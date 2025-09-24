magazin
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
24.09.2025 | 16:35
Φωτιά στον Μελιγαλά – Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
24.09.2025 | 16:36
Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας - Ενας νεκρός
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια
Culture Live 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:10

Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια

Από το top three των μεγάλων θρύλων του ιταλικού κινηματογράφου, μόνο η Σοφία Λόρεν αντιστέκεται, η οποία μόλις συμπλήρωσε τα 91 χρόνια της. Η Τζίνα Λολομπρίτζιτα απεβίωσε πριν από δύο χρόνια στα 96 της και η Κλαούντια Καρντινάλε έφυγε στις 23 Σεπτεμβρίου από τη ζωή, στα 87 της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Πότε κορυφώνεται η μεσημεριανή υπνηλία και πώς να την νικήσεις

Πότε κορυφώνεται η μεσημεριανή υπνηλία και πώς να την νικήσεις

Spotlight

Ήταν 87 ετών. Περιβαλλόταν από τα παιδιά της στο εξοχικό της στο Νεμούρ, ένα παλιό βυρσοδεψείο που βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα νότια του Παρισιού, όπου είχε επιλέξει να ζήσει μετά την αποχώρησή της από το παρισινό της διαμέρισμα στο Λε Μαρέ. Στον τεράστιο κήπο της κατοικίας της, είχε ανοίξει ένα εστιατόριο και την έδρα του Ιδρύματος Κλαούντια Καρντινάλε, το οποίο υποστηρίζει σύγχρονους καλλιτέχνες στον οπτικοακουστικό τομέα.

Η κόρη της Κλόντια, 46 ετών, από τη σχέση της με τον σκηνοθέτη Πασκουάλε Σκουιτιέρι, ήταν δίπλα της – ο Σκουιτιέρι είχε ήδη τρία παιδιά από προηγούμενη σχέση, τη Βιτόρια, την Πάολα και τον Μάριο.

Η Κλαούντια Καρντινάλε, η Ιταλίδα σταρ του «Γατόπαρδου», του «8 1/2» και του «Ροζ Πάνθηρα», είχε μια καριέρα που διήρκεσε έξι δεκαετίες, έγινε διάσημη κατά τη χρυσή εποχή του ιταλικού κινηματογράφου και συνεργάστηκε με μεγάλους σκηνοθέτες όπως ο Φεντερίκο Φελίνι και ο Λουκίνο Βισκόντι.

«Μας αφήνει την κληρονομιά μιας ελεύθερης και εμπνευσμένης γυναίκας, τόσο ως γυναίκα όσο και ως καλλιτέχνιδα» δήλωσε ο ατζέντης της, Λοράν Σαβρί, στο πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Κλαούντια Καρντινάλε, 1938 / Wikimedia Commons

Ο βιασμός και η γέννηση του γιου

Πριν γίνει σταρ, η Κλαούντια Καρντινάλε, η οποία ήθελε να γίνει δασκάλα αρχικά, έπεσε θύμα βιασμού σε ηλικία 16 ετών στην Τυνησία, τη χώρα όπου γεννήθηκε, το 1938, «σε μια τυπική σικελική οικογένεια» όπως εξομολογείται η ίδια η Καρντινάλε στην Il Corriere della Sera μετά από χρόνια.

«Ένας άντρας που δεν γνώριζα, πολύ μεγαλύτερος από μένα, με έβαλε με τη βία σε ένα αυτοκίνητο και με βίασε». Αυτό την σημάδεψε για πάντα, αλλά με τη βοήθεια των γονιών της και της αδελφής της, Μπλανς, κατάφερε να προχωρήσει μπροστά και να αποφύγει την έκτρωση.

Ως αποτέλεσμα αυτής της αποτρόπαιης πράξης, γεννήθηκε στο Λονδίνο ένας από τους σπουδαιότερους άνδρες της ζωής της, ο Πάτρικ, 66 ετών σήμερα, τον οποίο για λόγους προστασίας της εικόνας της παρουσίαζαν για χρόνια ως τον μικρότερο αδελφό της ηθοποιού.

