Fed: Στο μικροσκόπιο της οι μεγάλες τράπεζες για την έκθεσή τους στην ιδιωτική πίστη

Διεθνής Οικονομία 12 Απριλίου 2026, 01:00

H Fed επιχειρεί να αξιολογήσει το επίπεδο πίεσης στην ιδιωτική πίστη και την πιθανότητα επέκτασης στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα

ΕπιμέλειαΤζούλη Καλημέρη
Μήπως το sleepmaxxing σας «χάλασε» τον ύπνο;

Μήπως το sleepmaxxing σας «χάλασε» τον ύπνο;

Την έκθεση των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών στην ιδιωτική πίστη ερευνά η Federal Reserve, μετά από την απότομη αύξηση των αιτημάτων εξαγορών από τους επενδυτές των funds και την αύξηση των προβληματικών δανείων στον κλάδο, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Η κεντρική τράπεζα μέσω των ερωτημάτων της επιχειρεί να αξιολογήσει το επίπεδο πίεσης στον κλάδο της ιδιωτικής πίστης και της πιθανότητας να επεκταθεί στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ανέφεραν οι πηγές.

Μεταξύ των ερωτημάτων που η Fed έχει ενσωματώσει στην τακτική διαδικασία εποπτείας της, η κεντρική τράπεζα ζητά λεπτομέρειες σχετικά με το χρέος που έχουν αναλάβει τα ιδιωτικά πιστωτικά κεφάλαια από τις τράπεζες. Σε καλές εποχές, αυτό το χρέος μπορεί να αποφέρει αποδόσεις και να κάνει τα funds ιδιωτικής πίστης πιο ελκυστικά. Σε κακές εποχές, κινδυνεύει να εκθέσει τις τράπεζες σε ζημίες.

H χαλάρωση των ρυθμίσεων από τον Λευκό Οίκο

Η έρευνα της Fed έρχεται σε μια στιγμή που οι κορυφαίοι οικονομικοί ελεγκτές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκουν να χαλαρώσουν τους κανόνες για τους γίγαντες του δανεισμού της Γουόλ Στριτ. Μέρος αυτής της προσπάθειας απορρύθμισης αποσκοπεί τόσο στην ενίσχυση της ικανότητας των τραπεζών να χορηγούν δάνεια σε ιδιωτικές πιστωτικές εταιρείες, όσο και στο να καταστούν οι παραδοσιακοί δανειστές πιο ανταγωνιστικοί έναντι των μη τραπεζικών εταιρειών σε τομείς όπως τα στεγαστικά δάνεια και τα δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις.

Η κίνηση αυτή δείχνει επίσης ότι αξιωματούχοι όπως η Αντιπρόεδρος της Fed για την Εποπτεία, Μισέλ Μπόουμαν, επιθυμούν να εξισορροπήσουν τους χαλαρούς κανόνες με πιο στρατηγικές ερωτήσεις από τον κλάδο σχετικά με τους τομείς που θεωρούν ως πιθανά σημεία κινδύνου, ανέφεραν ορισμένοι από τους ερωτηθέντες.

Τα ερωτήματα αυτά αποτελούν ένα από τα ισχυρότερα σημάδια μέχρι στιγμής ότι οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ εργάζονται για να ελέγξουν την κλίμακα των πιέσεων στην ιδιωτική πίστη, η οποία έχει διογκωθεί σε έναν κλάδο 1,8 τρισ. δολαρίων που διατίθεται στην αγορά πρώτα σε θεσμικούς επενδυτές και τώρα όλο και περισσότερο σε ιδιώτες.

Η ιδιωτική πίστωση, η οποία βασίζεται σε χρήματα επενδυτών αντί για τραπεζικές καταθέσεις για τη χορήγηση δανείων, βρίσκεται στο επίκεντρο των αναλυτών εδώ και χρόνια. Αυξήθηκε η προσοχή τους όταν τα κεφάλαια λιανικής πίστωσης δέχτηκαν πιέσεις τους τελευταίους μήνες και οι επενδυτές έσπευσαν να αποσύρουν μετρητά.

Καμπανάκι από τις ρυθμιστικές αρχές

Μια αυξανόμενη ομάδα διεθνών ρυθμιστικών αρχών προειδοποιεί για τους κινδύνους της ιδιωτικής πίστης.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, σε ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό την ιδιότητα του προέδρου του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) προειδοποίησε ότι ενδέχεται να ανακύψουν πιέσεις στην ιδιωτική πίστωση μετά το σοκ που υπέστησαν οι αγορές από τον πόλεμο στο Ιράν.

Υπογράμμισε ότι οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να επικεντρωθούν στην απειλή που θέτει η ιδιωτική πίστη, δεδομένης της ταχείας αύξησής της και των πυρετωδών αντιδράσεων της αγοράς στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

«Η ιδιωτική πίστη είναι ένας σχετικά αδιαφανής κόσμος και, φυσικά, λόγω της νέας της φύσης, δεν έχει ακόμη υποστεί πίεση, και ίσως να το βλέπουμε αυτό τώρα» είπε χαρακτηριστικά.

Ενώ ο πρόεδρος του FSB ανέφερε ότι οι ρυθμιστικές αρχές δεν θα πρέπει να εκπλαγούν από την ταχεία αύξηση του μη τραπεζικού δανεισμού, προειδοποίησε για το σενάριο «διπλού πλήγματος» όπου οι ασταθείς αγορές συνδυάζονται με απώλεια εμπιστοσύνης στον ιδιωτικό πιστωτικό κόσμο.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζέρομ Πάουελ, δήλωσε στα τέλη Μαρτίου ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ παρακολουθεί τις εξελίξεις στον ιδιωτικό πιστωτικό τομέα για ενδείξεις προβλημάτων, αλλά προς το παρόν δεν διαβλέπει ότι τα ζητήματα αυτά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του.

«Διστάζω να πω οτιδήποτε που να υποδηλώνει ότι υποτιμούμε τον κίνδυνο» εξήγησε ο κεντρικός τραπεζίτης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. «Ψάχνουμε για συνδέσεις με το τραπεζικό σύστημα και για πράγματα που θα μπορούσαν, όπως γνωρίζετε, να οδηγήσουν σε μετάδοση της κρίσης. Δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

Οι τράπεζες έχουν επιδιώξει να αποστασιοποιηθούν από τους λιγότερο ρυθμιζόμενους μη τραπεζικούς ανταγωνιστές τους.

Ο ισχυρός άντρας της JP Morgan, Τζέιμι Ντίμον στην ετήσια επιστολή τους προς του μετόχους αναφέρθηκε επίσης στις πρόσφατες αναταράξεις στις ιδιωτικές αγορές.

«Σε γενικές γραμμές, τα ιδιωτικά πιστωτικά προϊόντα δεν διαθέτουν συνήθως μεγάλη διαφάνεια ή αυστηρές «τιμές» αποτίμησης για τα δάνεια τους — αυτό αυξάνει την πιθανότητα οι επενδυτές να πουλήσουν αν πιστεύουν ότι το περιβάλλον θα επιδεινωθεί — ακόμη και αν οι πραγματικές πραγματοποιημένες ζημίες δεν μεταβάλλονται σχεδόν καθόλου» σημείωσε. Ο ίδιος, όπως και ο Σόλομον της Goldman Sachs, δεν πιστεύει ότι η ιδιωτική πίστη αποτελεί συστημικό κίνδυνο.

Η Wall Street και οι ιδιωτικοί πιστωτικοί ομόλογοί της είναι βαθιά αλληλένδετοι. Τα funds βασίζονται στις τράπεζες για την προστασία και τη φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων. Χρειάζονται επίσης τράπεζες για πιστωτικές γραμμές. Εάν τα ιδιωτικά πιστωτικά χαρτοφυλάκια παρουσιάσουν αρνητική εικόνα, αυτό θέτει σε κίνδυνο τις εξασφαλίσεις με τις οποίες δανείζουν οι τράπεζες.

Το Blackstone Private Credit Fund είχε λόγο χρέους προς ίδια κεφάλαια 0,7 φορές στο τέλος του 2025, ενώ της Blue Owl Credit Income Corp. ήταν 0,8 φορές στις 28 Φεβρουαρίου. Ο δείκτης του KKR FS Income Trust ήταν περίπου 0,7 φορές στο τέλος Φεβρουαρίου.

Ασφαλιστικές Εταιρείες

Ενώ οι κεντρικοί τραπεζίτες προσπαθούν να ιχνηλατήσουν τη μετάδοση μιας ενδεχόμενης κρίσης στα τραπεζικά ιδρύματα αναδύεται μια νέα πηγή ανησυχίας. Οι ασφαλιστικές εταιρείες που είναι εκτεθειμένες σε χρέη εξαγοράς μέσω σύνθετων τιτλοποιημένων προϊόντων, όπως ανέφεραν οι Financial Times.

Στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τις εγχώριες και διεθνείς ρυθμιστικές αρχές ασφάλισης σχετικά με τους κινδύνους στον τομέα της ιδιωτικής πίστωσης. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τις αυξανόμενες ανησυχίες στην Ουάσινγκτον σχετικά με την υγεία του ιδιωτικού πιστωτικού τομέα και την έκθεση των ασφαλιστικών εταιρειών σ΄αυτόν.

Ο ασφαλιστικός τομέας, ο οποίος στις ΗΠΑ ρυθμίζεται σε μεγάλο βαθμό σε επίπεδο πολιτείας, αναζητώντας υψηλότερες αποδόσεις έχει επενδύσει σε ιδιωτικά δάνεια, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ενυπόθηκων δανείων στον τομέα των ακινήτων και άλλων ιδιωτικών δομημένων τίτλων που εξασφαλίζονται από δάνεια συνδεδεμένα με περιουσιακά στοιχεία από ηλιακούς συλλέκτες έως μισθώσεις αεροσκαφών.

Πηγή: ΟΤ

Ανάσταση με την ελπίδα να μπει τέλος στην καθοδική πορεία της χώρας

Μήπως το sleepmaxxing σας «χάλασε» τον ύπνο;

Πετρέλαιο: Σε χάος η φυσική αγορά – Στα ύψη οι τιμές και οι προειδοποιήσεις για ελλείψεις

Στην Ελλάδα, άγχος και δουλειά πάνε χέρι-χέρι – Πού στην Ευρώπη βιώνουν οι εργαζόμενοι περισσότερο στρες;
Διεθνής Οικονομία 11.04.26

Μια νέα μελέτη που καλύπτει 160 χώρες συγκρίνει τα επίπεδα άγχους στην Ευρώπη με αυτά του υπόλοιπου κόσμου, αλλά και των χωρών της ηπείρου μεταξύ τους. Και η Ελλάδα δυστυχώς παίρνει... το βραβείο

Στενά του Ορμούζ: Αργή και αβέβαιη η επανεκκίνηση
Αργή και αβέβαιη η επανεκκίνηση της λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ

Το χρονικό περιθώριο των δύο εβδομάδων δεν θα είναι αρκετό για να επιστρέψει η αγορά στην κανονικότητα - Γεωπολιτικοί κίνδυνοι και περιορισμοί τα μεγάλα αγκάθια

Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν
Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν

Οι στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν έχουν προκαλέσει έκπληξη στις ΗΠΑ και έχουν οδηγήσει τους Δημοκρατικούς να ζητήσουν αυστηρότερη ρύθμιση

ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά κατά της Κίνας
ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά κατά της Κίνας

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν επίσης σε θέματα προτύπων, επενδύσεων και κοινών έργων, καθώς και σε θέματα αυξημένου συντονισμού σε περίπτωση διακοπών εφοδιασμού από χώρες όπως η Κίνα

Πετρέλαιο: Η τιμή του WTI ανοίγει με ελαφριά άνοδο, αλλά κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων
Με ελαφριά άνοδο ανοίγει η τιμή του WTI

Λίγο πριν από το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI σημείωνε άνοδο 0,20%, στα 98,07 δολάρια, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων.

Ιράν: «Κρίσιμης σημασίας» να εξασφαλιστούν αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη «το συντομότερο δυνατόν»
ΕΕ: Εξασφαλίστε αποθέματα φυσικού αερίου «το συντομότερο δυνατόν»

Για να αποκατασταθεί το επίπεδο των αποθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση ενόψει του χειμώνα 2026-27 θα χρειαστεί να εντατικοποιηθούν οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, προειδοποιεί ο ENTSOG.

«Φτάνει με την προσωπική ειδωλολατρία και την ειδωλολατρία του χρήματος», ειπε ο Πάπας Λέων
«Φτάνει με την προσωπική ειδωλολατρία και την ειδωλολατρία του χρήματος», ειπε ο Πάπας Λέων

Στο Βασίλειο του Κυρίου δεν υπάρχει ούτε σπαθί,  ούτε ντρόουν, ούτε εκδίκηση, ούτε άδικο κέρδος, είπε ο Πάπας Λέων για όσους χρησιμοποιούν τις θρησκείες για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο

Νέος Κόσμος: Σακούλες με μολότοφ κατέσχεσαν λίγο πριν το Χριστός Ανέστη – Αποκλειστικές εικόνες
Νέος Κόσμος: Σακούλες με μολότοφ κατέσχεσαν λίγο πριν το Χριστός Ανέστη – Αποκλειστικές εικόνες

Ούτε ένα μπαμ δεν ακούστηκε φέτος στον Νέο Κόσμο παρά τις προθέσεις των νεαρών που πήγαν «οπλισμένοι» με την Αστυνομία να κατάσχει μεγάλες μαύρες σακούλες γεμάτες με μολότοφ. Προσαγωγές και συλλήψεις. Αποκλειστικές εικόνες και βίντεο στο in.

Το φάντασμα της «ανοκρατίας» – Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση που κάποτε διαγνώστηκε σε άλλους
Το φάντασμα της «ανοκρατίας» – Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση που κάποτε διαγνώστηκε σε άλλους

Οι ιστορικοί και οι πολιτικοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ εμφανίζουν τα ίδια προειδοποιητικά σημάδια που κάποτε παρακολουθούσαν σε εύθραυστα κράτη του εξωτερικού

Η Björk ετοιμάζει ένα rave στην Ισλανδία με φόντο την ηλιακή έκλειψη
Προλαβαίνετε να κλείσετε εισιτήρια: H Björk διοργανώνει rave με φόντο την ολική ηλιακή έκλειψη

Εκτός από το DJ set της Björk, οι θαυμαστές μπορούν να περιμένουν μια εμφάνιση από τον επίσης διακεκριμένο καλλιτέχνη Arca, καθώς και από τους τοπικούς καλλιτέχνες.

Ο Ολυμπιακός, ο νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής, το CIES και η απόφαση που δεν αλλάζει
Ο Ολυμπιακός, ο νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής, το CIES και η απόφαση που δεν αλλάζει

Η έρευνα του CIES δείχνει ότι στην Ελλάδα μόνο ο Ολυμπιακός (6,2%) και ο ΠΑΟΚ (6.1%) δίνουν χρόνο συμμετοχής σε παίκτες Κ21. Ο στόχος των Πειραιωτών φάνηκε από τις αλλαγές και τις σημαντικές επενδύσεις στα τμήματα υποδομής ακόμη και μεσούσης της σεζόν. Και αυτό θα συνεχιστεί, με στόχο τους νέους «Μουζακίτηδες».

Γιανάι: «Ο Βασίλιε Μίτσιτς έχασε πέντε κιλά λόγω της κοπέλας του»
Γιανάι: «Ο Βασίλιε Μίτσιτς έχασε πέντε κιλά λόγω της κοπέλας του»

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι αποκάλυψε ότι ο Βασίλιε Μίσιτς έχασε πέντε κιλά από τότε που η κοπέλα του άρχισε να του μαγειρεύει. Μάλιστα ένιωσε την ανάγκη να την ευχαριστήσει.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον θεωρεί παράξενη υπόθεση το «Twilight»
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον μιλάει για το «Twilight» σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας

«Υπήρχε ρεαλισμός, κάτι που είναι παράξενο για μια ταινία που αφορά έναν ρομαντικό δεσμό με βρικόλακα», δήλωσε πρόσφατα ο Ρόμπερτ Πάτινσον, αναφερόμενος στο «Twilight».

Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ 4-1: Στο +9 οι «Μπλαουγκράνα» κι αγκαλιά με τον τίτλο στη La Liga
Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ 4-1: Στο +9 οι «Μπλαουγκράνα» κι αγκαλιά με τον τίτλο στη La Liga

Η Μπαρτσελόνα είπε «ευχαριστώ» στην Τζιρόνα που έκοψε βαθμούς από τη Ρεάλ «κλείδωσε» τον τίτλο στη La Liga επί της ουσίας και πλέον σκέφτεται τον επαναληπτικό με την Ατλέτικο Μαδρίτης

Λίβερπουλ – Φούλαμ 2-0: «Κλείδωσαν» τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο οι «κόκκινοι»
Λίβερπουλ – Φούλαμ 2-0: «Κλείδωσαν» τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο οι «κόκκινοι»

Η Λίβερπουλ επικράτησε 2-0 της Φούλαμ στο Άνφιλντ, με τον 17χρονο διεθνή Άγγλο Ενγκουμόχα να ανοίγει το σκορ στο 36' και τον Σαλάχ να «σφραγίζει» τη νίκη με εντυπωσιακό τελείωμα στο 40'.

Πακιστάν: «Βαριέμαι μέχρι θανάτου» – Οι δημοσιογράφοι περιμένουν άπρακτοι μια είδηση για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ
Πακιστάν: «Βαριέμαι μέχρι θανάτου» – Οι δημοσιογράφοι περιμένουν άπρακτοι μια είδηση για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ

Οι αρχές του Πακιστάν λένε ότι διευκολύνουν το έργο των μέσων ενημέρωσης, όμως οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται μέσα στο «Συνεδριακό Κέντρο Τζίνα» αγνοούν τι συμβαίνει έξω από αυτό

Ντε Τζέρμπι: «Θέλω να δω ξανά την Τότεναμ που έβλεπα όταν είχε τον Ποστέκογλου»
Ντε Τζέρμπι: «Θέλω να δω ξανά την Τότεναμ που έβλεπα όταν είχε τον Ποστέκογλου»

Ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι έφερε ως παράδειγμα την ομάδα επι ημερών του Ποστέκογλου προκειμένου να εξηγήσει πώς θέλει να παίζει η Τότεναμ προκειμένου να πετύχει τη σωτηρία της.

ΗΠΑ: Δύο αντιτορπιλικά πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της διαδικασίας αποναρκοθέτησης
ΗΠΑ: Δύο αντιτορπιλικά πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της διαδικασίας αποναρκοθέτησης

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, τα πλοία που πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ ήταν δύο αντιτορπιλικά των ΗΠΑ. Ωστόσο, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος διέψευσε τις πληροφορίες αυτές

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

