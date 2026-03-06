Black humor, φάρσες και γάτες: Ήταν οι αδελφοί Λυμιέρ οι πρώτοι «TikTokers» της ιστορίας;

Στις 28 Δεκεμβρίου 1895, στο Indian Salon του Grand Café στο Παρίσι, οι αδελφοί Λουί και Ογκίστ Λυμιέρ παρουσίασαν για πρώτη φορά στο κοινό μια σειρά κινούμενων εικόνων. Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλάμβανε δέκα σύντομα φιλμ με καθημερινές σκηνές, μικρά κωμικά περιστατικά και στιγμιότυπα από τη ζωή στους δρόμους.

Στην αρχή, όταν ο προβολέας άναψε και στον τοίχο εμφανίστηκε μια ακίνητη εικόνα, αρκετοί θεατές δεν εντυπωσιάστηκαν. Όταν όμως η εικόνα άρχισε να κινείται, η αντίδραση του κοινού άλλαξε αμέσως: τα ειρωνικά σχόλια μετατράπηκαν σε έκπληξη. Εκείνη η στιγμή θεωρείται σήμερα η αρχή της ιστορίας του κινηματογράφου.

Την ιστορία αυτής της πρώτης προβολής αφηγείται το ντοκιμαντέρ «Lumière, Le Cinéma!», το οποίο προβάλλεται στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης πριν ξεκινήσει περιοδεία σε άλλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι μικρές ταινίες που αποκτούν νέα ζωή

Οι σύντομες ταινίες των Λυμιέρ διαρκούν περίπου 50 δευτερόλεπτα και για πολλά χρόνια αντιμετωπίζονταν περισσότερο ως περίεργα πειράματα της πρώτης εποχής του κινηματογράφου παρά ως καλλιτεχνικά έργα. Σήμερα όμως, μέσα από την αποκατάσταση και τη νέα παρουσίασή τους στο ντοκιμαντέρ, αποκαλύπτεται η αισθητική τους αξία.

Οι εικόνες είναι γεμάτες λεπτομέρειες, ζωντάνια και μια αίσθηση μυστηρίου. Το «Lumière, Le Cinéma!» λειτουργεί έτσι και ως μάθημα κινηματογραφικής ιστορίας αλλά και ως μια μεγάλη συλλογή στιγμιότυπων από τα πρώτα χρόνια της νέας τέχνης.

Από μια οικογενειακή επιχείρηση γεννήθηκε το σινεμά

Η αρχή του κινηματογράφου συνδέεται στενά με την οικογένεια Λυμιέρ. Ο πατέρας των δύο αδελφών, Αντουάν Λυμιέρ, ήταν επιτυχημένος κατασκευαστής φωτογραφικών πλακών στη Λυών. Όταν είδε το Kinetoscope του Τόμας Έντισον, μια συσκευή που επέτρεπε σε έναν θεατή τη φορά να παρακολουθεί μικρές κινούμενες εικόνες μέσα από ένα κουτί, πίστεψε ότι η ιδέα θα μπορούσε να εξελιχθεί.

Έτσι ζήτησε από τους γιους του, τον Λουί και τον Ογκίστ, να δημιουργήσουν κάτι καλύτερο. Η μεγάλη καινοτομία ήταν η προβολή της εικόνας σε κοινό. Το αποτέλεσμα ήταν ο cinématographe, μια συσκευή προβολής που λειτουργούσε με μανιβέλα και της οποίας ο μηχανισμός είχε εμπνευστεί από την επαναλαμβανόμενη κίνηση της ραπτομηχανής.

Οι αδελφοί Λυμιέρ δεν άργησαν να αξιοποιήσουν την εφεύρεση τους: μέσα στην επόμενη δεκαετία γύρισαν περισσότερες από 1.400 μικρού μήκους ταινίες.

Ο Λουί Λυμιέρ ως ο πρώτος κινηματογραφιστής

Παρότι οι ταινίες έφεραν το όνομα και των δύο αδελφών, ο Λουί Λυμιέρ ήταν ο άνθρωπος που ανέλαβε κυρίως τη δημιουργική πλευρά. Σκηνοθέτησε πολλές από τις πρώτες ταινίες και ανέπτυξε τις βασικές τεχνικές του μέσου.

Οι Λυμιέρ εκπαίδευσαν επίσης πολλούς οπερατέρ που ταξίδευαν για να κινηματογραφούν σκηνές σε διάφορες χώρες.

Ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ Τιερί Φρεμό, ο οποίος είναι ταυτόχρονα διευθυντής του Ινστιτούτου Λυμιέρ στη Λυών και του Φεστιβάλ των Καννών, θεωρεί ότι ο Λουί Λυμιέρ ουσιαστικά διαμόρφωσε την ίδια την έννοια του κινηματογράφου.

Όπως λέει: «Δημιούργησε μια ολόκληρη διάσταση για το τι ήταν, τι είναι και τι μπορεί να είναι το σινεμά. Ήταν ο πρώτος κινηματογραφιστής».

Οι πρώτες μορφές κινηματογραφικών ειδών

Στις σύντομες ταινίες των Λυμιέρ μπορούμε να διακρίνουμε τα πρώτα στοιχεία που αργότερα θα εξελιχθούν σε κινηματογραφικά είδη.

Ένα διάσημο φιλμ παρουσιάζει ένα κωμικό περιστατικό με έναν σωλήνα ποτίσματος που ψεκάζει ξαφνικά έναν άνδρα — ένα από τα πρώτα κινηματογραφικά «γκαγκ». Υπάρχουν επίσης μικρές δραματοποιημένες σκηνές, όπως μια ιστορία με τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Νέρωνα, ο οποίος δοκιμάζει δηλητήριο σε σκλάβους.

Σε άλλα πλάνα εμφανίζονται σκηνές που θυμίζουν μελλοντικά κινηματογραφικά είδη: άμαξες που κινούνται σε μια ανοιχτή πεδιάδα, θυμίζοντας σκηνές από γουέστερν του Τζον Φορντ, μια έντονη επίδειξη πολεμικών τεχνών που θα μπορούσε να ανήκει σε ταινία του Μπρους Λι, αλλά και ένα σύντομο πλάνο με μια γάτα που παίζει στο περβάζι ενός παραθύρου — ίσως το πρώτο «βίντεο με γάτα» στην ιστορία.

Τα πρώτα κινούμενα πλάνα

Οι Λυμιέρ πειραματίστηκαν επίσης με τις πρώτες κινήσεις της κάμερας. Τοποθέτησαν την κάμερα πάνω σε διάφορα μέσα μεταφοράς και κινηματογράφησαν τη διαδρομή.

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά: ένα πλοίο που ταλαντεύεται σε φουρτουνιασμένη θάλασσα, ένα τρένο που περνά γύρω από μια βουνοκορφή και μπαίνει σε τούνελ ή μια θέα από την πλώρη ενός πλοίου.

Στα σταθερά πλάνα, η σύνθεση της εικόνας είναι εξίσου προσεγμένη. Σε ένα από αυτά, ένα άλογο κάνει κόλπα σε μια ανοιχτή πεδιάδα ενώ στο βάθος διακρίνεται ένα κάστρο στην Τσεχία. Σε άλλο, μια στρατιωτική μονάδα κατεβαίνει μια πλαγιά προς την κάμερα. Οι στρατιωτικές σκηνές εμφανίζονται συχνά, δείχνοντας ότι ο πόλεμος αποτελούσε ήδη ισχυρό κινηματογραφικό θέμα.

Από την Ευρώπη μέχρι την Ιαπωνία και τη Νέα Υόρκη

Οι αδελφοί Λυμιέρ αντιλήφθηκαν επίσης ότι ο κινηματογράφος μπορούσε να μεταφέρει τους θεατές σε μακρινούς τόπους. Έτσι έστειλαν συνεργάτες τους σε διάφορες χώρες για να καταγράψουν εικόνες από διαφορετικές πόλεις.

Οι κάμερες ταξίδεψαν από την Ιαπωνία μέχρι τη Νέα Υόρκη και την Union Square, αλλά και στο Αλγέρι, όπου μια ιδιαίτερα ατμοσφαιρική σκηνή δείχνει ένα τραμ να περνά κάτω από λευκές αψίδες με έντονες σκιές.

