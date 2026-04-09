Άστατος ο καιρός τη Μεγάλη Πέμπτη – Πού θα βρέξει

Βροχερός θα είναι ο καιρός τη Μεγάλη Πέμπτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην ανατολική και βόρεια ηπειρωτική χώρα καθώς και στο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν τις μεσημεριανές ώρες στα Δωδεκάνησα και τις βραδινές στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βορειοανατολικά ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πιθανώς πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όπου τις βραδινές ώρες είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι σταδιακά θα στραφούν σε νότιους 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 και πιθανώς πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στην Κρήτη δυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 και στην Κρήτη τοπικά έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα τις μεσημεριανές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές τις μεσημεριανές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες βόρειοι 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου