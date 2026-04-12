Fed: Στο μικροσκόπιο της οι μεγάλες τράπεζες για την έκθεσή τους στην ιδιωτική πίστη

Την έκθεση των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών στην ιδιωτική πίστη ερευνά η Federal Reserve, μετά από την απότομη αύξηση των αιτημάτων εξαγορών από τους επενδυτές των funds και την αύξηση των προβληματικών δανείων στον κλάδο, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Η κεντρική τράπεζα μέσω των ερωτημάτων της επιχειρεί να αξιολογήσει το επίπεδο πίεσης στον κλάδο της ιδιωτικής πίστης και της πιθανότητας να επεκταθεί στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ανέφεραν οι πηγές.

Μεταξύ των ερωτημάτων που η Fed έχει ενσωματώσει στην τακτική διαδικασία εποπτείας της, η κεντρική τράπεζα ζητά λεπτομέρειες σχετικά με το χρέος που έχουν αναλάβει τα ιδιωτικά πιστωτικά κεφάλαια από τις τράπεζες. Σε καλές εποχές, αυτό το χρέος μπορεί να αποφέρει αποδόσεις και να κάνει τα funds ιδιωτικής πίστης πιο ελκυστικά. Σε κακές εποχές, κινδυνεύει να εκθέσει τις τράπεζες σε ζημίες.

H χαλάρωση των ρυθμίσεων από τον Λευκό Οίκο

Η έρευνα της Fed έρχεται σε μια στιγμή που οι κορυφαίοι οικονομικοί ελεγκτές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκουν να χαλαρώσουν τους κανόνες για τους γίγαντες του δανεισμού της Γουόλ Στριτ. Μέρος αυτής της προσπάθειας απορρύθμισης αποσκοπεί τόσο στην ενίσχυση της ικανότητας των τραπεζών να χορηγούν δάνεια σε ιδιωτικές πιστωτικές εταιρείες, όσο και στο να καταστούν οι παραδοσιακοί δανειστές πιο ανταγωνιστικοί έναντι των μη τραπεζικών εταιρειών σε τομείς όπως τα στεγαστικά δάνεια και τα δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις.

Η κίνηση αυτή δείχνει επίσης ότι αξιωματούχοι όπως η Αντιπρόεδρος της Fed για την Εποπτεία, Μισέλ Μπόουμαν, επιθυμούν να εξισορροπήσουν τους χαλαρούς κανόνες με πιο στρατηγικές ερωτήσεις από τον κλάδο σχετικά με τους τομείς που θεωρούν ως πιθανά σημεία κινδύνου, ανέφεραν ορισμένοι από τους ερωτηθέντες.

Τα ερωτήματα αυτά αποτελούν ένα από τα ισχυρότερα σημάδια μέχρι στιγμής ότι οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ εργάζονται για να ελέγξουν την κλίμακα των πιέσεων στην ιδιωτική πίστη, η οποία έχει διογκωθεί σε έναν κλάδο 1,8 τρισ. δολαρίων που διατίθεται στην αγορά πρώτα σε θεσμικούς επενδυτές και τώρα όλο και περισσότερο σε ιδιώτες.

Η ιδιωτική πίστωση, η οποία βασίζεται σε χρήματα επενδυτών αντί για τραπεζικές καταθέσεις για τη χορήγηση δανείων, βρίσκεται στο επίκεντρο των αναλυτών εδώ και χρόνια. Αυξήθηκε η προσοχή τους όταν τα κεφάλαια λιανικής πίστωσης δέχτηκαν πιέσεις τους τελευταίους μήνες και οι επενδυτές έσπευσαν να αποσύρουν μετρητά.

Καμπανάκι από τις ρυθμιστικές αρχές

Μια αυξανόμενη ομάδα διεθνών ρυθμιστικών αρχών προειδοποιεί για τους κινδύνους της ιδιωτικής πίστης.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, σε ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό την ιδιότητα του προέδρου του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) προειδοποίησε ότι ενδέχεται να ανακύψουν πιέσεις στην ιδιωτική πίστωση μετά το σοκ που υπέστησαν οι αγορές από τον πόλεμο στο Ιράν.

Υπογράμμισε ότι οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να επικεντρωθούν στην απειλή που θέτει η ιδιωτική πίστη, δεδομένης της ταχείας αύξησής της και των πυρετωδών αντιδράσεων της αγοράς στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

«Η ιδιωτική πίστη είναι ένας σχετικά αδιαφανής κόσμος και, φυσικά, λόγω της νέας της φύσης, δεν έχει ακόμη υποστεί πίεση, και ίσως να το βλέπουμε αυτό τώρα» είπε χαρακτηριστικά.

Ενώ ο πρόεδρος του FSB ανέφερε ότι οι ρυθμιστικές αρχές δεν θα πρέπει να εκπλαγούν από την ταχεία αύξηση του μη τραπεζικού δανεισμού, προειδοποίησε για το σενάριο «διπλού πλήγματος» όπου οι ασταθείς αγορές συνδυάζονται με απώλεια εμπιστοσύνης στον ιδιωτικό πιστωτικό κόσμο.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζέρομ Πάουελ, δήλωσε στα τέλη Μαρτίου ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ παρακολουθεί τις εξελίξεις στον ιδιωτικό πιστωτικό τομέα για ενδείξεις προβλημάτων, αλλά προς το παρόν δεν διαβλέπει ότι τα ζητήματα αυτά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του.

«Διστάζω να πω οτιδήποτε που να υποδηλώνει ότι υποτιμούμε τον κίνδυνο» εξήγησε ο κεντρικός τραπεζίτης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. «Ψάχνουμε για συνδέσεις με το τραπεζικό σύστημα και για πράγματα που θα μπορούσαν, όπως γνωρίζετε, να οδηγήσουν σε μετάδοση της κρίσης. Δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

Οι τράπεζες έχουν επιδιώξει να αποστασιοποιηθούν από τους λιγότερο ρυθμιζόμενους μη τραπεζικούς ανταγωνιστές τους.

Ο ισχυρός άντρας της JP Morgan, Τζέιμι Ντίμον στην ετήσια επιστολή τους προς του μετόχους αναφέρθηκε επίσης στις πρόσφατες αναταράξεις στις ιδιωτικές αγορές.

«Σε γενικές γραμμές, τα ιδιωτικά πιστωτικά προϊόντα δεν διαθέτουν συνήθως μεγάλη διαφάνεια ή αυστηρές «τιμές» αποτίμησης για τα δάνεια τους — αυτό αυξάνει την πιθανότητα οι επενδυτές να πουλήσουν αν πιστεύουν ότι το περιβάλλον θα επιδεινωθεί — ακόμη και αν οι πραγματικές πραγματοποιημένες ζημίες δεν μεταβάλλονται σχεδόν καθόλου» σημείωσε. Ο ίδιος, όπως και ο Σόλομον της Goldman Sachs, δεν πιστεύει ότι η ιδιωτική πίστη αποτελεί συστημικό κίνδυνο.

Η Wall Street και οι ιδιωτικοί πιστωτικοί ομόλογοί της είναι βαθιά αλληλένδετοι. Τα funds βασίζονται στις τράπεζες για την προστασία και τη φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων. Χρειάζονται επίσης τράπεζες για πιστωτικές γραμμές. Εάν τα ιδιωτικά πιστωτικά χαρτοφυλάκια παρουσιάσουν αρνητική εικόνα, αυτό θέτει σε κίνδυνο τις εξασφαλίσεις με τις οποίες δανείζουν οι τράπεζες.

Το Blackstone Private Credit Fund είχε λόγο χρέους προς ίδια κεφάλαια 0,7 φορές στο τέλος του 2025, ενώ της Blue Owl Credit Income Corp. ήταν 0,8 φορές στις 28 Φεβρουαρίου. Ο δείκτης του KKR FS Income Trust ήταν περίπου 0,7 φορές στο τέλος Φεβρουαρίου.

Ασφαλιστικές Εταιρείες

Ενώ οι κεντρικοί τραπεζίτες προσπαθούν να ιχνηλατήσουν τη μετάδοση μιας ενδεχόμενης κρίσης στα τραπεζικά ιδρύματα αναδύεται μια νέα πηγή ανησυχίας. Οι ασφαλιστικές εταιρείες που είναι εκτεθειμένες σε χρέη εξαγοράς μέσω σύνθετων τιτλοποιημένων προϊόντων, όπως ανέφεραν οι Financial Times.

Στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τις εγχώριες και διεθνείς ρυθμιστικές αρχές ασφάλισης σχετικά με τους κινδύνους στον τομέα της ιδιωτικής πίστωσης. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τις αυξανόμενες ανησυχίες στην Ουάσινγκτον σχετικά με την υγεία του ιδιωτικού πιστωτικού τομέα και την έκθεση των ασφαλιστικών εταιρειών σ΄αυτόν.

Ο ασφαλιστικός τομέας, ο οποίος στις ΗΠΑ ρυθμίζεται σε μεγάλο βαθμό σε επίπεδο πολιτείας, αναζητώντας υψηλότερες αποδόσεις έχει επενδύσει σε ιδιωτικά δάνεια, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ενυπόθηκων δανείων στον τομέα των ακινήτων και άλλων ιδιωτικών δομημένων τίτλων που εξασφαλίζονται από δάνεια συνδεδεμένα με περιουσιακά στοιχεία από ηλιακούς συλλέκτες έως μισθώσεις αεροσκαφών.

