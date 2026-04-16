O θάνατος του ελεύθερου χρόνου: Γιατί νιώθουμε ενοχές όταν δεν κάνουμε τίποτα;

Υπήρχε μια εποχή που ο ελεύθερος χρόνος ήταν ο απώτερος στόχος της ανθρώπινης εργασίας. Δουλεύαμε για να εξασφαλίσουμε τη στιγμή που δεν θα χρειαζόταν να δουλεύουμε. Σήμερα, ωστόσο, έχουμε καταφέρει το αδιανόητο: μετατρέψαμε τη χαλάρωση σε πηγή άγχους. Στον σύγχρονο κόσμο, το να μην κάνεις τίποτα θεωρείται σχεδόν ηθικό παράπτωμα, οδηγώντας μας σε ένα μόνιμο κυνήγι αποδοτικότητας που στραγγίζει τον οργανισμό μας.

Η «ενοχή της παραγωγικότητας»

Η ψυχολογία πίσω από αυτό το φαινόμενο αποτυπώνεται ιδανικά σε μια εκτενή έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Οχάιο (Ohio State University) και τη Δρ. Gabriela Tonietto, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Experimental Social Psychology. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τον ελεύθερο χρόνο ως «χάσιμο χρόνου» δεν καταφέρνουν απλώς να μην τον απολαύσουν, αλλά βλάπτουν άμεσα την ψυχική τους υγεία.

Μέσα από μια σειρά πειραμάτων, αποδείχθηκε ότι η πεποίθηση πως ο χρόνος πρέπει πάντα να εξυπηρετεί έναν απώτερο σκοπό (να μας βελτιώνει, να φέρνει χρήματα ή κύρος) αυξάνει κατακόρυφα τα επίπεδα κατάθλιψης, άγχους και στρες. Ακόμα και σε παραδοσιακά χαλαρωτικές δραστηριότητες, όπως το να δεις μια ταινία ή να βγεις με φίλους, η εσωτερικευμένη πίεση της βελτιστοποίησης (optimization) αφαιρεί κάθε ίχνος χαράς. Με απλά λόγια, ο εγκέφαλός μας έχει προγραμματιστεί να βλέπει τη μη-παραγωγικότητα ως απειλή.

Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο ανησυχητικά όταν αυτή η ενοχή σωματοποιείται. Ευρωπαϊκή έρευνα (η μελέτη του Διεθνούς Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών – IU για το 2025) φέρνει στο φως στατιστικά που σοκάρουν: Ένας στους πέντε εργαζόμενους νιώθει κυριολεκτικά άρρωστος ή εξαντλημένος όταν επιτέλους πάει διακοπές (το λεγόμενο «leisure sickness»).

Τα νούμερα δείχνουν ότι το 40,1% των ερωτηθέντων αδυνατεί να χαλαρώσει στην ιδιωτική του ζωή λόγω της έντασης της δουλειάς. Οι μισοί από τους νέους κάτω των 25 ετών αδυνατούν εντελώς να βρουν ηρεμία στον ελεύθερο χρόνο τους. Συμπτώματα όπως ημικρανίες, αυξημένη οξυθυμία (18,9%) και έντονες διαταραχές ύπνου (27,6%) εμφανίζονται ακριβώς τη στιγμή που το σώμα καλείται να κατεβάσει ρυθμούς. Ο οργανισμός βρίσκεται σε τέτοια παρατεταμένη υπερένταση, που η απουσία στρες μεταφράζεται από το νευρικό σύστημα ως σοκ.

Από τη χαλάρωση στο «rest intolerance»

Όπως επισημαίνουν ψυχίατροι και αναλυτές στο Psychology Today, πάσχουμε πλέον από «δυσανεξία στην ξεκούραση» (rest intolerance). Κάθε χόμπι πρέπει να μετατραπεί σε «side hustle» (παράπλευρη απασχόληση), κάθε περίπατος πρέπει να μετράει θερμίδες στο smartwatch, και κάθε ώρα πρέπει να αποφέρει αξία. Έχουμε φτάσει στο σημείο να χρειαζόμαστε εφαρμογές και υπενθυμίσεις στο κινητό μόνο και μόνο για να αναπνεύσουμε συνειδητά.

Αν δεν απεγκλωβιστούμε από την ψευδαίσθηση ότι η αξία μας μετριέται αποκλειστικά από την αποδοτικότητά μας, το τίμημα θα είναι βαρύ. Το δικαίωμα στο «τίποτα» δεν είναι τεμπελιά. Είναι η μοναδική άμυνα απέναντι σε ένα σύστημα που απαιτεί τα πάντα, συνέχεια.