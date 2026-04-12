magazin
Κυριακή 12 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Khaby Lame: Το ναυάγιο του δημοφιλέστερου TikToker στον κοσμο
Social 12 Απριλίου 2026, 19:54

Khaby Lame: Το ναυάγιο του δημοφιλέστερου TikToker στον κοσμο

Τι έκρυβε η συμφωνία των 975 εκατομμυρίων δολαρίων του Khaby Lame.

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Khaby Lame, ένας Σενεγαλοϊταλός influencer, έγινε γνωστός στο TikTok μέσα από βίντεο χωρίς διαλόγους σχετικά με υπερβολικά περίπλοκα κόλπα ζωής -γνωστά και ως life hacks-, όπως το λιώσιμο βουτύρου σε ένα άδειο στικ αποσμητικού, ώστε να απλώνεται πιο εύκολα στο ψωμί.

Ο influencer με πάνω από 160 εκατομμύρια ακολούθους, ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι έκλεισε μια συμφωνία που θα του εξασφάλιζε 975 εκατ. δολάρια και θα επέτρεπε σε απλούς επενδυτές να αγοράσουν ένα μερίδιο στην επιχείρησή του.

Για να συμβεί αυτό, η εταιρεία του Lame θα συγχωνευόταν με την εισηγμένη στο χρηματιστήριο Rich Sparkle Holdings, μια εταιρεία χρηματοοικονομικής εκτύπωσης.

Πολλοί άδραξαν την ευκαιρία, σύμφωνα με το Bloomberg, αγοράζοντας μετοχές της εταιρείας στην οποία θα εισαχθεί η Lame, με αποτέλεσμα η μετοχή της Rich Sparkle να εκτοξευθεί μετά την ανακοίνωση.

@khaby.lame Grateful to @NISMO and @Formula E for an unforgettable experience. Huge respect to my incredible team — the mechanics, the engineers, and the marketing minds behind it all. Precision. Passion. Performance. ⚡🏁#formulaepartner ♬ original sound – Khabane lame

Και το μυστήριο

Ο αρχικός ενθουσιασμός όμως γρήγορα εξασθένησε. Η μετοχή έχει καταρρεύσει περισσότερο από 90% από το υψηλό του Ιανουαρίου εν μέσω σύγχυσης σχετικά με το μέλλον της συμφωνίας.

Δεν έχουν υπάρξει επίσημες καταθέσεις που να δείχνουν ότι η συμφωνία ολοκληρώθηκε ή ότι η εταιρεία του Lame έχει λάβει όσα της είχαν υποσχεθεί.

Η Rich Sparkle, που είναι εγγεγραμμένη στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και εδρεύει στο Χονγκ Κονγκ, χαρακτήρισε την εξαγορά «ολοκληρωμένη» σε δελτίο τύπου του Ιανουαρίου. Η πιο πρόσφατη κατάθεσή της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) στις 31 Μαρτίου εξακολουθούσε να περιγράφει τη συμφωνία ως εξαρτώμενη από ορισμένους όρους. Μια κατάθεση του Ιανουαρίου ανέφερε ότι η συμφωνία θα ήταν άκυρη εάν οι όροι αυτοί δεν πληρούνταν ή δεν αίρονταν έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Η Interactive Brokers κατατάσσει τη μετοχή ως μη διαπραγματεύσιμη

Ώθηση στην αγορά από τον Khaby Lame

Πριν από όλα αυτά όμως, η συμφωνία του ύψους 975 εκατομμυρίων δολαρίων με την Rich Sparkle έβαλε τον Lame σε μια εκλεκτή «παρέα» στην οικονομία των δημιουργών.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, ο κορυφαίος σταρ του YouTube, MrBeast, έχει δημιουργήσει μια εταιρεία αξίας περίπου 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά λίγοι άλλοι δημιουργοί έχουν εξασφαλίσει μια τόσο πλούσια αποτίμηση.

Σε αντίθεση με την εταιρεία του MrBeast, η μετοχή του Lame θα έμπαινε στο χρηματιστήριο, δίνοντας στους ιδιώτες επενδυτές μια ασυνήθιστη ευκαιρία να επενδύσουν απευθείας στην τύχη ενός μεμονωμένου δημιουργού.

Η ανακοίνωση της συμφωνίας πυροδότησε ένα κύμα αισιοδοξίας μεταξύ των εμπλεκομένων στην οικονομία των δημιουργών, οι οποίοι την είδαν ως απόδειξη της αξίας του κλάδου.

