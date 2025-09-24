Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια

Ήταν 87 ετών. Περιβαλλόταν από τα παιδιά της στο εξοχικό της στο Νεμούρ, ένα παλιό βυρσοδεψείο που βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα νότια του Παρισιού, όπου είχε επιλέξει να ζήσει μετά την αποχώρησή της από το παρισινό της διαμέρισμα στο Λε Μαρέ. Στον τεράστιο κήπο της κατοικίας της, είχε ανοίξει ένα εστιατόριο και την έδρα του Ιδρύματος Κλαούντια Καρντινάλε, το οποίο υποστηρίζει σύγχρονους καλλιτέχνες στον οπτικοακουστικό τομέα.

Η κόρη της Κλόντια, 46 ετών, από τη σχέση της με τον σκηνοθέτη Πασκουάλε Σκουιτιέρι, ήταν δίπλα της – ο Σκουιτιέρι είχε ήδη τρία παιδιά από προηγούμενη σχέση, τη Βιτόρια, την Πάολα και τον Μάριο.

Η Κλαούντια Καρντινάλε, η Ιταλίδα σταρ του «Γατόπαρδου», του «8 1/2» και του «Ροζ Πάνθηρα», είχε μια καριέρα που διήρκεσε έξι δεκαετίες, έγινε διάσημη κατά τη χρυσή εποχή του ιταλικού κινηματογράφου και συνεργάστηκε με μεγάλους σκηνοθέτες όπως ο Φεντερίκο Φελίνι και ο Λουκίνο Βισκόντι.

«Μας αφήνει την κληρονομιά μιας ελεύθερης και εμπνευσμένης γυναίκας, τόσο ως γυναίκα όσο και ως καλλιτέχνιδα» δήλωσε ο ατζέντης της, Λοράν Σαβρί, στο πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Ο βιασμός και η γέννηση του γιου

Πριν γίνει σταρ, η Κλαούντια Καρντινάλε, η οποία ήθελε να γίνει δασκάλα αρχικά, έπεσε θύμα βιασμού σε ηλικία 16 ετών στην Τυνησία, τη χώρα όπου γεννήθηκε, το 1938, «σε μια τυπική σικελική οικογένεια» όπως εξομολογείται η ίδια η Καρντινάλε στην Il Corriere della Sera μετά από χρόνια.

«Ένας άντρας που δεν γνώριζα, πολύ μεγαλύτερος από μένα, με έβαλε με τη βία σε ένα αυτοκίνητο και με βίασε». Αυτό την σημάδεψε για πάντα, αλλά με τη βοήθεια των γονιών της και της αδελφής της, Μπλανς, κατάφερε να προχωρήσει μπροστά και να αποφύγει την έκτρωση.

Ως αποτέλεσμα αυτής της αποτρόπαιης πράξης, γεννήθηκε στο Λονδίνο ένας από τους σπουδαιότερους άνδρες της ζωής της, ο Πάτρικ, 66 ετών σήμερα, τον οποίο για λόγους προστασίας της εικόνας της παρουσίαζαν για χρόνια ως τον μικρότερο αδελφό της ηθοποιού.

Εκείνα τα πρώτα χρόνια, η Καρντινάλε είχε την προστασία του πρώτου μεγάλου έρωτά της, του ισχυρού παραγωγού Φράνκο Κριστάλντι, ο οποίος φρόντισε να καταστρέψει τα γράμματα που έστελνε ο βιαστής σε μια προσπάθεια να αναγνωρίσει το παιδί του.

Ωστόσο, ένα άλλο σκάνδαλο συνόδευσε τη φήμη της και τάραξε την Ιταλία – η Καρντινάλε είχε ερωτευτεί έναν παντρεμένο άνδρα, τον Κριστάλντι. Τελικά, το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1966, αλλά χώρισε το 1975

Διαγωνισμός ομορφιάς La italiana más bella (H πιο όμορφη Ιταλίδα στην Τύνιδα)

Χάρη σε αυτή την εξέλιξη, ωστόσο, βρήκε τη δύναμη να εισέλθει με σιγουριά στον κινηματογράφο, αφού κέρδισε τον διαγωνισμό ομορφιάς La italiana más bella στην Τυνησία, που της εξασφάλισε ένα ταξίδι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 1957.

