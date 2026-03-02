Μπάρτσα και Ρεάλ τα δίνουν όλα για Ρόδρι

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει αποφασίσει την παραχώρηση του Ρόδρι το φετινό καλοκαίρι, έναν χρόνο πριν από την λήξη του συμβολαίου του και η «μάχη» μεταξύ Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης για τα «μάτια» του διεθνούς χαφ, καλά κρατεί.

Η «βασίλισσα» ήταν αυτή που είχε δείξει πρώτη ενδιαφέρον για την απόκτηση του χαφ της αγγλικής ομάδας, ωστόσο οι τελευταίες πληροφορίες των ισπανικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν, πως οι Καταλανοί έχουν κάνει δυναμικό μπάσιμο για την μεταγραφή του παίκτη.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί, ότι κατά τις ίδιες πηγές η Μπαρτσελόνα έχει τώρα το προβάδισμα στην κούρσα για την απόκτηση του Ρόδρι, καθώς και ο άσος της Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται να προτιμά την ομάδα της Βαρκελώνης για να συνεχίσει την καριέρα του.

Ο Ρόδρι, ο οποίος κατέκτησε την «χρυσή» μπάλα το 2024, ταλαιπωρήθηκε από σοβαρό τραυματισμό την περσινή σεζόν (έμεινε εκτός δράσης για εφτά μήνες) ενώ και φέτος αντιμετώπισε κάποια θέματα που τον κράτησαν εκτός σε κάποια ματς.

Ωστόσο το τελευταίο διάστημα έχει επιστρέψει και δείχνει με τις εμφανίσεις του, πως έχει αφήσει πίσω του, τα προβλήματα τραυματισμών.

Η ομάδα που θα θελήσει να εντάξει τον 29χρονο μέσο στο δυναμικό της, θα πρέπει να δώσει στην Μάντσεστερ Σίτι περίπου 50 εκατ. ευρώ, τα μισά από την αξία που είχε ο Ρόδρι όταν πήρε την «χρυσή» μπάλα και θεωρούνταν (όχι άδικα) ο κορυφαίος χαφ στον κόσμο.

Τώρα η Σίτι πήρε την απόφαση πώλησης του Ισπανού μέσου και ο Ρόδρι βλέπει με καλό «μάτι» το ενδεχόμενο επιστροφής στην πατρίδα του, για να φορέσει την φανέλα της Μπάρτσα.

Όπως προαναφέραμε, οι «μπαουγκράνα» φαίνεται να έχουν τον πρώτο λόγο στην υπόθεση του Ισπανού άσου της Σίτι, αλλά κανείς δεν μπορεί ν’ αποκλείσει το ενδεχόμενο νέας κίνησης από την «βασίλισσα».

Το σίγουρο άλλωστε είναι πως η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μεγαλύτερη οικονομική άνεση από την Μπάρτσα κι αυτός είναι ένας παράγοντας που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητος.