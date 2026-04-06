Πασχαλινές διακοπές χωρίς τον σκύλο: Τον προετοιμάζουμε και τον αφήνουμε σε καλά χέρια

Αν έχουμε προγραμματίσει να μην πάρουμε μαζί μας τον σκύλο μας, οφείλουμε να κάνουμε κάποιες σωστές κινήσεις, προκειμένου να αντέξει την απουσία μας.

«Το Πάσχα για τους περισσότερους από εμάς σημαίνει ξεκούραση, οικογενειακές στιγμές και μικρές αποδράσεις από την καθημερινότητα. Όμως, για όσους έχουμε σκύλο, προκύπτει ένα σημαντικό ερώτημα: τι κάνουμε με τον τετράποδο φίλο μας όταν δεν μπορεί να μας ακολουθήσει;», «ρίχνει» το ερώτημα η επαγγελματίας θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, Πηνελόπη Μαύρου.

Κάτι που συχνά παραλείπεται, αλλά είναι πολύ σημαντικό, είναι η εξοικείωση του σκύλου με το περιβάλλον

Η απόφαση να αφήσουμε τον σκύλο μας πίσω, αναφέρει η κυρία Μαύρου, έστω και για λίγες ημέρες, δεν είναι απλή. Δεν αφορά μόνο στην πρακτική πλευρά, αλλά και στην ευθύνη που έχουμε απέναντί του.

Δεν είναι «απλά λίγες μέρες» για εκείνον. Ακόμα και ένα δευτερόλεπτο απουσίας του κηδεμόνα, για τον σκύλο μοιάζει αιώνας.

Ο σκύλος, όπως εξηγεί η εκπαιδεύτρια, δεν αντιλαμβάνεται τον χρόνο, όπως εμείς. Για εκείνον, η απουσία μας, μπορεί να τού δημιουργήσει άγχος, ανασφάλεια ή ακόμα και να παρουσιάσει έντονη στρεσογόνα συμπεριφορά. Ειδικά αν είναι ιδιαίτερα δεμένος μαζί μας ή δεν είναι συνηθισμένος να μένει σε κάποιον χώρο, ενώ εμείς απουσιάζουμε.

Γι’ αυτό και η προετοιμασία παίζει καθοριστικό ρόλο.

Που μπορούμε να αφήσουμε τον σκύλο μας

Σύμφωνα με την κυρία Μαύρου, αν δεν μπορούμε να πάρουμε τον σκύλο μαζί μας, έχουμε τις εξής επιλογές:

● Φιλοξενία σε οικείο πρόσωπο

Η καλύτερη λύση για πολλούς σκύλους είναι η φιλοξενία από ένα οικείο πρόσωπο, καθώς το περιβάλλον τους είναι πιο γνώριμο και εμπιστεύονται τους ανθρώπους.

● Επαγγελματική φιλοξενία (pet sitting ή πανσιόν)

Είναι μια λύση, αλλά χρειάζεται προσοχή στην επιλογή. Ο χώρος, η καθαριότητα, η εμπειρία και, κυρίως ο τρόπος διαχείρισης των σκύλων είναι κρίσιμα στοιχεία.

● Φροντίδα στο σπίτι (pet sitter που έρχεται στον χώρο μας)

Ιδανική επιλογή για σκύλους που στρεσάρονται με την αλλαγή περιβάλλοντος.

Οι σωστές κινήσεις προτού αποχωριστούμε τον σκύλο μας

Δεν αφήνουμε ποτέ τον σκύλο μας, τονίζει η κυρία Μαύρου, «όπου βρούμε» λόγω τελευταίας στιγμής.

Πριν καταλήξουμε:

● Επισκεπτόμαστε τον χώρο – αν πρόκειται για πανσιόν.

● Ρωτάμε για τον τρόπο φύλαξης και αλληλεπίδρασης με άλλα σκυλιά.

● Βεβαιωνόμαστε ότι τηρούνται βασικοί κανόνες υγιεινής και ότι το προσωπικό έχει γνώση βασικής συμπεριφοράς σκύλων.

● Δίνουμε σαφείς οδηγίες για τη ρουτίνα του.

Πώς προετοιμάζουμε τον σκύλο μας πριν τον αφήσουμε

Κάτι που συχνά παραλείπεται, αλλά είναι πολύ σημαντικό, υπογραμμίζει η κυρία Μαύρου, είναι η εξοικείωση του σκύλου με το περιβάλλον. Αλλά και με τον άνθρωπο που θα τον φροντίσει.

Ιδανικά, χρειάζεται να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον δύο έως τρεις επισκέψεις στον χώρο (ή στο άτομο) όπου θα μείνει ο σκύλος. Αυτό τού δίνει τον χρόνο να γνωρίσει το περιβάλλον, να νιώσει πιο άνετα και να μειωθεί σημαντικά το άγχος αποχωρισμού.

Από τη δεύτερη κιόλας επίσκεψη, μπορούμε να κάνουμε μικρές ασκήσεις εξοικείωσης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης φεύγουμε για 2 έως 3 λεπτά χωρίς να δώσουμε σημασία στον σκύλο. Επιστρέφουμε ήρεμα, χωρίς έντονη φόρτιση και επαναλαμβάνουμε σταδιακά τουλάχιστον τρεις έως τέσσερις φορές.

Με αυτόν τον τρόπο, ο σκύλος αρχίζει να συνδέει την αποχώρησή μας με κάτι προσωρινό και ασφαλές. Μαθαίνει ότι πάντα επιστρέφουμε. Κι αυτό κάνει τεράστια διαφορά στην ψυχολογία του.

Η ρουτίνα είναι το «κλειδί»

Οι σκύλοι, επισημαίνει η κυρία Μαύρου, είναι πλάσματα της συνήθειας. Γι’ αυτό ενημερώνουμε τους ανθρώπους, που θα τον φιλοξενήσουν, για την καθημερινότητά του. Έτσι προσπαθούμε να διατηρήσουμε, όσο γίνεται, τη ρουτίνα του. Προκειμένου να βιώσει πιο ομαλά την απουσία μας.

Για παράδειγμα, αναφέρουμε τις ώρες που τρώει, ποιες ώρες πηγαίνει βόλτα, τα παιχνίδια που προτιμά, ακόμα και μικρές λεπτομέρειες. Όλα παίζουν ρόλο.

Δεν ξεχνάμε την ψυχολογία του

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που γίνονται, υπογραμμίζει η κα Μαύρου, είναι ότι εστιάζουμε μόνο στο «πού θα μείνει;» και όχι στο «πώς θα νιώσει;».

Ένας σκύλος που αγχώνεται, μπορεί να εμφανίσει:

● καταστροφικές συμπεριφορές,

● υπερβολικό γάβγισμα,

● ανορεξία,

● έντονη ανησυχία.

Είναι σημαντικό να επιλέγουμε λύσεις που λαμβάνουν υπόψη τον χαρακτήρα του κάθε σκύλου και όχι απλώς τη δική μας ευκολία.

Μήπως να τον πάρουμε μαζί μας;

«Αξίζει να το σκεφτούμε σοβαρά. Όλο και περισσότερα καταλύματα είναι πλέον pet-friendly. Και σε πολλές περιπτώσεις αυτή είναι η καλύτερη λύση τόσο για εμάς όσο και για τον σκύλο μας», αναφέρει η εκπαιδεύτρια.

Η σωστή επιλογή φροντίδας είναι υποχρέωση

Οι πασχαλινές διακοπές, αναφέρει η κυρία Μαύρου, πρέπει να είναι ευχάριστες για όλους. Τόσο για εμάς όσο και για τον σκύλο μας. Η σωστή επιλογή φροντίδας δεν είναι πολυτέλεια, αλλά υποχρέωση.

Καταληκτική φράση της κυρίας Μαύρου είναι: «Γιατί στο τέλος της ημέρας, δεν αφήνουμε πίσω απλώς ένα κατοικίδιο, αλλά ένα μέλος της οικογένειάς μας».

⃰ Η κυρία Πηνελόπη Μαύρου είναι επαγγελματίας θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, με εξειδίκευση στη συμπεριφορά και την ψυχολογία του σκύλου.

Είναι απόφοιτη της Pets Pro Academy.

Έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένα σεμινάρια στην ψυχολογία σκύλου, τη διαχείριση συμπεριφοράς, καθώς και στις πρώτες βοήθειες για σκύλους.

Συνεχίζει την επιμόρφωσή της και την τρέχουσα περίοδο παρακολουθεί μαθήματα στην κοινωνική εκπαίδευση σκύλων (μίμηση – Do as I Do), με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας και της προσαρμοστικότητας του σκύλου στο σύγχρονο περιβάλλον.