Εκείνα τα πρώτα χρόνια, η Καρντινάλε είχε την προστασία του πρώτου μεγάλου έρωτά της, του ισχυρού παραγωγού Φράνκο Κριστάλντι, ο οποίος φρόντισε να καταστρέψει τα γράμματα που έστελνε ο βιαστής σε μια προσπάθεια να αναγνωρίσει το παιδί του.

Ωστόσο, ένα άλλο σκάνδαλο συνόδευσε τη φήμη της και τάραξε την Ιταλία – η Καρντινάλε είχε ερωτευτεί έναν παντρεμένο άνδρα, τον Κριστάλντι. Τελικά, το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1966, αλλά χώρισε το 1975

Καρντινάλε και Κριστάλντι / Wikimedia Commons

Καρντινάλε και Κριστάλντι / Wikimedia Commons

Καρντινάλε και Πάτρικ / YouTube

Διαγωνισμός ομορφιάς La italiana más bella (H πιο όμορφη Ιταλίδα στην Τύνιδα)

Ωστόσο, ένα άλλο σκάνδαλο συνόδευσε τη φήμη της και τάραξε την Ιταλία – η Καρντινάλε είχε ερωτευτεί έναν παντρεμένο άνδρα, τον Κριστάλντι. Τελικά, το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1966, αλλά χώρισε το 1975.

Χάρη σε αυτή την εξέλιξη, ωστόσο, βρήκε τη δύναμη να εισέλθει με σιγουριά στον κινηματογράφο, αφού κέρδισε τον διαγωνισμό ομορφιάς La italiana más bella στην Τυνησία, που της εξασφάλισε ένα ταξίδι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 1957.

Μέχρι τότε, είχε ήδη εμφανιστεί σε μια ταινία μικρού μήκους με τίτλο Les Anneaux d’or μαζί με τους συμμαθητές της.

Η Κλαούντια λάτρευε να βγάζει τα γυαλιά της και να φυσάει καπνό κατευθείαν στους δημοσιογράφους. Ειδικά στις κάμερες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαν Σεμπαστιάν. Ήταν κάτι που της φαινόταν εξαιρετικά διασκεδαστικό

YouTube thumbnail

Την ερωτεύτηκε ο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι

Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο έγινε με τη γαλλο-τυνησιακή ταινία Goha, the Simple (1958), στο πλευρό του αιγυπτιακού σταρ και γόη, Ομάρ Σαρίφ.

Στην Ιταλία, η πρώτη της ταινία ήταν το Rufufú (1958), σε σκηνοθεσία Μάριο Μονιτσέλι, μαζί με δύο άλλους γοητευτικούς ηθοποιούς, τον Βιτόριο Γκάσμαν και τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, ο οποίος αργότερα της ομολόγησε μπροστά στη σύντροφό του, την Κατρίν Ντενέβ, ότι κάποτε την είχε ερωτευτεί παράφορα.

Η Καρντινάλε τον αγνόησε και, ως τιμωρία, η Ντενέβ σταμάτησε να μιλάει στην Ιταλίδα ντίβα.

Απέρριψε τον Μάρλον Μπράντο

Η Κλαούντια λάτρευε να βγάζει τα γυαλιά της και να φυσάει καπνό κατευθείαν στους δημοσιογράφους. Ειδικά στις κάμερες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαν Σεμπαστιάν. Ήταν κάτι που της φαινόταν εξαιρετικά διασκεδαστικό. Στις στενές της σχέσεις, ήταν πάντα αστεία και στοργική.

Το 1963, πρωταγωνίστησε στην ταινία «Ροζ Πάνθηρας» του Μπλέικ Έντουαρντς, όπου έδειξε όλη της τη γοητεία. Ο συμπρωταγωνιστής της, Ντέιβιντ Νίβεν, την περιέγραψε ως «την πιο όμορφη ιταλική εφεύρεση μετά τα σπαγγέτι».

Μεγαλωμένη με γαλλικά, τυνησιακά αραβικά και σικελικά, για να καταφέρει να κάνει καριέρα διεθνώς, αναγκάστηκε να μάθει ιταλικά και αγγλικά.

Ζώντας στο Χόλιγουντ για τρία χρόνια, η Κλαούντια αρνήθηκε να περάσει μια νύχτα με τον Μάρλον Μπράντο όταν αυτός εμφανίστηκε στην πόρτα του δωματίου του ξενοδοχείου της, ισχυριζόμενος ότι, καθώς και οι δύο ήταν Κριοί στο ζώδιο, έπρεπε να αποδείξουν τον έρωτά τους στο κρεβάτι.

Με την πάροδο του χρόνου, η ηθοποιός θα μετάνιωνε που τον απέρριψε.

Ο συμπρωταγωνιστής της, Ντέιβιντ Νίβεν, την περιέγραψε ως «την πιο όμορφη ιταλική εφεύρεση μετά τα σπαγγέτι»

Ξανθιά / μελαχροινή 

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των δύο ταινιών «8 1/2» του Φελίνι και «Ο Γατόπαρδος» του Βισκόντι, η Καρντινάλε ταξίδευε μεταξύ Σικελίας και Ρώμης και έπρεπε να βάφει τα μαλλιά της μία φορά την εβδομάδα.

«Ο Βισκόντι με ήθελε μελαχρινή με μακριά μαλλιά. Ο Φελίνι με ήθελε ξανθιά», είπε η Καρντινάλε.

Κατά την παραμονή της στο Χόλιγουντ, τη δεκαετία του 1960, μετά τον «Ροζ Πάνθηρα» έπαιξε στο «Κάποτε στη Δύση» του Σέρτζιο Λεόνε και εμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη μαζί με ηθοποιούς όπως ο Χένρι Φόντα και ο Τσαρλς Μπρόνσον.

Όπως εκμυστηρεύτηκε χρόνια αργότερα η ίδια, προσποιούταν ότι είχε σχέση με τον ηθοποιό Ροκ Χάντσον, προκειμένου να κρατήσει μυστική την ομοφυλοφιλία του.

«Εκείνη την εποχή στην Αμερική, αν γινόταν γνωστό ότι ήσουν ομοφυλόφιλος, δεν μπορούσες να εργαστείς στο Χόλιγουντ», είπε στο Variety το 2017.

Οι κριτικοί την εξήραν ως «την ενσάρκωση της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής γοητείας».

«Ήταν απαραίτητο»

Παρά τις αντιξοότητες, η Καρντινάλε άνοιξε την καρδιά της όταν ομολόγησε στον δημοσιογράφο Ένζο Μπιάτζι ότι ο αδελφός της ήταν στην πραγματικότητα γιος της. Το παιδί ήταν επτά ετών.

Το 2017, δήλωσε στη γαλλική εφημερίδα Le Monde ότι αυτός ήταν ο λόγος για την κινηματογραφική της καριέρα, επειδή ήθελε «να κερδίζει τα προς το ζην και να είναι ανεξάρτητη».

«Ήταν απαραίτητο. Το θάρρος έρχεται όταν χρειάζεται», ομολόγησε στα περιοδικά Oggi και L’Europeo. Αρκετά χρόνια αργότερα, η μητέρα και ο γιος πόζαραν για το εξώφυλλο του ¡Hola!

Στα τέλη της δεκαετίας του ’70, η Κλαούντια έγινε γιαγιά ενός κοριτσιού με το όνομα Λουσίλα – ο γιος της Πάτρικ εργαζόταν ως σχεδιαστής κοσμημάτων και ήταν ιδιοκτήτης εστιατορίου στη Νέα Υόρκη.

Το 1979, η ηθοποιός έγινε μητέρα για δεύτερη φορά, από την κόρη της Κλαούντια – αυτή τη φορά ένας εγγονός με το όνομα Μίλο.