Μέχρι τότε, είχε ήδη εμφανιστεί σε μια ταινία μικρού μήκους με τίτλο Les Anneaux d’or μαζί με τους συμμαθητές της.

Η Κλαούντια λάτρευε να βγάζει τα γυαλιά της και να φυσάει καπνό κατευθείαν στους δημοσιογράφους. Ειδικά στις κάμερες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαν Σεμπαστιάν. Ήταν κάτι που της φαινόταν εξαιρετικά διασκεδαστικό

Την ερωτεύτηκε ο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι

Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο έγινε με τη γαλλο-τυνησιακή ταινία Goha, the Simple (1958), στο πλευρό του αιγυπτιακού σταρ και γόη, Ομάρ Σαρίφ.

Στην Ιταλία, η πρώτη της ταινία ήταν το Rufufú (1958), σε σκηνοθεσία Μάριο Μονιτσέλι, μαζί με δύο άλλους γοητευτικούς ηθοποιούς, τον Βιτόριο Γκάσμαν και τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, ο οποίος αργότερα της ομολόγησε μπροστά στη σύντροφό του, την Κατρίν Ντενέβ, ότι κάποτε την είχε ερωτευτεί παράφορα.

Η Καρντινάλε τον αγνόησε και, ως τιμωρία, η Ντενέβ σταμάτησε να μιλάει στην Ιταλίδα ντίβα.

Απέρριψε τον Μάρλον Μπράντο

Το 1963, πρωταγωνίστησε στην ταινία «Ροζ Πάνθηρας» του Μπλέικ Έντουαρντς, όπου έδειξε όλη της τη γοητεία. Ο συμπρωταγωνιστής της, Ντέιβιντ Νίβεν, την περιέγραψε ως «την πιο όμορφη ιταλική εφεύρεση μετά τα σπαγγέτι».

Μεγαλωμένη με γαλλικά, τυνησιακά αραβικά και σικελικά, για να καταφέρει να κάνει καριέρα διεθνώς, αναγκάστηκε να μάθει ιταλικά και αγγλικά.

Ζώντας στο Χόλιγουντ για τρία χρόνια, η Κλαούντια αρνήθηκε να περάσει μια νύχτα με τον Μάρλον Μπράντο όταν αυτός εμφανίστηκε στην πόρτα του δωματίου του ξενοδοχείου της, ισχυριζόμενος ότι, καθώς και οι δύο ήταν Κριοί στο ζώδιο, έπρεπε να αποδείξουν τον έρωτά τους στο κρεβάτι.

Με την πάροδο του χρόνου, η ηθοποιός θα μετάνιωνε που τον απέρριψε.

Ξανθιά / μελαχροινή

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των δύο ταινιών «8 1/2» του Φελίνι και «Ο Γατόπαρδος» του Βισκόντι, η Καρντινάλε ταξίδευε μεταξύ Σικελίας και Ρώμης και έπρεπε να βάφει τα μαλλιά της μία φορά την εβδομάδα.

«Ο Βισκόντι με ήθελε μελαχρινή με μακριά μαλλιά. Ο Φελίνι με ήθελε ξανθιά», είπε η Καρντινάλε.

Κατά την παραμονή της στο Χόλιγουντ, τη δεκαετία του 1960, μετά τον «Ροζ Πάνθηρα» έπαιξε στο «Κάποτε στη Δύση» του Σέρτζιο Λεόνε και εμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη μαζί με ηθοποιούς όπως ο Χένρι Φόντα και ο Τσαρλς Μπρόνσον.

Όπως εκμυστηρεύτηκε χρόνια αργότερα η ίδια, προσποιούταν ότι είχε σχέση με τον ηθοποιό Ροκ Χάντσον, προκειμένου να κρατήσει μυστική την ομοφυλοφιλία του.

