Ο BD Wong ζητά συγγνώμη για το ρατσιστικό του αστείο – «Λυπάμαι αν έχασα τον σεβασμό σας»

Ο BD Wong προχώρησε σε μια μακροσκελή «συγγνώμη» στο Threads μετά από ένα «ρατσιστικό αστείο» που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ηθοποιός προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μετά από ένα σχόλιο του σε μια ανάρτηση του Μάικ Χολστον, ο οποίος είναι μαύρος, στην οποία δημοσίευσε μια φωτογραφία με ένα ζώο και έγραψε στη λεζάντα: «Ονομάστε αυτό το ζώο… μόνο λάθος απαντήσεις».

Ο Wong φέρεται να απάντησε σε ένα σχόλιο που έχει πλέον διαγραφεί: «Φαίνεται να είναι ένας μαύρος άντρας».

«Απεχθές, ρατσιστικό στερεότυπο»

«Παιδιά, έκανα ένα πολύ κακό αστείο», έγραψε αργότερα ο Wong στο Threads, αφού το σχόλιο άρχισε να κάνει το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. «Όπως κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, το διέγραψα για να περιορίσω τη ζημιά, αλλά έχει ήδη διαδοθεί[…]Ήταν πολύ ηλίθιο, αλλά προσπάθησα να ακολουθήσω την προτροπή ‘Μόνο λάθος απαντήσεις’ με την πιο λάθος απάντηση. Το μόνο που κατάφερα ήταν να είναι πολύ λάθος. Ξέρω ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μείνει ατιμώρητος. Λυπάμαι αν αυτή η #wtfbd στιγμή σας έκανε να χάσετε τον σεβασμό που ίσως τρέφετε για μένα».

O ηθοποιός πρόσθεσε λίγες ώρες αργότερα: «Θέλω να διευκρινίσω κάτι σχετικά με ένα ρατσιστικό σχόλιο που έγραψα, για να ξεκαθαρίσω ότι αναγνωρίζω και αποδέχομαι την ευθύνη για το πόσο απαράδεκτο είναι. Είναι επίσης λάθος να προσπαθείς να εξηγήσεις οτιδήποτε, και νομίζω ότι αυτό οδηγεί σε περαιτέρω υπονόμευση [του περιστατικού]».

«[Αναγνωρίζω] το πόσο λάθος είναι να εκμεταλλεύομαι ένα απεχθές, ρατσιστικό στερεότυπο με το πρόσχημα του χιούμορ. Ξέρω ότι δεν είναι σωστό, αλλά και πάλι δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Λυπάμαι πολύ για τον πόνο που προκάλεσα και για το ότι υποτίμησα κάτι τόσο βαθιά προσβλητικό», κατέληξε ο Wong.

Η επιστολή

Ο Wong είναι γνωστός για τους ρόλους του ως George Huang στην σειρά «SVU» και ως Dr. Henry Wu στη σειρά «Jurassic». Έχει επίσης εμφανιστεί σε ταινίες όπως «Father of the Bride» και «Mulan», καθώς και σε σειρές όπως «Mr. Robot» και «Gotham».

Η καριέρα του ως ηθοποιός απογειώθηκε μετά τον ρόλο του στην παράσταση του Μπρόντγουεϊ «M. Butterfly», που του χάρισε, μεταξύ άλλων, ένα βραβείο Tony.

Τον Αύγουστο, έγραψε μια ανοιχτή επιστολή καταδικάζοντας την πρόσληψη του λευκού ηθοποιού Άντριου Μπαρθ Φέλντμαν στο «Maybe Happy Ending», μετά τη μεταφορά της παραγωγής από τη Νότια Κορέα στο Μπρόντγουεϊ πέρυσι, σύμφωνα με το Deadline. Ο ρόλος αρχικά είχε ανατεθεί στον ηθοποιό του «Glee» Ντάρεν Κρις, ο οποίος έχει καταγωγή από τις Φιλιππίνες.

*Με πληροφορίες από: Variety