Για ανθρωποκτονία διώκεται ο Έλληνας που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον ελεγκτή στη Γερμανία

Ο 26χρονος Έλληνας που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον ελεγκτή Σερκάν Σ. το βράδυ της Δευτέρας διέμενε μόνιμα στο Λουξεμβούργο, κατά δήλωσή του, όπως επιβεβαίωσε η Εισαγγελία του Τσβαϊμπρίκεν, σε ανακοίνωσή της.

Η Εισαγγελία αξιολογεί υλικό από κάμερες ασφαλείας και συγκεντρώνει καταθέσεις

Δεν έχει βεβαρημένο ποινικό μητρώο, ούτε είχε απασχολήσει μέχρι σήμερα τη γερμανική αστυνομία. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο 26χρονος ταξίδευε μόνος του – σε αντίθεση με τις αρχικές πληροφορίες που έκαναν λόγο για μία παρέα τεσσάρων ατόμων στο τρένο.

Προς το παρόν, η Εισαγγελία, σύμφωνα με την Deutsche Welle ασχολείται ακόμη με την αξιολόγηση του υλικού που έχουν καταγράψει οι κάμερες ασφαλείας του τρένου, το οποίο εκτελούσε τοπικό δρομολόγιο από το Λάντστουλ στο Χόμπουργκ, στο ομόσπονδο κρατίδιο Ρηνανία-Παλατινάτο, μία από τις πιο τουριστικές περιοχές της Γερμανίας.

«Έχουμε ζητήσει συμπληρωματικές έρευνες, οι οποίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη» δηλώνει η αρμόδια εισαγγελέας Ίρις Βάινγκαρντ στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), συμπληρώνοντας ότι «αξιολογούμε το οπτικό υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας και συγκεντρώνουμε καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες».

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, το πρωί της Τρίτης είχε εκδοθεί ένταλμα εναντίον του 26χρονου Έλληνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Καθώς όμως ο 36χρονος ελεγκτής υπέκυψε στα τραύματά του, το ένταλμα αφορά πλέον «ανθρωποκτονία». Κατά συνέπεια, μάλλον δεν ισχύουν τα αρχικά σενάρια που έκαναν λόγο για «ανθρωποκτονία εξ αμελείας».

Θρήνος για τον ελεγκτή

Σοκ έχει προκαλέσει στη γερμανική κοινή γνώμη ο τραγικός θάνατος του ελεγκτή Σερκάν Σ. Ήταν χωρισμένος και πατέρας δύο παιδιών, τα οποία ζούσαν μαζί του στην πόλη Λούντβιχσχαφεν της Ρηνανίας. Ο δήμαρχος της πόλης ενημέρωσε προσωπικά την οικογένεια του εκλιπόντος για το συμβάν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο πατέρας του Σερκάν Σ. υπέστη καρδιακή προσβολή μόλις άκουσε την τραγική είδηση και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου χειρουργήθηκε με επιτυχία.

Στελέχη των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB), αλλά και πολιτικοί κάνουν λόγο για μία «μαύρη μέρα». Από την πρώτη στιγμή ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ έχει ζητήσει να υπάρξουν «αποφασιστικές συνέπειες» και να τιμωρηθεί ο δράστης της επίθεσης «με όλη την ισχύ που προβλέπει ο νόμος».

Αγωνία για την ασφάλεια των εργαζομένων

Το ζήτημα παίρνει ευρύτερες διαστάσεις, καθώς πληθαίνουν τα τελευταία χρόνια τα κρούσματα βίας εναντίον ελεγκτών και άλλων εργαζομένων στους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους (DB). Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το 2025, οι επιθέσεις κάθε είδους φτάνουν τις 3.000 τον χρόνο, δηλαδή σχεδόν οκτώ κάθε μέρα.

«Εδώ και χρόνια επισημαίνουμε το πρόβλημα» δηλώνει ο Μάρτιν Μπούρκερτ, εκπρόσωπος του συνδικάτου EVG, στον ραδιοσταθμό Bayern2. Όπως τονίζει ο ίδιος, «το 82% των εργαζομένων στους Σιδηροδρόμους έχει βιώσει φραστικές επιθέσεις ή ακόμα και σωματική βία. Πρόκειται για αριθμούς που σοκάρουν».