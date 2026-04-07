Γαλλία: Τρένο υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκε με φορτηγό – Ένας νεκρός, 27 τραυματίες
Το δυστύχημα συνέβη σε ισόπεδη διάβαση.
- Τα τρία προβλήματα που «καίνε» τα ταξιδιωτικά γραφεία
- Ακριβότερο φέτος έως 9,3% το πασχαλινό τραπέζι - Πώς διαμορφώνονται οι τιμές βασικών προϊόντων
- Ειρήνη Μουρτζούκου: Στις 27 Απριλίου η απολογία της για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
- Πώς διαμορφώνεται το επίδομα ανεργίας μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού
Ο οδηγός τρένου υψηλής ταχύτητας TGV έχασε την ζωή του κατά την σύγκρουση του τρένου του με στρατιωτικό φορτηγό βορείως της πόλης Αράς στην βόρεια Γαλλία, ενώ 27 άνθρωποι έχουν τραυματισθεί, ανακοίνωσαν η γαλλική σιδηροδρομική εταιρεία SNCF και οι τοπικές αρχές.
Το δυστύχημα συνέβη στις 07.00 σε ισόπεδη διάβαση, σύμφωνα με την εταιρεία.
ALERTE – Le conducteur d’un TGV est mort et 27 passagers blessés dans une collision avec un poids lourd à un passage à niveau de Noeux-les-Mines, dans le Pas-de-Calais (TF1 / Horizon Actu). pic.twitter.com/rTF9xPJjKB
— Infos Françaises (@InfosFrancaises) April 7, 2026
Ούτε η SNCF, ούτε οι τοπικές αρχές είναι μέχρι στιγμής σε θέση να δώσουν διευκρινίσεις για τις συνθήκες του συμβάντος.
Η κυκλοφορία των τρένων έχει διακοπεί στο σημείο μέχρι τουλάχιστον αύριο το βράδυ.
- Σερβικά ΜΜΕ: «Τελειώνει από τη Ραντνίτσκι Νις ο Λεμονής»
- Πανελλαδικές 2026: Πότε ξεκινούν για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – Το αναλυτικό πρόγραμμα
- Πόλεμος για τη Guernica – Πολιτική κόντρα Μαδρίτης και Βάσκων για το αριστούργημα του Πικάσο
- Κωνσταντινούπολη: Ένας νεκρός και 4 τραυματίες στο προξενείο του Ισραήλ – Τι γνωρίζουμε για τους δράστες
- Θανάσης Πετσάλης-Διομήδης: Ο Μακρυγιάννης δεν είναι γλώσσα, είναι ύφος
- Η κλιματική κρίση και επισιτιστική ασφάλεια στο επίκεντρο της τοπικής αυτοδιοίκησης
- Παναθηναϊκός: Στη διάθεση του Αταμάν ο Γκραντ για το ματς με τη Μπαρτσελόνα
- Η Αθήνα επιλογή της World Athletics ως έδρα του επερχόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου
