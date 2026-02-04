Bild: Έλληνας ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 36χρονο ελεγκτή τρένου

Θανατηφόρα κατάληξη είχε η άγρια επίθεση που δέχθηκε 36χρονος ελεγκτής τρένου από 26χρονο Έλληνα σε περιφερειακό συρμό στη νοτιοδυτική Γερμανία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση του τρένου από τον σταθμό του Λάντστουλ, κοντά στο Καϊζερσλάουτερν. Σύμφωνα με τη Bild, ο ελεγκτής ζήτησε εισιτήρια από ομάδα τεσσάρων ατόμων ηλικίας 20 έως 30 ετών. Από την ομάδα αυτή, ο 26χρονος επιτέθηκε στον συνοδό, αφού προηγήθηκε διαπληκτισμός επειδή δεν διέθετε εισιτήριο.

Όπως μεταδίδει το γερμανικό μέσο, ο άνδρας σηκώθηκε, έσπρωξε τον ελεγκτή και τον απείλησε με γροθιές. Μάρτυρες αναφέρουν ότι ο συνοδός προσπάθησε να αποκλιμακώσει την ένταση και διατήρησε αποστάσεις. Όταν τελικά ζήτησε από τον 26χρονο να αποβιβαστεί, εκείνος του επιτέθηκε και άρχισε να τον χτυπά επανειλημμένα στο κεφάλι. Ο 36χρονος κατέρρευσε μέσα στο βαγόνι.

Συνελήφθη ο 26χρονος

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας έφτασε περίπου δέκα λεπτά μετά το περιστατικό και ξεκίνησε άμεσα προσπάθειες ανάνηψης. Δέκα λεπτά αργότερα, γιατρός επειγόντων περιστατικών ανέλαβε τη φροντίδα του τραυματία. Ο 26χρονος συνελήφθη επιτόπου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο ελεγκτής υπέκυψε στα βαριά τραύματά του και κατέληξε νωρίς το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με την εισαγγελία. Η νεκροψία-νεκροτομή έχει προγραμματιστεί για σήμερα.

Στις 15:00 (ώρα Γερμανίας) θα πραγματοποιηθεί πανεθνικά ενός λεπτού σιγή στα τρένα, με σχετικές ανακοινώσεις σε σταθμούς και συρμούς.

Σε βάρος του 26χρονου Έλληνα έχει εκδοθεί ένταλμα κράτησης. Σύμφωνα με τις αρχές, βρισκόταν στη Γερμανία χωρίς μόνιμη κατοικία και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία.