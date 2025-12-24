sports betsson
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
24.12.2025 | 14:21
Αγνοείται πυροσβέστης στις Σέρρες – Έρευνες για τον εντοπισμό του
Σημαντική είδηση:
24.12.2025 | 13:01
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία
Η Premier League και το χρυσό μοίρασμα που ανοίγει την ψαλίδα
Ποδόσφαιρο 24 Δεκεμβρίου 2025 | 14:12

Η Premier League και το χρυσό μοίρασμα που ανοίγει την ψαλίδα

Τα τηλεοπτικά έσοδα καθιστούν την Premier League ασύγκριτη οικονομικά και διευρύνουν το χάσμα με τις υπόλοιπες μεγάλες ευρωπαϊκές λίγκες

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
A
A
Τα τηλεοπτικά δικαιώματα έχουν εξελιχθεί στο απόλυτο βαρόμετρο της οικονομικής ισχύος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και τα τελευταία στοιχεία αποτυπώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο μια πραγματικότητα που δύσκολα αμφισβητείται: η Premier League παίζει πλέον σε άλλη κατηγορία. Το αγγλικό πρωτάθλημα δεν προηγείται απλώς σε έσοδα, αλλά δημιουργεί μια απόσταση ασφαλείας από τους υπόλοιπους μεγάλους ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές, διαμορφώνοντας έναν οικονομικό χάρτη με έντονες ανισότητες.

Στην κορυφή της Premier League, οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. Η Λίβερπουλ αγγίζει τα 181,5 εκατομμύρια λίρες από τηλεοπτικά έσοδα, με την Άρσεναλ και τη Μάντσεστερ Σίτι να ακολουθούν σε παρόμοια επίπεδα. Το πραγματικό σοκ, όμως, δεν βρίσκεται μόνο στους «μεγάλους», αλλά στο βάθος του μοιράσματος. Ομάδες της μεσαίας ζώνης, όπως η Μπράιτον, ξεπερνούν άνετα τα 145 εκατομμύρια, ενώ ακόμη και οι σύλλογοι που βρίσκονται χαμηλά στη βαθμολογία περνούν το φράγμα των 100 εκατομμυρίων.

Πρόκειται για ένα οικονομικό υπόβαθρο που επιτρέπει στα αγγλικά κλαμπ να επενδύουν, να ρισκάρουν και να αντέχουν λάθη χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητά τους.

Στην Ισπανία, η εικόνα είναι διαφορετική και έντονα διπολική. Η LaLiga εξακολουθεί να στηρίζεται στο δίδυμο Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, με τα δύο μεγαθήρια να κινούνται κοντά στα 157 εκατομμύρια ευρώ. H Ατλέτικο Μαδρίτης ακολουθεί σε σημαντική απόσταση, όμως από εκεί και κάτω η πτώση είναι απότομη. Ιστορικοί σύλλογοι, όπως η Βαλένθια ή η Μπέτις, κινούνται σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα, ενώ ομάδες μικρότερης απήχησης περιορίζονται σε έσοδα που δύσκολα επιτρέπουν ανταγωνισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το αποτέλεσμα είναι ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων, όπου η κορυφή συμβαδίζει με την ελίτ και η βάση παλεύει για επιβίωση.

Η Bundesliga παρουσιάζει ένα πιο ισορροπημένο μοντέλο, με μικρότερες αποκλίσεις μεταξύ των συλλόγων, αλλά και με σαφές οικονομικό ταβάνι. Η Μπάγερν Μονάχου παραμένει πρώτη, με έσοδα λίγο πάνω από τα 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ Λεβερκούζεν και Ντόρτμουντ ακολουθούν κοντά. Οι περισσότερες ομάδες κινούνται σε ένα σταθερό εύρος που εξασφαλίζει υγεία και συνέπεια, όμως αυτό το μοντέλο δυσκολεύεται να ανταγωνιστεί τη δύναμη πυρός της Premier League στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στην αγορά μεταγραφών.

Στην Ιταλία, η Serie A αντέχει, αλλά μακριά από το οικονομικό της παρελθόν. Η Ίντερ ηγείται με περίπου 82 εκατομμύρια ευρώ, ενώ Νάπολι, Γιουβέντους και Μίλαν βρίσκονται κοντά στα 67. Πιο κάτω, αρκετοί σύλλογοι κινούνται σε επίπεδα που περιορίζουν δραστικά τις φιλοδοξίες τους, δημιουργώντας ένα περιβάλλον συνεχούς προσαρμογής και πωλήσεων για να ισορροπήσουν τα οικονομικά τους.

