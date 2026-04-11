Η Björk ετοιμάζει ένα rave στην Ισλανδία με φόντο την ηλιακή έκλειψη
Music 11 Απριλίου 2026, 23:00

Εκτός από το DJ set της Björk, οι θαυμαστές μπορούν να περιμένουν μια εμφάνιση από τον επίσης διακεκριμένο καλλιτέχνη Arca, καθώς και από τους τοπικούς καλλιτέχνες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αν ψάχνετε προορισμούς για τις καλοκαιρινές σας διακοπές (και έχετε στη διάθεση σας ένα «τσιμπημένο» χρηματικό ποσό), είμαι ο άνθρωπος σας: το «Echolalia» δια χειρός Björk, το μονοήμερο φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί στο Víðistaðatún της Ισλανδίας την Τετάρτη 12 Αυγούστου, είναι η ιδανική επιλογή.

Εκτός από το DJ set της ίδιας της Björk, οι θαυμαστές μπορούν να περιμένουν μια εμφάνιση από τον επίσης διακεκριμένο καλλιτέχνη Arca, καθώς και από τους τοπικούς Sideproject και Ronja Jóhannsdóttir.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει επίσης εορτασμούς για τα 40α γενέθλια της Smekkleysa (ή αλλιώς Bad Taste), μιας ισλανδικής ανεξάρτητης δισκογραφικής εταιρείας που βρίσκεται στο Ρέικιαβικ, και κάποτε αποτελούσε το σπίτι των Sugarcubes.

Μαγευτικό σκηνικό

Ωστόσο, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της ημέρας θα είναι η ολική έκλειψη, όταν η Σελήνη θα καλύψει πλήρως τον Ήλιο, βυθίζοντας τη χώρα στο σκοτάδι. Η έκλειψη θα διαρκέσει συνολικά περίπου δύο ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων ο χώρος θα λούζεται από ένα απόκοσμο ημίφως.

«Εδώ και χρόνια διοργανώνουμε το Mánakvöld — βραδιές χορού κάτω από την πανσέληνο, όπου η Björk προσκαλεί φίλους να παιίξουν μουσικές μαζί της. Αυτή τη φορά θα συγκεντρωθούμε κάτω από την ολική έκλειψη ηλίου και θα χορέψουμε», αναφέρει το δελτίο τύπου της μαγικής εκδήλωσης.

Τα εισιτήρια είναι ήδη στην πώληση, με επιλογές να προστεθεί ένα εκτενές πακέτο συλλεκτικών ειδών. Τα κομμάτια περιλαμβάνουν ένα μπλουζάκι και μια τσάντα, ένα υπογεγραμμένο αντίτυπο LP της ορχηστρικής της ερμηνείας με τη χορωδία Hamrahlíð, καθώς και μια σειρά από άλλους υπογεγραμμένους δίσκους συνεργαζόμενων καλλιτεχνών. Περιλαμβάνεται επίσης ένα βιβλίο Smekkleysa περιορισμένης έκδοσης, με τίτλο «World Domination or Death».

Εκτός από την είσοδο στη μουσική εκδήλωση, τα εισιτήρια παρέχουν στους θαυμαστές πρόσβαση και στην έκθεση «Echolalia» της Björk, που φιλοξενείται στην κοντινή Εθνική Πινακοθήκη της Ισλανδίας στο Ρέικιαβικ.

Η έκθεση περιλαμβάνει τρία νέα τραγούδια, δύο από τα οποία («Ancestress» και «Sorrowful Soil») δημιουργήθηκαν από την Björk εις μνήμην της μητέρας της.

Παράλληλα, πραγματοποιείται και μια ξεχωριστή έκθεση, η «Metamorphlings», η οποία παρουσιάζει έργα του μακροχρόνιου καλλιτεχνικού συνεργάτη της, James Merry. Τα εισιτήρια για αυτές τις εκθέσεις μπορούν να αγοραστούν ξεχωριστά, ενώ τα έργα τέχνης θα εκτίθενται από τις 30 Μαΐου έως τις 19 Σεπτεμβρίου.

*Με πληροφορίες από: DJ

Ανάσταση με την ελπίδα να μπει τέλος στην καθοδική πορεία της χώρας

Πετρέλαιο: Σε χάος η φυσική αγορά – Στα ύψη οι τιμές και οι προειδοποιήσεις για ελλείψεις

Monsieur Minimal, εξέλιξη κι ένας διαφορετικός Μουσικός Δείπνος
Το κρατάει αληθινό 08.04.26

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Monsieur Minimal, επέστρεψε με τον 8ο δίσκο του Μουσικός Δείπνος - ένα άλμπουμ γεμάτο από γυναικείες φωνές και «πειραγμένα» κομμάτια

Πώς φτάσαμε εδώ 07.04.26

Nωρίτερα φέτος, ο Κάνιε Γουέστ ζήτησε συγγνώμη για τις αντισημιτικές του δηλώσεις και αποκάλυψε ότι υπέστη «ένα τετράμηνο μανιακό επεισόδιο», ωστόσο το Ηνωμένο Βασίλειο,

Music 07.04.26

Η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν φέρνει στο φως emails και SMS με τον επί χρόνια μουσικό πατραγωγό της Sony Music, Τόμι Μοτόλα, αποκαλύπτοντας τη διάρκεια και τη φύση της σχέσης τους

Ο κόσμος καίγεται 05.04.26

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε στην The Sun σχετικά με τις συναυλίες που πρόκειται να δώσει ο Ye στο Λονδίνο: «Είναι βαθιά ανησυχητικό το γεγονός ότι ο Κάνιε Γουέστ έχει κλείσει να εμφανιστεί στο Wireless».

