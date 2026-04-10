«Ακόμα περιμένω τον πρίγκιπα να έρθει και να μου τραγουδήσει με μια κιθάρα και ένα κόκκινο τριαντάφυλλο», είπε κάποτε η πριγκίπισσα Καρολίνα της Ιταλίας για την ερωτική της ζωή. «Η θέση είναι ακόμα ανοιχτή και δέχομαι αιτήσεις», πρόσθεσε, αλλά τελικά, αντί για πρίγκιπα, βρήκε τον Γάλλο ακροδεξιό πολιτικό Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως ο «εκλκεκτός» της Μαρίν Λεπέν.

Υπενθυμίζεται ότι η Γαλλίδα πολιτικός και δικηγόρος η οποία υπηρέτησε ως πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης από το 2011 έως το 2021, κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε κονδύλια της ΕΕ για να πληρώσει βουλευτές της και ως εκ τούτου της απαγορεύτηκε να κατέλθει υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Αν η έφεση που άσκησε η Λεπέν δεν γίνει δεκτή, τη θέση της θα αναλάβει ο Μπαρντελά.

Από το γκαλά στο νησί

Το ζευγάρι εθεάθη στο νησί της Κορσικής, τρεις μήνες αφότου άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες για σχέση. Οι φωτογραφίες των παπαράτσι δείχνουν την πριγκίπισσα Καρολίνα καθώς συνομιλεί με τον Μπαρντέλα, σε ένα γραφικό σημείο.

Σύμφωνα με το Paris Match, το οποίο πρώτο δημοσίευσε την είδηση και τις φωτογραφίες, η πριγκίπισσα Καρολίνα και ο Ζορντάν Μπαρντελά κρατιόταν χέρι-χέρι και τραβούσαν selfie, αν και απομακρύνθηκαν ο ένας από τον άλλον όταν πέρασαν περαστικοί από μπροστά τους.

🚨🇫🇷 Jordan Bardella, possible candidat du RN à la présidentielle de 2027, s’affiche en couple avec la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles. Paris Match sort aujourd’hui des photos « prises à leur insu. pic.twitter.com/urHH0jbHDb — The News (@thenews_fr) April 8, 2026

Η πριγκίπισσα Μαρία Καρολίνα και ο Μπαρντέλα φαίνεται ότι συναντήθηκαν για πρώτη φορά πριν από σχεδόν ένα χρόνο, όταν τους σύστησαν σε μια εκδήλωση για VIP στο Grand Prix του Μονακό τον Μάιο του 2025.

Ωστόσο, ήταν η εμφάνισή τους σε ένα γκαλά στο Παρίσι νωρίτερα φέτος που έγινε θέμα συζήτησης.

Το Point de Vue ανέφερε ότι η πριγκίπισσα εντοπίστηκε να φεύγει από το Grand Palais μαζί με τον πρόεδρο του γαλλικού κόμματος «Εθνική Συσπείρωση», πριν οι δύο τους επιβιβαστούν μαζί στο ίδιο αυτοκίνητο.

«Αυτό αρκούσε για να πυροδοτήσει φήμες για έναν φερόμενο ρομαντικό δεσμό μεταξύ του πολιτικού και της κληρονόμου», αναφέρει το μέσο ενημέρωσης, προτού προσθέσει ότι «το βίντεο δεν την δείχνει καθαρά».

Ο Τζόρνταν Μπαρντέλα επιβεβαίωσε ότι «βρίσκεται σε σχέση», αλλά ότι διατηρεί «την ιδιωτικότητα του», προσθέτοντας ότι είναι «ευτυχισμένος άνθρωπος».

Η Μαρία Καρολίνα – επίσης Δούκισσα της Καλαβρίας και του Παλέρμο – είναι η 22χρονη κόρη του Πρίγκιπα Κάρλο, ενός από τους δύο διεκδικητές της ηγεσίας του βασιλικού οίκου των Βουρβόνων των Δύο Σικελιών, ο οποίος κυβέρνησε τη Σικελία και τη νότια Ιταλία τον 19ο αιώνα. Οι διάδοχοι έχασαν τον θρόνο τους όταν ενοποιήθηκε η Ιταλία.

Aξίζει να σημειωθεί ότι η Μαρία Καρολίνα, ο τίτλος της οποίας δεν έχει νομική ισχύ στην Ιταλική Δημοκρατία, είναι μακρινή απόγονος του Λουδοβίκος ΙΔ΄ της Γαλλίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της, μεγάλωσε στη Ρώμη, το Μόντε Κάρλο και το Παρίσι.

Ρατσιστική ατζέντα αλλά με ήρεμο τόνο;

Σε ότι αφορά τον Ζορντάν Μπαρντελά, ήρθε στο προσκήνιο ως δεξί χέρι της Λεπέν (και πιθανός αντικαταστάτης), μετά τη δικαστική απόφαση που απαγορεύει στην ακροδεξιά πολιτικό να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία στος εκλογές της Γαλλίας το 2027.

Μια ακαδημαϊκός χαρακτήρισε τις ομιλίες του Γάλλου πολιτικού ως «αντιγραμμένες» από τη Λεπέν και τον πατέρα της, Ζαν-Μαρί Λεπέν, ιδρυτή του κόμματος που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1970 με την ονομασία Εθνικό Μέτωπο και ο οποίος ήταν γνωστός για τις αντισημιτικές και ρατσιστικές του δηλώσεις.

«Πρόκειται για την ίδια θεματική: μετανάστευση, ταυτότητα και Ισλάμ. Η μεγάλη διαφορά είναι ο τόνος και το ύφος», δήλωσε η Σεσίλ Αλντούι, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, σύμφωνα με τον Guardian. «Το μήνυμα είναι το ίδιο, αλλά μεταδίδεται με έναν πραγματικά ήρεμο τόνο φωνής», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: Tatler | Paris March | Guardian