YouTube thumbnail

Παρά τις αντιξοότητες, η Καρντινάλε άνοιξε την καρδιά της όταν ομολόγησε στον δημοσιογράφο Ένζο Μπιάτζι ότι ο αδελφός της ήταν στην πραγματικότητα γιος της. Το παιδί ήταν επτά ετών

Η ομορφιά της

Η Καρντινάλε συνέχισε να παίζει μέχρι τα 80 της, εμφανιζόμενη στην ελβετική τηλεοπτική σειρά Bulle το 2020. Το 2000, ορίστηκε Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της UNESCO σε αναγνώριση της δράσης της για τα δικαιώματα των γυναικών.

Το 2002, της απονεμήθηκε το βραβείο για το σύνολο της καριέρας της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

«Έχω ζήσει περισσότερες από 150 ζωές: πόρνη, αγία, ρομαντική, κάθε είδους γυναίκα, και είναι υπέροχο να έχεις αυτή την ευκαιρία να αλλάζεις τον εαυτό σου», είπε.

Ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού Αλεσάντρο Τζούλι την αποκάλεσε «μία από τις μεγαλύτερες Ιταλίδες ηθοποιούς όλων των εποχών», που ενσαρκώνει την «ιταλική χάρη».

Στο παρελθόν, λέγονταν ότι η Καρντινάλε ήταν μία από τις ερωμένες του Ζακ Σιράκ, προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας από το 1995 έως το 2007, και πριν από δύο χρόνια, διαδόθηκαν φήμες ότι ζούσε άρρωστη σε γηροκομείο. Αυτό την ενόχλησε αρκετά. Στην πραγματικότητα, ζούσε με τα παιδιά της.

Η τελευταία δημόσια φωτογραφία που εμφανίστηκε στο προφίλ της στο Instagram είναι από τις 16 Ιουνίου 2024, σε μια εκδήλωση προς τιμήν της, στο Ciné du Paradis στο Fontainebleau, μια πόλη κοντά στην τελευταία της κατοικία.

Το τελευταίο της έργο ήταν η ταινία μικρού μήκους Un Cardinale Donna, ένα ποιητικό πορτρέτο που δημιούργησε η κόρη της και παρουσιάστηκε πριν από δύο χρόνια στο MoMA της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της αναδρομικής έκθεσης Cinecittà.

*Αρχική Φωτό: Η Κλαούντια Καρντινάλε και ο Άντονι Φρανσιόζα σε μια σκηνή από την ταινία Senilità, του 1957, σε σκηνοθεσία Μάουρο Μπολονίνι, 1962. 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο φίνις κατάφερε το θετικό πρόσημο – Μεγάλα πακέτα στην Alpha Bank

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο φίνις κατάφερε το θετικό πρόσημο – Μεγάλα πακέτα στην Alpha Bank

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πότε κορυφώνεται η μεσημεριανή υπνηλία και πώς να την νικήσεις

Πότε κορυφώνεται η μεσημεριανή υπνηλία και πώς να την νικήσεις

Φυσικό αέριο
Σταύρος Παπασταύρου: Αμερικανικό LNG και Chevron στη συνάντηση με Chris Wright

Σταύρος Παπασταύρου: Αμερικανικό LNG και Chevron στη συνάντηση με Chris Wright

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος, στο ανατολικό τμήμα
Culture Live 24.09.25

Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος, στο ανατολικό τμήμα

Η Ακρόπολη, εκτός από κορυφαίο μνημείο της κλασικής αρχαιότητας, αποτελεί και τόπο όπου συνυπάρχουν και διασώζονται τεκμήρια διαφορετικών ιστορικών περιόδων.

Σύνταξη
Riff Raff – Η επιστροφή του Μπιλ Μάρεϊ και το σκοτεινό πλην οικείο χάος μιας «ντεμί» κωμωδίας
Σαν Ταραντίνο, αλλά όχι 24.09.25

Riff Raff – Η επιστροφή του Μπιλ Μάρεϊ και το σκοτεινό πλην οικείο χάος μιας «ντεμί» κωμωδίας

