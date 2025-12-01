Ποια είναι η οργάνωση «Gucci Gang», που μαζί με Αλβανούς διαρρήκτες «τρομοκρατεί» τους σταρ της Premier League! (vid)

Η οργάνωση «Gucci Gang» με Αλβανούς διαρρήκτες έχει προκαλέσει τρόμο στην Premier League και σε όλους τους σταρ του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, αφού οι ληστείες και οι διαρρήξεις εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είναι πολλές και συνεχώς αυξάνονται.

Οι κλοπές αφορούν κοσμήματα, ρολόγια και πολυτελή αντικείμενα αξίας εκατομμυρίων λιρών και συνδέονται με μια ομάδα κακοποιών με βάση το Δουβλίνο, που ονομάζεται «Gucci Gang».

Όπως αποκαλύπτει η «Sun», συμμορίες παρακολουθούν συστηματικά τα social media ποδοσφαιριστών της κορυφαίας λίγκας του κόσμου αλλά και των συντρόφων τους για να εντοπίσουν αντικείμενα αξίας και στη συνέχεια οργανώνουν επιδρομές στα σπίτια τους για να τους ληστέψουν, μαζί με ομάδες διαρρηκτών.

«Αυτοί είναι επαγγελματίες εγκληματίες που γνωρίζουν ότι ο κίνδυνος σύλληψης για διάρρηξη είναι πολύ μικρότερος από μια ένοπλη ληστεία. Είναι καλά οργανωμένοι και συνεργάζονται με Αλβανούς που είναι ειδικοί στην παρακολούθηση και την ανεύρεση κενών ασφαλείας», ανέφερε μία πηγή στην Sun.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δράστες χρησιμοποιούν τηλεσκοπικές σκάλβες και εισβάλλουν στους πάνω ορόφους των σπιτιών για να βρεθούν πιο γρήγορα στις κρεβατοκάμαρες που συνήθως φυλάσσονται τα αντικείμενα αξίας.

Μετά τη ληστεία, οι διακινητές πληρώνονται για να διασφαλίσουν ότι τα αντικείμενα είναι αυθεντικά. Στη συνέχεια, τα κλεμμένα αντικείμενα στέλνονται στη «Gucci Gang» στο Δουβλίνο, υπό την ηγεσία του φυλακισμένου Γκλεν Γουόρντ, ο οποίος έχει συνδέσεις με τη διαβόητη μαφία Kinahan.

Ποιοι σταρ είναι πρόσφατα θύματα στην Premier League

Πρόσφατα θύματα ήταν ο Τζακ Γκρίλις και η σύντροφός του Σάσα Άτγουντ, οι οποίοι έχασαν ρολόγια και κοσμήματα αξίας 1 εκατομμυρίου λιρών, όταν οι ληστές εισέβαλαν στην έπαυλή τους στο Cheshire τον Δεκέμβριο του 2023, ενώ παρακολουθούσαν αγώνα του Γκρίλις με τη Σίτι. Παρά τις προσπάθειες της Άτγουντ να καλέσει βοήθεια, οι δράστες εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά.

Η εμπειρία άφησε τον Γκρίλις «τραυματισμένο», ενώ η αστυνομία έκλεισε την υπόθεση λόγω αδυναμίας ταυτοποίησης υπόπτων. Ο ίδιος περιέγραψε στο Instagram την κατάσταση: «Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο καταρρακωμένος είμαι από τη ληστεία στο σπίτι μου. Η οικογένειά μου είναι ό,τι πιο σημαντικό για μένα, και τίποτα δεν έχει μεγαλύτερη αξία από την ασφάλειά τους. Ήταν μια τραυματική εμπειρία για όλους μας, και είμαι απίστευτα ευγνώμων που κανείς δεν τραυματίστηκε».

Τι αποκαλύπτουν στην Αγγλία για διακίνηση των κλεμμένων αντικειμένων

Η Daily Mail αναφέρει ότι πρόκειται για επαγγελματίες εγκληματίες, καλά οργανωμένους, που δεν διστάζουν να συνεργαστούν με Αλβανούς ειδικούς στην αναγνώριση κενών ασφαλείας. Τα κλεμμένα αντικείμενα μεταφέρονται πρώτα στη Σκωτία και στη συνέχεια διασχίζουν τη θάλασσα της Ιρλανδίας για να φτάσουν στη «Gucci Gang». Εκεί είτε διατηρούνται, είτε πωλούνται στην Ιρλανδία και την Ευρώπη, με ισχυρούς δεσμούς στην Ισπανία.

Ο Γουόρντ, γνωστός ως «Mr Flashy» λόγω της αγάπης του για ρούχα σχεδιαστών, εκτίει ποινή πεντέμισι ετών για χρήση ημιαυτόματου όπλου σε πάρτι στο Δουβλίνο. Τα κλεμμένα πολυτελή αντικείμενα πωλούνται είτε τοπικά είτε εξάγονται στην Ευρώπη, με προτίμηση στο ευρώ λόγω των μεγαλύτερων χαρτονομισμάτων.

Τα μέτρα των ομάδων της Premier League

Πολλοί σύλλογοι και παίκτες έχουν πλέον προχωρήσει σε αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας, όπως ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης, κινητές ομάδες άμεσης επέμβασης, panic rooms υψηλής τεχνολογίας, geofencing και εξελιγμένα συστήματα, αλλά και εκπαιδευμένα σκυλιά φύλαξης.

Ωστόσο, παρά τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας, οι διαρρήξεις συνεχίζονται, δείχνοντας πόσο σοβαρό και εξελιγμένο είναι το οργανωμένο αυτό δίκτυο. Ο Αλεξάντερ Ίσακ φέρεται να ξόδεψε £30.000 για ένα ντόπερμαν μετά από στοχευμένη διάρρηξη από επαγγελματίες διαρρήκτες.