Πότε θα κάνουμε Ανάσταση του χρόνου; Η μεγάλη διαφορά στο Ορθόδοξο και το Καθολικό Πάσχα του 2027

Αν και βρισκόμαστε στην Κυριακή του Πάσχα και δεν έχουν περάσει οι γιορτινές ημέρες και οι αργίες, πολλοί είναι αυτοί που κοιτούν ήδη το 2027.

Έτσι, αρκετοί είναι αυτοί που καταστρώνουν ήδη τα σχέδιά τους για το Πάσχα του 2027, που θα είναι πιο… ανοιξιάτικο από το φετινό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο, η σημαντικότερη γιορτή της Χριστιανοσύνης θα πέσει την Κυριακή 2 Μαΐου 2027.

Πώς καθορίζεται η ημερομηνία

Η ημερομηνία του Πάσχα καθορίζεται βάσει των αποφάσεων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας, καθώς εξαρτάται από την εαρινή ισημερία και την πρώτη πανσέληνο που ακολουθεί.

Αυτός είναι και ο λόγος που αποτελεί κινητή εορτή. Για το 2027, η Ανάσταση θα γιορταστεί στην καρδιά της άνοιξης, ενώ η Μεγάλη Εβδομάδα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 26 Απριλίου.

Η διαφορά με το Καθολικό Πάσχα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 2027 η ημερομηνία του Ορθόδοξου Πάσχα απέχει σημαντικά από εκείνη του Καθολικού. Αν και το 2025 Ορθόδοξο και Καθολικό Πάσχα συνέπεσαν, το 2026 είχαν διαφορά μιας εβδομάδας, το 2027 η διαφορά μεγαλώνει αισθητά, καθώς οι Καθολικοί θα γιορτάσουν το Πάσχα στις 28 Μαρτίου.

Η απόκλιση των περίπου πέντε εβδομάδων οφείλεται στον διαφορετικό τρόπο υπολογισμού που χρησιμοποιούν τα δύο ημερολόγια, αλλά και στον καθορισμό της πρώτης πανσελήνου της άνοιξης.

Και οι δύο Εκκλησίες βασίζονται στην εαρινή ισημερία και την πρώτη πανσέληνο που ακολουθεί, ωστόσο οι Καθολικοί χρησιμοποιούν το Γρηγοριανό ημερολόγιο και πιο σύγχρονους αστρονομικούς υπολογισμούς, ενώ οι Ορθόδοξοι ακολουθούν το Ιουλιανό ημερολόγιο και τον παραδοσιακό εκκλησιαστικό τρόπο υπολογισμού.

Επιπλέον, στην Ορθόδοξη Εκκλησία τηρείται ο κανόνας το Πάσχα να εορτάζεται μετά το εβραϊκό Πάσχα, γεγονός που συχνά οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη χρονική απόκλιση μεταξύ των δύο ημερομηνιών.

Ερωτηματικό για την Πρωτομαγιά

Η ημερομηνία του Πάσχα το 2027 επηρεάζει και άλλες αργίες στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, η Εργατική Πρωτομαγιά (1η Μαΐου) συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο, γεγονός που πιθανότατα θα οδηγήσει στη μεταφορά της αργίας κατά μερικές ημέρες.

Έτσι, το πιθανότερο είναι να εορταστεί την Τρίτη του Πάσχα, στις 4 Μαΐου, δημιουργώντας ένα… πενθήμερο αργιών για τους εργαζομένους.