Η πιο ανησυχητική εικόνα, ωστόσο, έρχεται από τη Γαλλία. Η Ligue 1 βιώνει μια πρωτοφανή κρίση, μετά την κατάρρευση των τηλεοπτικών της συμβολαίων. Τα συνολικά έσοδα είναι δραματικά χαμηλά σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μεγάλα πρωταθλήματα, ενώ η απουσία σταθερών συμφωνιών και η αποτυχία συνεργασιών με πλατφόρμες μετάδοσης δημιουργούν ένα κλίμα αβεβαιότητας. Το ενδεχόμενο μαζικών πωλήσεων παικτών και περαιτέρω υποβάθμισης της ανταγωνιστικότητας μοιάζει πλέον ορατό.

Το συνολικό συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο και μάλλον αμείλικτο. Η Premier League έχει ξεφύγει οικονομικά, με έσοδα που σε πολλές περιπτώσεις διπλασιάζουν ή και τριπλασιάζουν εκείνα άλλων μεγάλων λιγκών. Η LaLiga κρατά δύο συλλόγους στην κορυφή, αλλά πληρώνει την εσωτερική ανισότητα. Η Bundesliga και η Serie A επιλέγουν τη σχετική ισορροπία, με τίμημα τη διεθνή ισχύ, ενώ η Ligue 1 παλεύει με μια δομική κρίση. Σε αυτό το νέο τοπίο, το ποδόσφαιρο δεν κρίνεται μόνο στο γήπεδο, αλλά ολοένα και περισσότερο στην αξία του τηλεοπτικού προϊόντος.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: «Γκάζια» Στουρνάρα στην κυβέρνηση για επιτάχυνση

Ταμείο Ανάκαμψης: «Γκάζια» Στουρνάρα στην κυβέρνηση για επιτάχυνση

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Εισαγγελέα 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Εισαγγελέα 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια

Μπάσκετ 24.12.25

Ολική επίθεση του NBA: Ανοίγει την πόρτα στους ευρωπαϊκούς συλλόγους για τη νέα λίγκα

NBA και FIBA περνούν στο επόμενο στάδιο του σχεδίου τους, καλώντας ομάδες και επενδυτές και υποσχόμενες ένα πρωτάθλημα που θα συνδυάζει το αμερικανικό μοντέλο με τις ευρωπαϊκές αξίες

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Στον… αέρα η Χριστουγεννιάτικη ταινία του ΠΑΟΚ: Η χαμένη βαλίτσα, ο… παππούς Τάισον και ο Ζαφείρης (vid)

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε στο φως της δημοσιότητας την επική Χριστουγεννιάτικη ταινία για φέτος, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Ζαφείρη και σε ιδιαίτερο ρόλο τον Τάισον

Σύνταξη
Μπάσκετ 24.12.25

Ποδόσφαιρο 24.12.25

Η Μπαρτσελόνα χωρίς βιασύνη για μεταγραφές
La Liga 24.12.25

Η Μπαρτσελόνα χωρίς βιασύνη για μεταγραφές

Η Μπαρτσελόνα εξετάζει ψύχραιμα τις επιλογές της μετά τον τραυματισμό του Κρίστενσεν, με το οικονομικό πλαίσιο και τη χρησιμότητα κάθε κίνησης να μπαίνουν πάνω απ’ όλα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στη Βραζιλία τρίβουν τα χέρια τους: O Ραγιάν ετοιμάζεται για πώληση-ρεκόρ
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Στη Βραζιλία τρίβουν τα χέρια τους: O Ραγιάν ετοιμάζεται για πώληση-ρεκόρ

Ο 19χρονος επιθετικός της Βάσκο ντα Γκάμα, Ραγιάν, έχει εκτοξεύσει την αξία του μετά από μια εντυπωσιακή σεζόν, με τους ευρωπαϊκούς κολοσσούς να πιέζουν και τον σύλλογο να στοχεύει σε ιστορικό deal

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στα σχοινιά ΕΠΟ και ΚΕΔ: Όλες οι αντιδράσεις για την χοντρή γκέλα με τον Λανουά
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Στα σχοινιά ΕΠΟ και ΚΕΔ: Όλες οι αντιδράσεις για την χοντρή γκέλα με τον Λανουά

Βoλές κατά ριπάς κατά Λανουά, Γκαγκάτση από Καραπαπά, Μπούση και ΕΠΣ Πειραιά, ενώ έπεται συνέχεια. Αιτία η προκλητική απόφαση να κόψουν το βίντεο της τηλεκριτικής

Βάιος Μπαλάφας
«Είναι ένα… δεκάρι σε όλα ο Μεντιλίμπαρ» – Η αποθέωση στην Ισπανία, οι εξαιρετικές προπονήσεις και οι… τούμπες
Ποδόσφαιρο 24.12.25

«Είναι ένα… δεκάρι σε όλα ο Μεντιλίμπαρ» – Η αποθέωση στην Ισπανία, οι εξαιρετικές προπονήσεις και οι… τούμπες

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποθεώθηκε ξανά στην Ισπανία τόσο σαν χαρακτήρας, όσο και σαν προπονητής – Οι τρομερές ιστορίες με τις… τούμπες!

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους, Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης κάνουν καψόνι στους πολίτες
Σφοδρά πυρά 24.12.25

Νέα Αριστερά: Οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους, Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης κάνουν καψόνι στους πολίτες

Όπως τονίζει η Νέα Αριστερά οι αγρότες, «ανοίγουν τους δρόμους για να περάσει ο κόσμος που ταξιδεύει για τις γιορτές, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών»

Σύνταξη
Χριστούγεννα με self-gifting: «Στον εαυτό μου με αγάπη»
Οικονομία 24.12.25

Χριστούγεννα με self-gifting: «Στον εαυτό μου με αγάπη»

Σύμφωνα με έρευνες αγοράς, οι Millenials και η Gen Z, είναι πιο πιθανό να αγοράσουν δώρα για τον εαυτό τους τα Χριστούγεννα. Πρόκειται για την τάση του self-gifting ή αλλιώς «πρώτα εγώ, μετά εσύ».

Σύνταξη
Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έδειξε ότι η κοινωνία είναι πάνω από όλα – 3.3 εκατ. ευρώ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη
Media 24.12.25

Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έδειξε ότι η κοινωνία είναι πάνω από όλα – 3.3 εκατ. ευρώ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 3.330.000 για να στηρίξει 300.000 παιδιά που έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
Άκουσε τα κάλαντα ο Φάμελλος: Ενωμένοι να κάνουμε την πατρίδα μας σημαντική για όλο τον κόσμο
«Προοδευτική Ελλάδα» 24.12.25

Άκουσε τα κάλαντα ο Φάμελλος: Ενωμένοι να κάνουμε την πατρίδα μας σημαντική για όλο τον κόσμο

«Η πρόοδος των ανθρώπων, που είναι βαθιά ριζωμένη στην παράδοση των Ελλήνων και των Ελληνίδων, στηρίζεται στο να πιανόμαστε χέρι - χέρι», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Μπάσκετ 24.12.25

Ποδόσφαιρο 24.12.25

«Και ο πρόεδρος αγαπά τις νεαρές, ελκυστικές κοπέλες» – Η επιστολή του Έπσταιν που καίει τον Τραμπ
«Άδικη ζωή» 24.12.25

«Και ο πρόεδρος αγαπά τις νεαρές, ελκυστικές κοπέλες» – Η επιστολή του Έπσταιν που καίει τον Τραμπ

Σε ανάρτηση του στο Χ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ισχυρίζεται ότι ορισμένα από τα πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα του Έπσταιν «περιέχουν σκανδαλοθηρικές ισχυρισμούς εναντίον του προέδρου Τραμπ».

Σύνταξη
Ευρώπη: Με μετρητά ή κάρτα – Πώς πληρώνουν οι πολίτες στη γηραιά ήπειρο και τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 24.12.25

Με μετρητά ή κάρτα; Πώς πληρώνουν οι Ευρωπαίοι και τι ισχύει στην Ελλάδα

Σε πολλές χώρες της ευρωζώνης, τα μετρητά εξακολουθούν να αποτελούν την πιο κοινή μέθοδο πληρωμής, τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς την αξία των συναλλαγών

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Διπλωματικό απρόοπτο στη Συρία: «Έκοψαν» ξαφνικά τη συνέντευξη Τύπου Φιντάν – Συγγνώμη ζήτησε η Δαμασκός
Δείτε βίντεο 24.12.25

Διπλωματικό απρόοπτο στη Συρία: «Έκοψαν» ξαφνικά τη συνέντευξη Τύπου Φιντάν – Συγγνώμη ζήτησε η Δαμασκός

Η ξαφνική διακοπή της συνέντευξης Τύπου του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, με τον Σύρο ομόλογό του, στη Δαμασκό, προκάλεσε ενόχληση στην Άγκυρα

Σύνταξη
Το «Ριφιφί του Αιώνα» – Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια
Ελληνικό Casa De Papel 24.12.25

Το «Ριφιφί του Αιώνα» - Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια

Το θρυλικό «Ριφιφί του Αιώνα» στην Τράπεζα Εργασίας λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1992, είναι η ιστορία που αναπαράγει η Σωτήρης Τσαφούλιας στη νέα του σειρά για την Cosmote TV.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
