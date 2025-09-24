Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
22.09.2025 | 22:56
Συναγερμός για έκρηξη στο Όσλο - Άγνωστος έριξε χειροβομβίδες
Έρωτας, Γάμος και Πόλεμος: Επτά αποφθέγματα για να θυμόμαστε την Κλαούντια Καρντινάλε
Stories 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:23

Έρωτας, Γάμος και Πόλεμος: Επτά αποφθέγματα για να θυμόμαστε την Κλαούντια Καρντινάλε

Η εφημερίδα «La Stampa» θυμίζει μερικές φράσεις που είχε πει η Κλαούντια Καρντινάλε. Περιγράφουν τον τρόπο που έβλεπε τη ζωή, τον έρωτα και τη δουλειά της.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αϋπνία: Είναι θέμα… προσωπικότητας;

Αϋπνία: Είναι θέμα… προσωπικότητας;

Spotlight

Η ζωή και οι αδυναμίες της Κλαούντια Καρντινάλε περιγράφονται σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα «La Stampa» μέσα από χαρακτηριστικές εκφράσεις της.

Η ηθοποιός, που έφυγε από τη ζωή, υπήρξε είδωλο και ελεύθερη φωνή του ιταλικού κινηματογράφου και του θεάτρου, μάγεψε γενιές με το ταλέντο, αλλά και τη χαρακτηριστική ομορφιά της.

Είχε πει η Κλαούντια Καρντινάλε:

«Ο γάμος λειτουργεί καλύτερα αν και οι δύο σύντροφοι παραμείνουν ανύπαντροι για λίγο».

«Η αγάπη είναι ένα κλουβί με αυτοσχέδια κάγκελα».

«Οι ηθοποιοί είναι συχνά τόσο όμορφοι όσο φαίνονται στην οθόνη. Αλλά είναι πολύ πιο δυστυχισμένοι από ό,τι φαίνονται ή είναι διάσημοι».

«Τι μέσα έχει μια γυναίκα για να ανταγωνιστεί τους άντρες; Υπάρχει μόνο αγάπη… ή όπως αλλιώς την αποκαλείτε…»

«Στο πλατό του Βισκόντι, η ατμόσφαιρα ήταν σχεδόν θρησκευτική: δεν υπήρχαν αστεία, γέλια, άφεση, ούτε καν στα διαλείμματα […] Σε όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων, υπήρχε μια σχεδόν απομονωμένη ατμόσφαιρα: απέκλειες οτιδήποτε σχετίζεται με τον έξω κόσμο και ζούσες μόνο την ταινία και τη δημιουργία της».

«Πάντα θεωρούσα τις γυναίκες πολύ πιο δυνατές από τους άνδρες, επειδή οι γυναίκες δίνουν ζωή».

«Πάντα κοιτάζω τη ζωή με αισιοδοξία. Νομίζω ότι αν είμαστε ενωμένοι —γιατί η ενότητα είναι δύναμη— αν είμαστε όλοι μαζί, δεν γίνονται πόλεμοι και όλοι αγαπάμε ο ένας τον άλλον».

Ηλεκτρισμός
Eurelectric: Πράσινη αλλά και ασταθής η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ

Eurelectric: Πράσινη αλλά και ασταθής η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ

Vita.gr
Αϋπνία: Είναι θέμα… προσωπικότητας;

Αϋπνία: Είναι θέμα… προσωπικότητας;

Τράπεζες
Μεγάλου: Η υπέρβαση των στόχων το 2025 επιτρέπει τη διανομή προμερίσματος

Μεγάλου: Η υπέρβαση των στόχων το 2025 επιτρέπει τη διανομή προμερίσματος

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Stories
Η συγχώρεση, το γράμμα και η οργή: Ο Φρανκ Σινάτρα για την απαγωγή του γιου του το 1963
Η Φωνή 23.09.25

Η συγχώρεση, το γράμμα και η οργή: Ο Φρανκ Σινάτρα για την απαγωγή του γιου του το 1963

