Νέες αποκαλύψεις για τον 26 Έλληνα που σκότωσε τον 36χρονο ελεγκτή Σερκάν Τσαλάρ στη Γερμανία, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Der Spiegel , ο 26χρονος που πρωταγωνίστησε στο μοιραίο επεισόδιο την περασμένη Δευτέρα, είχε προκαλέσει και άλλο επεισόδιο νωρίτερα, πάλι σε τρένο.

Όπως αναφέρει το Der Spiegel το επεισόδιο που προηγήθηκε της θανατηφόρας επίθεσης, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε ένα τρένο που έφτασε στο Καϊζερσλάουτερν από τη Γαλλία.

Ο 26χρονος σε αυτή την περίπτωση είχε κλωτσήσει μια πόρτα με τους εργαζόμενους στο τρένο να ειδοποιούν τις αρχές. Οι αστυνομικοί, κατά το δημοσίευμα, του επέτρεψαν να συνεχίσει το ταξίδι του καθώς η πόρτα του συρμού δεν είχε υποστεί φθορές και ο 26χρονος Έλληνας είχε νόμιμο εισιτήριο στην κατοχή του.

Περίπου 5 ώρες αργότερα ο 26χρονος Έλληνας χτύπησε στο κεφάλι τον 36χρονο Τούρκο ελεγκτή όταν εκείνος του ζήτησε να αποβιβαστεί από τρένο γιατί δεν του επέδειξε το εισιτήριό του.

Ο 36χρονος ελεγκτής κατέληξε και σε βάρος του 26χρονου Έλληνα ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία.