Πάσχα στη δουλειά – Μια κανονική εργάσιμη ημέρα
Το Πάσχα για τους περισσότερους σημαίνει σούβλα, οικογενειακά τραπέζια και ανάπαυλα. Ενώ η πλειονότητα απολαμβάνει μερικές στιγμές χαλάρωσης για χιλιάδες εργαζόμενους η λέξη ανάπαυλα δεν υπάρχει.
Το να δουλεύεις το Πάσχα είναι… μια άσκηση υπομονής και αντοχής. Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στο καθήκον τις ημέρες των αργιών αποτελούν τον «αόρατο μηχανισμό» που επιτρέπει στους υπόλοιπους να χαλαρώσουν. Μπορεί να λείπει η γιορτινή διάθεση, αλλά υπάρχει η επίγνωση ότι χωρίς αυτή τη βάρδια, το Πάσχα των πολλών θα κατέρρεε.
Ανήμερα Πάσχα, και η δουλειά για κάποιους συνεχίζεται κανονικά
Σε εστίαση, μεταφορές και υπηρεσίες, εργαζόμενοι κράτησαν ανοιχτά καταστήματα και δρόμους, εξυπηρετώντας πολίτες και επισκέπτες.
«Κάποιοι πρέπει να δουλέψουν»
Οι σούβλες ετοιμάστηκαν από το πρωί για τους πελάτες των καταστημάτων εστίασης.
«Είναι δύσκολη ημέρα για εμάς που δουλεύουμε, αλλά κάποιοι πρέπει να δουλέψουν» δηλώνει (MEGA) εργαζόμενος στην εστίαση.
Οι θαμώνες βρήκαν το κατάλληλο τραπέζι για το εορταστικό τους γεύμα γιατί κάποιος οργάνωσε τον χώρο.
Οι άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να μείνουν στο σπίτι και να γιορτάσουν
Σε εστίαση και μεταφορές, είναι άνθρωποι που δούλευαν Κυριακή του Πάσχα, μακριά από τις οικογένειές τους, για να εξυπηρετήσουν τους συμπολίτες τους που απολαμβάνουν την αργία αλλά και τους επισκέπτες από το εξωτερικό.
Είναι οι άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να μείνουν στο σπίτι με συγγενείς και φίλους και να γιορτάσουν την ημέρα του Πάσχα οικογενειακά, όμως και την ώρα της σκληρής δουλειάς, το χαμόγελο δεν έλειψε από τα χείλη τους, όπως και οι ευχές για αγάπη, ειρήνη και οικογενειακή ευτυχία.