Έξι δεκαετίες μετά την απαγωγή του γιου του Φρανκ Σινάτρα, ένα γράμμα με την οργή της Φωνής για την όλη υπόθεση ανακαλύφθηκε και βγαίνει στο «σφυρί» για πολλές χιλιάδες δολάρια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
To ισχυρό bromance Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Πολ Νιούμαν – Η μέρα που ο «μεγάλος» επέπληξε τον «μικρό»
Cine -δίδυμο 23.09.25

To ισχυρό bromance Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Πολ Νιούμαν – Η μέρα που ο «μεγάλος» επέπληξε τον «μικρό»

Αν και εμφανίστηκαν μαζί μόνο σε δύο ταινίες, ο Ρέντφορντ και ο Νιούμαν είχαν μια εμβληματική φιλία που ενισχύθηκε από την αγάπη τους για τα αυτοκίνητα και τις φάρσες - το «μάλωμα» που τους έφερε πιο κοντά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο σεφ Μάρκο Πιερ Γουάιτ και η γαστρονομική επανάσταση της Βρετανίας στα 90s – Aπό τις gastropub στα Wagamama
Resto-κουλτούρα 22.09.25

Ο σεφ Μάρκο Πιερ Γουάιτ και η γαστρονομική επανάσταση της Βρετανίας στα 90s - Aπό τις gastropub στα Wagamama

Στο βιβλίο Blood, Sweat and Asparagus Spears, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Μάρκο Πιερ Γουάιτ, ο Άντριου Τουρβίλ παρουσιάζει πώς η εστιατορική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου πέρασε από το «άνοστο φαγητό» στο καινοτόμο λάιφσταϊλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ έσωσε την περίφημη έπαυλη Graceland, ενώ αιμορραγούσε οικονομικά
«Ήταν ένα σοκ» 21.09.25

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ έσωσε την περίφημη έπαυλη Graceland, ενώ αιμορραγούσε οικονομικά

«Οι δικηγόροι με κάλεσαν και μου είπαν: 'Πρισίλα, θα πρέπει να πουλήσουμε το Graceland. Δεν έχουμε χρήματα'», αναφέρει στο νέο της βιβλίο η πρώην σύζυγος του Έλβις Πρίσλεϊ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η στάση Ναζί – Πώς η σύγχρονη γιόγκα συνδέεται με την ακροδεξιά
Μια θεωρία 21.09.25

Η στάση Ναζί - Πώς η σύγχρονη γιόγκα συνδέεται με την ακροδεξιά

Ο συγγραφέας, σκηνοθέτης και ακτιβιστής Στιούαρτ Χομ (Stewart Home), μία από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες της βρετανικής αντικουλτούρας, εξηγεί αυτή τη σχέση στο τελευταίο του βιβλίο, «Fascist Yoga» (Φασιστική Γιόγκα).

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μέσα στην άλυτη υπόθεση δολοφονίας του σκονισμένου φεστιβάλ Burning Man στην έρημο της Νεβάδα
«Μεγάλη καρδιά» 21.09.25

Μέσα στην άλυτη υπόθεση δολοφονίας του σκονισμένου φεστιβάλ Burning Man στην έρημο της Νεβάδα

Πρώτα αντιμετώπισαν τον άνεμο. Μετά ήρθε η βροχή. Αλλά η φετινή 10ήμερη φιέστα του Burning Man στην πόλη του Black Rock θα μείνει στην ιστορία για έναν πολύ πιο τραγικό λόγο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η δολοφονία που στοίχειωνε τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ για τέσσερις δεκαετίες – και το FBI ακόμα δεν έχει λύσει
Cold case 21.09.25

Η δολοφονία που στοίχειωνε τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ για τέσσερις δεκαετίες – και το FBI ακόμα δεν έχει λύσει

Η ζωή του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου, δεν είχε μόνο λάμψη και χρήμα. Είχε και πολλές άσχημες στιγμές - όπως η δολοφονία του 22χρονου Σιντ Γουέλς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Μπιορν Μποργκ σε τένις με το θάνατο – Ναρκωτικά, ανακοπή, καρκίνος – «Συμβαίνει το αδιανόητο. Πεθαίνω»
Αυτοβιογραφία 18.09.25

Ο Μπιορν Μποργκ σε τένις με το θάνατο – Ναρκωτικά, ανακοπή, καρκίνος – «Συμβαίνει το αδιανόητο. Πεθαίνω»

Ο αστέρας του τένις Μπιορν Μποργκ αποκαλύπτει στη συγκλονιστική αυτοβιογραφία του Heartbeats τα σκοτεινά κεφάλαια μιας ζωής που έμοιαζε με ένα αγώνα τένις με το θάνατο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τενόριο Ζούνιορ: Ο Βραζιλιάνος πιανίστας ήταν πράγματι θύμα δολοφονίας της χούντας της Αργεντινής το 1976
50 χρόνια μετά 18.09.25

Τενόριο Ζούνιορ: Ο Βραζιλιάνος πιανίστας ήταν πράγματι θύμα δολοφονίας της χούντας της Αργεντινής το 1976

«Βγαίνω να φάω ένα σάντουιτς και να πάρω φάρμακα από το φαρμακείο. Επιστρέφω σύντομα», είχε πει ο Τενόριο Ζούνιορ στις 18 Μαρτίου 1976. Δεν επέστρεψε ποτέ.

Σύνταξη
Nepo babies, διαφθορά και βία: Πώς η Gen Z άλλαξε το Νεπάλ σε 48 ώρες – «Άντε γ@@@είτε, με σεβασμό»
Νέοι εναντίον διαφθοράς 17.09.25

Nepo babies, διαφθορά και βία: Πώς η Gen Z άλλαξε το Νεπάλ σε 48 ώρες – «Άντε γ@@@είτε, με σεβασμό»

Το Νεπάλ βίωσε μια πρωτοφανή πολιτική ανατροπή, καθώς η γενιά Ζ της χώρας, οπλισμένη με οργή για τη διαφθορά, κατάφερε να ρίξει την κυβέρνηση σε λιγότερο από 48 ώρες. Ωστόσο, η ιστορική αυτή νίκη συνοδεύτηκε από ένα βαρύ τίμημα, με 72 νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές. Τι πυροδότησε την έκρηξη βίας και πώς η αντίδραση απέναντι στα nepo babies της πολιτικής άλλαξε την ιστορία της χώρας;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Αντισταθείτε, αλλιώς θα σας καταβροχθίσουν» – Ο Τζέιμς Κρόμγουελ είναι ο μεγαλύτερος ταραχοποιός του Χόλιγουντ
Ωραίος τύπος 17.09.25

«Αντισταθείτε, αλλιώς θα σας καταβροχθίσουν» - Ο Τζέιμς Κρόμγουελ είναι ο μεγαλύτερος ταραχοποιός του Χόλιγουντ

Διαδήλωσε ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ, υποστήριξε τους Μαύρους Πάνθηρες, διαμαρτυρήθηκε για τα δικαιώματα των ζώων, κατέληξε στη φυλακή μετά από μια καθιστική διαμαρτυρία για το κλίμα – και πρωταγωνίστησε στις ταινίες Babe, LA Confidential και Succession. Ο Τζέιμς Κρόμγουελ εξηγεί πώς έγινε ο απόλυτος ακτιβιστής-ηθοποιός.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σημείο καμπής για το καινούργιο
Opinion 24.09.25

Σημείο καμπής για το καινούργιο

Η χώρα με δίψα ψάχνει για κάποιο νέο αφήγημα. Που θα της δείχνει το μέλλον με χρώματα ρεαλισμού και αισιοδοξίας

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ο Τραμπ ασκεί κριτική στον Σολτς και επαινεί τον Μερτς για μετανάστευση και ενέργεια
Μετανάστευση - Ενέργεια 24.09.25

Ο Τραμπ θάβει Σολτς και επαινεί Μερτς

Μπροστά στην Μπέρμποκ, ο Τραμπ άσκησε κριτική στην προηγούμενη υπό τον Σολτς κυβέρνηση της Γερμανίας, και επαίνεσε τον καγκελάριο Μερτς για την πολιτική του στο μεταναστευτικό και την ενέργεια.

Σύνταξη
Μακρόν μπροστά στον Τραμπ: Η στρατιωτική λύση «δεν λειτουργεί» για την εξάρθρωση της Χαμάς
Μακρόν στον Τραμπ 24.09.25

Η στρατιωτική λύση «δεν λειτουργεί» για την εξάρθρωση της Χαμάς

«Εχουμε τόσους μαχητές της Χαμάς όσους και την πρώτη ημέρα», επισημαίνει ο Εμανουέλ Μακρόν μπροστά στον Τραμπ, στηρίζοντας την άποψη ότι η στρατιωτική λύση «δεν λειτουργεί» για την εξάρθρωσή της.

Σύνταξη
Τουρκία: «Η πολιτική του Ισραήλ να μας περικυκλώσει δεν περνάει απαρατήρητη»
Ντεβλέτ Μπαχτσελί 24.09.25

«Ο τελικός στόχος του Ισραήλ είναι η Τουρκία»

«Ο τελικός στόχος του Ισραήλ είναι η Τουρκία, και η πολιτική του να μας περικυκλώσει δεν περνάει απαρατήρητη», επισημαίνει ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύνταξη
Αναφορά για επίθεση στον Στόλο της Ελευθερίας – Sumud που κινούνταν προς τη Γάζα από drones [βίντεο]
Κόσμος 24.09.25

Αναφορά για επίθεση στον Στόλο της Ελευθερίας Sumud που κινούνταν προς τη Γάζα από drones

Οι επιβαίνοντες στον Στόλο της Ελευθερίας - Sumud ανέφεραν πως δέχθηκαν επίθεση από 15 άγνωστα drones, κάποια εξερράγησαν και κάποια έριξαν άγνωστες ευφλεκτες ουσίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Έρμισε: «Καμπανάκια» από το Συμβούλιο της Ευρώπης – «Απελπιστική κατάσταση σχετικά με τη μεταχείριση των ΜΚΟ»
Πολιτική Γραμματεία 24.09.25

«Καμπανάκια» από το Συμβούλιο της Ευρώπης - «Απελπιστική κατάσταση σχετικά με τη μεταχείριση των ΜΚΟ»

Υπό αμφισβήτηση τα θεμέλια της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα λέει ο Γκέρχαρντ Έρμισερ, πρόεδρος της Διάσκεψης των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σύνταξη
Πολύ δύσκολα συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν – Κυβερνητική πηγή για την ακύρωση
Τι απαντά 24.09.25

Πολύ δύσκολα συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν – Κυβερνητική πηγή για την ακύρωση

Κυβερνητική πηγή λέει για τη συνάντηση ότι «κι αν δεν γίνει, θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δύο ηγέτες, κάποια άλλη στιγμή. Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον Πρόεδρο Ερντογάν»

Σύνταξη
Google: Αρχίζει η (δεύτερη) δίκη στις ΗΠΑ για την ύπαρξη μονοπωλίου
Τεχνολογία 24.09.25

Ξεκινά η δεύτερη δίκη της Google στις ΗΠΑ για την ύπαρξη μονοπωλίου

Η δίκη κατά της Google αφορά στις καταχρηστικές τακτικές στις ψηφιακές διαφημίσεις - Μεγάλο μέρος από τα έσοδα (305 δισ. δολαρίων) της εταιρείας προέρχονται από πωλήσεις ψηφιακών διαφημίσεων

Σύνταξη
Μπενφίκα – Ρίο Άβε 1-1: Η ομάδα του Συλαϊδόπουλου «μπλόκαρε» Μουρίνιο και Παυλίδη με γκολάρα στις καθυστερήσεις (vid)
Ποδόσφαιρο 24.09.25

Μπενφίκα – Ρίο Άβε 1-1: Η ομάδα του Συλαϊδόπουλου «μπλόκαρε» Μουρίνιο και Παυλίδη με γκολάρα στις καθυστερήσεις (vid)

Ένα γκολ του Σουντάκοφ στο 86' φαινόταν πως θα έδινε στη Μπενφίκα του Μουρίνιο τη δύσκολη νίκη επί της Ρίο Άβε του Συλαϊδόπουλου, όμως ένα υπέροχο σουτ του Αντρέ Λουίς στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Σύνταξη
Κλαούντια Καρντινάλε: Γιατί δεν τολμούσε να παίξει στο θέατρο – Πείστηκε να το κάνει στα 62 της
Εμβληματική καλλιτέχνιδα 24.09.25

Κλαούντια Καρντινάλε: Γιατί δεν τολμούσε να παίξει στο θέατρο – Πείστηκε να το κάνει στα 62 της

Η θρυλική Ιταλίδα ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών στο σπίτι της στη Νεμούρ, κοντά στο Παρίσι, περιστοιχισμένη από την οικογένειά της

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» εν πλω για τη Γάζα – Ζωντανά η πορεία του στόλου Flotilla
Διαδραστικός χάρτης 24.09.25

Το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» εν πλω για τη Γάζα - Ζωντανά η πορεία του στόλου Flotilla

Πλώρη για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας έχει βάλει το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο την πορεία του στόλου.

Σύνταξη
Πάτρα: Ανήλικες ανάγκασαν 13χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια
Πάτρα 24.09.25

Βίντεο ντοκουμέντο: Ανήλικες ανάγκασαν 13χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια

Τα τέσσερα κορίτσια στην Πάτρα για ασήμαντη αφορμή εξύβρισαν το 13χρονο παιδί - Έφτασαν στο σημείο να το απειλήσουν ότι αν δεν έκανε ό,τι του ζητούσαν θα το μαχαίρωναν

Σύνταξη
Η Σκάρλετ Γιόχανσον μιλά για τον εκλιπόντα Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Ευγενικός, υπομονετικός, γενναιόδωρος»
«Θεραπεία» 23.09.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον μιλά για τον εκλιπόντα Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Ευγενικός, υπομονετικός, γενναιόδωρος»

Παρόλο που έχουν περάσει δεκαετίες από όταν οι δυο τους συναντήθηκαν στο πλατό, η εμπειρία που είχε με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ επηρεάζει μέχρι και σήμερα τη σταδιοδρομία της Σκάρλετ Γιόχανσον στον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Προσπάθεια να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη – Ο τουρκικός Τύπος για την αναβολή
Εξελίξεις 23.09.25

«Παράθυρο» συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη - Ο τουρκικός Τύπος για την αναβολή και το παρασκήνιο

Διπλωματικές προσπάθειες να βρεθεί «παράθυρο» προκειμένου να γίνει τελικά το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Πώς φτάσαμε στην αιφνιδιαστική αναβολή. Το πρόγραμμα των δύο ανδρών στη μεγαλούπολη των ΗΠΑ και τα σχόλια στον τουρκικό Τύπο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέο αμερικανικό βίντεο με τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν
«Έτσι τους χτυπήσαμε» 23.09.25

Νέο αμερικανικό βίντεο με τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν

Βίντεο με τη δράση ενός εκ των πιο ισχυρών όπλων για βαθιά υπόγεια πλήγματα υψηλής αξίας - Η μυστική αποστολή των B-2 και η επιχείρηση κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν

Σύνταξη
Το κυνήγι του θησαυρού: Fashionistas και συλλέκτες μόδας «λεηλατούν» τη θρυλική γκαρνταρόμπα της Άιρις Άπφελ
Icon 23.09.25

Το κυνήγι του θησαυρού: Fashionistas και συλλέκτες μόδας «λεηλατούν» τη θρυλική γκαρνταρόμπα της Άιρις Άπφελ

Η θρυλική γκαρνταρόμπα της Άιρις Άπφελ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών, είναι πλέον προσβάσιμη στο κοινό, καθώς εκατοντάδες κομμάτια από την προσωπική της συλλογή διατίθενται προς πώληση, προκαλώντας φρενίτιδα στους φανατικούς της μόδας που σπεύδουν να αποκτήσουν ένα κομμάτι της ιστορίας της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
