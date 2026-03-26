Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
Η απάντηση της Μάντσεστερ Σίτι στις δηλώσεις Ρόδρι για Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 26 Μαρτίου 2026, 19:44

Παρότι ο Ρόδρι παραδέχθηκε ότι «φυσικά και θα πήγαινα στη Ρεάλ», η Μάντσεστερ Σίτι ετοιμάζει πρόταση για την επέκταση του συμβολαίου του που λήγει το 2027

Πριν στεγνώσει το μελάνι από τις δηλώσεις του Ρόδρι που άνοιξε πόρτα για μεταγραφή του στην Ρεάλ Μαδρίτης, η Μάντσεστερ Σίτι έχει έτοιμη την απάντηση! Σύμφωνα με το Sky Sports, η τωρινή ομάδα του θέλει να παραμείνει στο ρόστερ της και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί.

Έτσι η κίνηση της Μάντσεστερ Σίτι για το νικητή της Χρυσής Μπάλας του 2024 είναι και αναμενόμενη. Θα προτείνει στον Ρόδρι νέο συμβόλαιο. Το τωρινό λήγει το 2027 και μπορεί η επέκταση να είναι τριετούς ή τετραετούς διάρκειας. Και ο Ρόδρι περίμενε αυτή την κίνηση, πιθανόν όχι τόσο γρήγορα αφού δήλωσε περιμένει να έχει μια σοβαρή συζήτηση με τη Μάντσεστερ Σίτι για το μέλλον του.

Η φημολογία ότι ο Ρόδρι ενδιαφέρει την Ρεάλ Μαδρίτης υπάρχει εδώ και καιρό και ο παίκτης την σχολίασε με κάθε επισημότητα. «Δεν μπορείς να απορρίψεις τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο», δήλωσε ο Ρόδρι. «Το γεγονός ότι έπαιξα για την Ατλέτικο Μαδρίτης δεν με εμποδίζει να παίξω για τη Ρεάλ Μαδρίτης».

Όμως, έστειλε και… σήματα στη Μάντσεστερ Σίτι καθώς ο 29χρονος Ισπανός μέσος διευκρίνισε: «Έχω ένα χρόνο ακόμα στο συμβόλαιό μου, θα έρθει μια στιγμή που θα πρέπει να καθίσουμε και να μιλήσουμε».

Ταυτόχρονα, για την Ρεάλ Μαδρίτης, «παίζει» και το όνομα του 20χρονου Ολλανδού χαφ της Αλκμαάρ Κις Σμιτ. Όμως, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο προτεραιότητα έχει η απόκτηση του Ρόδρι «επειδή ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να δυναμώσει τη μεσαία γραμμή».

Η αποτίμηση του Κις Σμιτ είναι 60 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά η Μάντσεστερ Σίτι γνωρίζει το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης και είναι ανοιχτή στο να πουλήσει τον 29χρονο αν επιθυμεί να φύγει. Όμως, ο Ρόδρι θέλει να φύγει ή να ικανοποιηθεί και να υπογράψει νέο συμβόλαιο; Από τις δηλώσεις του βγαίνει το συμπέρασμα ότι δεν θα είχε πρόβλημα να συνεχίσει στην Premier League.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακά θετικά κατάφερε και έκλεισε η αγορά

Ιράν: «Μονομερής και άδικη» η πρόταση 15 σημείων των ΗΠΑ

Μπάσκετ 26.03.26

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στους οπίσθιους μηριαίους του αριστερού του ποδιού και δεν υπολογίζεται για το ματς με την Μονακό (27/3, 21:15). Αμφίβολος για το ντέρμπι με Ολυμπιακό

Μπάσκετ 26.03.26

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στους οπίσθιους μηριαίους του αριστερού του ποδιού και δεν υπολογίζεται για το ματς με την Μονακό (27/3, 21:15). Αμφίβολος για το ντέρμπι με Ολυμπιακό

Τελικός Κυπέλλου 26.03.26

Σε έντονους ρυθμούς «φεύγουν» τα εισιτήρια που έχει στη διάθεσή τής η ΠΑΕ ΟΦΗ για τον τελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 4.700 «κομμάτια» που έχουν ήδη βρει κατόχους

Άλλα Αθλήματα 26.03.26

Σε επαναφορά του χρωμοσομικού ελέγχου προχώρησε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028, αποκλείοντας έτσι τις τρανς αθλήτριες από τις γυναικείες κατηγορίες.

Euroleague 26.03.26

Στο πρόγραμμα της Euroleague ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Ρεάλ με την Εφές που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό – «Μάχη» απόψε και για τις Ντουμπάι, Μακάμπι και Αρμάνι Μιλάνο, που θέλουν να μείνουν ζωντανές στο κυνήγι της πρόκρισης στα play in.

Ποδόσφαιρο 26.03.26

Κατάμεστο θα είναι το ΣΕΦ στο κρίσιμο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της Euroleague, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανακοινώνει sold out.

Euroleague 26.03.26

Στα χέρια του κρατάει ο Ολυμπιακός την παραμονή στην πρώτη τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στα play-off της Euroleague - Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες και τι χρειάζονται οι «ερυθρόλευκοι» στις τελευταίες αγωνιστικές.

NBA 26.03.26

Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν φτιάχνει απλά τον δικό του μύθο στο NBA, αλλά με όσα πετυχαίνει έχει βαλθεί να καταρρίψει και τα μυθικά ρεκόρ των απόλυτων θρύλων του αμερικανικού μπάσκετ.

Αύξηση κατώτατου μισθού: «Ασπιρίνη» 40 ευρώ σε σοβαρά νοσούντες – Τα εκμηδενίζει η ακρίβεια
Σταγόνα στον ωκεανό 26.03.26

Η ονομαστική αύξηση των 40 ευρώ στον κατώτατο μισθό εξανεμίζεται άμεσα από τη στεγαστική κρίση και τον επίμονο πληθωρισμό τροφίμων.

Ελλάδα 26.03.26

Για τη διαδρομή που ακολούθησαν από τις Συκιές μέχρι την Καλαμαριά και τη γνωριμία του Κλεομένη με τον καθ'ομολογία δράστη μίλησε ο 19χρονος στην απολογία του.

Μπάσκετ 26.03.26

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στους οπίσθιους μηριαίους του αριστερού του ποδιού και δεν υπολογίζεται για το ματς με την Μονακό (27/3, 21:15). Αμφίβολος για το ντέρμπι με Ολυμπιακό

Πένθος 26.03.26

Ο Αλεξάντερ Κλούγκε, εμβληματική μορφή του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου, που συνέδεσε το σινεμά με τη φιλοσοφία και την ιστορία, άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Μαρτίου

Τελικός Κυπέλλου 26.03.26

Σε έντονους ρυθμούς «φεύγουν» τα εισιτήρια που έχει στη διάθεσή τής η ΠΑΕ ΟΦΗ για τον τελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 4.700 «κομμάτια» που έχουν ήδη βρει κατόχους

Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις που πυροδότησαν στο ζήτημα των υποκλοπών οι δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν, το ΠΑΣΟΚ, μέσω του Κώστα Τσουκαλά, ρωτά: «Γιατί η κυβέρνηση δεν μας απαντά με ένα “ναι” ή ένα “όχι” για το αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;».

Super League 26.03.26

Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να διεκδικήσει τουλάχιστον την 3η θέση στα Play Off, αλλά και ο Ράφα Μπενίτεθ έχει τους δικούς του στόχους για να ενισχύσει τη δουλειά του.

Ψευδοεπιστήμη 26.03.26

Η ιδέα ότι εξωγήινοι βοήθησαν τους κατασκευαστές των αρχαίων μνημείων προωθήθηκε από τον Ελβετό συγγραφέα Έριχ φον Ντάνικεν στο best-seller του «Το Άρμα των Θεών», που εκδόθηκε το 1968

Ανοιχτή υπόθεση 26.03.26

Νέα έγγραφα για τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν φωτίζουν παραλείψεις, ύποπτες κινήσεις και κενά ασφαλείας που κρατούν ανοιχτή την υπόθεση

Άλλα Αθλήματα 26.03.26

Σε επαναφορά του χρωμοσομικού ελέγχου προχώρησε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028, αποκλείοντας έτσι τις τρανς αθλήτριες από τις γυναικείες κατηγορίες.

Κοινωνική πολιτική 26.03.26

«Η αναδοχή αποτελεί την ύψιστη πράξη ευθύνης, αγάπης και κοινωνικής προσφοράς» δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας με αφορμή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποψήφιων αναδόχων γονέων.

