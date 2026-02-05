Από εγκεφαλική αιμορραγία πέθανε ο 36χρονος ελεγκτής μετά από τη βίαιη επίθεση που δέχτηκε από έναν Έλληνα κατά τη διάρκεια ελέγχου εισιτηρίων σε τρένο στη νοτιοδυτική Γερμανία.

Ο θάνατος του 36χρονου οφείλεται σε εγκεφαλική αιμορραγία, αποτέλεσμα των χτυπημάτων στο κεφάλι που δέχθηκε

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας, κοντά στην περιοχή του Λάντστουλ, κοντά στο Κάιζερσλαουτερν, στη Γερμανία, όταν ο 36χρονος ελεγκτής Serkan C τουρκικής καταγωγής, ζήτησε από επιβάτες να επιδείξουν τα εισιτήριά τους. Ένας από αυτούς δεν διέθετε έγκυρο εισιτήριο και του ζητήθηκε να αποβιβαστεί από το τρένο.

Την ώρα που το τρένο ξεκινούσε, ο 26χρονος φερόμενος δράστης επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στον ελεγκτή, χτυπώντας τον επανειλημμένα με γροθιές στο κεφάλι.

Ο ελεγκτής κατέρρευσε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή περίπου 24 ώρες αργότερα. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της νεκροψίας, ο θάνατός του οφείλεται σε εγκεφαλική αιμορραγία, αποτέλεσμα των χτυπημάτων στο κεφάλι που δέχθηκε.

Όπως διευκρινίστηκε, ο δράστης χρησιμοποίησε μόνο τα χέρια του, χωρίς μαχαίρι ή άλλο αντικείμενο.

Ποιος είναι ο Έλληνας που συνελήφθη

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο 26χρονος είναι Έλληνας υπήκοος. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, διαμένει στο Λουξεμβούργο, ενώ δεν προκύπτουν προηγούμενες καταδίκες ή αστυνομικά αρχεία σε βάρος του στη Γερμανία.

Μετά την απολογία του ενώπιον δικαστικού λειτουργού, κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ η υπόθεση διερευνάται ως ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από το εσωτερικό του τρένου.

Πατέρας δύο παιδιών και κοινωνικά ενεργός

Ο Serkan C εργαζόταν εδώ και 16 χρόνια στη Deutsche Bahn και ζούσε στο Λούντβιχσχαφεν. Ήταν μονογονέας και πατέρας δύο αγοριών, ηλικίας 11 και 13 ετών, σύμφωνα με την Bild. Όταν τα παιδιά έμαθαν για την επίθεση, έτρεξαν αμέσως στο νοσοκομείο. Ο παππούς τους είπε: «Ήταν το χειρότερο. Τα παιδιά έπρεπε να δουν τον πατέρα τους να πεθαίνει».

Μετά την είδηση της επίθεσης, ο πατέρας του θύματος υπέστη ελαφρύ καρδιακό επεισόδιο και νοσηλεύτηκε. Πήρε εξιτήριο 2 ημέρες αργότερα, αφού υπεβλήθη σε επέμβαση bypass.