«Εκείνη την εποχή στην Αμερική, αν γινόταν γνωστό ότι ήσουν ομοφυλόφιλος, δεν μπορούσες να εργαστείς στο Χόλιγουντ», είπε στο Variety το 2017.

Οι κριτικοί την εξήραν ως «την ενσάρκωση της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής γοητείας».

«Ήταν απαραίτητο»

Παρά τις αντιξοότητες, η Καρντινάλε άνοιξε την καρδιά της όταν ομολόγησε στον δημοσιογράφο Ένζο Μπιάτζι ότι ο αδελφός της ήταν στην πραγματικότητα γιος της. Το παιδί ήταν επτά ετών.

Το 2017, δήλωσε στη γαλλική εφημερίδα Le Monde ότι αυτός ήταν ο λόγος για την κινηματογραφική της καριέρα, επειδή ήθελε «να κερδίζει τα προς το ζην και να είναι ανεξάρτητη».

«Ήταν απαραίτητο. Το θάρρος έρχεται όταν χρειάζεται», ομολόγησε στα περιοδικά Oggi και L’Europeo. Αρκετά χρόνια αργότερα, η μητέρα και ο γιος πόζαραν για το εξώφυλλο του ¡Hola!

Στα τέλη της δεκαετίας του ’70, η Κλαούντια έγινε γιαγιά ενός κοριτσιού με το όνομα Λουσίλα – ο γιος της Πάτρικ εργαζόταν ως σχεδιαστής κοσμημάτων και ήταν ιδιοκτήτης εστιατορίου στη Νέα Υόρκη.

Το 1979, η ηθοποιός έγινε μητέρα για δεύτερη φορά, από την κόρη της Κλαούντια – αυτή τη φορά ένας εγγονός με το όνομα Μίλο.

Η ομορφιά της

Η Καρντινάλε συνέχισε να παίζει μέχρι τα 80 της, εμφανιζόμενη στην ελβετική τηλεοπτική σειρά Bulle το 2020. Το 2000, ορίστηκε Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της UNESCO σε αναγνώριση της δράσης της για τα δικαιώματα των γυναικών.

Το 2002, της απονεμήθηκε το βραβείο για το σύνολο της καριέρας της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

«Έχω ζήσει περισσότερες από 150 ζωές: πόρνη, αγία, ρομαντική, κάθε είδους γυναίκα, και είναι υπέροχο να έχεις αυτή την ευκαιρία να αλλάζεις τον εαυτό σου», είπε.

Ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού Αλεσάντρο Τζούλι την αποκάλεσε «μία από τις μεγαλύτερες Ιταλίδες ηθοποιούς όλων των εποχών», που ενσαρκώνει την «ιταλική χάρη».

Στο παρελθόν, λέγονταν ότι η Καρντινάλε ήταν μία από τις ερωμένες του Ζακ Σιράκ, προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας από το 1995 έως το 2007, και πριν από δύο χρόνια, διαδόθηκαν φήμες ότι ζούσε άρρωστη σε γηροκομείο. Αυτό την ενόχλησε αρκετά. Στην πραγματικότητα, ζούσε με τα παιδιά της.

Η τελευταία δημόσια φωτογραφία που εμφανίστηκε στο προφίλ της στο Instagram είναι από τις 16 Ιουνίου 2024, σε μια εκδήλωση προς τιμήν της, στο Ciné du Paradis στο Fontainebleau, μια πόλη κοντά στην τελευταία της κατοικία.

Το τελευταίο της έργο ήταν η ταινία μικρού μήκους Un Cardinale Donna, ένα ποιητικό πορτρέτο που δημιούργησε η κόρη της και παρουσιάστηκε πριν από δύο χρόνια στο MoMA της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της αναδρομικής έκθεσης Cinecittà.

*Αρχική Φωτό: Η Κλαούντια Καρντινάλε και ο Άντονι Φρανσιόζα σε μια σκηνή από την ταινία Senilità, του 1957, σε σκηνοθεσία Μάουρο Μπολονίνι, 1962.