Αν ψάχνετε προορισμούς για τις καλοκαιρινές σας διακοπές (και έχετε στη διάθεση σας ένα «τσιμπημένο» χρηματικό ποσό), είμαι ο άνθρωπος σας: το «Echolalia» δια χειρός Björk, το μονοήμερο φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί στο Víðistaðatún της Ισλανδίας την Τετάρτη 12 Αυγούστου, είναι η ιδανική επιλογή.

Εκτός από το DJ set της ίδιας της Björk, οι θαυμαστές μπορούν να περιμένουν μια εμφάνιση από τον επίσης διακεκριμένο καλλιτέχνη Arca, καθώς και από τους τοπικούς Sideproject και Ronja Jóhannsdóttir.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει επίσης εορτασμούς για τα 40α γενέθλια της Smekkleysa (ή αλλιώς Bad Taste), μιας ισλανδικής ανεξάρτητης δισκογραφικής εταιρείας που βρίσκεται στο Ρέικιαβικ, και κάποτε αποτελούσε το σπίτι των Sugarcubes.

Μαγευτικό σκηνικό

Ωστόσο, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της ημέρας θα είναι η ολική έκλειψη, όταν η Σελήνη θα καλύψει πλήρως τον Ήλιο, βυθίζοντας τη χώρα στο σκοτάδι. Η έκλειψη θα διαρκέσει συνολικά περίπου δύο ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων ο χώρος θα λούζεται από ένα απόκοσμο ημίφως.

«Εδώ και χρόνια διοργανώνουμε το Mánakvöld — βραδιές χορού κάτω από την πανσέληνο, όπου η Björk προσκαλεί φίλους να παιίξουν μουσικές μαζί της. Αυτή τη φορά θα συγκεντρωθούμε κάτω από την ολική έκλειψη ηλίου και θα χορέψουμε», αναφέρει το δελτίο τύπου της μαγικής εκδήλωσης.

Τα εισιτήρια είναι ήδη στην πώληση, με επιλογές να προστεθεί ένα εκτενές πακέτο συλλεκτικών ειδών. Τα κομμάτια περιλαμβάνουν ένα μπλουζάκι και μια τσάντα, ένα υπογεγραμμένο αντίτυπο LP της ορχηστρικής της ερμηνείας με τη χορωδία Hamrahlíð, καθώς και μια σειρά από άλλους υπογεγραμμένους δίσκους συνεργαζόμενων καλλιτεχνών. Περιλαμβάνεται επίσης ένα βιβλίο Smekkleysa περιορισμένης έκδοσης, με τίτλο «World Domination or Death».

Εκτός από την είσοδο στη μουσική εκδήλωση, τα εισιτήρια παρέχουν στους θαυμαστές πρόσβαση και στην έκθεση «Echolalia» της Björk, που φιλοξενείται στην κοντινή Εθνική Πινακοθήκη της Ισλανδίας στο Ρέικιαβικ.

Η έκθεση περιλαμβάνει τρία νέα τραγούδια, δύο από τα οποία («Ancestress» και «Sorrowful Soil») δημιουργήθηκαν από την Björk εις μνήμην της μητέρας της.

Παράλληλα, πραγματοποιείται και μια ξεχωριστή έκθεση, η «Metamorphlings», η οποία παρουσιάζει έργα του μακροχρόνιου καλλιτεχνικού συνεργάτη της, James Merry. Τα εισιτήρια για αυτές τις εκθέσεις μπορούν να αγοραστούν ξεχωριστά, ενώ τα έργα τέχνης θα εκτίθενται από τις 30 Μαΐου έως τις 19 Σεπτεμβρίου.

*Με πληροφορίες από: DJ