Σε μια εποχή που οι άνθρωποι ήταν συνηθισμένοι μόνο στις ακίνητες φωτογραφίες, η δυνατότητα να δουν μέσα σε μία προβολή εικόνες από τόσες διαφορετικές πόλεις ήταν πραγματικά εντυπωσιακή.

Η αποκατάσταση των ταινιών

Οι ταινίες των Λυμιέρ αποκαταστάθηκαν ψηφιακά τα τελευταία χρόνια. Το 2016 αποκαταστάθηκαν 130 ταινίες και το 2024 προστέθηκαν ακόμη 300.

Η αποκατάσταση βασίστηκε σε αρνητικά και θετικά φιλμ από τις συλλογές της Cinémathèque Française, του Institut Lumière στη Λυών και των γαλλικών κινηματογραφικών αρχείων του Centre National du Cinéma (CNC).

Το εντυπωσιακό είναι ότι από τις 1.428 «επίσημες» ταινίες των Λυμιέρ έχουν σωθεί 1.417, ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό για κινηματογραφικό υλικό του 19ου αιώνα.

Οι πρώτοι δημιουργοί ντοκιμαντέρ

Οι καθαρές αποκαταστάσεις αποκαλύπτουν επίσης ότι οι Λυμιέρ υπήρξαν ουσιαστικά οι πρώτοι δημιουργοί ντοκιμαντέρ. Πολλές από τις ταινίες τους καταγράφουν στιγμές καθημερινής ζωής.

Σε μια σκηνή από έναν παρισινό δρόμο, μια γυναίκα παίζει με δύο μικρά παιδιά — μια εικόνα που θυμίζει πίνακα του Ωγκύστ Ρενουάρ, μόνο που εδώ η σκηνή βρίσκεται σε κίνηση.

Οι άνθρωποι μπροστά στην κάμερα

Η πιο διάσημη ταινία των Λυμιέρ είναι πιθανότατα εκείνη που δείχνει εργάτες να βγαίνουν από το εργοστάσιο του Ογκίστ. Στο ντοκιμαντέρ η σκηνή παρουσιάζεται σε αργή κίνηση, αποκαλύπτοντας πολλές λεπτομέρειες: εργαζόμενους διαφορετικών ηλικιών, φίλους που πειράζονται, βλέμματα γεμάτα περιέργεια προς την κάμερα και εντυπωσιακά καπέλα.

Ο Τιερί Φρεμό σημειώνει ότι η σκηνή αυτή βασίζεται στην παράδοση των φωτογραφιών που απεικόνιζαν τις πύλες εργοστασίων. Στο τέλος του ντοκιμαντέρ παρουσιάζεται μάλιστα μια σύγχρονη «αναδημιουργία» της ίδιας σκηνής από τον Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Οι άνθρωποι του τότε μοιάζουν με εμάς

Αυτές οι λεπτομέρειες — τα ρούχα, οι κινήσεις, οι εκφράσεις — κάνουν τις ταινίες των Λυμιέρ να μοιάζουν απρόσμενα οικείες. Οι άνθρωποι που εμφανίζονται μπροστά στην κάμερα φαίνεται συχνά να διασκεδάζουν με το ίδιο το γεγονός ότι κινηματογραφούνται.

Σε ένα πλάνο από δρόμο της Κολωνίας, παιδιά κοιτούν περίεργα προς την κάμερα, όπως ακριβώς θα έκανε οποιοσδήποτε μπροστά σε μια νέα τεχνολογία.

Γι’ αυτό και τα λόγια που ακούγονται στην αρχή του ντοκιμαντέρ — μια φράση που αποδίδεται στην Ανιές Βαρντά — αποκτούν ιδιαίτερο νόημα: οι ταινίες των Λυμιέρ δεν δείχνουν απλώς ανθρώπους από έναν μακρινό κόσμο του παρελθόντος.

Δείχνουν εμάς τους ίδιους.

*Με πληροφορίες από: Finacial Times