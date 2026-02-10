Γερμανία: Ο 26χρονος που σκότωσε τον Τούρκο ελεγκτή είχε νωρίτερα προκαλέσει επεισόδιο και σε άλλο τρένο
Σύμφωνα με το Spiegel, πριν τη μοιραία επίθεση ο 26χρονος είχε κλωτσήσει μια πόρτα τρένου αλλά οι αστυνομικοί τον άφησαν ελεύθερο επειδή δεν προκάλεσε φθορές.
- Πώς τα διαζύγια επηρεάζουν την στεγαστική κρίση – Αποκαλυπτικά στοιχεία
- Άγριο επεισόδιο βίας στο Ηράκλειο: Του έσπασαν τα δόντια με πέτρα
- Το κόμμα της Τακαΐτσι εξασφαλίζει πλειοψηφία δυο τρίτων στην Ιαπωνία
- «Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του ΑΠΘ - Εκτός campus τα επεισόδια», λένε οι πρυτανικές αρχές
Νέες αποκαλύψεις για τον 26 Έλληνα που σκότωσε τον 36χρονο ελεγκτή Σερκάν Τσαλάρ στη Γερμανία, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Der Spiegel , ο 26χρονος που πρωταγωνίστησε στο μοιραίο επεισόδιο την περασμένη Δευτέρα, είχε προκαλέσει και άλλο επεισόδιο νωρίτερα, πάλι σε τρένο.
Όπως αναφέρει το Der Spiegel το επεισόδιο που προηγήθηκε της θανατηφόρας επίθεσης, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε ένα τρένο που έφτασε στο Καϊζερσλάουτερν από τη Γαλλία.
Ο 26χρονος σε αυτή την περίπτωση είχε κλωτσήσει μια πόρτα με τους εργαζόμενους στο τρένο να ειδοποιούν τις αρχές. Οι αστυνομικοί, κατά το δημοσίευμα, του επέτρεψαν να συνεχίσει το ταξίδι του καθώς η πόρτα του συρμού δεν είχε υποστεί φθορές και ο 26χρονος Έλληνας είχε νόμιμο εισιτήριο στην κατοχή του.
Περίπου 5 ώρες αργότερα ο 26χρονος Έλληνας χτύπησε στο κεφάλι τον 36χρονο Τούρκο ελεγκτή όταν εκείνος του ζήτησε να αποβιβαστεί από τρένο γιατί δεν του επέδειξε το εισιτήριό του.
Ο 36χρονος ελεγκτής κατέληξε και σε βάρος του 26χρονου Έλληνα ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία.
- Γερμανία: Ο 26χρονος που σκότωσε τον Τούρκο ελεγκτή είχε νωρίτερα προκαλέσει επεισόδιο και σε άλλο τρένο
- Τι είπε ο Κάρικ για το… κούρεμα του οπαδού της Γιουνάιτεντ, λίγο πριν το κρίσιμο ματς με τη Γουέστ Χαμ
- Ιαπωνία: Στους 46 ανήλθαν οι νεκροί από τις ισχυρές χιονοπτώσεις
- Πένθος για τον Εργκίν Αταμάν: «Έφυγε» από τη ζωή η μητέρα του
- Η ώρα της απολογίας για τον σμήναρχο – Έφτασε στο Αεροδικείο
- Κυτταρικό εμφύτευμα εναντίον της Πάρκινσον δοκιμάζεται σε ανθρώπους
- Αντύπας: Η νύφη του διεκδικεί μια θέση στη Eurovision και τις δίνει τις ευχές του
- Super Bowl: Οι… θάμνοι του Bad Bunny έβγαλαν 1300 δολάρια (pics, vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις