Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
Από πρόσφυγας στον πιο ακριβοπληρωμένο σεναριογράφο των 90’s: Ο Τζο Έστερχαζ ξαναγράφει το Βασικό Ένστικτο
Από πρόσφυγας στον πιο ακριβοπληρωμένο σεναριογράφο των 90’s: Ο Τζο Έστερχαζ ξαναγράφει το Βασικό Ένστικτο

Ο Τζο Έστερχαζ γεννήθηκε σε καταυλισμό προσφύγων, έκανε δουλειές του «ποδαριού», έγινε δημοσιογράφος για να καταλήξει να είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος σεναριογράφος του Χόλιγουντ. Τώρα επιστρέφει με ένα ακόμη «Βασικό Ένστικτο».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Τζο Έστερχαζ δεν ξεκίνησε από τα κόκκινα χαλιά. Γεννήθηκε σε καταυλισμό προσφύγων στην Αυστρία, μεγάλωσε στο Κλίβελαντ και πέρασε από δουλειές του «ποδαριού» πριν βρει το δρόμο του στη δημοσιογραφία και, τελικά, στο σενάριο. Το Flashdance (1983) ήταν το εισιτήριο για την κορυφή· ένα χολιγουντιανό παραμύθι που εκτόξευσε την καριέρα του και άνοιξε τον δρόμο για να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος σεναριογράφος της δεκαετίας του ’90.

YouTube thumbnail

Το Βασικό Ένστικτο και η στιγμή που όλα άλλαξαν

Το 1992, ο Έστερχαζ γράφει το Βασικό Ένστικτο και παίρνει προκαταβολή 3 εκατομμυρίων δολαρίων – ένα ποσό-ρεκόρ για την εποχή. Η ταινία, επιφορτισμένη με σεξ και βία, προκάλεσε πολιτική θύελλα: ακτιβιστές διαδηλώνουν κατά των γυρισμάτων, καταγγέλλοντας ομοφοβικά και μισογυνικά στερεότυπα.

Οι ερωτικές σκηνές με τη Σάρον Στόουν γίνονται αντικείμενο εμμονής στα μέσα ενημέρωσης, ενώ ο ίδιος ο σεναριογράφος απολαμβάνει τη φήμη του «κακού παιδιού» που δεν λογοκρίνει τη φαντασία του.

YouTube thumbnail

Από την κορυφή στον εκκωφαντικό… πάτο

Τρία χρόνια αργότερα, έρχονται δύο μεγάλες αποτυχίες: Οι ταινίες Jade και Showgirls (1995). Το πρώτο βυθίζεται στην αδιαφορία, ενώ το δεύτερο χλευάζεται ως ένα από τα χειρότερα φιλμ που γυρίστηκαν ποτέ.

Παρά την εμπορική… αποτυχία, το Showgirls θα αποκτήσει αργότερα ένα cult status, και θα γίνει η αγαπημένη συντροφιά των θαυμαστών μεταμεσονύχτιων προβολών και των φανατικών ακολούθων του κιτς.

YouTube thumbnail

Το φιάσκο των φιάσκων

Το 1997, ο Έστερχαζ γράφει το An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn, μια σάτιρα για το Χόλιγουντ που κατέληξε σε πλήρη καταστροφή. Ο σκηνοθέτης αρνήθηκε να βάλει το όνομά του και υπέγραψε με το ψευδώνυμο «Alan Smithee». Η ταινία κόστισε 10 εκατομμύρια δολάρια και έβγαλε μόλις 60.000.

Σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, στα Χρυσά Βατόμουρα κέρδισε πέντε βραβεία, ανάμεσά τους τα: «Χειρότερη Ταινία» και «Χειρότερο Σενάριο». Ο ίδιος ο Έστερχαζ πήρε δύο προσωπικά «βατόμουρα» ως «Χειρότερος Β’ Ανδρικός Ρόλος» και «Χειρότερο Νέο Αστέρι» για την εμφάνισή του στην ταινία.

YouTube thumbnail

Σιωπή, εξομολόγηση και προσωπική μεταστροφή

Μετά το 1997, οι προτάσεις στερεύουν. Ο Τζο Έστερχαζ στρέφεται στα απομνημονεύματα, περιγράφοντας τις υπερβολές του Χόλιγουντ και τη δική του μεταστροφή προς την θρησκευτική πίστη.

Παράλληλα, η μάχη του πολυγραφότατου Έστερχαζ με τον καρκίνο και η τραχειοτομία τον κάνουν να καταδικάσει το ίδιο το lifestyle που κάποτε εξυμνούσε. Η εικόνα του «άγριου» σεναριογράφου μαλακώνει, αλλά δεν χάνεται.

Το απρόσμενο comeback

Το 2025, στα 80 του, επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα: ένα reboot της ταινίας Βασικό Ένστικτο. Αυτή τη φορά υπόσχεται ένα «αντί-woke» θρίλερ, κόντρα στα «πρέπει» πολιτικής ορθότητας.

Η συμφωνία του προβλέπει 2 εκατομμύρια δολάρια προκαταβολή και άλλα 2 αν η ταινία ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το El País.

«Το μόνο που μπορώ να πω για να υπερασπιστώ όλα αυτά είναι, για όσους ανησυχούν για την ηλικία μου, ότι είμαι μεγάλος θαυμαστής του Μαρκ Τουέιν. Και θα παραφράσω τον Τουέιν λέγοντας ότι οι φήμες για την κινηματογραφική μου ανικανότητα είναι υπερβολικές και ηλικιοκεντρικές», δήλωσε στο The Wrap. «Και έχω έναν συν-σεναριογράφο που είναι ένας διεστραμμένος μικρός άντρας που ζει κάπου βαθιά μέσα μου — δεν θα πω πού — ο οποίος είναι 29 ετών. Γεννήθηκε 29 ετών. Θα πεθάνει 29 ετών. Έγραψε μεγάλο μέρος του πρώτου Basic και μου λέει ότι είναι ‘έτοιμος να το γράψει’ και ότι θα προσφέρει σε όλους μια τρελή και κινηματογραφική εμπειρία».

Δασμοί Τράμπ: Ποιος τους πληρώνει και ποιος τους εισπράττει

Δασμοί Τράμπ: Ποιος τους πληρώνει και ποιος τους εισπράττει

Riefenstahl: Τα ψέματα της οραματίστριας σκηνοθέτριας που «έχτισε» την γοητευτική εικόνα του ναζισμού
Riefenstahl: Τα ψέματα της οραματίστριας σκηνοθέτριας που «έχτισε» την γοητευτική εικόνα του ναζισμού

Το Riefenstahl ερευνά τα μέχρι τώρα αδημοσίευτα αρχεία της σκηνοθέτριας του προπαγανδιστικού «Triumph of the Will» και αποκρυπτογραφεί μια από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες του 20ού αιώνα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ποπ κουλτούρα και πολιτική – Το American Prince «ξεσκεπάζει» την τραγική ζωή του Τζον Κένεντι Τζούνιορ
Ποπ κουλτούρα και πολιτική – Το American Prince «ξεσκεπάζει» την τραγική ζωή του Τζον Κένεντι Τζούνιορ

Η σειρά ντοκιμαντέρ προσφέρει ένα πορτρέτο του Τζον Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος τράβηξε την προσοχή των ταμπλόιντ για δεκαετίες πριν από το μοιραίο αεροπορικό δυστύχημα το 1999.

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Με αυτές δεν μιλάς, αλλά ξέρουν ακριβώς πώς νιώθεις»: Πώς οι γάτες έγιναν οι πιο δημοφιλείς σταρ του Χόλιγουντ
«Με αυτές δεν μιλάς, αλλά ξέρουν ακριβώς πώς νιώθεις»: Πώς οι γάτες έγιναν οι πιο δημοφιλείς σταρ του Χόλιγουντ

Τα τελευταία χρόνια οι γάτες έχουν μετατραπεί από πρωταγωνιστές σε χαριτωμένα βίντεο στα social media σε ολοκληρωμένους κινηματογραφικούς χαρακτήρες. Τι έκανε το Χόλιγουντ να ρίξει τα φώτα του πάνω στα αγαπημένα αιλουροειδή;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο διευθυντής της Βασιλικής Όπερας για την διαμαρτυρία του χορευτή με την παλαιστινιακή σημαία
Ο διευθυντής της Βασιλικής Όπερας για την διαμαρτυρία του χορευτή με την παλαιστινιακή σημαία

Ο διευθυντής της όπερας της Royal Opera House, ο οποίος προσπάθησε να αρπάξει με τη βία μια παλαιστινιακή σημαία, επικρίθηκε ευρέως για την πράξη του -μέλη του οργανισμού κάνουν λόγο για «οργή και επιθετικότητα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο Τζέιμς Ντιν της γενιάς μας»: Ο μύθος και το τραγικό, επώδυνο τέλος του Ρίβερ Φίνιξ στοιχειώνει ξανά – Η ταινία που τον κατέστρεψε
«Ο Τζέιμς Ντιν της γενιάς μας»: Ο μύθος και το τραγικό, επώδυνο τέλος του Ρίβερ Φίνιξ στοιχειώνει ξανά – Η ταινία που τον κατέστρεψε

Το Variety Confidential, η βραβευμένη σειρά podcast, καταδύεται στο φως και τα σκοτάδια του πιο ταλαντούχου νέου που έφυγε νωρίς. Ο Ρίβερ Φίνιξ πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών όταν ήταν μόλις 23

Λουκάς Καρνής
Τι κρύβει ένα έργο τέχνης που απεικονίζει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν τραυματισμένο Ουκρανό;
Τι κρύβει ένα έργο τέχνης που απεικονίζει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν τραυματισμένο Ουκρανό;

Ο ιερομόναχος Δαυίδ δήλωσε ότι οι μοναχοί του Βαλαάμ πιθανότατα να δημιούργησαν το έργο τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την ανακοίνωση του Πούτιν για την «στρατιωτική επιχείρηση» της Ρωσίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πομπηία: Οι επιζώντες της έκρηξης του Βεζούβιου επέστρεψαν στην κατεστραμμένη πόλη, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους
Πομπηία: Οι επιζώντες της έκρηξης του Βεζούβιου επέστρεψαν στην κατεστραμμένη πόλη, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους

Παρά την τεράστια καταστροφή που υπέστη η Πομπηία πιστεύεται ότι επιζώντες που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να ξεκινήσουν μια νέα ζωή αλλού επέστρεψαν για να ζήσουν στην κατεστραμμένη περιοχή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έντι Μέρφι: «Θα κερδίσω Όσκαρ όταν θα είμαι γέρος και δεν θα έχω δόντια»
Έντι Μέρφι: «Θα κερδίσω Όσκαρ όταν θα είμαι γέρος και δεν θα έχω δόντια»

«Η ανταπόκριση του κόσμου και το γεγονός ότι η ταινία έχει μακροβιότητα, αυτό είναι το βραβείο» υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Έντι Μέρφι, αναφερόμενος στο γεγονός ότι δεν έχει βραβευτεί ποτέ με Όσκαρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Chief of War: Γιατί μια σειρά για την ιστορία της Χαβάης γυρίζεται στη Νέα Ζηλανδία;
Chief of War: Γιατί μια σειρά για την ιστορία της Χαβάης γυρίζεται στη Νέα Ζηλανδία;

Η νέα σειρά Chief of War με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Μομόα, ο οποίος κατάγεται από τη Χαβάη, πραγματεύεται την ιστορία του τόπου του. Γιατί ΄όμως παρόλο που πρόκειται για μια από τις πιο ακριβές παραγωγές δεν γυρίστηκε στην πατρίδα του;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ
Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ

Το δεύτερο επεισόδιο του South Park απέδειξε για ακόμη μια φορά πως, παρά τις κριτικές, εξακολουθεί να διαθέτει αιχμηρή σάτιρα και πολιτικό σθένος ενώπιον της Αμερικής του σήμερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» απαιτούν περισσότεροι από 200 συγγραφείς – «Τα παιδιά της Γάζας είναι τα παιδιά όλων μας»
«Άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» απαιτούν περισσότεροι από 200 συγγραφείς – «Τα παιδιά της Γάζας είναι τα παιδιά όλων μας»

Η έκκληση 200 και πλέον συγγραφέων, συμπεριλαμβανομένων των Ζέιντι Σμιθ, Ίρβιν Γουέλς και Ζανέτ Γουίντερσον, για βοήθεια στη Γάζα καλεί σε μποϊκοτάζ του Ισραήλ.

Λουκάς Καρνής
One Piece: Πώς μια καρτουνίστικη σημαία έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ινδονησία
One Piece: Πώς μια καρτουνίστικη σημαία έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ινδονησία

Στην Ινδονησία, μια σημαία με ένα σχεδιασμένο κρανίο από το δημοφιλές anime One Piece εξελίχθηκε σε απρόσμενο σύμβολο πολιτικής διαμαρτυρίας, καθώς πολίτες την υψώνουν αντί για την σημαία της χώρας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Nα χάνεσαι, για να μπορείς να δεις: Ο Βιμ Βέντερς γιορτάζει τα 80α γενέθλιά του με μια νέα έκθεση
Nα χάνεσαι, για να μπορείς να δεις: Ο Βιμ Βέντερς γιορτάζει τα 80α γενέθλιά του με μια νέα έκθεση

Ο Γερμανός σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας Βιμ Βέντερς γίνεται 80 χρονών και το γιορτάζει με ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα στα φιλμ του, αλλά και στα φωτογραφικά, εικαστικά και λογοτεχνικά του έργα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Κύπρος: Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο
Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο στην Κύπρο

Σαράντα πανεπιστημιακοί και άλλοι μελετητές θα συμμετάσχουν με πρωτότυπες ανακοινώσεις τους στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο.

Σύνταξη
Τα δώρα και τα λουλούδια που πρόσφεραν οι θαυμαστές στον Όζι Όσμπορν θα φυλαχτούν σε μια μυστική τοποθεσία
Τα δώρα και τα λουλούδια που πρόσφεραν οι θαυμαστές στον Όζι Όσμπορν θα φυλαχτούν σε μια μυστική τοποθεσία

Το Central Business Improvement District (BID) με έδρα το Μπέρμιγχαμ ανακοίνωσε ότι ξεκινά μια διαδικασία «ταξινόμησης [των αναμνηστικών]» που άφησαν οι θαυμαστές στον εκλιπόντα Όζι Όσμπορν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζον Λεγκουίζαμο αποκαλεί τον Ντιν Κέιν «ηλίθιο» επειδή σκοπεύει να γίνει πράκτορας της ICE
Ο Τζον Λεγκουίζαμο αποκαλεί τον Ντιν Κέιν «ηλίθιο» επειδή σκοπεύει να γίνει πράκτορας της ICE

«Ποιος χαμένος θα ήθελε να γίνει εθελοντικά πράκτορας της ICE;» αναρωτήθηκε ο Τζον Λεγκουίζαμο σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φιντάν: Απορρίπτουμε το σχέδιο κατάληψης της Γάζας – Είναι στάδιο της επεκτατικής πολιτικής του Ισραήλ
Φιντάν: Απορρίπτουμε το σχέδιο κατάληψης της Γάζας – Είναι στάδιο της επεκτατικής πολιτικής του Ισραήλ

Ο Χακάν Φιντάν από την Αίγυπτο καταδίκασε τα σχέδια της κυβέρνησης Νετανιάχου, ως μέρος της «γενοκτονικής πολιτικής» του Ισραήλ. Ανακοίνωσε σύγκληση του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας.

Σύνταξη
Ιταλία: «Basta» λένε οι γηγενείς στις ιδιωτικές παραλίες και «παίρνουν» τα βουνά
Ιταλία: «Basta» λένε οι γηγενείς στις ιδιωτικές παραλίες και «παίρνουν» τα βουνά

«Ακόμη και με δύο μισθούς, πολλοί δεν μπορούν να καλύψουν τα βασικά, και η παραλία είναι το πρώτο που κόβεται από τον προϋπολογισμό», εξήγησε ο Φαμπρίτσιο Λικορντάρι, πρόεδρος του Assobalneari Italia

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Αν κατακτήσεις τη Γάζα και οι όμηροι δολοφονηθούν, θα σε κυνηγήσουμε», λέει μητέρα αιχμαλώτου στον Νετανιάχου
«Αν κατακτήσεις τη Γάζα και οι όμηροι δολοφονηθούν, θα σε κυνηγήσουμε», λέει μητέρα αιχμαλώτου στον Νετανιάχου

Η μητέρα του Ματάν Ζανγκάουκερ έχει καταφερθεί ξανά και ξανά εναντίον του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου - Άλλοι 11 πέθαναν από πείνα στη Γάζα, νέες δολοφονίες πεινασμένων Παλαιστίνιων

Νεκτάριος Δαργάκης
Ανθρωπιστική κρίση στην εργασία: Ρεκόρ δυστυχημάτων το καλοκαίρι
Ανθρωπιστική κρίση στην εργασία: Ρεκόρ δυστυχημάτων το καλοκαίρι

Για «ανθρωπιστική κρίση στην εργασία» κάνει λόγο η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, καθώς καταρρίπονται διαρκώς τα αρνητικά ρεκόρ σε εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μιλά με συμμάχους εν όψει του ραντεβού Τραμπ-Πούτιν για την Ουκρανία
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μιλά με συμμάχους εν όψει του ραντεβού Τραμπ-Πούτιν για την Ουκρανία

Ο Τζέι Ντι Βανς θα συναντήσει τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών και άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους για τα επόμενα βήματα στην προσπάθεια να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία ενόψει συνόδου Τραμπ-Πούτιν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Η Έμα Τόμσον λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ της ζήτησε να βγουν ραντεβού, ενώ βρισκόταν στο τροχόσπιτο της
Η Έμα Τόμσον λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ της ζήτησε να βγουν ραντεβού, ενώ βρισκόταν στο τροχόσπιτο της

«Ναι, θα μπορούσα να είχα βγει ραντεβού με τον Ντόναλντ Τραμπ και να είχα αλλάξει την πορεία της αμερικανικής ιστορίας!», ανέφερε η ηθοποιός Έμα Τόμσον, εξιστορώντας ένα αλλόκοτο περιστατικό.

Σύνταξη
Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός 0-1: Σούπερ Θρύλος, απίθανο γκολ από τον Τσικίνιο!
Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός 0-1: Σούπερ Θρύλος, απίθανο γκολ από τον Τσικίνιο!

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 στην έδρα της Ουνιόν Βερολίνου, σε φιλική αναμέτρηση, με τον «κεραυνό» του Τσικίνιο (74′) και ετοιμάζεται για τα τεστ επιπέδου Champions League με Νάπολι και Ίντερ.

Σύνταξη
Σαμαριά: Επιχείρηση μεταφοράς τραυματία – Είναι ο μελισσοκόμος που βρήκε τη σορό Γερμανού τουρίστα τον Μάρτιο
Σαμαριά: Επιχείρηση μεταφοράς τραυματία – Είναι ο μελισσοκόμος που βρήκε τη σορό Γερμανού τουρίστα τον Μάρτιο

Ο άνδρας έχει χτυπήσει στα πλευρά, τη μέση και το κεφάλι. Επέστρεφε από τα μελίσσια του που έχει στη Σαμαριά όταν έπεσε από το μουλάρι του.

Σύνταξη
Αγωνία για Ζέλσον Μαρτίνς στον Ολυμπιακό
Αγωνία για Ζέλσον Μαρτίνς στον Ολυμπιακό

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζέλσον Μαρτίνς τραυματίστηκε στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου του φιλικού του Ολυμπιακού με την Ουνιόν Βερολίνου με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή.

Σύνταξη
Απογοήτευση Πέσιτς για την απουσία του Αντετοκούνμπο: «Προγραμματίσαμε το τουρνουά εν μέρει εξαιτίας του»
Απογοήτευση Πέσιτς για την απουσία του Αντετοκούνμπο: «Προγραμματίσαμε το τουρνουά εν μέρει εξαιτίας του»

Λίγες ώρες πριν το φιλικό της Σερβίας με την Ελλάδα (20:30) ο προπονητής των Σέρβων Σβέτισλαβ Πέσιτς εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βρετανία: Περισσότερες από 150 συλλήψεις διαδηλωτών κατά της απαγόρευσης του δικτύου Palestine Action
Περισσότερες από 50 συλλήψεις διαδηλωτών στο Λονδίνο κατά της απαγόρευσης του δικτύου Palestine Action

Οι αστυνομικοί έφτασαν να συλλάβουν τυφλό και ανάπηρο διαδηλωτή, με τις αντιδράσεις να είναι μεγάλες για την αντιμετώπιση των όσων συμμετείχαν στην κινητοποίηση υπέρ της Palestine Action

Σύνταξη
Οι δασμοί Τραμπ «γεμίζουν» τα ταμεία της Αμερικής – Αλλά ποιο είναι το κόστος;
Οι δασμοί Τραμπ «γεμίζουν» τα ταμεία της Αμερικής – Αλλά ποιο είναι το κόστος;

Οι δασμοί Τραμπ φέρνουν πρωτοφανή έσοδα στα αμερικανικά ταμεία, όμως οι οικονομικές συνέπειες τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς προκαλούν έντονες ανησυχίες

Νατάσα Σινιώρη
