LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία

Πολιτική Γραμματεία

Σακελλαρίδης: Το μήνυμα της Ανάστασης ας είναι ισχυρότερο από τη βαρβαρότητα – Πάλι στη λάθος πλευρά της Ιστορίας ο Μητσοτάκης

Για τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, που άφησαν πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και πάνω από χίλιους τραυματίες μέσα σε λίγα λεπτά», κάνει λόγο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, τονίζοντας πως «αυτή τη σφαγή ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη χαρακτήρισε 'αντιπαραγωγική', τη στιγμή που ο Πέδρο Σάντσεθ μιλάει για τον ηθικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η Ευρώπη και μιλάει ανοιχτά για εγκλήματα πολέμου του Νετανιάχου και του Τραμπ»