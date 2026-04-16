Ο Πύργος του Πειραιά φωτίστηκε στα χρώματα του ΔΕΗ Tour of Hellas

Το εμβληματικό κτίριο του Πειραιά φωταγωγήθηκε ειδικά για την περίσταση, προβάλλοντας το λογότυπο και τα χαρακτηριστικά χρώματα της διοργάνωσης, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα στην πόλη και αναδεικνύοντας το δυναμικό πέρασμα του ΔΕΗ Tour of Hellas από το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα ο Πειραιάς είναι μέρος των παράλληλων εκπαιδευτικών δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του κορυφαίου ποδηλατικού αγώνα, ενισχύοντας τη σύνδεση του αθλητισμού με την εκπαίδευση, την οδική ασφάλεια και τη βιώσιμη κινητικότητα.

Επίσης από τον Πειραιά θα ξεκινήσουν οι 120 κορυφαίοι ποδηλάτες, το τελευταίο ετάπ ως την Πλατεία Συντάγματος, την Κυριακή 10 Μαϊου στις 10.30. Στο Πασαλιμάνι στις 9.10 θα ξεκινήσει η παρουσίαση των ομάδων και όλοι οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν αυτόγραφα από τους κορυφαίους ποδηλάτες πριν δώσουν την τελική μάχη.

Την σχετική πρωτοβουλία ανέλαβε ο Δήμος Πειραιά και ο Δήμαρχος Γιάννης Μώραλης επιβεβαιώνοντας ότι ο Πειραιάς αποτελεί σημείο αναφοράς για μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και πολιτιστικά δρώμενα, σε συνεργασία με τη εταιρεία Dimand που είναι ο διαχειριστής του Πύργου.

Ο Πειραιάς και ο φωτισμός του Πύργου αποτελεί ένα ισχυρό οπτικό μήνυμα, καλώντας το κοινό να αγκαλιάσει τη διοργάνωση και να συμμετάσχει ενεργά στις εκδηλώσεις του ΔΕΗ Tour of Ηellas.

Αναλυτικά οι διαδρομές του ΔΕΗ Tour of Hellas:

1ο Ετάπ (6 Μαΐου 2026): Ιωάννινα – Αγρίνιο

171,6χλμ – 988μ. συνολικής ανηφόρας (υψομετρικά)

2ο Ετάπ (7 Μαΐου 2026): Καρπενήσι – Λάρισα

157,5χλμ – 1.601μ. συνολικής ανηφόρας

3ο Ετάπ (8 Μαΐου 2026): Βόλος – Λαμία

207,3χλμ – 4.216μ. συνολικής ανηφόρας

4ο Ετάπ (9 Μαΐου 2026): Αταλάντη – Αχαρνές (Πάρνηθα)

180,9χλμ – 2.808μ. συνολικής ανηφόρας

5ο Ετάπ (10 Μαΐου 2026): Πειραιάς – Αθήνα (Σύνταγμα)

146,5χλμ – 1.381μ. συνολικής ανηφόρας