Συνελήφθησαν δύο άτομα για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Ξάνθη
Δύο άτομα συνελήφθησαν στην Ξάνθη σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της άμεσης συνέργειας σε απόπειρα ανθρωποκτονίας και της παράβασης του νόμου περί όπλων.
Προηγήθηκε φραστικό επεισόδιο μέσω τηλεφωνικής κλήσης του ενός δράστη με τον παθόντα, ενώ στη συνέχεια ο δεύτερος δράστης μετέφερε τον πρώτο σε περιοχή της πόλης, όπου συναντήθηκε με τον παθόντα και μετά από διαπληκτισμό τον τραυμάτισε με μαχαίρι.
Ο παθών διεκομίσθη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης όπου και νοσηλεύεται.
Στην κατοχή του πρώτου συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι ως μέσο τέλεσης της προαναφερόμενης αξιόποινης πράξης.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.
- LIVE: Πάρμα – Νάπολι
- LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νιουκάστλ
- LIVE: Σάντερλαντ – Τότεναμ
- LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις