σάντσεζ.

Ο κήπος που ο Τζεφ Μπέζος μετέτρεψε σε Αμαζόνιο

Ο 61χρονος μεγιστάνας της τεχνολογίας έχει γεμίσει το γκαζόν της ιδιοκτησίας του, αξίας 90 εκατομμυρίων δολαρίων, στο εξαιρετικά αποκλειστικό νησί Indian Creek της Φλόριντα με βελανιδιές, βασιλικούς φοίνικες και πυκνή βλάστηση, δημιουργώντας την αίσθηση ενός εξωτικού βοτανικού κήπου, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ένας επαγγελματίας δενδροκόμος επέβλεπε κάθε βήμα του έργου διαμόρφωσης του καταπράσινου τοπίου, για να διασφαλίσει ότι δεκάδες εξωτικά δέντρα και φυτά θα φτάσουν με ασφάλεια.

Στον κήπο προστίθενται πολλά εντυπωσιακά αγάλματα διάσπαρτα σε όλο το κτήμα, τα οποία μοιάζουν πολύ με τα διάσημα διογκωμένα χάλκινα ειδώλια του Κολομβιανού καλλιτέχνη Φερνάντο Μποτέρο.

Και γήπεδο pickleball

Ο φανατικός της γυμναστικής Μπέζος έχει επίσης εγκαταστήσει ένα γήπεδο pickleball σε στιλ θέρετρου για να ικανοποιήσει την αγάπη του για το μοντέρνο άθλημα που του αρέσει να παίζει με τη νέα του σύζυγο Λόρεν Σάντσες, 55 ετών.

Το pickleball είναι ένα άθλημα ρακέτας που παίζεται με ρακέτες και μια πλαστική μπάλα με τρύπες, παρόμοια με του πινγκ πονγκ αλλά μεγαλύτερη. Χρησιμοποιεί ένα γήπεδο που μοιάζει με μικρότερο γήπεδο τένις.

Σχέδια και σχηματικά που ελήφθησαν αποκλειστικά από την Daily Mail αποκαλύπτουν ότι οι εσωτερικές ανακαινίσεις στο αρχοντικό είναι εξίσου εκτεταμένες.

Σχεδόν κάθε δωμάτιο μέσα στην παραθαλάσσια κατοικία έξι υπνοδωματίων και εννέα μπάνιων στην κομητεία Miami-Dade της Φλόριντα έχει ξεριζωθεί και αντικατασταθεί από τότε που ο μεγιστάνας άρπαξε το ακίνητο τον Απρίλιο του 2024.

Οι νέες εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τα lovebirds περιλαμβάνουν σάουνα, σπα και υδρομασάζ, τζάκι και γραφείο δίπλα στην πισίνα για τον πολυάσχολο διευθύνοντα σύμβουλο της Amazon, ο οποίος λέγεται ότι έχει περιουσία περίπου 254 δισεκατομμύρια δολάρια.