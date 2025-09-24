Πέντε ταινίες και συνεργασίες που έχτισαν τον μύθο της Κλαούντια Καρντινάλε

Γεννημένη στην Τύνιδα στις 15 Απριλίου 1938, η Καρντινάλε συνεργάστηκε με μερικούς από τους μεγαλύτερους Ιταλούς σκηνοθέτες, όπως ο Λουκίνο Βισκόντι και ο Φεντερίκο Φελίνι, και πρωταγωνίστησε δίπλα στους περισσότερους από τους κορυφαίους ηθοποιούς της εποχής της. Όπως τους Αλέν Ντελόν μέχρι τον Χένρι Φόντα, τον Ζαν-Πολ Μπελμοντό και τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννι.

Ο μάνατζέρ της Λοράν Σαβρί δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «Μας αφήνει την κληρονομιά μιας ελεύθερης και εμπνευσμένης γυναίκας, τόσο μέσα από τη διαδρομή της ως γυναίκα όσο και ως καλλιτέχνης».

Από την πρώτη της εμφάνιση στο «Le Pigeon», μια ιταλική κωμωδία με τους Βιτόριο Γκάσμαν, Μαρτσέλο Μαστρογιάνι και Τοτό, κανείς ίσως δεν περίμενε την πορεία μιας τόσο μεγάλης παγκοσμίου βεληνεκούς σταρ.

Οι ταινίες με τις οποίες έγραψε ιστορία

Ο Ρόκο και τα αδέρφια του (1960) – Το σκληρό οικογενειακό δράμα του Βισκόντι έχει την Κλαούντια Καρντινάλε στον ρόλο της Τζινέτα, που πιάνει μια εξαιρετική ερμηνεία σε μια ιστορία θυσίας. Έχοντας πρόσφατα μετακομίσει στο Μιλάνο από τον φτωχό ιταλικό νότο, ο Ρόκο και τα τέσσερα αδέρφια του αναζητούν τον ρόλο τους στην νέα τους πόλη. Επικό οικογενειακό δράμα με τους Κατίνα Παξινού και Σπύρο Φωκά.

8½ (1963) – Σε σκηνοθεσία Φεντερίκο Φελίνι, αυτό το αριστούργημα παρουσιάζει την Καρντινάλε στο ρόλο της Κλαούντια, που υποδύεται την μούσα σε μια δημιουργική κρίση ενός σκηνοθέτη, του Γκουίντο που υποδύεται ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννι.

Η Ροζ Πάνθηρας (1963) – Σε μια -σχεδόν ιστορική- κωμωδία του Μπλέικ Έντουαρντς, με τους Ντέιβιντ Νίβεν και τον Πίτερ Σέλερς, όπου η Κλαούντια Καρντινάλε υποδύεται την πριγκίπισσα Ντάλα, προσθέτοντας αξεπέραστη ομορφιά και σεξ απίλ στην περιπέτεια με πρωταγωνιστή τον επιθεωρητή Κλουζώ. Το σάουντρακ του Ροζ Πάνθηρα διά χειρός Χένρι Μαντσίνι θεωρείται από τα καλύτερα -και τα πιο κουλ- όλων των εποχών.

Ο Γατόπαρδος (1963) – Το ιστορικό δράμα του Λουκίνο Βισκόντι παρουσιάζει την Καρντινάλε στον ρόλο της Αντζελίκα, μιας καλλονής που βρίσκεται στο επίκεντρο της παρακμής της σικελικής αριστοκρατίας την εποχή της κοινωνικής αναταραχής της Σικελίας του 1860. Μπαρτ Λάνκαστερ, Αλέν Ντελόν και Κλαούντια Καρντινάλε σε σκηνοθεσία Λουκίνο Βισκόντι.

Κάποτε στη Δύση (1968) – Η επική ταινία γουέστερν του Σέρτζιο Λεόνε των 166 λεπτών βρήκε την Κλαούντια Καρντινάλε στο ρόλο της Τζιλ, μιας χήρας με παρελθόν ως πόρνη. Παρότι η ταινία ήταν εισπρακτική αποτυχία στις ΗΠΑ, αναγνωρίζεται διεθνώς ως αριστούργημα και τα πήγε εξαιρετικά στην Ευρώπη.

Λίγα περισσότερα για το ποια ήταν η Κλαούντια Καρντινάλε

Η Κλαούντια Καρντινάλε έκανε περισσότερες από 150 ταινίες, έπαιξε σε μεγάλες διεθνείς παραγωγές. Αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των γυναικών -θύμα βιασμού σε μικρή ηλικία και η ίδια- αγωνίστηκε κατά του AIDS, δίπλα στη Διεθνή Αμνηστία σε πολλές καμπάνιες.

Με λίγα λόγια ακτιβίστρια με την αληθινή έννοια του όρου. Ο Καρντινάλε μιλούσε άπταιστα αραβικά, γαλλικά, ιταλικά, αγγλικά και ισπανικά.

Αφήνει έναν κόσμο λίγο πιο φτωχό χωρίς αυτήν. O άντρας της ζωής της ήταν ο σκηνοθέτης Πασκουάλε Σκουιτιέρι με τον οποίο μοιράστηκε 26 χρόνια της ζωής της από το 1974 έως το 2000. Έζησαν ως σύντροφοι, δεν παντρεύτηκαν και απέκτησαν μια κόρη την Κλαούντια Σκουιτιέρι.