07.04.2026 | 13:29
Μετέωρα: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση
«Η κοκαΐνη και το ποτό δεν με βοήθησαν»: Ο Τζο Έστερχαζ, τα άγρια χρόνια και το Βασικό Ένστικτο
Fizz 07 Απριλίου 2026, 14:50

«Η κοκαΐνη και το ποτό δεν με βοήθησαν»: Ο Τζο Έστερχαζ, τα άγρια χρόνια και το Βασικό Ένστικτο

Στα 81 του, ο Τζο Έστερχαζ επιστρέφει με νέο Βασικό Ένστικτο μιλώντας για υπερβολές, Χόλιγουντ και τη μάχη με τη δημιουργικότητα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Spotlight

Ο Τζο Έστερχαζ δεν ήταν απλώς σεναριογράφος· ήταν η προσωποποίηση της Χόλιγουντ των ‘80s και ‘90s, όπου τα blockbuster σχεδιάζονταν με μαθηματική ακρίβεια και κάθε γραμμή είχε στόχο να συγκλονίσει. Υπογράφει το Jagged Edge, συνέγραψε το Flashdance και έσπασε τότε κάθε ρεκόρ πληρωμής με τα 3 εκατ. δολάρια που πήρε για το Βασικό Ένστικτο. Σε μια βιομηχανία όπου οι σεναριογράφοι συνήθως παραμένουν στο περιθώριο, ο Έστερχαζ έβαλε τον εαυτό του στην κορυφή, μετατρέποντάς τον σε brand και απόλυτο αφεντικό. Η ABC τον χαρακτήρισε «ζωντανή θρύλο», ενώ το Time αναρωτήθηκε αν, ζώντας σήμερα, ο Σαίξπηρ θα έμοιαζε με τον Τζο Έστερχαζ.

Όμως η επιτυχία είχε και τη σκοτεινή της πλευρά. Κοκαΐνη, αλκοόλ και υπερβολές συνόδευαν τη δημιουργικότητα. «Δεν με βοήθησαν καθόλου, αντίθετα με κρατούσαν πίσω», λέει ο ίδιος σε συνέντευξή του στον Guardian. Τα καλύτερά του χρόνια ήταν ταυτόχρονα και τα πιο επικίνδυνα για τον ίδιο.

«Ήμουν πρόσφυγας, ξένος, εκτοπισμένος. Έχω συμπάθεια για όσους εκφοβίζονται και διακρίνονται»

Ο φόβος της διαφωνίας και η χαμένη αμεσότητα

Σήμερα, στα 81 του, με φωνή του βαθιά μετά από καρκίνο στον λάρυγγα, ζει στο Κλίβελαντ με τη δεύτερη σύζυγό του, Νάομι. Αλλά δεν έχει συνταξιοδοτηθεί· ετοιμάζει την επιστροφή του με reboot του Βασικού Ενστίκτου. Το σενάριο του έχει ήδη του αποφέρει 2 εκατ. δολάρια από την Amazon MGM, με ακόμα 2 εκατ. να περιμένουν όταν και αν γυριστεί. «Η ζήτηση είναι τεράστια. Το έργο είναι πάντα trend», λέει.

Το αρχικό Βασικό Ένστικτο του 1992 ήταν ταυτόχρονα επιτυχία και πρόκληση. Η Σάρον Στόουν υποδύθηκε την Καθρίν Τραμελ, μια σαγηνεύτρια και υποψήφια δολοφόνο. Ο Έστερχαζ δεν συμμετείχε στο αποτυχημένο sequel του 2006. Το νέο σενάριο συνδυάζει serial killers με υπερφυσικά στοιχεία.

«Το μεγαλύτερο μέρος είναι έτοιμο», λέει ο ίδιος. «Οι παραγωγοί διαπραγματεύονται με μια πολύ ενδιαφέρουσα Βρετανίδα σκηνοθέτιδα, την Έμεραλντ Φενελ, που έκανε τα Promising Young Woman και Ανεμοδαρμένα Ύψη. Δεν φοβάται την αντιπαράθεση και τη σεξουαλικότητα – είμαι ενθουσιασμένος.»

Κάποτε ήθελε να επιστρέψει η Στόουν, αλλά εκείνη αρνήθηκε. Οι προβολές του Βασικού Ενστίκτου είχαν προκαλέσει διαδηλώσεις και επικρίσεις για μισογυνισμό. «Οι άνθρωποι φοβούνται τη σύγκρουση», λέει ο Έστερχαζ. «Αυτό είναι απώλεια επικοινωνίας και ανθρωπιάς.»

Παράλληλα, έχει χαρακτηρίσει το reboot του «anti-woke», κι έτσι το έργο μπορεί να γίνει πολιτικό πεδίο. «Ναι, υπάρχει κίνδυνος», παραδέχεται. «Αλλά αν ζεις στο Κλίβελαντ, δίπλα σε μια λίμνη και γράφεις στο δωμάτιό σου, ο κίνδυνος μειώνεται.»

«Το να είσαι συγγραφέας σημαίνει ότι μπορείς να γράφεις από παντού.»

Από τα προσφυγικά στρατόπεδα στο Χόλιγουντ

Πολιτικά, ο Τζο Έστερχαζ έχει μετακινηθεί ανάμεσα σε αριστερά και δεξιά. Έτρεφε μια συμπάθεια για τον Τραμπ, αλλά άλλαξε άποψη λόγω του σκανδάλου Έπσταϊν, της ICE και περιορισμών στην ελευθερία του λόγου. «Ήμουν πρόσφυγας, ξένος, εκτοπισμένος. Έχω συμπάθεια για όσους εκφοβίζονται και διακρίνονται», εξηγεί.

Η ζωή του θα μπορούσε να είναι σενάριο: γεννήθηκε σε μια βομβαρδισμένη Ουγγαρία, πέρασε από τα προσφυγικά στρατόπεδα της Αυστρίας και, στα έξι του, κατέληξε στο Rust Belt των ΗΠΑ. Στα 20 του, ως νεαρός δημοσιογράφος, κάλυψε τη σφαγή του Kent State, όταν η Εθνοφρουρά άνοιξε πυρ κατά φοιτητών που διαμαρτύρονταν για τον πόλεμο στο Βιετνάμ, σκοτώνοντας τέσσερις και τραυματίζοντας εννέα. Η εμπειρία αυτή, ζωντανή και σοκαριστική, τον σημαδεύει για πάντα. Αργότερα, έγραφε για εργατικά κινήματα στο Rolling Stone, έχοντας μάλιστα συναντήσει και τον Τσαρλς Μάνσον. «Μου διαπέρασαν ρίγη», θυμάται. «Τίποτα άλλο δεν μου είχε προκαλέσει τόσο έντονο συναίσθημα.»

Η φιλία του με τον Χάντερ Τόμσον υπήρξε καθοριστική. «Η μόνη φορά που πήρα acid ήταν σε παραλία στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Χάντερ με φρόντισε για μια ώρα και με ηρέμησε.»

Από το γκόνζο στη μεγάλη οθόνη

Ο Τζο Έστερχαζ έφερε το γκόνζο στυλ στη Χόλιγουντ: Έμοιαζε με τεχνικό συναυλίας, αλλά έγραφε σαν «δαίμονας». Έμαθε τη σημασία του hook, της σφιχτής δομής και της εντυπωσιακής ανατροπής. Το Flashdance απέδωσε 30 φορές τον προϋπολογισμό. Το Jagged Edge δημιούργησε πρότυπο στο neo-noir νομικό θρίλερ. Ακόμα και το Showgirls, αρχικά φιάσκο, θεωρείται cult classic.

Παρά τις επιτυχίες, η ζωή του ήταν γεμάτη υπερβολές: ποτό, ναρκωτικά, απιστίες. «Ήμουν στην Καλιφόρνια ψάχνοντας ουράνια ευδαιμονία – όλα συνέβαιναν εκεί.»

Πάντα outsider, ακόμα και ως insider

Ακόμα και μέσα στην ελίτ, ένιωθε outsider. Με τη Νάομι απέκτησαν τέσσερα αγόρια. «Δεν θέλαμε να μεγαλώσουν σε πάρτι Χόλιγουντ με Όσκαρ, ψεύτικο χιόνι και αστέρες παντού.»

Το Κλίβελαντ έγινε σπίτι του. «Το να είσαι συγγραφέας σημαίνει ότι μπορείς να γράφεις από παντού.» Ακόμα γράφει, κλείνει deals, και έχει memoir (Hollywood Animal) 750 σελίδων. Είναι καθαρός και νηφάλιος δεκαετίες και τα παιδιά του ενήλικα.

Όταν ένα από τα αγόρια του αποφάσισε να γίνει rock star, ο Έστερχαζ του είπε ότι το LA είναι σκληρό και ότι χρειάζεται plan B. «Και μου απάντησε: ‘Δεν έγραψες στο Flashdance: Αν εγκαταλείψεις τα όνειρά σου, πεθαίνεις;’»

«Ρουά Ματ», λέει με χαμόγελο. «Τι γ@μημένο Ρουά Ματ.»

Κάνιε Γουέστ: Ποια είναι η γνώμη του για τη σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον;
Από το πουθενά 07.04.26

Κάνιε Γουέστ: Ποια είναι η γνώμη του για τη σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον; - Και γιατί σιχαινόταν τον Πιτ Ντέιβιντσον

Με τις φήμες να τους θέλουν μαζί, ο Κάνιε Γουέστ «έσπασε» τη σιωπή του για τη σχέση ανάμεσα στην πρώην του Κιμ Καρντάσιαν και τον αστέρα της Formula 1 Λιούις Χάμιλτον

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αντισημιτισμός vs Ακτιβισμός: Πώς η Βρετανία παγιδεύτηκε ανάμεσα στον Κάνιε και τη Γάζα
Δϋο μέτρα, δύο σταθμά 06.04.26

Αντισημιτισμός vs Ακτιβισμός: Πώς η Βρετανία παγιδεύτηκε ανάμεσα στον Κάνιε και τη Γάζα

Η εμφάνιση του Κάνιε Γουέστ σε φεστιβάλ του Λονδίνου έχει δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου καταιγίδα με τον Κιρ Στάρμερ να βρίσκει τη συμμετοχή του «βαθιά ανησυχητική»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μελίσα Γκίλμπερτ – Γνώριζε ότι ο σύζυγός της κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση πριν τον γάμο
Παραδοχή 06.04.26

Μελίσα Γκίλμπερτ - Γνώριζε ότι ο σύζυγός της κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση πριν τον γάμο

«Δεν μπήκα στη σχέση μου με κλειστά μάτια. Δεν είμαι ούτε αφελής ούτε συνένοχη», δήλωσε σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Good Morning America» η ηθοποιός του Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, Μελίσα Γκίλμπερτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το πιο τρελό σενάριο έως τώρα: Θα γίνει η Σίντνεϊ Σουίνι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ;
Δύσκολη πίστα 06.04.26

Το πιο τρελό σενάριο έως τώρα: Θα γίνει η Σίντνεϊ Σουίνι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ;

Το ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ συνεχίζει να αποτελεί το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, ωστόσο ο σκηνοθέτης Πολ Φιγκ πιστεύει ότι η Σίντνεϊ Σουίνι θα ήταν μια υπέροχη 007

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Μέριλ Στριπ δεν εμπνεύστηκε από την Άννα Γουίντουρ για τον ρόλο της Μιράντα Πρίστλεϊ αλλά από 2 άνδρες
Ξεκαθάρισμα 06.04.26

Η Μέριλ Στριπ δεν εμπνεύστηκε από την Άννα Γουίντουρ για τον ρόλο της Μιράντα Πρίστλεϊ αλλά από 2 άνδρες

Η Μέριλ Στριπ δηλώνει ότι «εμιμείτο» δύο κορυφαίες προσωπικότητες του Χόλιγουντ κατά την ερμηνεία της ως Μιράντα Πρίστλεϊ -αλλά όχι την Άννα Γουίντουρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Φιλαράκια» – Η Λίζα Κούντροου λάτρεψε τη Φοίβη
Χαζοχαρούμενη; Μπα 05.04.26

Η Λίζα Κούντροου δεν πιστεύει ότι η Φοίβη από τα «Φιλαράκια» ήταν χαζή

Σε πρόσφατη συζήτησή της με την ηθοποιό Λίλι Τόμλιν για το περιοδικό Interview, η Λίζα Κούντροου δήλωσε ότι ο χαρακτήρας της στην κωμική σειρά που έγραψε τηλεοπτική ιστορία «δεν ήταν χαζή».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η σειρά «The White Lotus» επιστρέφει – Όλα όσα γνωρίζουμε για την 4η σεζόν
Το 1% του πλανήτη 05.04.26

Η σειρά «The White Lotus» επιστρέφει – Όλα όσα γνωρίζουμε για την 4η σεζόν

Μετά τις τρεις πρώτες σεζόν του White Lotus της HBO, που διαδραματίστηκαν αντίστοιχα στη Χαβάη, την Ιταλία και την Ταϊλάνδη, η 4η σεζόν θα επιστρέψει στην Ευρώπη, με μέρος του καστ να έχει ήδη επιλεγεί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πόλεμος για τη Guernica – Πολιτική κόντρα Μαδρίτης και Βάσκων για το αριστούργημα του Πικάσο
«Επαρχιωτισμός» 07.04.26

Πόλεμος για τη Guernica – Πολιτική κόντρα Μαδρίτης και Βάσκων για το αριστούργημα του Πικάσο

Η μετακίνηση της εμβληματικής Guernica του Πάμπλο Πικάσο από τη Μαδρίτη προς τη Χώρα των Βάσκων έχει πυροδοτήσει μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τον «επαρχιωτισμό»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η κλιματική κρίση και επισιτιστική ασφάλεια στο επίκεντρο της τοπικής αυτοδιοίκησης
Κοινωνική πολιτική 07.04.26

Η κλιματική κρίση και επισιτιστική ασφάλεια στο επίκεντρο της τοπικής αυτοδιοίκησης

Τον κεντρικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα θέματα της κλιματικής κρίσης και της επισιτιστικής ασφάλειας, επισήμανε ο Βασίλης Μαυρίδης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ.

Σύνταξη
Η Αθήνα επιλογή της World Athletics ως έδρα του επερχόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου
Αυτοδιοίκηση 07.04.26

Η Αθήνα επιλογή της World Athletics ως έδρα του επερχόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου

Ανακοινώθηκε η έναρξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού, που αναμένεται ότι θα φέρει σύντομα το Μαραθώνιο της Αθήνας τον Αυθεντικό (ΑΜΑ) στην κορυφή της παγκόσμιας δρομικής ιεραρχίας.

Σύνταξη
Ρώτησα την AI για τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση – Μας πήραν χαμπάρι και οι μηχανές
Opinion 07.04.26

Ρώτησα την AI για τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση – Μας πήραν χαμπάρι και οι μηχανές

«Ο πρόσφατος ανασχηματισμός που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δείχνει ότι το Μαξίμου προσπαθεί να κάνει "damage control", αλλά οι διάλογοι που διέρρευσαν («σε έφτιαξα αλλά μου χρωστάς») δύσκολα ξεχνιούνται».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Υποκλοπές: Σε δύο «κομμάτια» σπάει η δικογραφία – Στον Άρειο Πάγο η έρευνα για κατασκοπεία
Ελλάδα 07.04.26

Υποκλοπές: Σε δύο «κομμάτια» σπάει η δικογραφία – Στον Άρειο Πάγο η έρευνα για κατασκοπεία

Η εισαγγελία Πρωτοδικών μελέτησε την πολυσέλιδη απόφαση του δικαστηρίου που κατέληγε στην αναγκαιότητα της διενέργειας τεσσάρων διαφορετικών ερευνών για να μην μείνει καμιά σκιά στη σοβαρή αυτή υπόθεση που ακουμπά τη λειτουργία του κράτους δικαίου

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Δυσκολίες στον ύπνο; Ο φυσικός «σύμμαχος» που ενισχύει τη χαλάρωση του οργανισμού για να ζούμε κάθε μέρα στο maximum
Υγεία 07.04.26

Δυσκολίες στον ύπνο; Ο φυσικός «σύμμαχος» που ενισχύει τη χαλάρωση του οργανισμού για να ζούμε κάθε μέρα στο maximum

Κάθε αλλαγή ώρας, κάθε βάρδια ή ταξίδι αφήνει το σώμα σε μία μικρή ανισορροπία, θυμίζοντας πόσο εύθραυστο μπορεί να γίνει το πρόγραμμα ύπνου μας

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: Ούτε κουβέντα για το μέλλον του και αιχμές για Ρίβερς… μέσω Σπανούλη
Μπάσκετ 07.04.26

Αντετοκούνμπο: Ούτε κουβέντα για το μέλλον του και αιχμές για Ρίβερς… μέσω Σπανούλη

Τη νοοτροπία νικητή που έχει εμφυσήσει στις ομάδες του ο Βασίλης Σπανούλης χρειάζονται και οι Μιλγουόκι Μπακς, όπως ανάφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μιλώντας στα αμερικανικά ΜΜΕ.

