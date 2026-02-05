Γερμανία: Καρδιακή προσβολή υπέστη ο πατέρας του ελεγκτή εισιτηρίων που σκότωσε ο 26χρονος Έλληνας

Ο πατέρας του 36χρονου ελεγκτή εισιτηρίων, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου μέσα σε τρένο στη Γερμανία από 26χρονο Έλληνα που διαμένει στο Λουξεμβούργο, υπέστη ήπια καρδιακή προσβολή μετά τον χαμό του γιου του, αναφέρει η Bild. Ο χαροκαμένος πατέρας νοσηλεύτηκε κι έχει ήδη πάρει εξιτήριο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 36χρονος Σερκάν Τσ. δέχθηκε το βράδυ της Δευτέρας (2/2) επίθεση από τον 26χρονο, κατά τη διάρκεια ελέγχου εισιτηρίων σε περιφερειακό τρένο, το οποίο είχε μόλις αναχωρήσει από τον σταθμό Λάντστουλ, κοντά στην πόλη Καϊζερσλάουτερν της Ρηνανίας-Παλατινάτου, με προορισμό το Χόμπουργκ στο Ζάαρλαντ.

Ο ελεγκτής ζήτησε τα εισιτήρια παρέας τεσσάρων ατόμων ηλικίας 20-30 ετών και αμέσως ξέσπασε αντιπαράθεση, καθώς τουλάχιστον το ένα άτομο δεν διέθετε έγκυρο εισιτήριο.

«Ο Σερκάν Τσ. σκοτώθηκε εν ώρα υπηρεσίας. Αφήνει πίσω του σύζυγο και δύο παιδιά», ανακοινώθηκε από την Εισαγγελία. Ο δράστης συνελήφθη στο σημείο του περιστατικού και, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, «είναι Έλληνας πολίτης χωρίς μόνιμη κατοικία στην Γερμανία και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε την προφυλάκισή του και τη διεξαγωγή έρευνας για απόπειρα ανθρωποκτονίας».

«Αυτός ο τραγικός θάνατος με αφήνει άφωνη και βαθιά θλιμμένη. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Σερκάν Τσ., στους φίλους του και στους συναδέλφους του. Εμείς στην Deutsche Bahn καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο αυτή την φρικτή πράξη βίας και τον εντελώς παράλογο θάνατο του συναδέλφου μας. Πρέπει όλοι να αναρωτηθούμε γιατί συνεχίζουν να συμβαίνουν τέτοιες εκρήξεις βίας. Εμείς -οι πολιτικοί, η κοινωνία- πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Σήμερα είναι μια μαύρη μέρα για όλους τους εργαζόμενους στους σιδηροδρόμους της χώρας. Εμείς στην Deutsche Bahn θρηνούμε», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος των Γερμανικών Σιδηροδρόμων.

Η DB ανακοίνωσε επίσης ότι χθες (4/2) τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή σε όλα τα τρένα και τους σταθμούς της χώρας.

«Βαθιά σοκαρισμένος» δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ρηνανίας-Παλατινάτου, Αλεξάντερ Σβάιτσερ, κάνοντας λόγο για «φριχτή βία εναντίον κάποιου που απλώς έκανε τη δουλειά του».

Αυτή η πράξη «έχει συγκλονίσει ολόκληρη την σιδηροδρομική κοινότητα και αποτελεί μια τρομερή έκφραση της μακροχρόνιας αύξησης της επιθετικότητας και της βίας εναντίον των ελεγκτών τρένων», πρόσθεσε και ζήτησε καλύτερη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων για την προστασία μηχανοδηγών, ελεγκτών και επιβατών.

Γερμανία: Από εγκεφαλική αιμορραγία ο θάνατος του ελεγκτή

Όπως αναφέρει η Bild, o ελεγκτής κατέρρευσε σοβαρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή περίπου 24 ώρες αργότερα.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της νεκροψίας, που ανακοίνωσε η Εισαγγελία, ο θάνατός του οφείλεται σε εγκεφαλική αιμορραγία, αποτέλεσμα των χτυπημάτων στο κεφάλι που δέχθηκε.

Όπως διευκρινίστηκε, δε, ο δράστης χρησιμοποίησε μόνο τα χέρια του, χωρίς μαχαίρι ή άλλο επικίνδυνο αντικείμενο.