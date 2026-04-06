Τέλος εποχής στη Μάντσεστερ Σίτι για τον Μπερνάρντο Σίλβα – Φεύγει το καλοκαίρι
Ο Μπερνάρντο Σίλβα ανακοίνωσε πως θα αποχωρήσει από το Μάντσεστερ και την Σίτι στο τέλος της σεζόν, βάζοντας τέλος σε μια πετυχημένη εποχή των «πολιτών».
Ο Πεπ Λάιντερς επιβεβαίωσε ότι ο Μπερνάρντο Σίλβα θα αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι αυτό το καλοκαίρι και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο αρχηγός θα τύχει της αποχαιρετιστήριας αναγνώρισης που του αξίζει. Ο Σίλβα φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού αυτή τη σεζόν και αποτελεί βασικό παράγοντα στην άνοδο των επιδόσεων της ομάδας του Πεπ Γκουαρντιόλα μετά την περσινή κάμψη.
Ο διεθνής χαφ είχε ξεκαθαρίσει σε δημοσιογράφους στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων τον περασμένο Ιούνιο ότι αυτή θα ήταν η τελευταία του σεζόν, αν και δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε επίσημη ανακοίνωση.
Θα είναι «δύσκολο» να αντικατασταθεί ο 31χρονος επιθετικός μέσος, επειδή «όταν δεν παίζει, μπορείς να δεις πόσο λείπει», επεσήμανε ο βοηθός του Πεπ Γκουαρντιόλα και πρόσθεσε: «Αλλά κάθε καλή ιστορία πρέπει να τελειώνει και ελπίζω να απολαύσει αυτούς τους τελευταίους μήνες (σ.σ. απομένουν μόνο έξι εβδομάδες) και να έχει ένα υπέροχο αποχαιρετιστήριο γεύμα».
Από την άφιξή του το 2017, ο πρώην παίκτης της Μονακό έχει πραγματοποιήσει 450 εμφανίσεις με την φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι. Έχει κατακτήσει 18 τίτλους με τον αγγλικό σύλλογο, συμπεριλαμβανομένων έξι τίτλων της Premier League κι’ ενός Champions League.
«Ο Μπερνάρντο Σίλβα είναι μοναδικός. Ο τρόπος που ελέγχει τους αγώνες, ο τρόπος που κινείται, υποδέχεται την μπάλα, κατευθύνει το παιχνίδι, βλέπει τις λύσεις. Όλα αυτά τα πράγματα… Ποτέ δεν ψάχνεις για αντικαταστάτη για αυτό το είδος παίκτη», τόνισε ο Λίντερς. Το συμβόλαιο του Πορτογάλου διεθνή άσου, λήγει στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
Δείτε την ανάρτηση για τον Μπερνάρντο Σίλβα και τη Μάντσεστερ Σίτι:
🚨🇵🇹 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Bernardo Silva (31) will LEAVE Manchester City in the summer and become a free agent. 👋
He’s won 19 trophies at Man City, 450 appearances, 76 goals & 77 assists. ✨ pic.twitter.com/zcIEDcQXjO
— EuroFoot (@eurofootcom) April 5, 2026