Riff Raff, λοιπόν. Μερικώς γκανγκστερική εκδίκηση, μερικώς οικογενειακή επανένωση, ο ημι-συνταξιούχος μαφιόζος του Μπιλ Μάρεϊ επιστρέφει στον κόσμο των φόνων, ενώ η Τζένιφερ Κούλιτζ εισβάλλει στο πάρτι της Πρωτοχρονιάς του πρώην συζύγου της, Χάρις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Σκάρλετ Γιόχανσον μιλά για τον εκλιπόντα Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Ευγενικός, υπομονετικός, γενναιόδωρος»
«Θεραπεία» 23.09.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον μιλά για τον εκλιπόντα Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Ευγενικός, υπομονετικός, γενναιόδωρος»

Παρόλο που έχουν περάσει δεκαετίες από όταν οι δυο τους συναντήθηκαν στο πλατό, η εμπειρία που είχε με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ επηρεάζει μέχρι και σήμερα τη σταδιοδρομία της Σκάρλετ Γιόχανσον στον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η συγχώρεση, το γράμμα και η οργή: Ο Φρανκ Σινάτρα για την απαγωγή του γιου του το 1963
Η Φωνή 23.09.25

Η συγχώρεση, το γράμμα και η οργή: Ο Φρανκ Σινάτρα για την απαγωγή του γιου του το 1963

Έξι δεκαετίες μετά την απαγωγή του γιου του Φρανκ Σινάτρα, ένα γράμμα με την οργή της Φωνής για την όλη υπόθεση ανακαλύφθηκε και βγαίνει στο «σφυρί» για πολλές χιλιάδες δολάρια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Έμα Γουάτσον αποχαιρέτησε το Χόλιγουντ γιατί δεν την ενδιέφερε «να πουλάει προϊόντα»
«Θα είμαι ειλικρινής» 23.09.25

Η Έμα Γουάτσον αποχαιρέτησε το Χόλιγουντ γιατί δεν την ενδιέφερε «να πουλάει προϊόντα»

Η Έμα Γουάτσον απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας από το 2000, όταν πρωταγωνίστησε για πρώτη φορά στη σειρά ταινιών «Χάρι Πότερ» που βασίστηκε στα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
To ισχυρό bromance Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Πολ Νιούμαν – Η μέρα που ο «μεγάλος» επέπληξε τον «μικρό»
Cine -δίδυμο 23.09.25

To ισχυρό bromance Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Πολ Νιούμαν – Η μέρα που ο «μεγάλος» επέπληξε τον «μικρό»

Αν και εμφανίστηκαν μαζί μόνο σε δύο ταινίες, ο Ρέντφορντ και ο Νιούμαν είχαν μια εμβληματική φιλία που ενισχύθηκε από την αγάπη τους για τα αυτοκίνητα και τις φάρσες - το «μάλωμα» που τους έφερε πιο κοντά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δε θέλω να σταματήσω να πιστεύω στην ανθρωπότητα» – Ο Μάθιου ΜακΚόναχι για το περιστατικό που τον καθόρισε
Ωραίος τύπος 23.09.25

«Δε θέλω να σταματήσω να πιστεύω στην ανθρωπότητα» - Ο Μάθιου ΜακΚόναχι για το περιστατικό που τον καθόρισε

Κάποτε ο Μάθιου ΜακΚόναχι ήταν τόσο μαστουρωμένος που έχασε το ίδιο του το πάρτι γενεθλίων, αλλά ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έχει ανταλλάξει το χόρτο με την ποίηση. Αποκαλύπτει στον Guardian το τραύμα και τον θρίαμβο που του έμαθε γιατί είναι πιο σημαντικό να είσαι καλός άνθρωπος από το να είσαι καλό παιδί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Europa League 24.09.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ

LIVE: ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος, στο ανατολικό τμήμα
Culture Live 24.09.25

Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος, στο ανατολικό τμήμα

Η Ακρόπολη, εκτός από κορυφαίο μνημείο της κλασικής αρχαιότητας, αποτελεί και τόπο όπου συνυπάρχουν και διασώζονται τεκμήρια διαφορετικών ιστορικών περιόδων.

Σύνταξη
Ο Τραμπ υποσχέθηκε στους Άραβες ότι δεν θα επιτρέψει στον Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη
Κεκλεισμένων των θυρών 24.09.25

Ο Τραμπ υποσχέθηκε στους Άραβες ότι δεν θα επιτρέψει στον Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ήθελε να θέσει σε κίνδυνο τις Συμφωνίες του Αβραάμ, που εξασφάλισαν τη βελτίωση των σχέσεων του Ισραήλ με αραβικά κράτη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 1-2: Με ηγέτη τον Ταρέμι οι ερυθρόλευκοι! (vid)
Ποδόσφαιρο 24.09.25

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 1-2: Με ηγέτη τον Ταρέμι οι ερυθρόλευκοι! (vid)

Με ηγέτη τον Μεχντί Ταρέμι που πέτυχε και τα δύο γκολ του Ολυμπιακού στο «Θ. Κολοκοτρώνης», οι Πειραιώτες νίκησαν 2-1 τον Αστέρα για την 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός
Κύπελλο Ελλάδος Betsson 24.09.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 5.

Σύνταξη
Κ. Μητσοτάκης: Σκέψεις για απαγόρευση των social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών
Τι είπε ο πρωθυπουργός 24.09.25

Σκέψεις για απαγόρευση των social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών

Την πιθανότητα να τεθεί όριο ηλικίας για τη χρήση των social media ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Νέα Υόρκη, σε εκδήλωση με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός
Κύπελλο Ελλάδος Betsson 24.09.25

LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός

LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Παναιτωλικός, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση
Κόσμος 24.09.25

Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση

Στο βήμα βρέθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για κοινή δράση με στόχο την αντιμετώπιση των πολεμικών συγκρούσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά – 24ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα για τον θάνατο του 20χρονου ναύτη
Ελλάδα 24.09.25

Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά – 24ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα για τον θάνατο του 20χρονου ναύτη

Τα δύο ναυτεργατικά σωματεία, νωρίτερα είχαν προκηρύξει για σήμερα 24ωρη απεργία στο συγκεκριμένο πλοίο, δηλώνοντας ότι «έως την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος το πλοίο δεν θα φύγει από το λιμάνι του Πειραιά».

Σύνταξη
ΚΕΔ: Τα κρυφά της διαιτησίας
Ποδόσφαιρο 24.09.25

ΚΕΔ: Τα κρυφά της διαιτησίας

Είναι πολλά τα θέματα που υπάρχουν για να γίνουν βήματα από την ΚΕΔ προς τη διαφάνεια της διαιτησίας

Βάιος Μπαλάφας
Πειραιάς: Φρικτός θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό – «Ήθελε πολύ να πάει, φοβόταν λίγο επειδή ήταν η πρώτη φορά»
Ελλάδα 24.09.25

Πειραιάς: Φρικτός θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό – «Ήθελε πολύ να πάει, φοβόταν λίγο επειδή ήταν η πρώτη φορά»

Ο 20χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του - Ήταν μόλις 10 ημέρες στη θάλασσα

Σύνταξη
Γαλλία: Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν νέα απεργία στις 2 Οκτωβρίου – Άκαρπη η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Λεκορνί
Χαμένη ευκαιρία 24.09.25

Γαλλία: Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν νέα απεργία στις 2 Οκτωβρίου – Άκαρπη η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Λεκορνί

Τα συνδικάτα στη Γαλλία, την Παρασκευή, είχαν δώσει τελεσίγραφο στον πρωθυπουργό διάρκειας 5 ημερών, για να απαντήσει στα αιτήματά τους. Διαφορετικά, είχαν προαναγγείλει νέα απεργιακή κινητοποίηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αγορά κατοικίας στην Ευρώπη – Καλώς ήρθατε στη μεγάλη φορολογική ρουλέτα
Ζήτημα πολιτικής 24.09.25

Αγορά κατοικίας στην Ευρώπη – Καλώς ήρθατε στη μεγάλη φορολογική ρουλέτα

Μεγάλες είναι οι διαφορές όσον αφορά τη φορολόγηση για την αγορά κατοικίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Το κόστος κυμαίνεται από 0 έως χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τη χώρα όπου βρίσκεται το ακίνητο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο