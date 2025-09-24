Έρωτας, Γάμος και Πόλεμος: Επτά αποφθέγματα για να θυμόμαστε την Κλαούντια Καρντινάλε

Η ζωή και οι αδυναμίες της Κλαούντια Καρντινάλε περιγράφονται σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα «La Stampa» μέσα από χαρακτηριστικές εκφράσεις της.

Η ηθοποιός, που έφυγε από τη ζωή, υπήρξε είδωλο και ελεύθερη φωνή του ιταλικού κινηματογράφου και του θεάτρου, μάγεψε γενιές με το ταλέντο, αλλά και τη χαρακτηριστική ομορφιά της.

Είχε πει η Κλαούντια Καρντινάλε:

«Ο γάμος λειτουργεί καλύτερα αν και οι δύο σύντροφοι παραμείνουν ανύπαντροι για λίγο».

«Η αγάπη είναι ένα κλουβί με αυτοσχέδια κάγκελα».

«Οι ηθοποιοί είναι συχνά τόσο όμορφοι όσο φαίνονται στην οθόνη. Αλλά είναι πολύ πιο δυστυχισμένοι από ό,τι φαίνονται ή είναι διάσημοι».

«Τι μέσα έχει μια γυναίκα για να ανταγωνιστεί τους άντρες; Υπάρχει μόνο αγάπη… ή όπως αλλιώς την αποκαλείτε…»

«Στο πλατό του Βισκόντι, η ατμόσφαιρα ήταν σχεδόν θρησκευτική: δεν υπήρχαν αστεία, γέλια, άφεση, ούτε καν στα διαλείμματα […] Σε όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων, υπήρχε μια σχεδόν απομονωμένη ατμόσφαιρα: απέκλειες οτιδήποτε σχετίζεται με τον έξω κόσμο και ζούσες μόνο την ταινία και τη δημιουργία της».

«Πάντα θεωρούσα τις γυναίκες πολύ πιο δυνατές από τους άνδρες, επειδή οι γυναίκες δίνουν ζωή».

«Πάντα κοιτάζω τη ζωή με αισιοδοξία. Νομίζω ότι αν είμαστε ενωμένοι —γιατί η ενότητα είναι δύναμη— αν είμαστε όλοι μαζί, δεν γίνονται πόλεμοι και όλοι αγαπάμε ο ένας τον άλλον».