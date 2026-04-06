Πασχαλινές διακοπές χωρίς τον σκύλο: Τον προετοιμάζουμε και τον αφήνουμε σε καλά χέρια
Pet Stories 06 Απριλίου 2026, 10:00

Πασχαλινές διακοπές χωρίς τον σκύλο: Τον προετοιμάζουμε και τον αφήνουμε σε καλά χέρια

Είναι σημαντικό να προετοιμάσουμε τον σκύλο μας για τον αποχωρισμό, έτσι ώστε να μην αισθανθεί άγχος και ανασφάλεια.

Τζούλη Τούντα
Ταχυπαλμία εξαιτίας του άγχους: 5 τρόποι για να ανακτήσετε τον έλεγχο

Ταχυπαλμία εξαιτίας του άγχους: 5 τρόποι για να ανακτήσετε τον έλεγχο

Spotlight

Αν έχουμε προγραμματίσει να μην πάρουμε μαζί μας τον σκύλο μας, οφείλουμε να κάνουμε κάποιες σωστές κινήσεις, προκειμένου να αντέξει την απουσία μας.

«Το Πάσχα για τους περισσότερους από εμάς σημαίνει ξεκούραση, οικογενειακές στιγμές και μικρές αποδράσεις από την καθημερινότητα. Όμως, για όσους έχουμε σκύλο, προκύπτει ένα σημαντικό ερώτημα: τι κάνουμε με τον τετράποδο φίλο μας όταν δεν μπορεί να μας ακολουθήσει;», «ρίχνει» το ερώτημα η επαγγελματίας θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, Πηνελόπη Μαύρου.

Κάτι που συχνά παραλείπεται, αλλά είναι πολύ σημαντικό, είναι η εξοικείωση του σκύλου με το περιβάλλον

Ο σκύλος κατά τη διάρκεια της απουσίας μας, μπορεί να νιώσει άγχος, ανασφάλεια

Η απόφαση να αφήσουμε τον σκύλο μας πίσω, αναφέρει η κυρία Μαύρου, έστω και για λίγες ημέρες, δεν είναι απλή. Δεν αφορά μόνο στην πρακτική πλευρά, αλλά και στην ευθύνη που έχουμε απέναντί του.
Δεν είναι «απλά λίγες μέρες» για εκείνον. Ακόμα και ένα δευτερόλεπτο απουσίας του κηδεμόνα, για τον σκύλο μοιάζει αιώνας.

Ο σκύλος, όπως εξηγεί η εκπαιδεύτρια, δεν αντιλαμβάνεται τον χρόνο, όπως εμείς. Για εκείνον, η απουσία μας, μπορεί να τού δημιουργήσει άγχος, ανασφάλεια ή ακόμα και να παρουσιάσει έντονη στρεσογόνα συμπεριφορά. Ειδικά αν είναι ιδιαίτερα δεμένος μαζί μας ή δεν είναι συνηθισμένος να μένει σε κάποιον χώρο, ενώ εμείς απουσιάζουμε.

Γι’ αυτό και η προετοιμασία παίζει καθοριστικό ρόλο.

Που μπορούμε να αφήσουμε τον σκύλο μας

Σύμφωνα με την κυρία Μαύρου, αν δεν μπορούμε να πάρουμε τον σκύλο μαζί μας, έχουμε τις εξής επιλογές:

● Φιλοξενία σε οικείο πρόσωπο

Η καλύτερη λύση για πολλούς σκύλους είναι η φιλοξενία από ένα οικείο πρόσωπο, καθώς το περιβάλλον τους είναι πιο γνώριμο και εμπιστεύονται τους ανθρώπους.

● Επαγγελματική φιλοξενία (pet sitting ή πανσιόν)

Είναι μια λύση, αλλά χρειάζεται προσοχή στην επιλογή. Ο χώρος, η καθαριότητα, η εμπειρία και, κυρίως ο τρόπος διαχείρισης των σκύλων είναι κρίσιμα στοιχεία.

● Φροντίδα στο σπίτι (pet sitter που έρχεται στον χώρο μας)

Ιδανική επιλογή για σκύλους που στρεσάρονται με την αλλαγή περιβάλλοντος.

Οι σωστές κινήσεις προτού αποχωριστούμε τον σκύλο μας

Δεν αφήνουμε ποτέ τον σκύλο μας, τονίζει η κυρία Μαύρου, «όπου βρούμε» λόγω τελευταίας στιγμής.

Πριν καταλήξουμε:

● Επισκεπτόμαστε τον χώρο – αν πρόκειται για πανσιόν.

● Ρωτάμε για τον τρόπο φύλαξης και αλληλεπίδρασης με άλλα σκυλιά.

● Βεβαιωνόμαστε ότι τηρούνται βασικοί κανόνες υγιεινής και ότι το προσωπικό έχει γνώση βασικής συμπεριφοράς σκύλων.

● Δίνουμε σαφείς οδηγίες για τη ρουτίνα του.

Πώς προετοιμάζουμε τον σκύλο μας πριν τον αφήσουμε

Κάτι που συχνά παραλείπεται, αλλά είναι πολύ σημαντικό, υπογραμμίζει η κυρία Μαύρου, είναι η εξοικείωση του σκύλου με το περιβάλλον. Αλλά και με τον άνθρωπο που θα τον φροντίσει.

Ιδανικά, χρειάζεται να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον δύο έως τρεις επισκέψεις στον χώρο (ή στο άτομο) όπου θα μείνει ο σκύλος. Αυτό τού δίνει τον χρόνο να γνωρίσει το περιβάλλον, να νιώσει πιο άνετα και να μειωθεί σημαντικά το άγχος αποχωρισμού.

Από τη δεύτερη κιόλας επίσκεψη, μπορούμε να κάνουμε μικρές ασκήσεις εξοικείωσης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης φεύγουμε για 2 έως 3 λεπτά χωρίς να δώσουμε σημασία στον σκύλο. Επιστρέφουμε ήρεμα, χωρίς έντονη φόρτιση και επαναλαμβάνουμε σταδιακά τουλάχιστον τρεις έως τέσσερις φορές.

Με αυτόν τον τρόπο, ο σκύλος αρχίζει να συνδέει την αποχώρησή μας με κάτι προσωρινό και ασφαλές. Μαθαίνει ότι πάντα επιστρέφουμε. Κι αυτό κάνει τεράστια διαφορά στην ψυχολογία του.

Η ρουτίνα είναι το «κλειδί»

Οι σκύλοι, επισημαίνει η κυρία Μαύρου, είναι πλάσματα της συνήθειας. Γι’ αυτό ενημερώνουμε τους ανθρώπους, που θα τον φιλοξενήσουν, για την καθημερινότητά του. Έτσι προσπαθούμε να διατηρήσουμε, όσο γίνεται, τη ρουτίνα του. Προκειμένου να βιώσει πιο ομαλά την απουσία μας.

Για παράδειγμα, αναφέρουμε τις ώρες που τρώει, ποιες ώρες πηγαίνει βόλτα, τα παιχνίδια που προτιμά, ακόμα και μικρές λεπτομέρειες. Όλα παίζουν ρόλο.

Δεν ξεχνάμε την ψυχολογία του

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που γίνονται, υπογραμμίζει η κα Μαύρου, είναι ότι εστιάζουμε μόνο στο «πού θα μείνει;» και όχι στο «πώς θα νιώσει;».

Ένας σκύλος που αγχώνεται, μπορεί να εμφανίσει:

● καταστροφικές συμπεριφορές,

● υπερβολικό γάβγισμα,

● ανορεξία,

● έντονη ανησυχία.

Είναι σημαντικό να επιλέγουμε λύσεις που λαμβάνουν υπόψη τον χαρακτήρα του κάθε σκύλου και όχι απλώς τη δική μας ευκολία.

Μήπως να τον πάρουμε μαζί μας;

«Αξίζει να το σκεφτούμε σοβαρά. Όλο και περισσότερα καταλύματα είναι πλέον pet-friendly. Και σε πολλές περιπτώσεις αυτή είναι η καλύτερη λύση τόσο για εμάς όσο και για τον σκύλο μας», αναφέρει η εκπαιδεύτρια.

Η σωστή επιλογή φροντίδας είναι υποχρέωση

Οι πασχαλινές διακοπές, αναφέρει η κυρία Μαύρου, πρέπει να είναι ευχάριστες για όλους. Τόσο για εμάς όσο και για τον σκύλο μας. Η σωστή επιλογή φροντίδας δεν είναι πολυτέλεια, αλλά υποχρέωση.

Καταληκτική φράση της κυρίας Μαύρου είναι: «Γιατί στο τέλος της ημέρας, δεν αφήνουμε πίσω απλώς ένα κατοικίδιο, αλλά ένα μέλος της οικογένειάς μας».

Η επαγγελματίας θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, Πηνελόπη Μαύρου

⃰ Η κυρία Πηνελόπη Μαύρου είναι επαγγελματίας θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, με εξειδίκευση στη συμπεριφορά και την ψυχολογία του σκύλου.

Είναι απόφοιτη της Pets Pro Academy.

Έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένα σεμινάρια στην ψυχολογία σκύλου, τη διαχείριση συμπεριφοράς, καθώς και στις πρώτες βοήθειες για σκύλους.

Συνεχίζει την επιμόρφωσή της και την τρέχουσα περίοδο παρακολουθεί μαθήματα στην κοινωνική εκπαίδευση σκύλων (μίμηση – Do as I Do), με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας και της προσαρμοστικότητας του σκύλου στο σύγχρονο περιβάλλον.

Πετρέλαιο κίνησης: Σε εγρήγορση και η Ελλάδα για πιθανές ελλείψεις

Πετρέλαιο κίνησης: Σε εγρήγορση και η Ελλάδα για πιθανές ελλείψεις

Ταχυπαλμία εξαιτίας του άγχους: 5 τρόποι για να ανακτήσετε τον έλεγχο

Ταχυπαλμία εξαιτίας του άγχους: 5 τρόποι για να ανακτήσετε τον έλεγχο

Άμεση κατάπαυση πυρός – Τι περιλαμβάνει η «Συμφωνία Ισλαμαμπάντ»

Άμεση κατάπαυση πυρός – Τι περιλαμβάνει η «Συμφωνία Ισλαμαμπάντ»

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας: Μαθήματα σεβασμού και ενσυναίσθησης για τα ζώα
Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας: Μαθήματα σεβασμού και ενσυναίσθησης για τα ζώα

Η 4η Απριλίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων και, πλέον, ως Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το τηλεοπτικό μήνυμα του Μητσοτάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Το τηλεοπτικό μήνυμα του Μητσοτάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

 Η κυβέρνηση βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, καθώς οι αποκαλύψεις και οι διάλογοι που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν βαρύνει το κλίμα για το Μαξίμου

Με την πλάτη στον τοίχο λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση – Βαρύ το κλίμα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο, φουντώνει η εκλογολογία
Με την πλάτη στον τοίχο λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση – Βαρύ το κλίμα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο, φουντώνει η εκλογολογία

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίσσεται σε μείζονα δοκιμασία για την κυβέρνηση που κλυδωνίζεται συθέμελα μετά τις νέες δικογραφίες με τον διψήφιο αριθμό υποδίκων από το γαλάζιο στρατόπεδο - Το αφήγημα περί διακομματικών παθογενειών, έχει καταρρεύσει ενώ ο ανασχηματισμός της Παρασκευής δεν εκτόνωσε την κυβερνητική κρίση

Παρίσι: Μήνυση για εγκλήματα πολέμου στη Βηρυτό από καλλιτέχνη που έχασε τους γονείς του
Παρίσι: Μήνυση για εγκλήματα πολέμου στη Βηρυτό από καλλιτέχνη που έχασε τους γονείς του

Ο Γαλλο-Λιβανέζος καλλιτέχνης Αλί Σερί προσφεύγει στη γαλλική δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας εγκλήματα πολέμου για το πλήγμα που σκότωσε τους γονείς του

Greece Launches Fuel Pass Subsidy Monday
Greece Launches Fuel Pass Subsidy Monday

Eligible drivers can apply for fuel aid of up to €60, with income-based criteria covering most households and additional support for diesel users

«Ο Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα, άμεσα εκλογές» λέει ο Τσουκαλάς
«Ο Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα, άμεσα εκλογές» λέει ο Τσουκαλάς

«Όταν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετατρέπεται σε δεδηλωμένη ελεγχόμενων από τη δικαιοσύνη, ανακύπτει μείζον ζήτημα πολιτικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας του ζητά ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας του ζητά ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης

«Από την απλή ανάγνωση της δικογραφίας προκύπτει ότι το αίτημα που εμμέσως αποδίδεται σε εμένα αφορούσε, έναν κτηνοτρόφο, για τον οποίο συζητούνταν μεταξύ των συνομιλούντων το ενδεχόμενο χορήγησης παράτασης σε επικείμενο έλεγχο» υπογραμμίζει ο βουλευτής της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης

Η Μέριλ Στριπ δεν εμπνεύστηκε από την Άννα Γουίντουρ για τον ρόλο της Μιράντα Πρίστλεϊ αλλά από 2 άνδρες
Η Μέριλ Στριπ δεν εμπνεύστηκε από την Άννα Γουίντουρ για τον ρόλο της Μιράντα Πρίστλεϊ αλλά από 2 άνδρες

Η Μέριλ Στριπ δηλώνει ότι «εμιμείτο» δύο κορυφαίες προσωπικότητες του Χόλιγουντ κατά την ερμηνεία της ως Μιράντα Πρίστλεϊ -αλλά όχι την Άννα Γουίντουρ.

Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ
Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαρτίου, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot, ανεπτυγμένη στη Σαουδική Αραβία από το 2021, είχε καταρρίψει δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που στόχευαν ενεργειακές υποδομές στο Γιανμπού. 

Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή
Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή

H ευρωπαϊκή εισαγγελία αποφασίζει ανασχηματισμό, ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις για εκβιαζόμενο -από άλλο σκάνδαλο- πρωθυπουργό και η κυβερνητική αλαζονεία φτάνει στο σημείο να απειλεί τον λαό ότι και εκλογές να γίνουν «πάλι εγώ θα ξαναβγώ». Στη ΝΔ πάντως, επικρατεί αναβρασμός και όταν βρίσκουν λίγο χρόνο συζητούν εντόνως για εκλογές.

O Ομπράντοβιτς για το πότε θα επιστρέψει στους πάγκους – Τι είπε για τον Παναθηναϊκό
O Ομπράντοβιτς για το πότε θα επιστρέψει στους πάγκους – Τι είπε για τον Παναθηναϊκό

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε δηλώσεις που έκανε, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο επιστροφής του στους πάγκους μετά την Παρτιζάν, ενώ ρωτήθηκε σχετικά και για τον Παναθηναϊκό.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