@khaby.lame I passed the hotpot driving test 🤣 #learnfromkhaby #avatr ♬ original sound – Khabane lame

Τα σχέδια του Lame

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Rich Sparkle ανακοίνωσε πως σχεδίαζε να δημιουργήσει ένα AI avatar του Lame για να κάνει συμφωνίες με επωνυμίες και να πουλάει προϊόντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόκειται για μια δημοφιλή πρακτική στην Κίνα, καθώς τα ψηφιακά avatars μπορούν να πουλάνε όλο το εικοσιτετράωρο. Ορισμένα avatars έχουν κάνει εκατομμύρια πωλήσεις σε μία μόνο ζωντανή μετάδοση.

Παρόλα αυτά, η εκτίμηση της Rich Sparkle ότι το avatar του Lame θα μπορούσε να οδηγήσει σε ετήσιες πωλήσεις προϊόντων ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων φαινόταν εξαιρετικά αισιόδοξη.

Ο influencer έχει συνεργαστεί με μεγάλες μάρκες όπως οι Hugo Boss, Airbnb και Visa. Έκανε μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία “Bad Boys: Ride or Die” (2024) με πρωταγωνιστές τους Will Smith και Martin Lawrence και πρωταγωνίστησε στη μονοσεζόν σειρά “Khaby is Coming to America” ​​στο δωρεάν streamer του Fox, Tubi (2024), στην οποία συναντά και συνομιλεί με διασημότητες όπως ο David Beckham και η Alicia Keys.

Ο Lame έφυγε από τις ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2025, αφού η ICE τον συνέλαβε, καθώς είχε λήξει η άδεια παραμονής τους. Μετά από αυτό, πήγε σε ένα ταξίδι σε πολλές πόλεις στην Κίνα τον Σεπτέμβριο, όπου προχώρησε σε video και reels για το φαγητό και τον πολιτισμό.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Lame έχει ασχοληθεί ενεργά με αναρτήσεις στο TikTok, βιντεοσκοπώντας μια συνεργασία με τη Lego και υπογράφοντας συμβόλαιο για να είναι πρεσβευτής των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων Ντακάρ 2026.

Πηγή: ΟΤ.gr

Headlines:
Business
Εξαγωγές: Το στοίχημα των ελληνικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Κόσμος
Τραμπ: Ανακοίνωσε αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, «θα βοηθήσει το ΝΑΤΟ»

inWellness
Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Οικογενειακό Πάσχα για Ελένη Ράντου, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και Νικολέττα
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον θεωρεί παράξενη υπόθεση το «Twilight»
Ευτυχώς, η Τζένα Ορτέγκα δεν έγινε τελικά πρόεδρος των ΗΠΑ
Γάλλος αθλητής του παρκούρ γίνεται viral με τρομακτικά άλματα σε ταράτσες της Αθήνας
Γεροξεκούτης, παλιάτσος, «απολύεσαι!»: 12 φορές που οι παγκόσμιοι ηγέτες τα έβαλαν ανοιχτά με τον Τραμπ
Άνδρας ηθοποιός δεν ήθελε να γυρίσει μια σκηνή όπου τον σώζει η Ολίβια Μαν
inStream - Ροή Ειδήσεων
CNBC: Τα 8 θέματα που συζητούν τα «συναισθηματικά σταθερά» ζευγάρια – Ψυχολόγος από το Χάρβαρντ δίνει απαντήσεις
Ο Τραμπ απειλεί ξανά «να αφανίσει το Ιράν μέσα σε μία ώρα» – Αλλά πιστεύει ότι τελικά θα πάρει αυτό που θέλει
LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι
Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο την ΕΕ, «εφόσον έχει πλεόνασμα»
Ισοπαλία στο Σίτι Γκράουντ (1-1), στη ζώνη του υποβιβασμού η Τότεναμ (0-1)
Σοκαριστικό τροχαίο στην Αρτέμιδα: Αυτοκίνητο εκσφενδόνισε μοτοσικλετιστή και τον παράτησε αβοήθητο στο δρόμο
Τρένο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο λίγο πριν την Ανάσταση – Ταλαιπωρία για του επιβάτες του «Λάρισα – Θεσσαλονίκη»
Οικογενειακό Πάσχα για Ελένη Ράντου, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και Νικολέττα
Ο Τραμπ «κλείνει» τα Στενά του Ορμούζ – Κατηγορεί το Ιράν για «παγκόσμιο εκβιασμό»
LIVE: Πάρμα – Νάπολι
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νιουκάστλ
LIVE: Σάντερλαντ – Τότεναμ
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 12 Απριλίου 2026
Cookies