Έχει ο ακροδεξιός Ζορντάν Μπαρντελά σχέση με ιταλίδα πριγκίπισσα;
Fizz 10 Απριλίου 2026, 19:20

Έχει ο ακροδεξιός Ζορντάν Μπαρντελά σχέση με ιταλίδα πριγκίπισσα;

Σύμφωνα με το Paris Match, η πριγκίπισσα Καρολίνα και ο «εκλεκτός» της ακροδεξιάς πολιτικού Μαρίν Λεπέν, Ζορντάν Μπαρντελά, κρατιόταν χέρι-χέρι.

«Ακόμα περιμένω τον πρίγκιπα να έρθει και να μου τραγουδήσει με μια κιθάρα και ένα κόκκινο τριαντάφυλλο», είπε κάποτε η πριγκίπισσα Καρολίνα της Ιταλίας για την ερωτική της ζωή. «Η θέση είναι ακόμα ανοιχτή και δέχομαι αιτήσεις», πρόσθεσε, αλλά τελικά, αντί για πρίγκιπα, βρήκε τον Γάλλο ακροδεξιό πολιτικό Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως ο «εκλκεκτός» της Μαρίν Λεπέν.

Υπενθυμίζεται ότι η Γαλλίδα πολιτικός και δικηγόρος η οποία υπηρέτησε ως πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης από το 2011 έως το 2021, κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε κονδύλια της ΕΕ για να πληρώσει βουλευτές της και ως εκ τούτου της απαγορεύτηκε να κατέλθει υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Αν η έφεση που άσκησε η Λεπέν δεν γίνει δεκτή, τη θέση της θα αναλάβει ο Μπαρντελά.

Από το γκαλά στο νησί

Το ζευγάρι εθεάθη στο νησί της Κορσικής, τρεις μήνες αφότου άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες για σχέση. Οι φωτογραφίες των παπαράτσι δείχνουν την πριγκίπισσα Καρολίνα καθώς συνομιλεί με τον Μπαρντέλα, σε ένα γραφικό σημείο.

Σύμφωνα με το Paris Match, το οποίο πρώτο δημοσίευσε την είδηση και τις φωτογραφίες, η πριγκίπισσα Καρολίνα και ο Ζορντάν Μπαρντελά κρατιόταν χέρι-χέρι και τραβούσαν selfie, αν και απομακρύνθηκαν ο ένας από τον άλλον όταν πέρασαν περαστικοί από μπροστά τους.

Η πριγκίπισσα Μαρία Καρολίνα και ο Μπαρντέλα φαίνεται ότι συναντήθηκαν για πρώτη φορά πριν από σχεδόν ένα χρόνο, όταν τους σύστησαν σε μια εκδήλωση για VIP στο Grand Prix του Μονακό τον Μάιο του 2025.

Ωστόσο, ήταν η εμφάνισή τους σε ένα γκαλά στο Παρίσι νωρίτερα φέτος που έγινε θέμα συζήτησης.

Το Point de Vue ανέφερε ότι η πριγκίπισσα εντοπίστηκε να φεύγει από το Grand Palais μαζί με τον πρόεδρο του γαλλικού κόμματος «Εθνική Συσπείρωση», πριν οι δύο τους επιβιβαστούν μαζί στο ίδιο αυτοκίνητο.

«Αυτό αρκούσε για να πυροδοτήσει φήμες για έναν φερόμενο ρομαντικό δεσμό μεταξύ του πολιτικού και της κληρονόμου», αναφέρει το μέσο ενημέρωσης, προτού προσθέσει ότι «το βίντεο δεν την δείχνει καθαρά».

Ο Τζόρνταν Μπαρντέλα επιβεβαίωσε ότι «βρίσκεται σε σχέση», αλλά ότι διατηρεί «την ιδιωτικότητα του», προσθέτοντας ότι είναι «ευτυχισμένος άνθρωπος».

Η Μαρία Καρολίνα – επίσης Δούκισσα της Καλαβρίας και του Παλέρμο – είναι η 22χρονη κόρη του Πρίγκιπα Κάρλο, ενός από τους δύο διεκδικητές της ηγεσίας του βασιλικού οίκου των Βουρβόνων των Δύο Σικελιών, ο οποίος κυβέρνησε τη Σικελία και τη νότια Ιταλία τον 19ο αιώνα. Οι διάδοχοι έχασαν τον θρόνο τους όταν ενοποιήθηκε η Ιταλία.

Aξίζει να σημειωθεί ότι η Μαρία Καρολίνα, ο τίτλος της οποίας δεν έχει νομική ισχύ στην Ιταλική Δημοκρατία, είναι μακρινή απόγονος του Λουδοβίκος ΙΔ΄ της Γαλλίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της, μεγάλωσε στη Ρώμη, το Μόντε Κάρλο και το Παρίσι.

Ρατσιστική ατζέντα αλλά με ήρεμο τόνο;

Σε ότι αφορά τον Ζορντάν Μπαρντελά, ήρθε στο προσκήνιο ως δεξί χέρι της Λεπέν (και πιθανός αντικαταστάτης), μετά τη δικαστική απόφαση που απαγορεύει στην ακροδεξιά πολιτικό να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία στος εκλογές της Γαλλίας το 2027.

Μια ακαδημαϊκός χαρακτήρισε τις ομιλίες του Γάλλου πολιτικού ως «αντιγραμμένες» από τη Λεπέν και τον πατέρα της, Ζαν-Μαρί Λεπέν, ιδρυτή του κόμματος που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1970 με την ονομασία Εθνικό Μέτωπο και ο οποίος ήταν γνωστός για τις αντισημιτικές και ρατσιστικές του δηλώσεις.

«Πρόκειται για την ίδια θεματική: μετανάστευση, ταυτότητα και Ισλάμ. Η μεγάλη διαφορά είναι ο τόνος και το ύφος», δήλωσε η Σεσίλ Αλντούι, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, σύμφωνα με τον Guardian. «Το μήνυμα είναι το ίδιο, αλλά μεταδίδεται με έναν πραγματικά ήρεμο τόνο φωνής», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: Tatler | Paris March | Guardian

Οι τελευταίες «δουλίτσες» που έκανε ο Κώστας Τσιάρας, πριν κλείσει την πόρτα του ΥΠΑΑΤ
Υπουργικές κινήσεις 10.04.26

Οι τελευταίες «δουλίτσες» που έκανε ο Κώστας Τσιάρας, πριν κλείσει την πόρτα του ΥΠΑΑΤ

Με αμνηστία για τις παρατυπίες στις δηλώσεις βοσκοτόπων και προσλήψεις τελευταίας στιγμής αποχαιρέτησε ο Κώστας Τσιάρας το ΥΠΑΑΤ.

Δήμητρα Τριανταφύλλου και Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιαν Μαρτέλ: Οι ήρωες της Ιλιάδας είναι οι Γκέιτς και οι Έπσταϊν της εποχής που τσακώνονται μεταξύ τους
Son of Nobody 10.04.26

Γιαν Μαρτέλ: Οι ήρωες της Ιλιάδας είναι οι Γκέιτς και οι Έπσταϊν της εποχής που τσακώνονται μεταξύ τους

«Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ότι η 'Ιλιάδα' αφορά τους ισχυρούς. Και σκέφτηκα: τι γίνεται με τον απλό άνθρωπο;», είπε μεταξύ άλλων ο Γιαν Μαρτέλ σε πρόσφατη συνέντευξή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ταλαιπωρία για τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας από Θεσσαλονίκη για Αθήνα – Αναχώρησε με 1 ώρα καθυστέρηση λόγω βλάβης
Ελλάδα 10.04.26

Ταλαιπωρία για τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας από Θεσσαλονίκη για Αθήνα – Αναχώρησε με 1 ώρα καθυστέρηση λόγω βλάβης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία IC57 παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα και χρειάστηκε να γίνει αντικατάσταση των μηχανών στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Πάσχα: 100 συλλήψεις για βεγγαλικά και τουλάχιστον 7 τραυματίες – Έχουν κατασχεθεί πάνω από 170.000 είδη πυροτεχνίας
Ελλάδα 10.04.26

Πάσχα: 100 συλλήψεις για βεγγαλικά και τουλάχιστον 7 τραυματίες – Έχουν κατασχεθεί πάνω από 170.000 είδη πυροτεχνίας

Από τις 7 Μαρτίου που ξεκίνησαν οι εντατικοί έλεγχοι της Αστυνομίας για την αποτροπή διακίνησης και χρήσης ειδών πυροτεχνίας για το φετινό Πάσχα έχουν γίνει τουλάχιστον 100 συλλήψεις

Σύνταξη
Μετά το φινάλε του Champions League…
On Field 10.04.26

Μετά το φινάλε του Champions League…

Από τις 24/2 στο Λεβερκούζεν ακολούθησαν για τον Ολυμπιακό 5 ματς, με ένα πρόγραμμα ουσιαστικά ενός αγώνα κάθε εβδομάδα, και όμως αυτό όπως φαίνεται δεν λειτούργησε ευεργετικά όπως θα περίμενε κανείς.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI
Τεχνητή Νοημοσύνη 10.04.26

Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI

Οι απολύσεις λόγω AI κοστίζουν περισσότερο από έναν μισθό. Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις μακροχρόνιες συνέπειες: από μόνιμα μειωμένα εισοδήματα μέχρι καθυστερήσεις στην απόκτηση σπιτιού και οικογένειας.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η αναβίωση της αυτοκρατορίας: Πώς ο υπερεθνικισμός διαλύει την παγκόσμια τάξη
Η έπαρση της εξουσίας 10.04.26

Η αναβίωση της αυτοκρατορίας: Πώς ο υπερεθνικισμός διαλύει την παγκόσμια τάξη

Πώς ο αναδυόμενος υπερεθνικισμός και η συστηματική περιφρόνηση των διεθνών κανόνων οδηγούν την παγκόσμια τάξη πραγμάτων σε μια επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη αποσύνθεση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρήτιο έκλεισε η Εθνική Ελλάδας
Ποδόσφαιρο 10.04.26

Φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρήτιο έκλεισε η Εθνική Ελλάδας

Η Ιταλία θα επιστρέψει στο γήπεδο για δύο φιλικά τον Ιούνιο, το ένα με την Εθνική Ελλάδας και το άλλο με το Λουξεμβούργο, ενώ στον πάγκο των Ατζούρι θα κάθεται ο Σίλβιο Μπαλντίνι, προπονητής της U21.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Washington Post: Οι ΗΠΑ θα ζητήσουν από το Ιράν να απελευθερώσει τους κρατούμενους Αμερικανούς
Κόσμος 10.04.26

Washington Post: Οι ΗΠΑ θα ζητήσουν από το Ιράν να απελευθερώσει τους κρατούμενους Αμερικανούς

Ο Κίραν Ράμσεϊ της Global Reach, μίας ΜΚΟ για την απελευθέρωση Αμερικανών ομήρων, δήλωσε στην Washington Post ότι η απελευθέρωση των Αμερικανών από το Ιράν θα ήταν ένας «απλός και χωρίς απώλειες τρόπος για να βγούμε από τις εχθροπραξίες»

Σύνταξη
Το Ισραήλ απέβαλε την Ισπανία από το κέντρο παρακολούθησης της εκεχειρίας στη Γάζα
Κόσμος 10.04.26

Το Ισραήλ απέβαλε την Ισπανία από το κέντρο παρακολούθησης της εκεχειρίας στη Γάζα