Σύνταξη
Μαρινάκης: Καλώς και κακώς εννοούμενα ρουσφέτια – Τι είπε για τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια των ελεγχόμενων βουλευτών
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Τα καλώς και κακώς εννοούμενα ρουσφέτια κατά Μαρινάκη - Τι είπε για τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια των ελεγχόμενων βουλευτών

Σε ασκήσεις ισορροπίας επιδίδεται ο Παύλος Μαρινάκης καθώς το μήνυμα του πρωθυπουργού για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ασυμβίβαστο βουλευτή - υπουργού προκαλεί γκρίνια στην ΚΟ της ΝΔ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Αντί για ενίσχυση του ΕΣΥ, η ΝΔ ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτική περίθαλψη
Επικαιρότητα 07.04.26

ΠΑΣΟΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Αντί για ενίσχυση του ΕΣΥ, η ΝΔ ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτική περίθαλψη

«Τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν με ελλείψεις προσωπικού, εξουθενωμένους εργαζόμενους και περιορισμένες δυνατότητες να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Εξαφανίστηκε 28χρονος στην Καισαριανή
Συναγερμός 07.04.26

Εξαφανίστηκε 28χρονος στην Καισαριανή

Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο

Σύνταξη
Φάμελλος: Είναι κυβέρνηση υποδίκων και Κοινοβουλευτική Ομάδα υποδίκων – Να φύγει το συντομότερο
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Φάμελλος: Είναι κυβέρνηση υποδίκων και Κοινοβουλευτική Ομάδα υποδίκων – Να φύγει το συντομότερο

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «είναι υπεύθυνος για όλα τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται καθημερινά» και κάλεσε σε ευρεία στήριξη της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τι αναφέρουν στο Μαρόκο για Μουντιάλ και Ελ Κααμπί
Ποδόσφαιρο 07.04.26

Τι αναφέρουν στο Μαρόκο για Μουντιάλ και Ελ Κααμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ένας από τους κορυφαίους Μαροκινούς επιθετικούς όλων των εποχών, ωστόσο η συμμετοχή του στο προσεχές Μουντιάλ δεν είναι σίγουρη, σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ στην πατρίδα του...

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 20 Απριλίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου
ΟΠΕΚΕΠΕ 07.04.26

Στις 20 Απριλίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής θα συγκληθεί εκ νέου για τη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τους βουλευτές της ΝΔ, Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Σύνταξη
Η Παπαστράτος επενδύει στους «Τεχνικούς του Αύριο»: Νέος κύκλος 35 προσλήψεων στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο
Τα Νέα της Αγοράς 07.04.26

Η Παπαστράτος επενδύει στους «Τεχνικούς του Αύριο»: Νέος κύκλος 35 προσλήψεων στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο

Η Παπαστράτος συμπληρώνει φέτος 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας και λειτουργίας στην Ελλάδα και συνεχίζει δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία προχωρώντας σε 35 νέες προσλήψεις Process Technicians για την υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής της στον Ασπρόπυργο

Σύνταξη
Κάνιε Γουέστ: Ποια είναι η γνώμη του για τη σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον;
Από το πουθενά 07.04.26

Κάνιε Γουέστ: Ποια είναι η γνώμη του για τη σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον; - Και γιατί σιχαινόταν τον Πιτ Ντέιβιντσον

Με τις φήμες να τους θέλουν μαζί, ο Κάνιε Γουέστ «έσπασε» τη σιωπή του για τη σχέση ανάμεσα στην πρώην του Κιμ Καρντάσιαν και τον αστέρα της Formula 1 Λιούις Χάμιλτον

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επιτροπή Δεοντολογίας: Αθώοι δηλώνουν οι 11 του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζητούν την άρση ασυλίας για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους
Βουλή 07.04.26

Επιτροπή Δεοντολογίας: Αθώοι δηλώνουν οι 11 του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζητούν την άρση ασυλίας για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους

Η διαδικασία μεταφέρεται πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής - Κόντρα Μηταράκη - Δουδωνή στην επιτροπή, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να αντιδρά έντονα στις αναφορές για... κοινοβουλευτική δραστηριότητα του βουλευτή Χίου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

