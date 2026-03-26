Η απάντηση της Μάντσεστερ Σίτι στις δηλώσεις Ρόδρι για Ρεάλ

Πριν στεγνώσει το μελάνι από τις δηλώσεις του Ρόδρι που άνοιξε πόρτα για μεταγραφή του στην Ρεάλ Μαδρίτης, η Μάντσεστερ Σίτι έχει έτοιμη την απάντηση! Σύμφωνα με το Sky Sports, η τωρινή ομάδα του θέλει να παραμείνει στο ρόστερ της και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί.

Έτσι η κίνηση της Μάντσεστερ Σίτι για το νικητή της Χρυσής Μπάλας του 2024 είναι και αναμενόμενη. Θα προτείνει στον Ρόδρι νέο συμβόλαιο. Το τωρινό λήγει το 2027 και μπορεί η επέκταση να είναι τριετούς ή τετραετούς διάρκειας. Και ο Ρόδρι περίμενε αυτή την κίνηση, πιθανόν όχι τόσο γρήγορα αφού δήλωσε περιμένει να έχει μια σοβαρή συζήτηση με τη Μάντσεστερ Σίτι για το μέλλον του.

Η φημολογία ότι ο Ρόδρι ενδιαφέρει την Ρεάλ Μαδρίτης υπάρχει εδώ και καιρό και ο παίκτης την σχολίασε με κάθε επισημότητα. «Δεν μπορείς να απορρίψεις τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο», δήλωσε ο Ρόδρι. «Το γεγονός ότι έπαιξα για την Ατλέτικο Μαδρίτης δεν με εμποδίζει να παίξω για τη Ρεάλ Μαδρίτης».

Όμως, έστειλε και… σήματα στη Μάντσεστερ Σίτι καθώς ο 29χρονος Ισπανός μέσος διευκρίνισε: «Έχω ένα χρόνο ακόμα στο συμβόλαιό μου, θα έρθει μια στιγμή που θα πρέπει να καθίσουμε και να μιλήσουμε».

Ταυτόχρονα, για την Ρεάλ Μαδρίτης, «παίζει» και το όνομα του 20χρονου Ολλανδού χαφ της Αλκμαάρ Κις Σμιτ. Όμως, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο προτεραιότητα έχει η απόκτηση του Ρόδρι «επειδή ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να δυναμώσει τη μεσαία γραμμή».

Η αποτίμηση του Κις Σμιτ είναι 60 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά η Μάντσεστερ Σίτι γνωρίζει το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης και είναι ανοιχτή στο να πουλήσει τον 29χρονο αν επιθυμεί να φύγει. Όμως, ο Ρόδρι θέλει να φύγει ή να ικανοποιηθεί και να υπογράψει νέο συμβόλαιο; Από τις δηλώσεις του βγαίνει το συμπέρασμα ότι δεν θα είχε πρόβλημα να συνεχίσει στην Premier League.