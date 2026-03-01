1897: Φυσικά και η πρώτη κινηματογραφική «μάχη» ρομπότ και ανθρώπου θα ήταν του Ζορζ Μελιέ
Μια βουβή ταινία 45 δευτερολέπτων του 1897, που μόλις εντοπίστηκε στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, δείχνει έναν μηχανικό κλόουν να επιτίθεται σε άνθρωπο — πιθανότατα την πρώτη κινηματογραφική «σύγκρουση» ρομπότ και ανθρώπου, δια χειρός Ζορζ Μελιέ
Ένα εύθραυστο κουτί με σκουριασμένες μπομπίνες που έφτασε πέρσι στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ έκρυβε μια ανακάλυψη που κανείς δεν περίμενε: μια βουβή ταινία του Ζορζ Μελιέ, χαμένη για περισσότερο από έναν αιώνα. Η ταυτοποίηση και η αποκατάστασή της φωτίζουν ένα σχεδόν άγνωστο κεφάλαιο της πρώιμης κινηματογραφικής ιστορίας — και μάλιστα με θέμα που σήμερα μοιάζει απροσδόκητα επίκαιρο.
Σύμφωνα με το NPR, η ταινία, με τίτλο Gugusse et l’Automate («Ο Γκουγκύς και το Αυτόματο»), διαρκεί μόλις 45 δευτερόλεπτα και γυρίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Στην υπόθεσή της, ένας κλόουν-αυτόματο, αρχικά σε μέγεθος παιδιού, μεγαλώνει απότομα σε διαστάσεις ενήλικα και επιτίθεται σε έναν άνθρωπο με ραβδί. Ο κλόουν απαντά συντρίβοντας τη μηχανή με ένα σφυρί. Το φιλμ είναι πλέον διαθέσιμο στο κοινό μέσω της Βιβλιοθήκης.
Ο επιμελητής κινούμενης εικόνας Τζέισον Έβανς Γκροθ σημείωσε ότι πιθανότατα πρόκειται για την πρώτη εμφάνιση «ρομπότ» σε κινούμενη εικόνα — παρότι ο όρος καθιερώθηκε αργότερα, το 1921, από τον Τσέχο συγγραφέα Κάρελ Τσάπεκ στο θεατρικό έργο R.U.R..
Ο αρχειονόμος και σκηνοθέτης Ρικ Πρέλινγκερ, μιλώντας στο NPR, σχολίασε ότι οι ανησυχίες για τις μηχανές και την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι καθόλου καινούργιες: ήδη από το 1897, οι δημιουργοί φαντάζονταν μηχανές που αποκτούν αυτονομία.
Από υπόγεια και αχυρώνες σε εργαστήριο αποκατάστασης
Το υλικό παραδόθηκε από τον Μπιλ ΜακΦάρλαντ, του οποίου ο προπάππους, Ουίλιαμ Φρίσμπι, ήταν λάτρης της τεχνολογίας. Στα τέλη του 19ου αιώνα φέρεται να είχε αγοράσει προβολέα και ταινίες, τις οποίες μετέφερε με άμαξα σε πολιτείες όπως η Πενσιλβάνια, το Οχάιο και η Νέα Υόρκη για να οργανώνει προβολές.
Οι μπομπίνες είχαν περάσει δεκαετίες αποθηκευμένες σε υπόγεια, αχυρώνες και γκαράζ. Το νιτρικό φιλμ είχε σε σημεία διαλυθεί ή κολλήσει, καθιστώντας αδύνατη την προβολή του. Ένας τεχνικός στο Μίσιγκαν συνέστησε στον ΜακΦάρλαντ να απευθυνθεί στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, όπου ειδικοί ανέλαβαν τη διάσωση.
Ο Τζορτζ Γουίλεμαν, επικεφαλής του θησαυροφυλακίου νιτρικών φιλμ, ανέφερε ότι από την πρώτη ματιά έγινε σαφές πως το περιεχόμενο ήταν ιδιαίτερα σημαντικό. Στο ίδιο σύνολο εντοπίστηκαν επίσης η ταινία του Μελιέ Nouvelles Luttes extravagantes και αποσπάσματα από το The Burning Stable, πρώιμο έργο του Τόμας Έντισον (Thomas Edison). Η αναγνώριση του άγνωστου φιλμ ως έργου του Μελιέ έγινε χάρη σε ένα ζωγραφισμένο αστέρι πάνω σε βάθρο — το λογότυπο της εταιρείας του.
Ένα κομμάτι από τις απαρχές της επιστημονικής φαντασίας
Ο Ζορζ Μελιέ, δημιουργός του εμβληματικού Le Voyage dans la Lune, υπήρξε από τους μεγάλους πρωτοπόρους του σινεμά, εισάγοντας τεχνικές όπως οι πολλαπλές εκθέσεις και τα πρώιμα οπτικά εφέ. Η Gugusse et l’Automate θεωρούνταν χαμένη και είχε αποκτήσει σχεδόν μυθική διάσταση στους κύκλους των μελετητών της πρώιμης επιστημονικής φαντασίας. Στο βιβλίο Things to Come: An Illustrated History of the Science Fiction Film (1977), οι Ντάγκλας Μένβιλ και Ρ. Ρέτζιναλντ την είχαν χαρακτηρίσει πιθανώς «την πρώτη αυθεντική ταινία επιστημονικής φαντασίας».
Η επανεμφάνισή της αποδεικνύει ότι ακόμη και στις απαρχές του κινηματογράφου υπάρχουν έργα που περιμένουν να ανακαλυφθούν — υπενθυμίζοντας ότι η σχέση ανθρώπου και μηχανής απασχολεί τη φαντασία μας εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.
