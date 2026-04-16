Εισβολή αφρικανικής σκόνης: Πού θα πέσουν λασποβροχές την Παρασκευή
Σε εξέλιξη το επεισόδιο μεταφοράς σκόνης στη χώρα. Από Σάββατο βράδυ η σταδιακή ύφεση του.
- Κρήτη: Χειμερινός κολυμβητής εντοπίστηκε νεκρός σε σπηλιά
- Αεροπορική εταιρεία στην Ολλανδία ακυρώνει πτήσεις λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων
- Ζεις τη ζωή σου ή τη σκηνοθετείς; Η γενιά που ξέχασε πώς να χτίζει αληθινές σχέσεις
- Βράζει η Λέσβος με τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού - Κρίσιμο ραντεβού με Σχοινά για τους κτηνοτρόφους
Συνεχίζεται η επίδραση του φαινομένου μεταφοράς σκόνης στη χώρα, με τη σκόνη να έχει καλύψει το σύνολο της επικράτειας, όπως αναφέρει σε σχετική ενημέρωση ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub. Επιπλέον, όπως τονίζεται, το φαινόμενο είναι μέτριας έντασης και συνοδεύεται από νεφώσεις, περιορίζοντας την ηλιοφάνεια και δημιουργώντας ένα μουντό τοπίο.
Σύμφωνα με το AtmoHub, η ποιότητα του αέρα παραμένει υποβαθμισμένη στο σύνολο της χώρας, με τιμές που πλησιάζουν τα θεσμοθετημένα όρια και τοπικά τα ξεπερνούν οριακά.
Παράλληλα, αύριο Παρασκευή, αναμένονται λασποβροχές κυρίως στη νότια χώρα και συγκεκριμένα:
* Στην Πελοπόννησο
* Στην Κρήτη
* Στις Κυκλάδες
* Στα Δωδεκάνησα
* και σποραδικά στη Μακεδονία
Από το Σάββατο το βράδυ αναμένεται σταδιακή ύφεση του επεισοδίου σκόνης. Μέχρι τότε, οι περιοχές που αναμένεται να είναι πιο επιβαρυμένες είναι:
* Η Κρήτη
* Τα Δωδεκάνησα
* Οι Κυκλάδες
* Τα Επτάνησα
* Η Ήπειρος
* Η Μακεδονία
Η σχετική εικόνα του AtmoHub:
- Έκαναν… «Βιετνάμ» ένα γλέντι στην Εύβοια – Όταν βγήκαν λεκάνες και νιπτήρες για σπάσιμο
- Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο
- LIVE: Μπέτις – Μπράγκα
- LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια
- LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο
- Διακοπές στα κρυφά: Γιατί πλέον οι εργαζόμενοι τρέμουν να ζητήσουν την κανονική τους άδεια;
- LIVE: Στρασβούργο – Μάιντς
