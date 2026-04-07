Τελικά, η Χάλι Μπέιλι πήρε ένα πολύτιμο μάθημα, αλλά χρειάστηκε να γευτεί το μένος του κόσμου για να το διδαχτεί. Ωστόσο, μάλλον άξιζε τον κόπο.

Ο ρόλος της Άριελ στο live-action ριμέικ της ταινίας «Η Μικρή Γοργόνα» της Disney το 2023 ήταν «μια υπέροχη εμπειρία», δήλωσε η νεαρή ηθοποιός σε νέα συνέντευξή της στην εφημερίδα The Independent.

«Νιώθω ότι μου έδωσε ένα μάθημα: να εμπιστεύομαι μονάχα εμένα και το ένστικτό μου. Έμαθα πώς να απομονώνω τον θόρυβο [γύρω από το όνομα μου]», εξήγησε.

«Προσγειωμένη»

Η Χάλι Μπέιλι δέχτηκε ένα τεράστιο διαδικτυακό κύμα μίσους όταν ανακοινώθηκε ότι ότι θα συμμετέχει στο καστ της ταινίας στο ρόλο της Άριελ, με τους γνωστούς άγνωστους του πληκτρολογίου να επιδίδονται σε έναν άνευ προηγουμένο παραλογισμό, επειδή μια μαύρη ηθοποιός θα αναλάμβανε να μας παρουσιάσει τη γοργόνα.

«Ήταν πραγματικά απελευθερωτικό να βρίσκομαι στη μέση αυτής της συζήτησης όπου εκφράζονταν τόσες διαφορετικές απόψεις. Ένιωθα ότι είμαι κλεισμένη σε μια γυάλα και παρατηρώ το πώς φέρονται οι άνθρωποι γύρω μου», είπε.

Στην ταινία «Η Μικρή Γοργόνα», σε σκηνοθεσία του Ρομπ Μάρσαλ, πρωταγωνίστησαν επίσης οι Τζόνα Χάουερ-Κινγκ, τη Μελίσα ΜακΚάρθι και Χαβιέ Μπαρδέμ.

«Το να μεγαλώνεις μέσα στον κλάδο μπορεί πραγματικά να διαμορφώσει το πώς βλέπεις τον ευατό σου και εγώ προσωπικά, [προσπαθώ] να παραμένω προσγειωμένη», συνέχισε η Μπέιλι, η οποία μαζί με την αδελφή της Κλόι έκανε το ντεμπούτο της στον κόσμο της μουσικής ως το R&B ντουέτο Chloe x Halle.

«Ξέρω ότι για μερικούς ανθρώπους ισχύει το αντίθετο, αλλά εγώ επιλέγω να σκέφτομαι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν είναι αληθινό», κατέληξε.

«Η Μικρή Γοργόνα με μύησε στο επάγγελμα»

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό People, με αφορμή την κυκλοφορία της επερχόμενης ρομαντικής κωμωδίας «You, Me & Tuscany», η Χάλι Μπέιλι δήλωσε ότι έχει μάθει να μην παίρνει στα σοβαρά τις αντιδράσεις του κοινού.

«Είναι ωραίο που εμφανιζόμαστε στην οθόνη και υποδυόμαστε ρόλους, και ο κόσμος πηγαίνει στο σινεμά, είτε τους αρέσει είτε όχι», είπε.

«Η Μικρή Γοργόνα με μύησε στο επάγγελμα», πρόσθεσε, αναφερόμενη στον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να αξιοποιήσει την κριτική. «Ήμουν τόσο ευγνώμων που συμμετείχα σε αυτό. Και νιώθω πιο σίγουρη αυτή τη φορά, γιατί ξέρω σε τι μπαίνω».

Η παρουσία της στο Χόλιγουντ, είπε η Μπέιλι, παραμένει «κάτι σαν ένας νέος κόσμος για μένα… Γι’ αυτό είμαι ευγνώμων που τα πράγματα κυλάνε έτσι».

*Με πληροφορίες από: People