Ντο Ρε Μι 05.04.26

Δεν μπορείς να πας στα μαγαζιά την περίοδο των Χριστουγέννων χωρίς να ακούσεις το «Feliz Navidad», το «Silent Night» ή το «All I Want for Christmas is You» της Μαράια Κάρεϊ - Το Πάσχα, όμως;

Κόσμος 11.04.26

Οι ιστορικοί και οι πολιτικοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ εμφανίζουν τα ίδια προειδοποιητικά σημάδια που κάποτε παρακολουθούσαν σε εύθραυστα κράτη του εξωτερικού

Ποδόσφαιρο 11.04.26

Η έρευνα του CIES δείχνει ότι στην Ελλάδα μόνο ο Ολυμπιακός (6,2%) και ο ΠΑΟΚ (6.1%) δίνουν χρόνο συμμετοχής σε παίκτες Κ21. Ο στόχος των Πειραιωτών φάνηκε από τις αλλαγές και τις σημαντικές επενδύσεις στα τμήματα υποδομής ακόμη και μεσούσης της σεζόν. Και αυτό θα συνεχιστεί, με στόχο τους νέους «Μουζακίτηδες».

Μπάσκετ 11.04.26

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι αποκάλυψε ότι ο Βασίλιε Μίσιτς έχασε πέντε κιλά από τότε που η κοπέλα του άρχισε να του μαγειρεύει. Μάλιστα ένιωσε την ανάγκη να την ευχαριστήσει.

2008 11.04.26

«Υπήρχε ρεαλισμός, κάτι που είναι παράξενο για μια ταινία που αφορά έναν ρομαντικό δεσμό με βρικόλακα», δήλωσε πρόσφατα ο Ρόμπερτ Πάτινσον, αναφερόμενος στο «Twilight».

Ποδόσφαιρο 11.04.26

Η Μπαρτσελόνα είπε «ευχαριστώ» στην Τζιρόνα που έκοψε βαθμούς από τη Ρεάλ «κλείδωσε» τον τίτλο στη La Liga επί της ουσίας και πλέον σκέφτεται τον επαναληπτικό με την Ατλέτικο Μαδρίτης

Ποδόσφαιρο 11.04.26

Η Λίβερπουλ επικράτησε 2-0 της Φούλαμ στο Άνφιλντ, με τον 17χρονο διεθνή Άγγλο Ενγκουμόχα να ανοίγει το σκορ στο 36' και τον Σαλάχ να «σφραγίζει» τη νίκη με εντυπωσιακό τελείωμα στο 40'.

Κόσμος 11.04.26

Οι αρχές του Πακιστάν λένε ότι διευκολύνουν το έργο των μέσων ενημέρωσης, όμως οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται μέσα στο «Συνεδριακό Κέντρο Τζίνα» αγνοούν τι συμβαίνει έξω από αυτό

Ποδόσφαιρο 11.04.26

Ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι έφερε ως παράδειγμα την ομάδα επι ημερών του Ποστέκογλου προκειμένου να εξηγήσει πώς θέλει να παίζει η Τότεναμ προκειμένου να πετύχει τη σωτηρία της.

Κόσμος 11.04.26

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, τα πλοία που πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ ήταν δύο αντιτορπιλικά των ΗΠΑ. Ωστόσο, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος διέψευσε τις πληροφορίες αυτές

Ποδόσφαιρο 11.04.26

H ήττα της Άρσεναλ με 1-2 από τη από την Μπόρνμουθ έβαλε για τα καλά στο... κόλπο της κατάκτησης του πρωταθλήματος τη Μάντσεστερ Σίτι. Το πρόγραμμα των δυο διεκδικητών ως το φινάλε της Premier League.

Τεχνητή νοημοσύνη 11.04.26

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει την εξουσία σε μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών, τα δομικά συμφέροντα αυτών των εταιρειών και της λαϊκιστικής πολιτικής συγκλίνουν αθόρυβα γύρω από μια κοινή εχθρότητα προς τους θεσμικούς περιορισμούς

Κόσμος 11.04.26

Δεύτερος νεκρός ανασύρθηκε από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια στην Κύπρο με τις έρευνες να συνεχίζονται και την αγωνία να κορυφώνεται για πιθανούς εγκλωβισμένους

Προσαρμοστικότητα 11.04.26

Οι ΗΠΑ πληρώνουν το τίμημα από την συνήθεια του Ντόναλντ Τραμπ να σκοτώνει μέσω social media την αξιοπρεπή διπλωματική επικοινωνία σε ειρήνη και πόλεμο.

Κρίσιμες εκλογές 11.04.26

Από τότε που ανέλαβε την εξουσία, ο Βίκτορ Όρμπαν επαναδιατυπώνει συνεχώς τους κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού υπέρ του, κάτι που θα μπορούσε να του επιτρέψει να κερδίσει τις αυριανές βουλευτικές εκλογές παρά τις δυσμενείς δημοσκοπήσεις

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

