Πέντε ταινίες και συνεργασίες που έχτισαν τον μύθο της Κλαούντια Καρντινάλε
Culture Live 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:50

Πέντε ταινίες και συνεργασίες που έχτισαν τον μύθο της Κλαούντια Καρντινάλε

Η Κλαούντια Καρντινάλε, η αξεπέραστη κινηματογραφική σταρ που σημάδεψε την δεκαετία του '60, πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 87 ετών στο Νεμούρ, κοντά στο Παρίσι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΚείμενοΣοφοκλής Αρχοντάκης
Vita.gr
Γεννημένη στην Τύνιδα στις 15 Απριλίου 1938, η Καρντινάλε συνεργάστηκε με μερικούς από τους μεγαλύτερους Ιταλούς σκηνοθέτες, όπως ο Λουκίνο Βισκόντι και ο Φεντερίκο Φελίνι, και πρωταγωνίστησε δίπλα στους περισσότερους από τους κορυφαίους ηθοποιούς της εποχής της. Όπως τους Αλέν Ντελόν μέχρι τον Χένρι Φόντα, τον Ζαν-Πολ Μπελμοντό και τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννι.

Ο μάνατζέρ της Λοράν Σαβρί δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «Μας αφήνει την κληρονομιά μιας ελεύθερης και εμπνευσμένης γυναίκας, τόσο μέσα από τη διαδρομή της ως γυναίκα όσο και ως καλλιτέχνης».

Από την πρώτη της εμφάνιση στο «Le Pigeon», μια ιταλική κωμωδία με τους Βιτόριο Γκάσμαν, Μαρτσέλο Μαστρογιάνι και Τοτό, κανείς ίσως δεν περίμενε την πορεία μιας τόσο μεγάλης παγκοσμίου βεληνεκούς σταρ.

Οι ταινίες με τις οποίες έγραψε ιστορία

Ο Ρόκο και τα αδέρφια του (1960) – Το σκληρό οικογενειακό δράμα του Βισκόντι έχει την Κλαούντια Καρντινάλε στον ρόλο της Τζινέτα, που πιάνει μια εξαιρετική ερμηνεία σε μια ιστορία θυσίας. Έχοντας πρόσφατα μετακομίσει στο Μιλάνο από τον φτωχό ιταλικό νότο, ο Ρόκο και τα τέσσερα αδέρφια του αναζητούν τον ρόλο τους στην νέα τους πόλη. Επικό οικογενειακό δράμα με τους Κατίνα Παξινού και Σπύρο Φωκά.

8½ (1963) – Σε σκηνοθεσία Φεντερίκο Φελίνι, αυτό το αριστούργημα παρουσιάζει την Καρντινάλε στο ρόλο της Κλαούντια, που υποδύεται την μούσα σε μια δημιουργική κρίση ενός σκηνοθέτη, του Γκουίντο που υποδύεται ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννι.

Το λεύκωμα που επιμελήθηκε η κόρη της Κλαούντια Σκουιτιέρι.

Η Ροζ Πάνθηρας (1963) – Σε μια -σχεδόν ιστορική- κωμωδία του Μπλέικ Έντουαρντς, με τους Ντέιβιντ Νίβεν και τον Πίτερ Σέλερς, όπου η Κλαούντια Καρντινάλε υποδύεται την πριγκίπισσα Ντάλα, προσθέτοντας αξεπέραστη ομορφιά και σεξ απίλ στην περιπέτεια με πρωταγωνιστή τον επιθεωρητή Κλουζώ. Το σάουντρακ του Ροζ Πάνθηρα διά χειρός Χένρι Μαντσίνι θεωρείται από τα καλύτερα -και τα πιο κουλ- όλων των εποχών.

Ο Γατόπαρδος (1963) – Το ιστορικό δράμα του Λουκίνο Βισκόντι παρουσιάζει την Καρντινάλε στον ρόλο της Αντζελίκα, μιας καλλονής που βρίσκεται στο επίκεντρο της παρακμής της σικελικής αριστοκρατίας την εποχή της κοινωνικής αναταραχής της Σικελίας του 1860. Μπαρτ Λάνκαστερ, Αλέν Ντελόν και Κλαούντια Καρντινάλε σε σκηνοθεσία Λουκίνο Βισκόντι.

Κάποτε στη Δύση (1968) – Η επική ταινία γουέστερν του Σέρτζιο Λεόνε των 166 λεπτών βρήκε την Κλαούντια Καρντινάλε στο ρόλο της Τζιλ, μιας χήρας με παρελθόν ως πόρνη. Παρότι η ταινία ήταν εισπρακτική αποτυχία στις ΗΠΑ, αναγνωρίζεται διεθνώς ως αριστούργημα και τα πήγε εξαιρετικά στην Ευρώπη.

Λίγα περισσότερα για το ποια ήταν η Κλαούντια Καρντινάλε

Η Κλαούντια Καρντινάλε έκανε περισσότερες από 150 ταινίες, έπαιξε σε μεγάλες διεθνείς παραγωγές. Αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των γυναικών -θύμα βιασμού σε μικρή ηλικία και η ίδια- αγωνίστηκε κατά του AIDS, δίπλα στη Διεθνή Αμνηστία σε πολλές καμπάνιες.

Με λίγα λόγια ακτιβίστρια με την αληθινή έννοια του όρου. Ο Καρντινάλε μιλούσε άπταιστα αραβικά, γαλλικά, ιταλικά, αγγλικά και ισπανικά.

Αφήνει έναν κόσμο λίγο πιο φτωχό χωρίς αυτήν. O άντρας της ζωής της ήταν ο σκηνοθέτης Πασκουάλε Σκουιτιέρι με τον οποίο μοιράστηκε 26 χρόνια της ζωής της από το 1974 έως το 2000. Έζησαν ως σύντροφοι, δεν παντρεύτηκαν και απέκτησαν μια κόρη την Κλαούντια Σκουιτιέρι.

googlenews

Vita.gr
Στις 300.000 οι κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα – Μεγάλες ελλείψεις σε αγροτικό τομέα και κατασκευές
Τεράστιες καθυστερήσεις 24.09.25

Στις 300.000 οι κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα - Μεγάλες ελλείψεις σε αγροτικό τομέα και κατασκευές

Οι ανάγκες στον τουρισμό αυξήθηκαν 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με τις ελλείψεις να φτάνουν τις 86.000 θέσεις εργασίας - Έως 6 με 8 μήνες οι καθυστερήσεις των μετακλήσεων από τρίτες χώρες

Σύνταξη
Hellenic Train: Χωρίς τρένα η Αλεξανδρούπολη – Με λεωφορεία η μετακίνηση επιβατών
Ο λόγος 24.09.25

Hellenic Train: Χωρίς τρένα η Αλεξανδρούπολη – Με λεωφορεία η μετακίνηση επιβατών

Η ακύρωση δρομολογίων των τρένων στην Αλεξανδρούπολη, οφείλεται σε βλάβη του τροχαίου υλικού μετά το χθεσινό συμβάν σύγκρουσης αμαξοστοιχίας με διερχόμενο όχημα, σύμφωνα με τη Hellenic Train.

Σύνταξη
Πώς φτάσαμε στη νέα στροφή Τραμπ για τον πόλεμο – Από τον καυγά με τον Ζελένσκι στο «χάρτινη τίγρης» η Ρωσία
Ζιγκ-ζαγκ 24.09.25

Πώς φτάσαμε στη νέα στροφή Τραμπ για τον πόλεμο - Από τον καυγά με τον Ζελένσκι στο «χάρτινη τίγρης» η Ρωσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει τα κατειλημμένα εδάφη της από τη Ρωσία με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυτολογοκρίθηκε – H πρώτη συλλογή του Demna για τη Gucci απευθύνεται στους ινσταγκράμερ
La Famiglia Collection 24.09.25

Αυτολογοκρίθηκε - H πρώτη συλλογή του Demna για τη Gucci απευθύνεται στους ινσταγκράμερ

Ο Γεωργιανός σχεδιαστής, που άφησε τον οίκο Balenciaga, μόλις παρουσίασε την πολυαναμενόμενη πρώτη του συλλογή για τον θρυλικό, ιταλικό οίκο Gucci, σε μια καμπάνια που φωτογραφήθηκε από την Catherine Opie –ωστόσο το χειροκρότημα του fashion crowd ήταν χλιαρό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν»: Η φρικιαστική ιστορία του κανίβαλου serial killer που στοιχειώνει την Αμερική
Stories 24.09.25

«Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν»: Η φρικιαστική ιστορία του κανίβαλου serial killer που στοιχειώνει την Αμερική

Ο Άλμπερτ Φις, ήταν ένας από τους πιο διαβόητους Αμερικανούς serial killer του 20ου αιώνα, στον οποίο δόθηκαν διάφορα ονόματα όπως «Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν», «Ο γκρι άνθρωπος» και «Ο μανιακός του φεγγαριού»

Σύνταξη
Επιστολή AHI σε Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν – Ζητά να απορρίψει την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία
Ελληνοαμερικανοί 24.09.25

Επιστολή AHI σε Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν – Ζητά να απορρίψει την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία

Ο πρόεδρος του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου (AHI), Νικ Λαρυγγάκης, στην επιστολή του ζητά από τον Τραμπ να υιοθετήσει αυστηρή στάση απέναντι στην Τουρκία.

Σύνταξη
Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Δύσκολη δοκιμασία με τον Αστέρα στην Τρίπολη για τον Ολυμπιακό – Με Παναιτωλικό η ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 24.09.25

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Δύσκολη δοκιμασία με τον Αστέρα στην Τρίπολη για τον Ολυμπιακό – Με Παναιτωλικό η ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Τρίπολη για να δώσει το πρώτο του παιχνίδι στη League Phase για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson με αντίπαλο τον Αστέρα (24/9, 17.00).

Σύνταξη
Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν και η διατάραξη των «ήρεμων νερών»
Διπλωματία 24.09.25

Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν και η διατάραξη των «ήρεμων νερών»

Η Αθήνα στόχευε σε μία «διαφορετική συνάντηση» Μητσοτάκη - Ερντογάν, ενώ ο τούρκος πρόεδρος ετοιμάζεται για Λευκό Οίκο φέροντας δισεκατομμύρια στις αποσκευές του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Βοιωτία: Σε αργία τέθηκε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της σε αυτοσχέδιο λάκκο για να παίρνει τη σύνταξη
Ραγδαίες εξελίξεις 24.09.25

Σε αργία τέθηκε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της - Ερωτήματα για την ξαφνική εμφάνισή της στο ΚΕΠ

Νέα εισαγγελική έρευνα - Ερωτήματα προκαλεί ότι η κατηγορουμένη εμφανίστηκε στο ΚΕΠ Δηλεσίου στη Βοιωτία, που παραμένει κλειστό και για το οποίο η ίδια έχει ακόμα κλειδιά λόγω της θέσης που κατείχε

Σύνταξη
