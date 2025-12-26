Από τον Φόντεν στον Ρόδρι: Τα «αστέρια» της Premier League που «κατέρρευσαν» χρηματιστηριακά στο 2025 (pic)

«Αστέρια» της Premier League εδώ και χρόνια, μεγάλες καλοκαιρινές μεταγραφές που ακόμη δεν έχουν εκπληρώσει τις προσδοκίες αλλά και παίκτες στην «δύση» της καριέρας τους βρίσκονται στην λίστα των «χαμένων» του 2025 στο transfermarkt.

Σύμφωνα με την τελευταία χρηματιστηριακή εκτίμηση των παικτών της Premier League εμφανίζονται ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία. Και σίγουρα όχι τα πιο ευχάριστα για παίκτες όπως ο Φιλ Φόντεν της Μάντσεστερ Σίτι που βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Από την 1η Ιανουαρίου του 2025, κανένας νυν παίκτης της Premier League δεν έχει χάσει περισσότερη χρηματιστηριακή αξία από αυτόν! Ο Άγγλος άσος που το τελευταίο διάστημα δείχνει να βρίσκει ξανά τον καλό του εαυτό κατά τη διάρκεια του 2025 είδε την αξία του να μειώνεται κατά 60 εκατομμύρια ευρώ, από 140 εκατομμύρια ευρώ σε 80 εκατομμύρια ευρώ!

Στην δεύτερη θέση ο Ρόντρι που μετά την Χρυσή Μπάλα του 2024 είδε την αξία του να φτάνει τα 130 εκατομμύρια ευρώ αλλά κυρίως ο σοβαρός τραυματισμός του τον έφεραν στο -55 εκατομμύρια ευρώ, με το νέο ποσό του 29χρονου σε μόλις 75 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί ο αρχηγός της Άρσεναλ, Μάρτιν Έντεγκααρντ, με προβλήματα τραυματισμών και σταθερά κακή φόρμα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025. Η αξία του έχει μειωθεί κατά 35 εκατομμύρια ευρώ ενώ σειρά έχει μετά ο Μπερνάντο Σίλβα της Σίτι με μείωση 33 εκατομμύρια ευρώ.

Οι «χαμένοι» του 2025 στην Premier League

Ο Φλόριαν Βιρτς που πήγε το καλοκαίρι στην Λίβερπουλ με τυμπανοκρουσίες και ένα τεράστιο ποσό είναι ο πέμπτος στην λίστα των χαμένων έχοντας δει την αξία του να μειώνεται κατά 30 εκατομμύρια ευρώ. Ο Τζέιμς Μάντισον της Τότεναμ έχει επίσης υποστεί μείωση 30 εκατομμυρίων ευρώ, ο Μοχάμεντ Σαλάχ 25 εκατομμύρια ευρώ , ο Μπεν Γουάιτ το ίδιο όπως και ο Όλι Γουάτκινς και ο Γκάμπριελ Ζεσούς που συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.