Φλερτ διαρκείας μεταξύ Ρεάλ και Ρόδρι

Από τη στιγμή που η Ρεάλ Μαδρίτης αναζητά αμυντικό μέσο για την επόμενη σεζόν, είναι αναμενόμενο στη λίστα της να βρίσκεται και o διεθνής Ισπανός χαφ της Μάντσεστερ Σίτι, ο Ρόδρι. Ειδικά, εφόσον το συμβόλαιό του λήγει το 2027, αν και η τωρινή ομάδα του τού έχει κάνει πρόταση για να την επέκτασή του μέχρι το 2029.

Όπως αναφέραμε το φλερτ του Ρόδρι με τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι διαρκείας. Οι συμπατριώτες του τον παρακολουθούν καιρό και δεν πτοήθηκαν από τον τραυματισμό του που τον έβγαλε νοκ άουτ για έναν χρόνο. Δεν τον έβγαλαν από τη λίστα. Έχουν εμπιστοσύνη στην αξία του, τη δείχνει άλλωστε και στην Premier League, όπου έχει δέκα συμμετοχές και συνολικά 545 λεπτά. Συνολικά, την τρέχουσα σεζόν ο Ρόδρι έχει παίξει 15 ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι, σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Ρόδρι έχει δεχθεί πρόταση από τη Σίτι, όμως δεν έχει υπογράψει. Ο βασικός στόχος της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο Βιτίνια, όμως ξέρουν ότι δεν μπορούν να τον αποκτήσουν από την Παρί Σεν Ζερμέν και για αυτό κινούνται να πάρουν τον Ρόδρι, ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του καλοκαιριού.

Αν μη τι άλλο ο Ρόδρι έχει μπροστά του έναν ευχάριστο πονοκέφαλο. Πιθανόν να περιμένει τι θα συμβεί με το μέλλον του Πεπ Γκουαρδιόλα. Σε περίπτωση που φύγει, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο τη μεταγραφής του στη Ρεάλ Μαδρίτης να μπει σε πρώτο πλάνο, για να μην πούμε ότι θα αυξηθούν οι πιθανότητες επαναπατρισμού του. Θυμίζουμε ότι στη Μάντσεστερ Σίτι μετακόμισε με μεταγραφή από την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία κόστισε 70 εκατ. ευρώ.

«Θα μπορούσε να είναι τέλεια η ευκαιρία να τελειώσω την καριέρα μου στην Αγγλία. Η χώρα μου έχει δώσει τα πάντα και έχω ερωτευτεί το αγγλικό ποδόσφαιρο. Αλλά η Ισπανία είναι η πατρίδα μου. Εξακολουθώ να παρακολουθώ τη La Liga, το επίπεδο των ομάδων αυξάνεται όλο και περισσότερο», δήλωσε ο Ρόδρι το Νοέμβριο του 2024 για το ενδεχόμενο να φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.