«Το Ισραήλ δεν θα παραμείνει σιωπηλό απέναντι σε όσους μας επιτίθενται. Η Ισπανία έχει δυσφημίσει τους ήρωές μας, τους στρατιώτες των IDF, τους στρατιώτες του πιο ηθικού στρατού στον κόσμο», δήλωσε ο Νετανιάχου

Σύνταξη
Στο αυτόφωρο Μ. Σάββατο το μοντέλο και εγγονή γνωστού πολιτικού που συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών
Ελλάδα 10.04.26

Στο αυτόφωρο Μ. Σάββατο το μοντέλο και εγγονή γνωστού πολιτικού που συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών

Η 26χρονη εντοπίστηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας μαζί με τον φίλο της και σε έλεγχο που έγινε εντοπίστηκαν στην κατοχή τους μικροποσότητες κάνναβης

Σύνταξη
Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους
Κόσμος 10.04.26

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα «European Pulse» του POLITICO υποστηρίζουν με συντριπτική πλειοψηφία τα μέτρα που αποσκοπούν στο να κρατήσουν τα παιδιά κάτω των 16 ετών μακριά από τα social media

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Παρίσταναν τους λογιστές και έπεισαν 83χρονο να τους δώσει 15.000 ευρώ – Συνελήφθη 23χρονη
Ελλάδα 10.04.26

Θεσσαλονίκη: Παρίσταναν τους λογιστές και έπεισαν 83χρονο να τους δώσει 15.000 ευρώ – Συνελήφθη 23χρονη

Η 23χρονη μαζί με συνεργούς της έπεισαν τον ηλικιωμένο να πάει δύο φορές στην τράπεζα και να κάνει αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών - Οι υπεύθυνοι της τράπεζας κατάλαβαν την απάτη και κάλεσαν την Άμεση Δράση

Σύνταξη
Νίκο Σλότερμπεκ: Τον ήθελαν Ρεάλ και Μπάγερν, ανανέωσε με τη Ντόρτμουντ
Ποδόσφαιρο 10.04.26

Νίκο Σλότερμπεκ: Τον ήθελαν Ρεάλ και Μπάγερν, ανανέωσε με τη Ντόρτμουντ

Ο Σλότερμπεκ είχε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027 και η διοίκηση των Βεστφαλών του προσέφερε νέο πενταετές συμβόλαιο για να τον κρατήσει στο Σιγκνάλ Ιντούνα Παρκ έως το καλοκαίρι του 2031.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δουδωνής: Η κτηνοτροφία της Λέσβου καταστρέφεται και η κυβέρνηση δίνει σόου τύπου Γεωργιάδη – Μέτρα τώρα
Επικαιρότητα 10.04.26

Δουδωνής: Η κτηνοτροφία της Λέσβου καταστρέφεται και η κυβέρνηση δίνει σόου τύπου Γεωργιάδη – Μέτρα τώρα

Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουμε και το Πάσχα «έκτακτη εμφάνιση καλικάτζαρων», λέει χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στο κρίσιμο ζήτημα της καταστροφής της κτηνοτροφίας της Λέσβου από τον αφθώδη πυρετό

Σύνταξη
Οι αυστηρότεροι έλεγχοι της ΕΕ δεν θα περιορίσουν τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική
Κόσμος 10.04.26

Οι αυστηρότεροι έλεγχοι της ΕΕ δεν θα περιορίσουν τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική

Παρότι οι Βρυξέλλες μιλούν για μείωση των αφίξεων μεταναστών, οι αυστηρότεροι κανόνες για το άσυλο και οι συμφωνίες της ΕΕ με αφρικανικές χώρες φαίνεται ότι θα έχουν μόνο προσωρινά αποτελέσματα

Σύνταξη
Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζής – Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση 65χρονη
Ελλάδα 10.04.26

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζής – Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση 65χρονη

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη, όταν μία 65χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ στο ρεύμα εξόδου, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά

Σύνταξη
